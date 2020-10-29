DHA YURT BÜLTENİ - 30 - Son Dakika

Kırıkkale merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

KIRIKKALE merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefondan ardışık arama kaydı bulunan 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından şüphelilere yönelik Kırıkkale, İstanbul, Gümüşhane, Konya ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber- Kamera: Burak CAN/ KIRIKKALE,

===============================

Bodrum'da kasap silahlı saldırıya uğradı o anlar güvenlik kamarasına yansıdı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kasap dükkanının önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan Osman Özkök(49) bacağınndan ve bileğinden yaralandı. Olay anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri kaçan saldırganın bulunması için çalışma başlattı.

Olay 17.00 sıralarında Çıkan Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kasap dükkanı önünde çalışanları ile oturan Osman Özkök kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunların isabet etti Özkök kanlar içinde yere yığıldı. Başında şapka ve yüzünde maske olan kimliği belirsiz kişi olay yerinden uzaklaştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Öte yandan olayı gören görgü tanıkları, "Bir anda geldi ne olduğunu anlayamadık, başında şapka ve yüzünde maskevardı 3 el ateş ettikten sonra hızla olay yerinden yaya olarak kaçtı."

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede 3 boş mermi kovanı bulundu. Öte yandan, Polis ekipleri işyerindeki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Şapkalı ve yüzünde maske olduğu tespit edilen şüphelinin silahlı saldırısı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.