DHA YURT BÜLTENİ - 32 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 32
07.11.2020 02:18
Kastamonu'nun Tepeharman köyünde korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı (1) KASTAMONU'nun Tepeharman köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 cami ve 10 ev yandı.
Kastamonu'nun Tepeharman köyünde korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı (1)
KASTAMONU'nun Tepeharman köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 cami ve 10 ev yandı.
Kastamonu şehir merkezine 54 kilometre uzaklıktaki 14 haneli Tepeharman köyü alevlere teslim oldu. Gece saatlerinde köyde Satı Hebipoğlu'na ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan görüldü. 1 cami ve 10 evin hasar gördüğü yangınla ilgili itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı 'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi