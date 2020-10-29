DHA YURT BÜLTENİ - 31 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 31

29.10.2020 22:52
DHA YURT BÜLTENİ - 31, System.String[]

Yalova'da filyasyon ekibine saldırı gerçekleşti: 2 gözaltıYALOVA'da yol verme tartışmasında, doktor ve şoförün yer aldığı filyasyon ekibinin aracının önünü keserek durduran Ali E. ve Şahin T., ekibe sopayla saldırdı.

Yalova'da filyasyon ekibine saldırı gerçekleşti: 2 gözaltı

YALOVA'da yol verme tartışmasında, doktor ve şoförün yer aldığı filyasyon ekibinin aracının önünü keserek durduran Ali E. ve Şahin T., ekibe sopayla saldırdı. Saldırı sonrası şoför yaralanırken, iki şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 16.45 sıralarında merkez ilçesi, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Filyasyon ekibinde görevli doktor Murat Duman ve şoför Doğan Nergis, bir evdeki işlemlerini tamamlayıp, döndükleri sırada, motosikletli Ali E. ve Şahin T. ile iddiaya göre, yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Ali E. ve Şahin T. motosiklet ile filyasyon aracının önünü kesip, doktor ve şoförü araçtan indirerek, sopa ile darbetti. Saldırıda şoför Doğan Nergis başından yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nergis, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri, Ali E. ve Şahin T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İki saldırganın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Yaşanan saldırı sonrasında Yalova İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı günü saat 16.45 sıralarında görevi başındaki filyasyon ekibimize menfur bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Merkez Toplum Sağlığı Merkezimize bağlı filyasyon ekibimiz, göreve gittikleri Seyrantepe Mahallesi'nde araçlarına binmek üzereyken iki kişi tarafından önce sözlü daha sonrasında fiziksel saldırıya uğramışlardır. Jandarma bölgesinde gerçekleşen olay sonrasında, ekipler, olaya müdahale etmişlerdir. Çalışma arkadaşlarımızdan sağlık memuru Murat Duman ve şoför Doğan Nergis 112 ekiplerimizce Yalova Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak, tedaviye alınmışlardır. Her zaman, her durumda görevi başında olan sağlık çalışanlarımıza karşı gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddetle kınıyor, bizlere destek olan kolluk kuvvetlerimize minnetlerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullanıldı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Cem Mete OKUR/ YALOVA

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Hafif ticari araç, market önünde yemek yiyenlere çarptı: 8 yaralı

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç market önüne koydukları masada yemek yiyen kişilere çaptı. Kazada yemek yiyen kişilerle araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır yolu üzerinde meydana geldi. Diyarbakır istikametine giden Cengiz Balay yönetimindeki 01 C 7445 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarındaki market önünde yemek yiyen 6 kişiye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Cengiz Balay ile Süleyman Kılıç, Mustafa Çiftçi, Mehmet Tatar, Ramazan Kısak, İrfan Fahri Coşkun, Ahmet Coşkun ve Hasan Çoşkun'u kentteki hastanelere kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Kılıç'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Seyrantepe Mahallesi, Jandarma, Saldırı, Yalova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 31 - Son Dakika

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