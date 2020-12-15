DHA YURT BÜLTENİ - 30 - Son Dakika

Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem korkuttu

VAN'ın Tuşba ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem , kısa süreli korkuya neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin, 9.20 kilometre derinliğinde olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, Van ve Erciş ilçe merkezinde kısa süreli korkuya neden oldu.

Van Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Merkez üssü Tuşba ilçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor.ö denildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİBehçet DALMAZ-Barış KUL/ERCİŞ-VAN,

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Alkollü sürücü cerrahi maskeyi yüzüne takarak gizlenmeye çalıştı

AKSARAY'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu yakalanan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü Şammaz G. (51), yapılan testinde 1.48 promil alkollü olduğu belirledi. Gazetecilerin kendisini çektiğini gören Şammaz G., cerrahi maskeyi yüzüne takarak gizlenmeye çalıştı. Ehliyetine 6 ay el konulan Şammaz G.'ye alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 4 bin 438 lira para cezası uygulandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis, Şammaz G'nin kullandığı 68 AR 014 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtara uymayan ve aracıyla kaçmaya başlayan sürücü Şammaz G., kovalamaca sonucu yakalandı. Şammaz G., yapılan testinde 1.48 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceğini anlayan Şammaz G., "Ben alkol metreye üfledim? Benim bir sıkıntımı var mı? "dedi. Polis ise "Var. 1.48 promil alkollüsün. Birde karakolda ifade vereceksin."dedi

Sağlık kontrolünden geçirilen Şammaz G., gazetecilerin kendisini çektiğini görünce gizlenmek için cerrahi maskeyi yüzüne taktı. Ehliyetine 6 ay el konulan Şammaz G., hakkında alkollü araç kullanmak suçundan bin 288 lira, sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten de 3 bin 150 lira olmak üzere 4 bin 438 lira para cezası uygulandı.