DHA YURT BÜLTENİ - 31 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 31

15.12.2020 02:25
DHA YURT BÜLTENİ - 31, System.String[]

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsü 1.86 promil alkollü çıktı, alkol almadığını iddia ettiBursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Turgay K. (45), 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsü 1.86 promil alkollü çıktı, alkol almadığını iddia etti

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Turgay K. (45), 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. 1.86 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün, gazetecilere 'Alkol almadım' demesi dikkat çekti. Araçtaki 3 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450, sürücüye ise alkollü araç kullanmak ve polisten kaçması nedeniyle 1394 olmak üzere toplamda 10 bin 844 para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu.16 BA 388 plakalı otomobil, Osmangazi ilçesi Genç Osman Kavşağı'nda kurulan kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Otomobil, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu Yıldırım ilçesi Kasım Önadım Bulvarı'nda durduruldu. Ekipler, araçtakilerden izin belgelerini istedi. Ancak araç sürücüsü Turgay K. ile yanındakiler Sinan K. ve Erdal Z., geçerli bir izin belgesi gösteremedi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Turgay K., alkolmetreyi üflememek için bir süre polise direndi. Daha sonra ikna edilerek, alkolmetreyi üfleyen Turgay K., 1.87 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine araçtaki 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 450 TL, ayrıca Turgay K.'ye alkollü araç kullandığı için 1228 TL ve polisin 'dur' ihtarına uymadığı için 166 TL olmak üzere toplam 1394 TL para cezası uygulandı.

"ARKADAŞIM ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN KAÇTIK"

Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren alkollü Sinan K., "Arkadaşımın alkolü vardı, o yüzden kaçtık. Kısıtlamayı ihlal eden bir sürü insan var. Memlekette o kadar gezen var, bizi değil onları yakalayın. Ben kimseden kaçmadım. Kimsenin hayatını tehlikeye atmadım. Gidin hırızları çekin. Onları medyaya verin. Ben kimseden kaçmadım. Ben namussuz değilim. Bizim peşimize düşmeyin. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Alkollü değilim, kendimdeyim. Benim kafam yerinde" dedi.

Para Cezası, Otomobil, Bursa, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 31 - Son Dakika


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