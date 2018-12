Dha Yurt Bülteni -4

(YENİDEN)1)FETÖ'NÜN 'HÜCRE EVLERİ'NE OPERASYON: 22 GÖZALTI Bursa'da FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 28 hücre evine düzenlenen operasyonda ihraç edilen firari bir savcı, örgütün emniyet ve asker imamları ile bölge sorumlularının da aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 28 hücre evine düzenlenen operasyonda ihraç edilen firari bir savcı, örgütün emniyet ve asker imamları ile bölge sorumlularının da aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 28 hücre evine operasyon düzenledi.Operasyonda, Edirne'den ihraç edilen firari bir savcı, örgütün emniyet ve asker imamları ile bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu, Bursa ve başka illerde aranan toplam 22 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüpheliler; kimlik, cep telefonu, hafıza kartı ve flaş belleklerini imha etmeye ve saklamaya çalıştı.



SARI YELEKLER İLE GÜLEN KİTAPLARI ELE GEÇİRİLDİ



Adreslerden birinde yapılan aramada Avrupa'da yapılan sokak eylemlerinde kullanılanlara benzer 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirildi. Bu yeleklerin yeni satın alınmış olduğu belirlendi.



Evlerde ayrıca zulalanmış kağıt mendil ve tencere içerİsine gizlenmiş 90 bin lira, 8 bin 825 dolar ve bin 250 euro para ile sahte kimlikler ele geçirildi. Hücre evlerinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ve talimatlar da ortaya çıktı.



Soruşturma sürdürülüyor.



2)BAHÇESARAY'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ



VAN'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün için ara verildi.Bahçesaray ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkili olmayı sürdürürken, hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Ulaşımın da aksaması üzerine eğitime ara verildi. Van Valiliği, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün için ara verildiğini açıkladı.



VAN, -



3)VÜCUDUNU YARALARLA KAPLANAN KARDEŞLER YARDIM ELİ BEKLİYOR



MERSİN'in Tarsus ilçesinde geçimlerini halı yıkayarak karşılayan Kayhan-Merve Göküş çiftinin çocukları Can (4) ve Yağmur (2), nadir görülen genetik cilt hastalığı epidermolizis bülloza ile mücadele ediyor. Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde yaşamlarını sürdüren çiftin çocukları Can ve Yağmur, halk arasında kelebeğin kanatları kadar hassas cilde sahip olduğu için kelebek hastalığı olarak nitelendirilen cilt hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Çocukların yaralarına örtülen ilaçlı yara bezini temin etmekte zorlandıklarını belirten anne Merve Göküş, "Çocuklarım gözlerimin önünde eriyor. Acıyı çeken bilir. Ben kimseden para pul istemiyorum, bize sadece yara örtülerini versinler başka bir şey istemiyorum. Her sabah kalktığımda bu çocuklara pansuman yapmam gerekiyor. Kalkıyoruz, çocukların yaraları perişan bir şekilde kanıyor, kıyafetleri vücutlarına yapışıyor. Normal bir insan bile bir yeri yaralansa kan kaybetse doktora gider. Ben her gün çocuklarımın kan kaybetmelerine şahitlik ediyorum" dedi.



HASTANE, 'İHALE YAPILMADI' DİYOR



Çocukların kaşıntılı yaralarına çözüm için mutlaka ilaçlı yara bezi alınması gerektiğini kaydeden baba Kayhan Göküş ise "Çocuklar ciltleri kaşıdıkları zaman su toplanması oluyor. Su toplayınca da yaraya dönüşüp enfeksiyon kapıyor. Çocuklarımın her yeri yara. Tarsus Devlet Hastanesi'nden temin ettiğimiz yara örtüsü olarak nitelendirilen ilaçlı bezi ihalesi yapılamadığı için hastaneden alamıyoruz. Dışardan alacak ekonomik gücümüz de yok. Bu nedenle çocuklarım bu şekilde yaralarla yaşam sürüyorlar. Özel ilaçlı malzeme olmadığı için bezi yapışıyor, kıyafetleri yapışıyor. Ayaklarındaki yaralar sargı bezine yapışıyor. Biz devletimizden bu konuda yardım istiyoruz" diye konuştu.



