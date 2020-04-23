DHA YURT BÜLTENİ - 36 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 36

Kontrolden çıkan otomobil, trafik levhasında asılı kaldıTOKAT'ta kontrolden çıkarak önce refüje çarpan otomobil, kavşakta trafik levhasında asılı kaldı.

Kontrolden çıkan otomobil, trafik levhasında asılı kaldı TOKAT'ta kontrolden çıkarak önce refüje çarpan otomobil, kavşakta trafik levhasında asılı kaldı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kaza, 15.30 sıralarında Tokat- Niksar karayolu Gümenek mevkisinde yaşandı. Niksar'dan Tokat'a seyir halindeki Hakan Özden yönetimindeki 60 NJ 123 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan otomobil daha sonra çarptığı kavşaktaki trafik levhasında ön kısmı asılı halde kaldı. Araçta bulunan ve hafif yaralanan sürücü Hakan Özden ile Nigar Özden ve Nihal Alparslan ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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