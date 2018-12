Dha Yurt Bülteni -4

4ÖĞRENCİ SERVİSİ KAVŞAKTA HALK OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI: 12 YARALI Tokat'ta öğrenci servisi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11'i öğrenci, 12 kişi yaralandı.

Tokat'ta öğrenci servisi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11'i öğrenci, 12 kişi yaralandı.



Kaza sabah saat 07.20'de kent merkezindeki Yeni Gop kavşağında meydana geldi. Kent merkezine, Pınarlı ve Gaziosmanpaşa köylerinden öğrenci taşıyan Musa Özer'in kullandığı 60 S 0028 servis minibüsü, kavşakta Orhan Güzel yönetimindeki 60 H 0161 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile serviste bulunan sürücü ile 11 öğrenci yaralandı. Öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Öğrencilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



BARAJ GÖLÜ ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'NDE YENİ İLÇE İNŞA EDİLİYOR



ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise en yüksek çift eğrilikli kemer beton köprü kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçe merkezi ve 4 köyü sular altında bırakacak. 150 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli için yeni yerleşim yeri inşa ediliyor. Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerinde kamu binaları, ev ve işyerleri ile yol, kaldırım ve parklar da ortaya çıkmaya başladı.



Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'inci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli'nde geri sayım başladı.



MEZARLAR TAŞINIYOR



1950 yılında son yerleşim yerinde kurulun Yusufeli ilçe merkezi, Yansıtıcılar Mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınacak. Yansıtıcılar Mevkii'ndeki yeni yerleşim yeri için başlatılan alt yapı çalışmalarında sona gelindi. Alt yapı yatırımları ile bin 638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine mezarlar taşınmaya başladı. Yusufeli Belediyesi sular altında kalacak 7 farklı toplu mezar yerinde bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan komisyonlarla birlikte inceleme yaptı, taşınacak mezarları kayıt altına aldı. Vatandaşların talepleri ile tespit edilen 500 dolayında mezar, yeni yerleşim yerindeki toplu mezar alanına taşınıyor.



YENİ BİNALAR YÜKSELİYOR



Yusufeli için yaklaşık 150 hektarlık yeni yerleşim alanına 334 konut inşa edilecek. 1600 yetişmiş ağaç, 16 bin adet çalı türü peyzaj bitkisi ekilecek. Bölgede, 100 dönümlük alan tarımsal alan olacak. Yansıtıcılar Mevkii'nde kurulan yeni yerleşim yerinde kamu binaları, ev ve işyerleri ile yol, kaldırım ve parklar ortaya çıkmaya başladı. 68 yıllık ilçe yerleşim yerine veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, yeni yerleşim yerine geçecek olmanın heyecanını yaşıyor. Kimi vatandaşlar, yeni yerleşim yerinin eskisinden daha güzel olduğunu belirtiyor, kimileri ise anıları olduğu eski yerleşim yerinden ayrılmanın zor olacağını dile getiriyor. Yeni yerleşim yerinde işyeri beklentisi olan esnaflarda, kendilerine verilecek müjdeli haberi bekliyor.



'GÜZEL BİR İLÇE OLACAK'



Yusufeli'ne veda edeceklerini anlatan Osman Aksu, "Umarım yeni yerleşim yeri güzel bir ilçe olur. Gördüğümüz kadarıyla güzel çalışmalar oluyor. Güzel bir ilçe olacak. İnşallah evimiz de kurulur, işimizi de kurarız güzel bir yaşam sürdürürüzö dedi.



Yusufeli halkının yerleşim yerini terk edecek olması nedeniyle mağduriyet yaşayacağını dile getiren Serkan Duman da "Yusufeli halkı mağdur ama bize yüzyılın yeni ilçesi sözü verildi. Onun için bizim gözümüz arkada değil, güzel bir ilçe olacağına inanıyoruzö diye konuştu.



Yeni yerleşim yerinde inşa edilen konutları beğenmeyen Yaşar Koçoğlu ise "Yeni yapılan konutlardan ben memnun değilim. Penceresi,mutfağı, odaları küçük. Binalar birbirine çok yakın, sıkışık yapılmış. Biz böyle beklemiyorduk, daha iyisini bekliyorduk. İnşallah diğer yapılacak yerlerde buna dikkat edilirö ifadelerini kullandı.



Yusufeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdemiroğlu da yeni yerleşim yerinde çalışmaların sürdüğünü hatırlattı. Özdemiroğlu, "Devlet eliyle iskan yapılıyor. Hak sahipliğiyle ilgili olarak Yusufeli ilçesindeki 150 esnafımıza iş yeri çıkmadı. Şu an ilçe merkezinde 400'e yakın esnafımız var, 150 tanesi yeni yerleşim yerinde hak sahibi değil. Daha ortada bir plan proje yok, biz de o arkadaşlarımıza iş yeri çıkmasını bekliyoruzö diyerek esnafın mağduriyetinin giderilmesini istedi.



YUSUFELİ'NİN TAŞINMA SÜRECİ



Yusufeli bölgesi, Çoruh Nehri havzasında yer alan batıda Bayburt, İspir, doğuda Oltu ve kuzeyde Artvin bölgeleri kültür çevresinde yer almaktadır. Nehir havzaları insanoğlunun ilk önce yerleşik hayata geçerek tarım toplumunu oluşturduğu yerlerdir. 1892 yılına kadar 3 kez yerleşim yeri değişen Yusufeli'nin eski adıyla Kiskim olan ilçe merkezi Öğdem'den Ersis'e taşındı. 29 Haziran 1926 tarihinde çıkarılan kanunla da kaza merkezi yeniden Ersis'ten Öğdem'e nakledildi. 1 Haziran 1933 tarihinde Artvin vilayeti lağvedilerek, merkezi Rize olan Çoruh vilayeti kuruldu. Artvin'in kaza olması ile Yusufeli kazası ve köyleri tekrar Erzurum vilayetine bağlandı. Çoruh vilayetinin merkezi, 4 Ocak 1936 tarihinde çıkarılan kanunla Rize'den Artvin'e nakledildi. Aynı kanunla Yusufeli, Erzurum vilayetinden alınarak, tekrar Çoruh vilayetine bağlandı. 17 Şubat 1956 tarihinde Çoruh vilayetinin ismi Artvin olarak değiştirildi. 18 Şubat 1950 tarih ve 5531 numaralı kanunla Yusufeli ilçe merkezi, Öğdem'den bugünkü merkezi olan Ahalt'a nakledildi.



YUSUFELİ BARAJI VE HES



Artvin'de, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megawat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, yaklaşık 3 bin kişi vardiyalı 24 saat süreyle çalışıyor. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metre karelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2020 yılında ise elektrik üretimine geçilecek. 2130 milyon metre küp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek.



KADIN ÇİFTÇİ, BİBER YETİŞTİREREK EVİNİ GEÇİNDİRİYOR



MERSİN'de 58 yaşındaki Elif Yıldırım, ilerleyen yaşına rağmen geçimini çiftçilik yaparak sürdürüyor. Tarlasındaki biberleri özenle hasat eden ve pazarda tüketici ile buluşturan Yıldırım, kazandığı para ile hem evinin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de çalışamayan 60 yaşındaki eşi Yusuf Yıldırım'a bakıyor.



Yaşamını merkez Mezitli ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde, düşme sonucu çalışamaz hale gelen eşi ile birlikte sürdüren Elif Yıldırım, her sabah 06.00'da uyandıktan sonra evine yaklaşık 500 metre mesafedeki tarlasına gidiyor. Yıldırım, dönemine göre gözü gibi baktığı meyve-sebzelerin budama, sulama, ilaçlama ve hasadını yapıyor. Bel fıtığından ameliyat olmasına rağmen çalışma temposunu düşürmeyen Yıldırım, tarladan arta kalan zamanlarını ev işlerine ayırıyor. Zaman zaman torunlarına da bakan 3 çocuk annesi çiftçi, hasat ettiği ürünlerin pazardaki satışından elde ettiği para ile hem sigorta primlerini ödüyor hem de kendisinin ve eşinin ihtiyaçlarını karşılıyor.



'EVİN İÇİ SIKIYOR'



Bel fıtığı rahatsızlığı nedeni ile ameliyat olduktan sonra eskisi gibi dinç olmadığını ama çalışmayı sürdürdüğünü anlatan Elif Yıldırım, "2-3 tane ineğim vardı. Sırtımda 4 kilometre ot çektim. Bu sürede bel fıtığı olmuşum, ameliyat oldum. 3 gün hastanede kaldım. Eve geldim, 1 hafta da evde kaldım, ikinci hafta pazar geri döndüm. Mecbursun, çalışmazsan ekmek yok. Bir emeklilik yok. Emeklilik olsa, '1-2 ay dinlenebilirim' dersin. Olmadığından dolayı çalışıyorum. Yine ağrıyor sırtım. Önceki düzenim yok ama yine de çalışıyorum gücümün yettiği, elimden geldiği kadar. Evin içi sıkıyor" diye konuştu.



AŞILARINI YAPTIRAMADIĞI KÖPEKLERİ ALINACAK



Konya'da 4 yıl önce yol kenarında bulduğu 3 köpeği beslemeye başlayan Züleyha Türksever'in aradan geçen zamanda köpeklerinin sayısı 16'ya ulaştı. Türksever'in köpekleri kuduz aşısı yaptırmadığı ve kimlik çıkarmadığı takdirde belediye ekipleri tarafından el koyulup, barınağa götürülecek. Köpeklerini bırakmak istemeyen Türksever, kirada oturdukları evde eşinin emekli maaşıyla geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını, aşı ve kimlik çıkarmak için parasının olmadığını söyledi.



Meram ilçesinde kiraladığı bir evde eşi ve çocuğuyla birlikte yaşayan Züleyha Türksever, yaklaşık 4 yıl önce yol kenarında bulduğu 3 yavru köpeği sahiplendi. Köpeklerin zamanla yavrular doğurmasıyla bu sayı 14'e yükseldi. Türksever, kendi köpeklerinin yanı sıra köpekleri sevdiği bilindiği için kapısının önüne bırakılan 2 köpeğe daha sahip çıktı. Böylelikle beslediği köpek sayısı 16'ya ulaşan Türksever'in kapısını geçtiğimiz günlerde çevreden yapılan şikayetler üzerine belediye ekipleri çaldı. Ekipler, Türksever'e, köpeklerine kuduz aşısı yaptırmadığı ve kimlik çıkarmadığı takdirde elinden alınıp barınağa konacağını belirtti.



'KUDUZ AŞISI YAPTIRMAYA İMKANIM YOK'



Belediye ekiplerinin kuduz aşısı yaptırmak ve kimliklerini çıkarmak için kendisine 10 gün süre verdiğini belirten Türksever, şunları söyledi:



"Benim köpeklerimle hiçbir sıkıntım yok. Onları yediriyorum, içiriyorum, bakıyorum, temizliyorum. Benim sıkıntım etrafla, belediyeyle. Belediye ekipleri bana geldi, 'bunların kimliklerinin çıkması lazım, yoksa ya bunları alırız ya da ceza keseriz' dediler. 10 gün mühlet tanıdılar. Aşıyı, ne büyükşehir belediyesi ne de Meram Belediyesi yapıyor. Kendi imkanlarımla da yaptıramıyorum. Çünkü evimiz kira ve emekli maaşıyla geçiniyoruz. Kuduz aşısının yaklaşık 650 lira olduğu, kimliklerini cüzi miktarda harcama yapıp çıkarabileceğim söylendi. Ancak şu an onları yapmama imkan yok."



'VAZGEÇMEYECEĞİM'



Köpeklerinden vazgeçmek istemediğini belirten Türksever, "Ben gelen zabıtaya şunu söylüyorum; Sizin beni onurlandırmanız lazım, sizin bana plaket vermeniz lazım, diye. Ben bu kadar hayvanın sokaklarda dolaşmasına mani oluyorum, bunlara bakıyorum. Millet bu dönemde doğurduğu çocuğa bakmıyor. Benim bunlar yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Ben bunlardan vazgeçemiyorum, vazgeçmeyeceğim de. Gelen şikayetler yüzünden kısa sürede 3 tane ev değiştirdim. Burada da çevreden tepki gösteren çok oldu. Ben köpeklere yardım etmelerinden geçtim, bana zulmetmesinler yeter" dedi.



ADIYAMAN'DA REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI



Adıyaman'da, kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Kaza, gece geç saatlerde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Mücahit Atıcı yönetimindeki 02 AJJ 229 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mücahit Atıcı, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Atıcı'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.



Hasar gören otomobil ise çekiçi yardımıyla yoldan kaldırıldı.



'KARDEŞİM ÜŞÜMESİN' DEDİLER, BERE VE ATKI ÖRDÜLER



Bursa'nın İznik ilçesinde, Selçuk İlkokulu öğrencileri, 'Kardeşim üşümesin' projesini başlatarak, kendi elleriyle bere ve atkı ördü. Öğrencilerin ördüğü bere ve atkılar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, zor kış şartlarında eğitim gören öğrencilere gönderilecek.



İznik Selçuk İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, yoğurt kaplarına yün ipleri dolayarak, atkı ve bere örmeye başladı. Sınıf öğretmeni Ayşe Demircan eşliğinde, 3 haftada toplam 100 atkı ile bere ören öğrenciler, bunları hediye paketi yaparak, İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti. İznik İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, başlattıkları 'Kardeşim üşümesin' projesi kapsamında, atkı ve bere ören öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Asil, "Çocuklarımızın bu örnek davranışı karşısında çok duygulandım. Bu projenin amacı çocuklarımızın bu yaşlarda bunları yaparak büyüklere örnek olmasıdır. Öğrencilerimiz atkı ve bere yapımına devam edeceklerdir. Atkı ve bereleri özel hediye paketi halinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Buradan da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine, ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilecek" dedi.



Okul müdürü Metin Çatak ise "İyilik ve yardımseverlik üzerine çalışıyoruz. Kış aylarına girmemiz dolayısıyla yardıma muhtaç öğrencilerimiz için 'Kardeşim üşümesin' sloganı ile yola çıktık. Öğrencilerimizden atkı ve bere örmelerini istedik ve bunu başardılar" dedi.



İLİK NAKİLLİ ÇOCUKLARIN YENİ YIL DİLEĞİ İYİLEŞMEK



Ukrayna Aile Derneği ile Medical Park Antalya Hastanesi'nin ortaklaşa düzenlediği yılbaşı partisinde, pediatrik kemik iliği ünitesinde tedavi gören 25 çocuk gönüllerince eğlendi. En küçüğü 10 aylık, en büyüğü 10 yaşındaki çocukların yeni yıl dilekleri ise bir an önce iyileşmek oldu.



Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Pediatrik Kemik İliği Ünitesi'nde tedavi gören Türk, Ukraynalı, Rus, Azeri ve Makedonyalı 25 çocuk, düzenlenen yılbaşı partisinde birbiriyle kaynaştı. Ukrayna'dan gelerek 5 aydır Pediatrik Kemik İliği Ünitesi'nde tedavi gören Ukraynalı 10 aylık Yevanhelina Ilenchuk, partinin en küçük davetlisiydi. Annesi Anzhela Pithotska'nın kucağında partiye katılan minik Yevanhelina etrafına gülücükler atarken, anne ise tedavi için geldikleri Antalya'da moralinin yerinde olduğunu, Türklerin sıcakkanlığı ve şehrin güzelliğiyle de mutlu olduklarını söyledi. Anzhela Pithotska, yeni yıl dileğinin, kızının bir an önce iyileşmesi olduğunu söyledi.



BÜYÜKANNESİNİN KUCAĞINDA PARTİYE KATILDI



Ukraynalı Ivana Tarasiuk (10) ise yılbaşı partisine büyükannesi Liubov Tarasiuk ile katıldı. Kendisi gibi ilik nakli olan çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Ivana, gönlünce eğlendi. İlik nakli olan 10 yaşındaki Azeri ikizler Altay Mammadov ve Marvan Mammadov da yılbaşı partisinde Türk, Ukraynalı, Rus ve Makedonyalı çocuklarla bir arada olmaktan mutlu olduklarını belirtti.



Antalya'da bir Türkle evli olan ve yaklaşık 25 yıldır Antalya'da yaşayan Ukrayna Aile Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, 10 yıl önce kurulan derneklerinin bu tip sosyal etkinlikler düzenlediğini ve özellikle yabancı ülkelerden tedavi için Antalya'ya gelen çocukların adaptasyonuna yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.



Hastane Başhekimi Meltem Demir, etkinliği düzenleyen Ukrayna Aile Derneği'ne teşekkür etti. Başhekim Demir, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Özellikle yurtdışından gelen çocuklar, bu tip etkinliklerle bulundukları ortama daha kolay adapte oluyor" dedi.