4)8'İNCİ KATTAN DÜŞEN AĞIRLIK DİSKİNİN YARALADIĞI ŞOFÖR: KAFAMI ÇEVİRMESEM ÖLEBİLİRDİM



RİZE'de, binanın 8'inci katında balkondan düşen 5 kiloluk ağırlık diskinin omzuna çarpması sonucu yaralanan dolmuş şoförü İrfan Öksüz (45), o anları anlattı. Öksüz, "Otomobile yaslandığım an yeğenim bana bir şey sordu. Kafamı ona doğru çevirmemle cismin bana çarpması bir oldu. Kafamı çevirmeseydim, başıma düşecekti. Belki de ölebilirdim" dedi. Öksüz, diskin düştüğü 8'inci kattaki daire sahibinden şikayetçi olmadığını belirtti.Olay, önceki gün, Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Anbarlık köyü minibüs durakları önünde bekleyen dolmuş şoförü İrfan Öksüz'ün üzerine, binanın 8'inci katından 5 kiloluk ağırlık diski düştü. Öksüz, diskin omzuna isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahale sonrası Öksüz'ü ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Omzunda kırık tespit edilen Öksüz, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.



BALKONDAKİ PEYNİR ÇUVALI ÜZERİNDEN DÜŞMÜŞ



Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı inceleme sonrası ağırlık diskinin düştüğü 8'inci kattaki dairenin sahibi A.K.'nin emniyette ifadesini aldı. İfadesinin ardından serbest bırakılan A.K.'nin, balkonda kesik sütten peynir yaptığını ve çuvalın üzerine peyniri ezmesi için 5 kiloluk ağırlık diskini yerleştirdiğini söylediği öğrenildi. Diskin, kendisinin farkında olmadan peynir çuvalı üzerinden kayarak, 8'inci kattan düştüğünü kaydeden A.K.'nin, olay nedeniyle çok üzgün olduğu dile getirdiği belirtildi.



'KAFAMI ÇEVİRMESEM ÖLEBİLİRDİM'



Olay sonrası omuzu kırılan ve evinde dinlenen İrfan Öksüz, yaşadıklarını anlattı. Yolda bir arkadaşı sohbet ettiği sırada park halindeki otomobile yaslandığını anlatan Öksüz, "Çok kısa bir süre sonra sağa yöneldiğimde aniden bir cisim yüksekten gelip omzuma vurdu. Yere düştüm. 8'inci kattan düşen cismin ağırlık diski olduğunu söylediler. Yere düştükten sonrasını hatırlamıyorum. Çok şükür iyiyim. Yanımdaki yeğenim o sırada bana bir şey sordu. Bunun üzerine kafamı ona doğru çevirmemle cismin bana çarpası aynı anda oldu. Kafamı çevirmeseydim, tam da başıma düşecekti. Belki de ölebilirdim. Ama kader bizi buraya getirdi" dedi.



Olayda kasıt olmadığını belirten Öksüz, diskin düştüğü 8'inci kattaki dairenin sahibi A.K.'dan şikayetçi olmadığını da sözlerine ekledi.



5)MİNİK ESMA'YA ÇİFTE KALP KAPAKÇIĞI



ADANA'da doğuştan kalbinin sol tarafında darlık bulunan ve bu nedenle nefes alma güçlüğü yaşayan 5 yaşındaki Esma Aykut, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Türkiye'de ilk kez yapılan bir operasyonla sağlığına kavuştu. 24 yıllık evli Murat ve Türkan Aykut, 5'inci çocukları Esma'yı, nefes alma güçlüğü çekince hastaneye götürdü. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Esma Aykut'un kalbinde, akciğerden gelen kanın pompalanan kısmında geçişi engelleyen darlıklar olduğu saptandı. İstanbul'da kalp kapakçıklarına onarım yapılan küçük Esma'nın şikayetleri devam etti. Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu tarafından ameliyata alınan küçük Esma'nın Türkiye'de ilk kez yapılan bir operasyonla iki kalp kapakçığı değiştirildi.



