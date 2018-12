Dha Yurt Bülteni-4

1)BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİSBOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı yavaşlattı.

1)BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS



BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı yavaşlattı. TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, özellikle D-100 Karayolu'nun Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkileri ile TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerinin bulunduğu noktalarda çalışmalara ağırlık verdi. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 40-50 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarıyla sisin etkili olduğu yerlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri güzergah üzerindeki noktalarda hazır bekledi.



2)OSMAN AYIK: 2019'DA YURT DIŞI FİYATLARINDA YÜZDE 10-15 İYİLEŞME MÜMKÜN



TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "2018 yılı sonunda hala 2014 yılındaki ortalama fiyatlarımızın yaklaşık yüzde 15 ile yüzde 25 arasında gerisindeyiz. 2019 yılında muhtemelen yurt dışı fiyatlarımızda ortalama yüzde 10 ile 15 arasında değişen iyileşmeler mümkün olabilir" dedi. Turist sayısında rekorların yılı olan 2018'i geride bırakmaya hazırlanırken, sektörün 2019 yılından da beklentileri büyüdü. 2018 yılında turist sayısı açısından önceki yıla göre ciddi oranda artış olurken, turizm işletmeleri ise hala 2014 yılı fiyatlarını yakalayamadığı fiyat artışına gitti. TÜROFED Başkanı Osman Ayık ise bu rakamların dış pazarlarda ortalama yüzde 10 ile 15 arasında beklendiğini söyledi. Başkan Ayık ayrıca iç pazar için de erken rezervasyonun önemine bir kez daha vurgu yaptı.



'DIŞ PAZARDA ARTIŞ YÜZDE 10 İLE 15 ARASI'



TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Muhtemelen biz 2019 yılında sayılarla birlikte bir fiyatlarımızda da iyileşmeyi göreceğiz. Şu an itibariyle bakıldığında 2018 yılı sonunda hala 2014 yılındaki ortalama fiyatlarımızın yaklaşık olarak tesisine, bölgesine göre değişmek kaydıyla yüzde 15 ile yüzde 25 arasında gerideyiz. 2019 yılında bu miktarın bir kısmını telafi etme şansımız olacak. Şu an itibariyle Avrupa pazarında yaklaşık yüzde 5 ile 15 arasında, tesisine göre bir miktar daha fazla olabilir iyileşmeler zaten yapıldı kontratlarda. Talepte de bu canlılık devam ettiği taktirde, buna diğer pazarları da dahil ettiğimizde 2019 yılında muhtemelen bizim yurt dışı fiyatlarımızda ortalama yüzde 10 ile 15 arasında değişen iyileşmeler mümkün olabilir." dedi.



SON DAKİKAYA KALMAYIN



Bunun iç pazarda da bir etkisi olacağını vurgulayan Osman Ayık, "Dövizdeki artış ister istemez, iç pazar fiyatlarının bir miktar yukarı çıkmasına neden olacak ama biz sektör olarak iç pazarı her zaman çok önemsiyoruz. İç pazar bizim en önemli kaynak pazarımız diyoruz. Dolayısıyla da iç pazardaki alım gücünü dikkate alarak bu fiyat farklılıklarını birebir iç pazara yansıtmak gibi bir eğilim yoktur. Ama iç pazardan da bizim beklentimiz şudur; erken davranmaları, erken rezervasyon yaptırmaları -ki son dakikaya kaldıklarında ister istemez daha pahalı fiyatlarla alım yapma zorunda kalırlar- Dolayısıyla erken davrandıkları takdirde çok daha makul fiyat artışlarıyla karşılaşarak çok rahat şekilde tatil paketlerini satın alabilirler" diye konuştu.



'ERKEN REZERVASYON SON DERECE ÖNEMLİ'



Erken rezervasyon yapmanın önemine de işaret eden Osman Ayık, şöyle dedi:



"Hem dilediğiniz oteli bütçenize uygun şekilde, dilediğiniz koşullarda alma şansınız oluyor. İkincisi de yer bulma şansınız oluyor. Ama geciktiğiniz takdirde hem dilediğiniz oteli alamıyorsunuz, almaya kalksanız da çok yüksek bir fiyatla alıyorsunuz. Dolayısıyla da son dakikada bulabildiğinizi alıyorsunuz. Orada da pazar koşulları size neyi dayatıyorsa onu alıyorsunuz, dolayısıyla erken rezervasyon bizce son derece önemli hem ekonomik, hem de seçme şansınızın en fazla olduğu dönemdir. Onun için erken rezervasyona mutlaka katılmak lazım ve o dönem de alım yapmak lazım."



3)MERSİN'DEKİ NOEL AYİNİNDE BARIŞ İÇİN DUA EDİLDİ



MERSİN'deki Katolik ve Ortodoks kiliselerinde düzenlenen Noel ayininde birlik, beraberlik ve barış mesajı verilerek dua edildi.



Latin Katolik Kilisesi'ndeki ayini Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Fransuva Dondu Peder Roshan Cordeiro yönetti. Kilisenin ve misafirlerin kutsanması ile başlayan ayinde her yaştan çok sayıda Hıristiyan vatandaş, kilise korosunun seslendirdiği ilahilere eşlik etti.



Vaazında Noel'in önemi ve anlamını vurgulayan Peder Roshan Cordeiro, "Kendimizden ve her şeyden daha büyük olan Allah'a güvenmeliyiz. Ruhun fakirliği olmadan Allah'ın bolluğu olamaz. Noel sadece dünyamıza gelen İsa Mesih'in doğum hikayesi değildir. Aynı zamanda ailelerimizde, topluluklarımızda ve özellikle dünyamızda bize Allah'ın sevgisi ile yaşamak için Allah'ın her birimize verdiği bir çağrıdır. Bu bayram bizi bir araya getirmeyi ve her zaman bir arada tutmasını sağlasın. Çünkü Noel Bayramı bir aile bayramıdırö diyerek herkese mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir Noel diledi.



İncil'den bölümlerin de okunduğu ayin, cemaat üyelerine komünyon dağıtılması ile sona erdi.



Aziz Mihail ve Cebrail Ortodoks Kilisesi'ndeki ayin de Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi Coşkun Teymur'un önderliğinde yapıldı. Mum yakarak dua eden cemaat mensupları, Noel ritüellerini gerçekleştirdi.



4)ESNAF İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU



BURDUR'da iş yerinde kalp krizi geçiren Mehmet Güven (74) yaşamını yitirdi.



Konak Mahallesi Uğur Sokak'ta sıhhi tesisat malzemeleri satışı yapan Mehmet Güven'in iş yerinin kapısının dün saat 17.30 sıralarında açık olduğunu gören komşuları içeriyi kontrol etti. Mehmet Güven'i yerde hareketsiz yatarken bulan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Güven'in yaşamını yitirdiğini belirledi.



Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Mehmet Güven'in yakınları iş yerine gelerek gözyaşı döktü. Güven'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.



5)HAYATLARINI SOKAK HAYVANLARINA ADADILAR



İKİ yıl önce Almanya'dan Türkiye'ye gelen ve Antalya'ya yerleşen Rita ve Hakan Kuyumcuoğlu çifti, her gün karavanla kentin en ücra köşelerini dolaşarak kedi ve köpekleri besliyor.



Hakan Kuyumcuoğlu, karavanla her gün kentin ücra noktalarına götürdükleri tavuk, makarna, ekmek, su ve mamayla sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi. Hakan Kuyumcuoğlu, "Biz emekliyiz, eğitimciyiz. İki yıl önce Antalya'ya yerleştik. Her gün buralara geliyoruz, kedilere ve köpeklere yemek bırakıyoruz. Evde makarna ve tavuk yapıyoruz, sonra sokaktaki hayvanlara dağıtıyoruz. Hasta bir hayvan görürsek de veteriner çağırıyoruz. Hayvanlar üşüyor, ıslanıyor, enerjileri yok ve bunu halk yapmazsa zaten yapan yok. Bunu kendi vicdanımız için yapıyoruz, hiçbir şey de beklemiyoruz. Tek isteğimiz, daha çok kişi olalım lütfen. Vatandaş gelirse, bizle birlikte en azından hiç olmazsa 10 kediyi doyursa çok çok memnun oluruz" açıklamasında bulundu.



'KAZANDIKLARIMIZ, HAYVANLARA FEDA OLSUN'



Emeklilik birikimlerini hayvanlara harcamaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Rita ve Hakan Kuyumcuoğlu çifti, yapılanın bir hobi olmadığını 'insanlık görevi' olduğunu söyledi. Sokakta yardıma muhtaç her canlıya yardım edilmesi gerektiğini vurgulayan Hakan Kuyumcuoğlu, "Hayatımızı çalışarak geçirdik ve kazandıklarımızı hayvanlara harcamaktan da memnunuz. Her gün 2 kilo tavuk, 5 paket makarna. Haftada 300-350 lira harcıyoruz. Sokakta yardıma muhtaç bir çocuk görsek ona da yardım ederiz, bizim için hayvan ve insan ayrımı yok. Bu her insanın yapması gereken bir şey, insanlık böyle bir şey" dedi.



Kış aylarının önemli olduğunu belirten Hakan Kuyumcuoğlu, "Artan yemeklerimizi kediye, köpeğe verelim, bunlar da can. Ağızları var, dilleri yok. Nasıl bu hayvanları sokağa atıyorlar, anlamıyorum. Şunların gözlerine bakın, nasıl anlamlı bakıyorlar" ifadesinde bulundu.



6)ÇİFTLİKTE 5 BİN 200 ŞİŞE SAHTE ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ



MERSİN'de bir çiftliğe operasyon düzenleyen polis, 5 bin 200 şişe, sahte şarap ele geçirdi.



Yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik operasyonlarını sıklaştıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Çiftlikköy Mahallesi'nde G.F.'nin çiftliğine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 bin 200 şişe el yapımı sahte şarap ele geçiren polis, 150 adet boş şişe ve şişelemede kullanılan malzemelere de el koydu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



7)ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU



ADANA'da polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



İl Emnniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu yaptı. Özel harekat polisilerinin desteğiyle önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak girildi. Yapılan baskınlarda ise çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ayrıca polis, şüphelilerin evlerinde ise hassas burunlu dedektör köpekle arama yaptı.



Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



