Dha Yurt Bülteni -4

4ÖSO, MENBİÇ'İ ÖZGÜRLEŞTİRMEYE HAZIRÖzgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Türkmen komutanlarından Zekeriya Karslı, terör örgütü kontrolündeki Menbiç'i özgürleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Türkmen komutanlarından Zekeriya Karslı, terör örgütü kontrolündeki Menbiç'i özgürleştirmeye hazır olduklarını söyledi. Cephe hatlarındaki 10 bin ÖSO gücünün elleri tetikte beklediğini kaydeden Karslı, "Operasyona hazırız ve Menbiç'i teröristlerden temizleyerek, asıl sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatıyla ilgili açıklamaların ardından Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Menbiç bölgesinde başlayan hareketlilik sürüyor. Menbiç sınırının bulunduğu bölgelere son günlerde güç kaydırarak, cephe hatlarını sağlamlaştıran ÖSO güçleri, teröristlere yönelik olası operasyon için elleri tetikte talimat bekliyor. Cephe hatlarında ağır silahlarla taarruz için son hazırlıklarını yapan ÖSO'nun Türkmen komutanlarından Zekeriya Karslı, iç savaşın başlamasının ardından rejim ile terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD'nin zulmü altındaki Menbiç'i özgürleştirmek istediklerini söyledi. Hedeflerinin, kenti teröristlerden temizleyerek, buradan zorunlu olarak göç eden halkın geri dönüşünü sağlamak olduğunu anlatan Karslı, bunun için 10 bin silahlı ÖSO gücünün savaşmaya hazır olduğunu kaydetti.



'MENBİÇ'İ ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ'



TSK'nın 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla bölgenin, terör örgütlerinden arındırıldığını belirten ÖSO Komutanı Karslı, Cerablus ile Afrin arasında teröristlerin elindeki stratejik nokta olan Menbiç'i de özgürlüğe kavuşturup, Fırat'ın batısının güvenli hale getirileceğini kaydetti. Karslı, "Menbiç halkı büyük zorluklar yaşadı. Rejim dönemi Esad yönetiminin zulmü altındaydı. Savaş başlayınca da Menbiç önce DEAŞ'ın ardından PKK/PYD'li teröristlerin zulmüne maruz kaldı. Zulüm nedeniyle Menbiç'in gerçek sahiplerinin büyük bölümü evlerini terk ederek zorunlu olarak Suriye içerisindeki farklı bölgelere veya Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Biz şimdi bu kenti teröristlerden temizleyerek özgürlüğüne kavuşturmak istiyoruz. Şu anda cephe hatlarında 10 bin askerimiz eli tetikte harekat için hazır bekliyor. Askerlerimiz ile Menbiç'i teröristlerden temizleyerek özgürleştireceğiz ve halkın yeniden buraya gelmesini sağlayacağız. Bizim buraya gelişimizin amacı sadece Menbiç'i özgürleştirmek ve halkın yeniden sahip olduğu topraklara geri dönmesine olanak tanımak, yaşadıkları acı ve zulmü sonlandırmak" dedi.



Suriye iç savaşının başlamasının ardından ülke halkına kucak açan tek ülke olduğunu belirttiği Türkiye'ye teşekkür eden Zekeriya Karslı, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası harekatta da TSK'nın yanında yer alarak, Türkiye sınırındaki terör yuvalarını kurutacaklarını dile getirdi.



MENBİÇ'TE 4 BİNE YAKIN SİLAHLI TERÖRİST VAR



Arap nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı 350 bin nüfuslu Menbiç'ten, Suriye iç savaşının ardından kentin yönetiminin el değiştirmesi ve terör örgütlerinin denetimine girmesi nedeniyle binlerce kişi zorunlu göç etti. Asıl sahiplerinin terk ettiği kente, kontrolü ele geçiren terör örgütü PKK/PYD; Ayn el-Arab, Rasulayn, Haseki, Afrin ve Rakka bölgesindeki Kürt kökenlileri yerleştirdi. Şimdilerde nüfusun 500 bine ulaştığı Menbiç'te yönetimi, 'Suriye Demokratik Güçleri (SDG)' ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD elinde bulunduruyor. Örgütün silahlı kanadında ise yoğun olarak SDG içinde yer alan Arap aşiretlerin güçleri bulunuyor. Menbiç'te, şu anda 2 bini aşkını Araplardan oluşan 4 bin silahlı güç bulunuyor. İstihbarat birimleri, Menbiç'teki teröristleri başlarında komuta eden isimlerin ise terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından gelen 50- 60 kişilik grup olduğunu saptadı.



ABD'NİN 3, FRANSA'NIN 1 ÜSSÜ VAR



Son günlerde hareketlilik nedeniyle gözlerin çevrili olduğu Menbiç'te, Suriye'den çıkma kararı alana ABD'ye ait 3 askeri üssün bulunduğu bildirildi. Menbiç'in 3 köyünde bulunan üslerde yaklaşık 300 ABD askerinin olduğu ve bu askerlerin sık sık Sacur Çayı kıyısında devriye görevi yaptığı belirtildi. Menbiç'in bir köyünde ise Fransa'nın, kurduğu üste yaklaşık 50 askeriyle faaliyet yürüttüğü kaydedildi.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİVAS'TA SOĞUKLA İMTİHANI



Sivas'ta yaklaşık 60 bin öğrencisi bulunan Cumhuriyet Üniversitesi'ne kış mevsiminin az yaşandığı illerden gelen öğrenciler, derslerin yanında kışın soğukla da mücadele ediyor. Üniversite öğrenciler sosyal medyada en çok Sivas'ın soğuğuyla ve ona adapte olmaya çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsündeki fakülte ve meslek yüksek okullarında eğitim gören öğrenciler, kış aylarının çetin şartlarıyla da yüzleşiyor. Yaklaşık 60 bin öğrencisi bulunan üniversiteye kış mevsiminin az yaşandığı illerden gelen öğrenciler, derslerin yanında kışın soğukla da mücadele ediyor. Antalya, Mersin, Manisa başta olmak üzere sıcak illerden Sivas'a gelen öğrenciler soğuğa alışmakta güçlük çekiyor. Termometrelerin gündüz hava sıcaklığını eksi 6, gece ise eksi 10 olarak ölçtüğü kentte öğrenciler sosyal medyada en çok Sivas'ın soğuğuyla ve ona adapte olmaya çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Öğrenciler Sivas şivesi ile soğuk ve karlı havayı 'gar, gış, gıyamet' olarak nitelendirerek 'Sivas'ta 3G'li günlere merhaba', 'Sivas'ta ne giyinsem ki havaları başladı', 'Sivas soğuk değil ayazı sert, bu da kızlarının güzel erkeklerinin mert olmasını sağlar' gibi paylaşımlar yapıyor.



'İLK KEZ BURADA KAR GÖRDÜM'



İzmir'den Sivas'a gelen Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ege Turan, iki şehir arasındaki sıcaklık farkının insanı zorladığını belirterek, "Genel olarak Sivas'ın soğuğuna alıştığımı söyleyebilirim. Sivas çok soğuk. Ben buraya 2016 yılında geldim. Acayip soğuktu. Ben eksi 27 dereceyi ilk kez burada gördüm. Hatta arkadaşlarımla beraber hava durumunu Sibirya ile karşılaştırıyorduk. Daha sonra soğuk konusunda fazla zorlanmadım. Hayatımda ilk kez burada kar gördüm. Alışmak ve yürümek zor oluyor. İlk başlarda ciddi problemler oldu. Soğuk havaya karşı genel olarak iyi giyinmeye çalışıyorum" dedi. Aynı fakültede öğrenim gören ve Mersin'den Sivas'a gelen Mehmet Akif Kaya ise, "Mersin gayet sıcak bir memleket. Sivas'la karşılaştırdığımız zaman çok sıcak ve nemli bir memleket. Sivas'ta olduğu gibi soğuk problemi yok. Sivas'ta öğrenci olmak çok zor. Sıcak memleketten soğuk memlekete gelince çok zor alıştım. İlk geldiğimde eksi 25'leri gördüm ve kaldığım yurdun yolundaki yediğim ayazlardan dolayı ciddi rahatsızlıklar yaşadım. Çok soğuk ve bazen nefes almakta bile zorlanıyorum. Böyle soğuklara hiç alışkın değilim. Ama zamanla gerekli tedbirleri alarak alışıyoruz" diye konuştu.



'BURASI ÇOK SOĞUK'



Denizli'den Sivas'a gelen İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Merve Deng ise, hayatında hiç kar görmediğini belirterek, "Çok üşüyorum. Buradaki Sivaslı arkadaşlarım durumu çok yadırgıyorlar. Burası çok soğuk bir yer. Soğuktan korunmak için daha sıkı giyiniyorum. Ulaşım için soğuk havada pek yürümüyorum. Bu kadar soğuk bir yer bu zamana kadar görmemiştim" dedi. Antalya'dan Sivas'a üniversite eğitimi için gelen Yunus Ay ise, "Antalya'da hava şu an 20 derece iken burada şuan eksi 5 derece ve arada 25 derece bir fark var. Şu an Antalya'ya gidip yeniden Sivas'a gelsem şoklanırım. İlk geldiğim zaman feci bir soğuk hissettim ve nefes almakta güçlük çektim" ifadelerini kullandı.



ULUDAĞ YILBAŞINA HAZIR



KAYAK ve kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı hazırlıklarında sona gelinirken, pek çok otelde yılbaşı gecesi için boş yer kalmadı. Öte yandan yılbaşını Uludağ'da geçirmek isteyen vatandaşlar için teleferik gece 02.00'a kadar hizmet verecek.



Otel ve misafirhanelerinde 8 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunan Uludağ'da, yılbaşına günler kala hazırlıklarda neredeyse sona gelindi. Uludağ'da gelenek haline gelen yılbaşı kutlamaları için gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen oteller yılbaşına özel 3-4 günlük paket programlar hazırladı. Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu Uludağ'da yılbaşına kadar kar yağışının sürmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre 31 Aralık günü Uludağ'da en düşük hava sıcaklığı eksi 8 derece olarak ölçülecek.



REZERVASYONLAR TÜKENDİ



Doluluğun pek çok otelde yüzde 100'e ulaştığı Uludağ'da yılbaşı gecesi programlarıyla ilgili bilgiler veren Beceren Otel İşletmecisi Mehmet Haluk Beceren, "Yılbaşı için bizim otelimizde de diğer otellerde de rezervasyonlar tamamen dolmuş durumda. Bugün kar yağışı devam ediyor haliyle pistlerin durumu çok iyi. Şuanda da otellerimiz dolu haliyle yılbaşında yeni gelecek ve yılbaşına kadar konaklayacak misafirlerimiz yeni yılı çok güzel bir kar ve hava durumu ile karşılayacak. Gelen misafirlerimiz kayak ve diğer aktivitelerle bol bol keyif alıp döneceklerdir. Programlar otelden otele değişiklik göstermekle birlikte genelde 3-4 günlük paketlerden oluşuyor. Yılbaşı ve sömestr tatili haricinde bu programlar geçerli olmuyor" dedi.



TERCİH VATANDAŞIN



Her otelin farklı farklı programlar hazırladığını belirten Beceren, "Her otelde yılbaşı gecesi için bir müzikli eğlenceli programlar var. Bazı otellerimizde canlı performans sergileyecek olan sanatçılar ve çeşitli aktiviteler var. Ziyaretçiler tercihlerine göre yılbaşı akşamında vakit geçirip eğlenebiliyorlar. Uludağ'da yılbaşı geceleri saat 12.00'dan sonra insanlar dışarı çıkıp yürüyüş yapıyorlar ya da gece kulüplerinde eğlenmelerine devam ediyorlar. Herkesi, özellikle de kayak severleri Uludağ'a bekliyoruz. Gelsinler, doya doya eğlensinler, kayak yapsınlar" şeklinde konuştu.



TELEFERİĞİN YILBAŞI MESAİSİ



176 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli teleferik, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı Bursa Teleferik Yılbaşına Uludağ'da girmek isteyenler için 31 Aralık gecesi saat 02: 00'a kadar hizmet verecek. Teleferik ile Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar, tam bilet için gidiş geliş 38 lira öğrenci bileti için ise gidiş geliş 27 lira ödeyecek.



ERZURUMLU KAYAKÇILAR ŞEHRE İNDİ



Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışını eğlenceye dönüştüren Erzurumlu bir grup genç kent merkezinde kayağın keyfini doyasıya çıkardı.



Erzurum şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santime ulaşınca kayakçılar, gösterilerini Palandöken Dağı yerine caddelerde yaptı. Kayak ekibi, dün gece yarısı trafiğin olmadığı cadde ve sokaklarda bir pikaba bağladıkları iplere tutunarak sergilediği kayak gösterisi eğlenceli anlar yaşattı. Çılgın gençleri gören Erzurumlular, onlara sevgi gösterisinde bulundu. Pikabı bırakan gençler bu kez kent merkezinde gösterilerini sürdürdü. Cadde ve kaldırımları kayak pistine çeviren gençler, "Lapa lapa yağan kar her yeri piste çevirdi. Biz de bunun keyfini çıkardık. Erzurum kış sporları merkezi. Bunun da tanıtımını yapmış olduk. Muhteşem bir duygu. Trafiğin yoğun olmadığı yerlerde kaymaya dikkat ettik" diye konuştu.



Sosyal medyadan canlı yayın yapan gençler herkesi kayağa davet etti.



ÇANAKKALE'DE UYUŞTURUCU VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU



ÇANAKKALE polisi, yaklaşan yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1,5 ton şarap, 10 şişe sahte viski ile 12 ecstasy hap ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve sahte alkol üretenlere yönelik ortaklaşa operasyon gerçekleştirdi. Çanakkale merkezde, Erenköy köyüne bağlı Yenimahalle'de bir evin deposunda, sahte üretim 1,5 ton şarap ile 10 şişe sahte viski ele geçirildi. Alkol üretiminde kullanılan kimyasal maddeler ile doluma hazır çok sayıda şarap şişesi de bulundu. Ele geçirilen içkilerin imha edileceği belirtilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda ise, şüpheli A.G.'yi, 12 ecstasy hap, 1 gram esrar ve 300 TL ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan A.G., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



COLORADO'DA ÇIKAN RAİNBOW TAŞI, ERZURUM'DA DA BULUNDU



Erzurum'da, Valilik ile Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği projeyle 68 çeşit maden ve değerli taş gün yüzüne çıkarıldı. Çıkarılan taşlar arasında dünyada sadece ABD'nın Colorado eyaletinde olduğu iddia edilen rainbow (gökkuşağı) taşı da var.



Projeyi yürüten Atatürk Üniversitesi Gemoloji Bilimi öğretim üyesi Doç. Dr. Volkan Çil ile merkez Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk, 3 ayda yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek Erzurum'un yeraltı zenginliklerini gün yüzüne çıkardı. Erzurum'un siyah kehribarı olarak bilinen Oltu Taşı haricinda birbirinden değerli 30 çeşit mermer traverten türü yapı ve yüzey kaplama taşı, beş metalik, yediametalik olmak üzere cevherleşme sahalarıyla birlikte toplamda 68 çeşit yeraltı maden envanteri oluşturuldu.



Bulunan yeraltı zenginlikleri merkez Aziziye ilçesindeki Emel Çatal Lisesi'nde sergilendi. Sergiyi gezen ve yetkililerden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gizemli taşların değerlendirilmesi amacıyla kısa sürede bölgede fabrika kurulması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi.



Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk da, yazın 3 ay gece-gündüz demeden otomobil veya yaya olarak yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek yeraltı zenginliklerini ortaya çıkardıklarını böyledi. Oltu Taşı'ndan daha değerli olduğuna inandıkları 68 çeşit maden ve değeli taş belirlediklerini vurgulayan Türk, "Erzurum ve çevre ilçelerinde yaptığımız araştırmada çok değerli taşlara rastladık. Öyleki bunların içinde sadece ABD'nın Colorado eyaletinde olduğu iddia edilen rainbow taşını Pasinler ilçesinde bulduk. Volkanik ve yüzde 95'i cam olan Gökkuşağı taşı genelde spa salonlarında dekor veya takı olarak kullanılmakta" diye konuştu.



Atatürk Üniversitesi Gemoloji Bilimi öğretim üyesi Doç. Dr. Volkan Çil ise taşların yanında organik boyanın hammadesini de bulduklarını ifade ederek, kısa sürede fabrikaların kurulup bu taşların ve toprağın işlenmesi gerektiğini belirtti.



KIŞ GELDİ, DOĞUMU YAKLAŞAN ANNELER MİSAFİRHANEYE ALINDI



SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları hizmet binasında bulunan Anne Misafirhanesi'nde doğum yapan veya yapacak olan kadınlar ücretsiz olarak konaklıyor.



Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası'nda bulunan Anne Misafirhanesi'nde doğumuna az süre kalan riskli gebeler ve doğum sonrasında bebekte oluşan sağlık problemleri nedeniyle hastanede kalması gereken anneler konaklıyor. 18 yatak kapasitesi bulunan misafirhanede kar yağışı nedeniyle olası ulaşım aksamaları sonucunda anne ve bebeği açısından risk olabilecek gebeler de ücretsiz olarak tedbir amacıyla burada misafir ediliyor.



'HEM ANNE HEM DE BEBEĞİN SAĞLIĞI İÇİN'



Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Eda Türe, özellikle riskli gebeliklerde doğumuna kısa bir süre kalan anne adaylarının hastaneye ulaşımının çok önemli olduğunu belirterek, "Kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanabiliyor. Böyle durumlarda özellikle uzak bölgelerde yaşayan anne adaylarımızı evlerine göndermek yerine hastanemizde misafir ediyoruz. Ulaşımda problem yaşamasınlar herhangi bir riskli durum olursa direkt bizim gözetimimizde olsun istiyoruz. Özellikle gebeliğinin son dönemlerini yaşayan annelerimizin takiplerini burada yapıyoruz ki doğumla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Hem anneyi hem de bebeği bu şekilde korumuş oluyoruz. Yine doğum yapmış ancak bebeğinde sağlık sorunu olan ve uzak mesafede yaşayan annelerimiz de burada misafir ediliyor. Tedavi sürecinde onlar da hastanemizde bebeklerinin yanında kalabiliyorlar. Her türlü imkanı onlara tanıyoruz" dedi.



SAMSUN'DA, 'ROMAN' ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ANAOKULU



SAMSUN'un Canik ilçesinde Roman vatandaşların çocuklarını okul öncesi eğitime göndermeleri için özel çalışma yürütülüyor. 36-66 ay yaş grubundaki Roman çocukların bütün ihtiyaçları vakıf tarafından karşılanıyor.



Samsun'un Canik ilçesinde Roman vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadıkları bölgede bulunan Canik Gülbahar Hatun Anaokulu'nda ailelerin çocuklarını okul öncesi eğitime göndermeleri için özel çalışma yürütülüyor. Okulda eğitim görecek 36-66 ay yaş grubundaki çocukların bütün ihtiyaçları Canik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanıyor. İlçede, devlet okullarındaki anaokullarında öğrenci başına aylık 200 TL ödeme yapılırken, bu okulda velilerden ücret alınmıyor. Roman çocuklar ücret ödemeden anaokulunda okuyup okul öncesi eğitim alıyor.



Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, öğretmenlerin alan taraması yapıp yaklaşık 300 aile ile görüştüğünü ve okul öncesi eğitimin önemini anlattıklarını söyledi. Uzunlar, "Bu bölge Roman vatandaşların yaşadığı bir bölge. Öğrencilerin büyük çoğunluğu Roman çocuklar. 2015 yılından itibaren biz burada velilerimizden herhangi bir katkı ücreti almadan tüm masrafları vakıf üzerinden karşılanmak üzere okul öncesi eğitime devamlarını sağlıyoruz. 2015-2016 yılında 50 öğrencimiz varken bu eğitim döneminde rakam 130'a yükseldi. İlçemizde anasınıfları ve anaokullarında öğrenci başına en üst limit 200 TL. Bu okulumuzda ise öğrencilerimizin bütün yemek ve kırtasiye giderleri, temizlik malzemeleri vakfımız tarafından karşılanıyor. Amacımız özellikle Roman çocuklarımızın en temel olan okul öncesi eğitimlerini almalarını sağlamak. Daha önce okul öncesi eğitim çağında olan çocuklarımız evlerinin önünde yağmurda çamurda oynarken artık arkadaşlarıyla beraber sıcacık bir yuvada oynayarak eğlenerek öğreniyorlar. Amacımız hem bu bölgemizin eğitimdeki kalitesini yükseltmek hem bu çocuklarımızın geleceklerine ışık tutmak" dedi.



2 çocuk annesi olan Reyhan Özman, "Oğlum bu yıl anasınıfına başladı. Çok memnunuz. Her şey bedava. Okula gitmeye başladıktan sonra oğlumda çok gelişme oldu. Devletimiz yediği yemekten oyuncaklarına kadar her şeyi karşılıyor. Allah onlardan razı olsun. Eğer ücretli olsaydı oğlumu anasınıfına gönderemezdim" şeklinde konuştu.



Manevi eğitim sınıfı ile Z tipi kütüphanenin de bulunduğu okulda öğrenci velileri için origami, ebru yapımı gibi el işi kursları da düzenleniyor.



DEDEKTÖR KÖPEK 'ODİN' YAKALADI



Isparta'da polisin durdurduğu otomobilde dedektör köpek Odin'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada 1 kilo 620 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.



Isparta'da dün akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda İstanbul'dan Isparta'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Keçiborlu ilçesindeki kontrol noktasında durduruldu. Sürücü M.M.T.'nin tedirgin hareketler sergilemesinden dolayı dedektör köpek Odin'le araçta inceleme yapıldı. Odin'in tepki vermesi üzerine araçta yapılan detaylı aramada 1620 gr skunk maddesi ele geçirildi. M.M.T., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.



ORGAN BAĞIŞÇISI, DOKTOR VE HASTA AYNI SAHNEDE







Dünyada, organ nakilli hasta, nakli yapan doktor ve organ bağışçılarından oluşan ilk müzik grubu olan 'Korneanın Sesi', 100'ncü konserinde, Karşıyaka'da sanatseverler ile buluştu. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Aşık Veysel ve Neşet Ertaş Gecesi'nde, organ bağış standı da kuruldu.



Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Sait Eğrilmez ile kornea nakli yaptığı TRT Ses Yarışması Birincisi Cem Cansız tarafından kurulan organ bağışçısı müzisyenler Dr. Çağlayan Hergül, Mazlum Acar, Senem Ersin Genç, Özgün Düzgün ve Miraç Yılmaz'ın da yer aldığı 'Korneanın Sesi' grubu, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'ndeki 100'üncü konserinde müzikseverlerle buluştu. Gecede, Aşık Veysel ve Neşet Ertaş'tan türküler seslendiren grup, hikayelerini de paylaşarak organ bağışı ve kornea nakli konusunda farkındalık yarattı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte, organ bağışı yapmak isteyenler için de stant açıldı.



'BU SESE KULAK VERİN'



Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar "Ülkemizin en çok kornea nakli yapılan 5 göz bankasından birinin Tıbbi Müdürü olan Prof. Dr. Sait Eğrilmez, sanatçı kimliğe de sahip çok değerli bir bilim insanı. Hayatına ışık olduğu sanatçı bir hastasıyla ve organ bağışçısı müzisyenlerle kurduğu 'Korneanın Sesi' grubu, aynı zamanda organ nakli bekleyen binlerce hastanın da sesidir. Bu anlamlı gece için kendilerine teşekkür ediyor, organ bağışı çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" dedi. Prof. Dr. Sait Eğrilmez, "Bugün 100'üncü konserimizi vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız organ bağışının çok değerli bir şey olduğunu anlatmak. Ben Türkiye'de organ bekleyen kişi kalmadığı güne kadar bu konserlerimi sürdüreceğim" diye konuştu. Sanatçı Cem Cansız ise "Söylediğimiz türkülerle organ naklinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Burada bağışlanan organlardan bir kişi faydalansa bunun mutluluğunu yaşıyorum. Konserler sayesinde çok güzel insanlar tanıdık" dedi.



