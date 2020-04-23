DHA YURT BÜLTENİ - 31 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTNİ-31

Karantinadaki çocuklara sürpriz bayram kutlaması

KIRIKKALE'de, İngiltere'den getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtta karantinaya alınan 32 çocuk, kendileri için düzenlenen özel programla ile bayramlarını kutladı.

Kırıkkale'de, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu yetkilileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurtta karantinadaki 32 çocuk için sürpriz bayram kutlaması programı hazırladı. Bu kapsamda, çocukların kaldığı odalar süslenip, Türk bayrakları ile donatıldı, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. 14 günlük karantina süresinin dolmasını bekleyen çocuklar, çalan müzik eşliğinde eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karantinadaki çocuklardan görüntü

-Yurt görevlilerinin çocukların gününü kutlaması

-Hediyelerin verilmesi

-Detaylar

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Market çalışanı düşürülen parayı sahibine teslim etti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde polis memurunun düşürdüğü parayı, market çalışanı kendisine ulaşarak teslim etti.

Mustafakemalpaşa İlçesi'nde Lalaşahin Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında marketten alışveriş yapan polis memuru marketten ayrıldı. 50 TL'nin düşürüldüğünü fark eden market çalışanı Hasan Başaran, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek parayı düşürenin polis memuru olduğunu anladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çevredeki kontrol noktasında görevli polis ekiplerinden yardım isteyen market çalışanı, parayı polis memuruna teslim etmek istediğini belirtti. Bunun üzerine mesai arkadaşları tarafından kendisine ulaşılan polis memuru, markete gelirken market çalışanı parayı teslim etti. Polis memuru ise, Hasan Başaran'a teşekkürlerini iletti.

Görüntü dökümü;

-Market çalışanının parayı polis memuruna vermesi

Süre: 31 saniye, Boyut: 60 MB

Haber-Kamera: Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),(DHA

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Lojmandaki çocukların dronla 23 Nisan klibi çekilldi

BİNGÖL'de adliye lojmanlarında kalan aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle drone ile klip çekti. Klip, sosyal medyada da ilgi gördü.

Bingöl'de koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklara, aileleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle drone ile klip çekildi. Adliye lojmanlarında çekilen klipte çocuklar, ellerinde Türk bayrağıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocuklar, şiir okuyarak ve 'Yaşasın 23 Nisan' diyerek klipte yer aldı. Sosyal medyada yayınlanan klip, beğeni topladı.