DHA YURT BÜLTENİ - 38 - Son Dakika

Gizem'in doğum günü pastası, itfaiye merdiveniyle ulaştırıldı

MARDİN Valiliği'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, doğum günü olan Gizem Demir (10) için hazırlanan doğum günü pastası, itfaiye aracının merdiveniyle 3'üncü kattaki evine ulaştırılarak sürpriz kutlama yapıldı.

Mardin Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan kimsesiz çocuklara mini konser verilerek, Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu, süslediği üstü açık araçla şehirde tur atarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı seslendirdiği şarkı ve türkülerle kutladı. Müzikli kutlamaya, çocuklar da ellerinde Türk bayraklarını alarak, balkon ve pencerelerden eşlik etti.

GİZEM İÇİN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Mardin'de 23 Nisan'da doğan çocukların doğum günü kutlamaları da unutulmadı. Demir ailesinin kızları Gizem'in doğum gününü olduğunu belirleyen ekipler, itfaiye aracıyla kutlama programı yaptı. Demir ailesinin evinin önüne gelen itfaiye aracının merdivenine çıkan ekipler, 3'üncü kat balkonunda oturan Gizem'e getirdikleri doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.

Görüntü Döküm

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Balkona asılan bayrak

Evlerden görüntü

Çocuklardan görüntü

İtfaiye merdiveni ile doğum günü kutlama

Valinin görüntülü konuşması

Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 230 MB

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Sağlık çalışanlarının çocuklarının bayramını kutlamasında duygusal anlar

TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürlüğü. koronavirüs salgını nedeniyle çocuklarını göremeyen sağlık çalışanı ve güvenlik güçleri, çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkon ve pencerelerden kutladı. Sağlık çalışanı Senay Kartal'ın kızlarının ile bayramlaşması duygusal anlara neden oldu.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüslü mücadele kapsamında ailelerinden uzak olan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin çocukları için belediyeden, 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı anonsları yaptırarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramlarını kutladı. İl Sağlık Müdürlüğü 37 gündür çocuklarını göremeyen 112 çalışanı Senay Kartal ile çocuklarını bir araya getirdi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, "Pandemi başlangıcından beri tüm sağlık çalışanlarımız servislerde, yoğun bakımlarda, acillerde, 112'lerde ve özellikle filyasyon ekibi olarak herkes sahada canla başla çalışıyor. Pek çok sağlık çalışanımız da pandemi başladığından beri evlerine gelemiyor, onlara tahsis edilen otellerde ve ayrılmış yerlerde kalıyorlar. Bu sebeple de çocuklarını çok özlediklerini biliyoruz. Bizde bu sebeple 23 Nisan vesilesi ile güzel bir etkinlik yapalım dedik. Hem bugün evlerinde kalan halkımızın 23 Nisanı'nı kutlayacağız. Hem sağlık çalışanlarımızın çocuklarının bayramını kutlayacağız" dedi.

'37 GÜNDÜR ÇOCUKLARIMI GÖREMİYORUM'

Koronavürüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından çocuklarını annesine bıraktığını belirten 112 paramedik çalışanı Senay Kartal, "Bu zorlu süreçlerde biz sizler için sahalardayız, devamlı olarak çalışmaktayız görevimizin başındayız. Bu durumdan dolayı da çocuklarımızdan ayrı kalıyoruz. Onların sağlığı, herkesin sağlığı ve kendi sağlığımız için. Bizler sizler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Dediğimiz gibi bizler çocuklarımızdan ayrıyız, bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tek başımıza kutluyoruz, onlarsız buruk bir şekilde geçiyor. Buradan herkese tek çağrımız var, sosyal mesafemizi koruyalım lütfen evde kalalım. Çocuklarımı 37 gün önce anneme bıraktık. Orada kendileri kalıyorlar, bende işime devam ediyorum" dedi.

'ONLAR SİZİN İÇİN ÇALIŞIYOR SİZ EVDE KALIN'

Senay Kartal'ın kızları Beste Kartal ve Derin Kartal, annelerinin sağlıklı, babalarının da polis olduğunu söyledi.Beste Kartal, "Onları çok özledim. Onlar sizin için çalışıyor, sizde bizim için lütfen evde kalın" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

O sırada camda olan ve annesi Edirne'de hemşire olan Nehir Sütlü, gözyaşlarına hakim olamadı. Koronavirüs çıktığından beri annesini görmediğini belirten Sütlü, "14 yaşındayım, korona başladığından beri annemi babamı göremiyorum. Annem sağlık çalışanı, babam asker onlar sizin için çalışıyorlar lütfen sizde bizim için evde kalın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Apartman sakinleri detay

-Sağlıkçılar detay

-Annesine seslenen Beste ve Derin Kartal

-Anne Senay Kartal ile röp.

