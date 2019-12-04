DHA YURT BÜLTENİ - 32

Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ

Hakkari'de, yol kontrol noktasında piyade tüfeğine monte edilen bomba atar mühimmatının patlaması sonucu göğsünden yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen'in (25) cenazesi, düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

Şehit Özmen'in cenazesini Konya Havalimanında protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve askerler karşıladı. Şehit Özmen'in cenazesinin uçaktan indirildiği sırada eşi Beyza Özmen ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze aracına konulan Özmen'in naaşı baba ocağı Akşehir 'e götürüldü. Şehit Özmen'in cenazesi İmaret Camii'nde öğle namazı sonrası düzenlenecek dini ve askeri törenin ardından Akşehir Şehitliği'ne defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şehidin cenazesinin uçaktan indirilmesi

Cenaze aracına alınması

Eşi ve ailesinden detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA,

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Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (3)

SALDIRI EŞİNİN AİLESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Deniz B.'nin, seyir halindeki otomobilin içinden açılan ateş sonucu değil, dışarıdan tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Deniz B.'nin, boşanma aşamasında olduğu eşi M.B.'nin anne ve babasının oturduğu evin önüne otomobiliyle geldiği, bu sırada eşinin bir akrabası olduğu belirlenen ve kimliği açıklanmayan 19 yaşındaki erkek şüpheli tarafından tüfekle Deniz B.'nin otomobiline ateş açıldığı belirlendi. Otomobiliyle kaçmaya çalışan Deniz B.'nin kurşunların hedefi olduğu kaydedildi. Olayın ardından kaçan saldırgan ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Aynı soruşturmada daha önce gözaltına alınan M.B.'nin de ifade işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Manavgat'ta, Deniz B.'nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Benzerine film senaryolarında rastlanabilecek görüntülerde Deniz B.'nin eşinin ailesinin oturduğu evin önüne gelip durduğu sırada, eşinin araca doğru yaklaştığı, hemen arkasından da araca doğru yaklaşan bir erkek şüphelinin elindeki tüfekle ateş etmeye başladığı yer aldı. Açılan ateşin ardından Deniz B.'nin otomobiliyle kaçmaya çalıştığı, saldırganın ise aracın arkasından birkaç el daha ateş attığı görüldü. Deniz B.'nin bulunduğu otomobilin bir süre ilerledikten sonra bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durduğu anlar kameraya yansıdı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, Deniz B.'nin eşi M.B.'nin ise tüfeği eline alıp, otomobilin yanına geldiği görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otomobilin sokağa gelerek durması

M.B.'nin otomobilin yanına yaklaşması

Arkadan çıkan şahsın tüfekle ateş etmesi

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT(Antalya),

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Çatı katındaki depoda çıkan yangın panik yarattı

Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde, iki katlı evin çatı katındaki depoda çıkan yangın panik yarattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Hacıbey Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evin çatısında bulunan depoda çıktı. Depodan duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışma sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, depoda hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntü

Haber: Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa),

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Kayseri'de engelliler yararına konser

Kayseri'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 'nde Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Yurdu ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) yararına konser düzenlendi.

KİGDER tarafından ZİÇEV yararına, ' Tut elimi bir geleceğim olsun' sloganıyla Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve davetliler katıldı. Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği korosu, down sendromlu, otistik ve zihinsel engelli çocuklardan oluşan 55 kişilik koroda türküler ve şiirler seslendirilirken, davetliler de alkışlarla şarkılara eşlik etti. Konserin gelirleri ise Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Yurdu ve Koruma Vakfı'na bağışlandı. Düzenlenen konser hakkında bilgi veren KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu , konserin engelli çocuklar yararına düzenlendiğini vurguladı. Biletlerin tükendiğini belirten Karaoğlu şöyle konuştu:

"Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler günüdür. Geçen yıl Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Yurdu ve Koruma Vakfı'na (ZİÇEV) sizin için bir konser düzenleyeceğimiz sözünü verdik. Biz Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği (KİÇEV) olarak aslında misyonumuz kadınları güçlendirmektir. Misyonumuz kadınları güçlendirmektir. Buradaki amacımızda odur. Çünkü kadınların önündeki en büyük engel ebeveynlerine ve çocuklarına bakmak ile ilgili sıkıntılarıdır. Biz bugün bu farkındalığı arttırırsak ZİÇEV gibi okulları güçlendirirsek, çocuklarımız o okullardan daha fazla yararlanır. Annelerde kendilerine bir miktar zaman ayıracaklar hem de çocukları eğitildiği için onların hayatını kolaylaştırmış olacaktır. Bu çocukların kaynaşması çok önemli. Biz bu konuyu dernek olarak çok önemsiyoruz."

Görüntü Dökümü

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-KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu ile röportaj

-Konserden detaylar

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi (2)

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

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