TESADÜFEN GÖRÜLMÜŞ



Esma'nın doğumsal kalp hastalıkları içerisinde en ciddi olan kalbin sol tarafında darlıkları olan bir hasta olduğunu anlatan Prof. Dr. Topçuoğlu, "Bu tür hastalıklarda özellikle nefes darlığı ve gelişme geriliğiyle hastalar doktora başvururlar. Hasta bir süre akciğer enfeksiyonuyla tedavi edilmiş daha sonra tesadüfen bir kardiyoloğun kalbindeki daralmaları görmesi üzerine hasta bize geldi. Kendisine ameliyatın problemlerini anlattık daha sonra İstanbul'da bir merkezde ameliyat oldu. Ameliyattan 3 ay sonra tekrar sıkıntıları başlaması üzerine bize geldiğinde yeniden yapılan kalp incelemesinde darlıkların düzelmediğini, tamir olayının yetersiz olduğu görüldü. Bir hastanın tek şansı 2 kapak takılmasıydı. Biz de bu ameliyatı gerçekleştirdik" dedi.



TÜRKİYE'DE İLK



Yaşının ve kalbinin boyutunun küçük olmasının operasyonu daha da zorlaştırdığını aktaran Prof. Dr. Topçuoğlu, "Küçük boyutlar nedeniyle piyasada uygun kalp kapağı bulunmuyor. İkinci problem de, koyacağınız kalp kapakları, çocuk büyüyeceği için küçük kalıyor. Biz de sonraki ameliyat şansını en azından 15-20 sene uzatmak için kendisine erişkine yakın boyda 2 kapak koyduk. 5 saat süren operasyon sonunda hem aort hem de mitral kapağını değiştirdik. Türkiye'de ve dünyada tek mitral kapak veya tek aort kapak yapılıyor ama ikisini birden, küçük yaşta, kalbi küçük boyutlarda bir hastaya bu operasyonun yapılması ilk kez bizde gerçekleştiriliyor" diye konuştu.



YÜRÜMEYE BAŞLADI



Küçük Esma'nın sağlığına kavuşarak, operasyondan kısa bir süre sonra yürümeye başladığını anlatan Prof. Dr. Topçuoğlu, şunları söyledi:



"Esma, gayet iyi, yürüyor. Bundan sonra ömür boyu kullanacağı ilacı var, onu kullanacak hayatını enfeksiyonlardan korunarak, bize kontrollere gelerek sürdürecek. Ameliyat gayet başarılı geçti. Hastamız da iyi olacak diye düşünüyoruz."



6)HAKKARİ DAĞLARI KAYAKLA ŞENLENDİ



HAKKARİ Merga Bütan Kayak Merkezi, 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirildi. Vali Akbıyık, "Kayak merkezimiz, Hakkari dışında Van ve çevre iller ile İran ve Irak'ın da kayak merkezi olacak" dedi. Hakkari'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kar kalınlığının 2 metreye ulaşması ile kayakseverlerin akınına uğramaya başladı. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi'nce yürütülen 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirilen kayak merkezinde; 1 kilometrelik pist uzunluğu 3 kilometreye çıkartılırken, 1100 metre olan telesiyej mesafesi ise 1180'e çakırtıldı. İkili telesiyej sayısı ise 4'e çıkarılarak uluslararası yarışmaların yapılabileceği düzeye getirildi. Kar kalınlığı 2 metreye ulaşan kayak merkezi, Türkiye'nin birçok ilinden gelen kayakseverlerin akınına uğruyor. Kayak yapmaya gelenlerin kimisi kayak ve snowboard yaparken, kayak yapmayı bilmeyenler ise kızak üzerinde kaymanın keyfini yaşıyor. Ordulu kadın öğretmenin, karla kaplı dağların önünde şarkı söylemesi ise ilgi çekti.



