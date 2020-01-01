DHA YURT BÜLTENİ - 33 - Son Dakika

81 ildeki yılbaşı önlemleri, video konferansla denetlendi

Yurt genelinde yılbaşı için alınan güvenlik tedbirleri, Ankara'dan video konferans yöntemiyle denetlendi. 81 ildeki emniyet, jandarma ve sahil güvenlik yetkilileri, gece boyunca yapılan uygulamalara ilişkin bilgi verdi.

İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz, Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü'nde yılbaşı etkinlikleri için yurt genelinde alınan güvenlik önlemlerini denetledi. Video konferans sistemi üzerinden bağlantı kurularak, illerdeki emniyet, jandarma ve sahil güvenlik yetkililerinden yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi alındı.

SOYLU: ASAYİŞ, HUZUR VE SÜKUN AÇISINDAN MİLLETİMİZ 2020 YILINA ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE ADIM ATTI

Süleyman Soylu da Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü'ne Hakkari 'deki jandarma karakolundan canlı bağlanarak, vatandaşların yeni yılını kutladı. Bakan Soylu, "Hem size hem de bugün tüm Türkiye 'de görevi başında bulunan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, hayırlı seneler diliyorum. Bütün halkımıza iyi seneler diliyorum. Verdiğiniz bilgiler de bu akşamın milletimiz nezdinde çok güzel geçtiğini göstermektedir. O açıdan mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Asayiş, huzur ve sükun açısından milletimiz 2020 yılına çok güzel bir şekilde adım attı. İnşallah 2020 de aynı şekilde huzurlu mutlu geçer diye cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz" diye konuştu.

ÇELİK: SAHADA 255 BİN KOLLUK GÖREVLİMİZ HUZUR İÇİN UĞRAŞIYOR

Yılbaşında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi veren İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ise, "İçişleri Bakanlığımızın yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri ile birlikte tedbirlerimizi sürdürmekteyiz. Sahada 255 bin kolluk görevlimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini temin etmek için uğraşıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik'in konuşması

İllerle video konferans bağlantıları

İçişleri Bakanı Soylu ile bağlantı

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

=========================

Kahramanmaraş'ta yılın ilk kazasını alkollü sürücü yaptı: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta 2020'nin ilk kazasında alkollü Muhammet Miraç G.'nin (20) kullandığı otomobil bordür taşlarına çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada yanındaki Rabia B. ağır yaralandı.

Kaza, yeni yılın ilk dakikalarında Onikişubat ilçesi Bahçeci Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Miraç G. yönetimindeki 44 AAT 706 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bordür taşlarına çarptı, ardından yoldan çıkıp boş araziye girdi. Çamura sağlanarak durabilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki Rabia B. yaralandı. Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Rabia B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan yapılan alkol testinde sürücü Muhammet Miraç G. 101 promil alkollü çıktı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yıkılan bordür taşları

Kaza yapan otomobil

Otomobilden detay

Sürücünün (siyah montlu, beyaz yakalı) aracın yanından ayrılması

Sürücünün polisle birlikte gitmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

============================================

Kocaeli'de yılbaşında 3 bin 172 polis ve jandarma görev yaptı

KOCAELİ'de yılbaşında 3 bin 172 polis ve jandarma görev yaparak, denetimlerde bulundu. Ekipleri sokakta ziyaret eden Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, baklava ikram etti.

Yılbaşı gecesinde herhangi bir güvenlik problemi yaşanmaması ve olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi adına Kocaeli genelinde 2 bin 300 polis ve 872 jandarma personeli görev yaptı. İzmit şehir merkezi başta olmak üzere il genelinde önlemler alan ekipler, sabaha kadar görev yaptı.

İzmit Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Barlar Sokağı bölgesi ve çevresinde uygulama yapan ekipleri ziyaret eden Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, ekiplere baklava ikram etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, "Vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde yeni yıla girmelerini sağlamak için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak 176 ekip, yaklaşık 2 bin 300 personelle Kocaeli sınırları içerisinde görev almış bulunmaktayız. Şu ana kadar bizi üzecek, kamu vicdanını rahatsız edecek hiçbir olay yaşanmadı. İnşallah böyle devam edeceğiz. Ben tüm milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum. 2020'de korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail olmayı diliyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Uygulamalardan görüntü

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun polis memurlarını ziyareti

Tipioğlu'nun açıklaması

Detay

HABER: Selda Hatun TAN-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

===========================

Vali Nayir jandarma ve polisleri ziyaret etti

SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir , yılbaşı nedeniyle görev başında olan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yılbaşında görev başında olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Jandarma ekipleri, D-100 Karayolu Eşme mevkiinde durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini kontrol ederek, alkol testi yaptı. Jandarma ekipleri, vatandaşlara yeni yıl dileklerinde bulunarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Uygulama noktasındaki jandarma ekiplerini ziyaret eden Vali Ahmet Hamdi Nayir'e, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit eşlik etti. Vali Nayir, jandarmalara kolaylıklar dileyip uygulama noktasından ayrıldı. Vali Nayir daha sonra Serdivan 32 Evler Mahallesi mevkiinde bulunan polis uygulama noktasında görevleri başında bulunan polis ekiplerini ziyaret etti. Burada polislerle ve uygulama noktasında durdurulan vatandaşlarla sohbet eden Nayir, yeni yıllarını kutladı.

Vali Nayir yaptığı açıklamada, "Hem emniyet hem de jandarma gerekli tedbirleri almışlar. Emniyet bölgesinde bin 200 personelimiz, jandarma bölgesinde ise 290 personel ile değişik noktalarda şok uygulama yapılan, rutin yol uygulamaları yapılan yerler var.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Jandarma Uygulama Detay

-Vali Nayir köpekle oynama detay

Polis Uygulama detay

-Vali Nayir açıklama

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

===============================

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla polislerle girdi

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır'da yol kontrol uygulamasında görevli polisleri ziyaret ederek, yeni yılını kutladı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberindeki Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte Silvan karayolundaki yol kontrol uygulamasında görev yapan polis memurlarını ziyaret etti. Polis ekipleriyle birlikte yeni yıla giren Aktaş, araç sürücülerinin yeni yılını kutladı. Araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler veren Aktaş, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DİYARBAKIR'DA 13 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans yaparak alınan tedbirler hakkında bilgi veren Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bütün emniyet teşkilatının yurt genelinde insanların sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve güven ortamı içerisinde yeni yıla girmesi için görevlerinin başında olduğunu aktardı. Mehmet Aktaş, Diyarbakır'da 13 bin emniyet ve jandarma personelinin görev yaptığını belirterek, kentte bütün etkinliklerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştiğini ifade etti.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Yol kontrol noktası

-Emniyet Genel Müdürünün kolluk görevlileriyle buluşması

-Mehmet Aktaş'ın, durdurulan araçlardaki yolcuların yeni yılını kutlaması ve hediye vermesi

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans

-Yol kontrolleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,