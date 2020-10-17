DHA YURT BÜLTENİ - 30 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 30

17.10.2020 05:03
DHA YURT BÜLTENİ - 30, System.String[]

Otomobil ile çarpışan motosikletlilerden 1'i öldü, 1'i ağır yaralandıİZMİR'in Gaziemir ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Fatih Solmaz (34) hayatını kaybetti, arkasındaki Tolga Dede (30) ağır yaralandı.

Otomobil ile çarpışan motosikletlilerden 1'i öldü, 1'i ağır yaralandı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Fatih Solmaz (34) hayatını kaybetti, arkasındaki Tolga Dede (30) ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi Ege Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre,  A.B. yönetimindeki 45 ACJ 137 plakalı otomobil, Ege Caddesi üzerinde dönüş yapmak istediği sırada, ters yönden geldiği ileri sürülen Fatih Solmaz'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Solmaz ile arkasındaki Tolga Dede yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tolga Dede ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziemir Nevvar- Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dede'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü A.B. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyup, kaza yerine gelen Fatih Solmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Solmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü -polisten görüntü -Genel ve detay görüntü

Haber : Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/İZMİR,

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Restoranda 'Sana daha çok şarkı çalındı' kavgası: 5 yaralı

ADANA'da bir restoranda, 'Sana daha çok şarkı çalındı' iddiasıyla müşteri iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Müşteri iki grup, iddiaya göre mekanda canlı müzik yapan sanatçılarından istek şarkıda bulundu. İki grup arasında 'Sana daha çok şarkı çalındı' iddiasıyla başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Restoranın dışına taşan kavgada taraflar, birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada yaralanan Necmettin K., Barış Ç., Mirza G., Hüseyin Emrah D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kavgada bıçağı kullandığı öne sürülen Ali Y. ise olayın ardından Fatih Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziemir, Otomobil, Solmaz, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 30 - Son Dakika

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