-Anne Kartal'ın çocuklarına el sallaması

-Karşı camda sağlık çalışanı çocuğu Nehir Kartal'ın ağlaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

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Türk Kızılay'ı gönüllülerinden çocuklara 23 Nisan sürprizi

TÜRK Kızılayı Van'ın Gürpınar Temsilciği ile Vefa Sosyal Destek Grubu Gönüllüleri, 23 Nisan'da, dünyayı saran covid-19 salgını ile mücadele günlerinde ailesi ile birlikte evinde karantinada kalan çocukları ziyaret etti.

Gürpınar ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerde kutlayan çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Gürpınar'a 65 kilometre uzaklıktaki Yoldüştü Mahalllesi'nde oturan çocuklara ise Vefa Sosyal Destek Grubu ve Türk Kızılay'ı İlçe Temsilciliği sürpriz yaptı. Mahalle'ye giden gönüllüler, beraberinde götürdükleri Türk bayraklarını çocuklara hediye ederken, meyve suyu ve kek ikramında bulundu. Ellerine Türk bayrakları alıp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinin balkonlarında kutlayan çocuklar,palyaço ve Nasrettin Hoca kılığına giren gönülülerle doyasıya eğlendi.

11 yaşındaki Nisanur Kaya, ilk kez palyaço ve Nasrettin hoca karakterlerini gördüklerini belirterek, kendilerine bu mutluluğu yaşatan ilçe Kaymakamı ve Türk Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Türk Kızılay Gürpınar Temsilcisi Celal Atan, koronavirüs nedeniyle bu yıl 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocukları mutlu etmek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek,"Palyaço ve Nasrettin hoca karakterlerinin kostümlerini giyen arkadaşlarımız çocukları mutlu etmeye çalıştı. Çocuklar doğada koşarak eğlenerek kendilerini bulabilir. Bizler de Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar'ın desteği ile Gürpınar Kızılay temsilciliği olarak buraya geldik. Hediyelerimizi dağıttık. Onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramlarını kutladık. İnşallah ülke olarak en kısa zamanda bu zorlu süreci atlatırız. Çocuklarla birlikte sokaklarda oynayıp, uçurtma uçurabiliriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mahalleye giden Kızılay gönüllüleri

-Palyoça kıyafetli kızılay gönüllüleri

-Çocuklara sürpriz yapması

-Bayrakları sallayıp palyaço kıyafetli gönüllülerle sohbet eden çocuklar

-Evlerinin balkonrında bayrak salylayan çocuklar

-Çocuklara hediye veren gönüllüler

-Türk Kızılay Gürpınar Temsilcisi Celal Atan ile röportaj

-Genel ve detaylar

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), -

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Umut'un 23 Nisan için istediği Türk bayrağını Vefa Grubu yerine getirdi

BİLECİK'te, 4'ncü sınıf öğrencisi Mustafa Umut Orhan (10), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerini süslemek için istediği Türk bayrağı, Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.

Gazipaşa Mahallesi'ndeki oturan Mustafa Umut Orhan (10), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evlerinde Türk bayrağı olmadığını söyleyerek Vefa Destek Grubu'ndan yardım istedi. Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, kırtasiyeden aldıkları Türk bayrağı, bayrak desenli balonlar ve süslemeleri, Umut'a teslim etti. Umut, annesiyle birlikte evlerinin camlarını bayraklarla ve balonlarla süsledi. Anne Melda Orhan, eşinin çalıştığını, kendisinin de koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamadığını belirterek, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Oğlum evi süslemek istedi. Eşimin işte olması sebebiyle, bizde dışarıya çıkamadığımız için oğlumla 112'yi arayarak oğlumun bayrak talebini ilettim. Kısa sürede bayraklar ile süslemeleri getirdiler. Oğlumun bu mutlu gününü daha mutlu ettilerö dedi.

İstiklal Marşını okuyan Mustafa Umut Orhan da bugün kendisinin ve arkadaşlarının mutlu günü olduğunu ancak koronavirüs tedbirlerinden dolayı bayramlarını evde kutladıklarını söyledi.