'HAKKARİ DAĞLARI, İSVİÇRE ALPLERİ'Nİ ARATMIYOR'



Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Merga Bütan Kayak Merkezi'nin özellikle haftasonları kayakseverlerle dolup taştığını ve kar kalınlığının 2 metrenin üstünde olduğunu ifade ederek, "Ne Erciyes'te, ne Uludağ'da, ne de Palandöken'de böyle bir kar var. Bölgemiz hızla kayak merkezi olma yolunda ilerliyor. Burası, Hakkari dışında Van ve çevre iller ile İran ve Irak'ın da kayak merkezi olacak. Hakkari'nin geleceği açısından Merga Bütan önemli bir merkez. Kayak merkezimiz yaklaşık 3 kilometre mesafeye çıkarıldı. Merkezde artık uluslararası müsabakalar da yapılacak. Kent merkezine 20 dakika mesafede bulunan kayak merkezimizin birçok avantajı var. Bütün kayakseverleri Hakkari'ye davet ediyoz. Hakkari ilimiz, dağ ve dağcılık sporu açısından önemli bir merkez. Buradaki dağların yüksekliği ve göllerimiz İsviçre'deki Alpler'i aratmıyor" dedi.



'KARNAVAL HAVASI VAR'



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Gülal ise, Merga Bütan'daki kayak merkezinin 2011 yılında baraka ve konteynerlerle inşa edildiğini hatırlatarak,"O zaman 100-150 insan geliyordu. Ama bugün bir kayakevi ve restaurant yaptık. Yanına bir de telesiyej yapıldı. Binlerce insan buraya gelip kayak yapıyor. Kayak merkezimizde yetişen gençlerimiz Türkiye'de uluslararası arenada artık ses getirmeye başladılar. Daha önce sporcularımız, ilk 10'a bile girmezken, şimdi yapılan yarışmalarda Türkiye'de ilk üçe giriyor. Buranın faaliyete girmesiyle özellikle haftasonları karnaval havası yaşanıyor. Yeni yapılan 4'lü telesiyej ile birlikte saatte en az bin kişiyi yukarıya taşıyabiliyoruz. En uzun pistimiz 3,5 kilometre. Yakın zamanda faaliyete sokacağımız yeni pistlerde 10 bin insanı ağırlayacağız" dedi.



'HAKKARİ ARTIK TERÖR DEĞİL, GÜZELLİKLERLE ANILSIN'



Güldal, İran ve Irak'tan turistleri kayak merkezine davet ettiklerini, önümüzdeki yıldan itibaren İranlı turislerin akın akın geleceğini de belirterek şöyle konuştu:



"Türkiye'nin dört bir yanından insanlar buraya geliyor. Tur şirketleri bizi arıyor. Bu hafta 2 grup geldi. Türkiye'nin kışı en uzun süren kenti Hakkari'dir. Aralık ayından 1 Mayıs'a kadar kayak yapılıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Kentimizin tek sosyal aktivitesi kayak sporudur. Biz eskiden Hakkari'ye dağların kenti diyorduk. Artık sloganımız değişti. Şimdi dağların başkenti diyoruz. İsviçre'nin Alpleri'nde bile böyle bir dağ silsilesi yoktur. Dünyanın en güzel dağ silsilesi Hakkari'dedir. Burası hep terörle gündeme geldi. Türkiye'nin dört bir yanındaki insanlar gelip bu güzellikleri görsünler. Hakkari, artık terörle değil, güzellikleri, yiğit insanları ve misafirperverliği ile anılsın istiyoruz. Burası dışarıdan bakıldığı gibi değil, Türkiye'nin en misafirperver insanlarının olduğu bir kent. Artık bu önyargıları kıralım."



Kayak merkezine gelen kayaksever de, Hakkari dağlarını İsviçre'deki Alp dağlarına benzettiklerini söyledi.



