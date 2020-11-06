Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı

06.11.2020 23:37
Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı, System.String[]

ANTALYA'da Ercan Ç.'nin (24) kullandığı otomobil, önce kaldırımda yürüyen F.Ç.'ye (34), ardından ağaca çarparak yanmaya başladı.

ANTALYA'da Ercan Ç.'nin (24) kullandığı otomobil, önce kaldırımda yürüyen F.Ç.'ye (34), ardından ağaca çarparak yanmaya başladı. F.Ç. ağır yaralanırken, sürücü ise hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sabancı Bulvarı üzerinden 42 DD 703 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ercan Ç., Antalyaspor Altgeçidi'nden çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil o sırada kaldırımda yürüyen F.Ç.'ye çarptı. Ardından kaldırımdaki ağaca çarpan otomobil tekrar yola savrularak yanmaya başladı.

Kazayı görenler yangın tüpleriyle yanan araca müdahale ederken, kaldırımda yaralı halde yatan F.Ç.'ye de ilk müdahaleyi yine çevredekiler yaptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı F.Ç.'yi yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Yanan araç ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaza sırasında hurdaya dönen otomobilden sürücü Ercan Ç. yara almadan çıkarken, araçta bulunan Seher D. (23) ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayı haber alan F.Ç.'nin yakınları ise kaldırıma oturarak uzun süre gözyaşı döktü.


Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı
Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı
Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı
Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı
Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı
Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı

Konyaaltı, Otomobil, Antalya, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın'dan oyuncularına veryansın: Üç kere geliyorlar ikisi gol oluyor Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın Rusya'da bir gök taşının düşme anı amatör kameralara yansıdı Başkanlık yarışında geride olan Trump'tan yeni açıklama: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı         
23:25
Trump'a içeriden ağır darbe! ABD Başkanı'nın 'hileli seçim' iddiasına Cumhuriyetçi siyasetçiler tepki gösterdi Trump'a içeriden ağır darbe! ABD Başkanı'nın 'hileli seçim' iddiasına Cumhuriyetçi siyasetçiler tepki gösterdi         
23:03
Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında cezalı duruma düştü Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında cezalı duruma düştü         
22:18
Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı         
22:08
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki Semir'in hayali aşçılıktı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki Semir'in hayali aşçılıktı         
21:48
ABD Gizli Servisi, Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor ABD Gizli Servisi, Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor         
20:57
'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı 'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı         
20:24
Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor         
19:29
İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin         
16:01
Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar         
15:58
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 23:58:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei