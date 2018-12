Dha Yurt Bülteni -4

Türkiye'nin kış turizmi ve kayak merkezi Uludağ'da hakim olan güneşli havada kayakçılar keyifli bir gün geçirdi.

ULUDAĞ'DA AÇAN GÜNEŞ PİSTLERİ DOLDURDU



Türkiye'nin kış turizmi ve kayak merkezi Uludağ'da hakim olan güneşli havada kayakçılar keyifli bir gün geçirdi.



Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da bir süredir devam eden sisli ve yağışlı hava yerini güneşli ve açık bir havaya bıraktı. Durumu fırsat bilen kayak severler kayak pistlerine akın etti. 70 santimetreye ulaşan kar kalınlığına ulaşan kayak pistlerinde, pistlerin basılmasının ardından oluşan kayağa elverişli zemin kayak severleri memnun etti. Öte yandan termometrelerin eksi 8 dereceyi gösterdiği Uludağ'da yılbaşının da yaklaşmasıyla yoğunluk arttı. Uludağ'daki oteller ise yerli ve yabancı turistlerin akınıyla tam doluluğa ulaştı.



TÜM PİSTLER AÇILDI, TÜM TELESİYEJLER ÇALIŞTIRILDI



Kayak pistlerinin dumunu anlatan Kayak Öğretmeni Alef İlyas, "Bugün hava çok güzel. Dün yağan yoğun karın ardından açan güneş bizi sevindirdi. Ziyaretçi sayımızın artmasıyla tüm pistler açıldı ve tüm telesiyejler hizmet vermeye başladı. İnsanlar burada oldukça keyifli vakit geçiriliyorlar" dedi.



Kayak sever çocuklar için eğitimin 4 yaşında başlayabileceğini söyleyen İlyas, "En az 4 saat süren eğitimin ardından çocuklar ve yetişkinler iyi derecede kayak yapmaya başlayabiliyor" şeklinde konuştu.



"KAYAK MERKEZLERİNİN EN İYİSİ ULUDAĞ"



Profesyonel kayakçı Hasan Hayri Şer(13), "3 buçuk yaşımdan beri kayak yapıyorum. Bütün kayak merkezlerine gittim. Bence kayak yapmak için en güzel yer Uludağ. Çok uzun zamandır sporumu burada yapıyorum. Bugün hava çok güzeldi. Dün akşam kar yağmıştı ve sis vardı. Sisin olmaması kayak yapmak için daha elverişli bir ortam oluşturuyor.



PALANDÖKEN YENİ YILA HAZIR



TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluk oranı, yılbaşına sayılı günler kala, yüzde 80'e ulaştı.



1 Aralık'ta Türkiye'de en erken kayak sezonunu açan Palandöken'de, yılbaşı hazırlıkları da tamamlandı. Doğal karla kaplı olan Avrupa'nın en uzun kayak pistlerine sahip Palandöken'de, tatilciler ışıklandırma sayesinde gece kayağı da yapabiliyor. Palandöken'deki otellerde değişik yılbaşı programları organize edileceğini belirten Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber, "Bugünlerde Palandöken cıvıl cıvıl. Yılbaşı öncesi tüm otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Yeni yılda ise yüzde 100'ü bulur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla Palandöken'de girenleri birçok sürpriz bekliyor. Misafirlerimizin güzel bir yılbaşı geçireceklerini umuyoruz" diye konuştu.



Yeni yıldan birkaç gün önce Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistler, kayağın keyfini doyasıya çıkardı. Yoğunluğun yaşandığı Palandöken'de olmaktan mutlu olduğunu söyleyen tatilcilerden Sara Aydın, "Erzurum'a ailemle birlikte Almanya'dan geldik. Burası çok güzel. Çam ağaçlarının arasından geçen uzunca pistler, kayağın zevkini doruklara çıkarıyor. Gece kayağının da olması çok güzel. Çünkü tatil kısa olunca, gece de kayak yapıp tatili uzatmış gibi oluyoruz" diye konuştu.



YABAN DOMUZLARI BELDEYE İNDİ



Afyonkarahisar'da yaban domuzu sürüsü merkeze bağlı beldeye indi.



Afyonkarahisar'ın yoğun kar yağışı nedeniyle aç kaldığı ve yiyecek bulamadığı düşünülen 10 yaban domuzu merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Erkmen beldesine indi. Bir sürücü yaban domuzu sürüsünü cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Görüntülerde domuzların belde merkezine giden yolda ilerlediği görüldü.



BURSA'DA BAĞ EVİNDE 322 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ



Bursa'da yurtdışından kaçak yollarla ülkeye getirilen ve evlerde kaçak olarak imalatı yapılan 322 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahsın kaçak alkolleri kendi tekel bayilerinde sattıkları öğrenildi.



İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Dürdane, Ovaakça, Çeşmebaşı ve Eğitim mahallelerindeki bazı evlere operasyon düzenledi. Evlerinde kaçak içki imalatı yaptıkları ve yurt dışında kaçak getirdikleri içkileri kendilerine ait tekel bayilerinde sattıkları belirlenen S.C., A.M., ve M.C. gözaltına alındı.



Operasyonda ele geçirilen 322 litre içki imha edilirken, şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edidi.



YILBAŞINA ÖZEL YETİŞTİRDİĞİ HİNDİLERİ SATIYOR



Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akçakeçili köyünde yaşayan Abdullah Kara (35), yılbaşına özel yetiştirdiği 100 hindiyi satmak için ilçe pazarlarını dolaşıyor. Şu ana kadar 20 hindiyi tanesini 200 TL'den sattığını belirten Kara, yılın son günü akşamına kadar tüm hindileri satmak istediğini söyledi.



Ezine ilçesi Akçakeçili köyünde oturan Abdullah Kara'nın, 3 yıl önce hobi olarak başladığı kümes hayvanları yetiştiriciliği işi, gelir kapısına dönüştü. Başlarda cins tavuk, kaz ve ördek yetiştiren Kara, kümes hayvanlarına olan fazla ilgi nedeniyle bunu iş haline getirdi. Kara, yılbaşı için 100 hindi yetiştirdi. Ortalama ağırlıkları 20 kilo olan hindileri, ilçe pazarlarına götüren Kara, tanesini 200 TL'den satıyor. Şu ana kadar 20 tanesini sattığını belirten Kara, yılbaşına kadar tüm hindileri satabileceğini belirtti.



3 yıl önce hobi olarak cins tavuklar yetiştirmeye başladığını, sonrasında ise bunun bir ekmek kapısı haline geldiğini belirten Kara, en büyük destekçisinin ise eşi Aynur Kara olduğunu söyledi. Kara, "Hem sevdiğim bir işi yapıyorum, hem de para kazanıyorum. Yılbaşının yaklaşmasıyla hindileri ilçe pazarlarını gezerek satışa çıkardım. 100 hindiden 20 tanesini sattım. Yılbaşı öncesi hindiler büyük talep görüyor. Son güne kadar tümünü satmış olurum" dedi.



İZMİR'DE FETÖ'DEN 12'Sİ MUVAZZAF ASKER 17 TUTUKLAMA



İZMİR'de, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 17'si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden 12'sinin, muvazzaf asker oldukları belirtildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü geçen Çarşamba günü bir dizi operasyonlar düzenledi. İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen baskınlarda, aralarında emekli albay da bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si, tutuklandı. Tutuklananların 12'sinin muvazzaf asker oldukları ve birçoğunun üsteğmen ve uzmançavuş olduğu bildirildi. Diğer 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bunlardan 5'i, etkin pişmanlık yasasından faydalandı.



Haber: Davut CAN/ İZMİR, -



DEVLET ÖVÜNÇ MADALYALI POLİS MEMURU TUTUKLANDI



BURSA'da 'Devlet Övünç Madalyası' bulunan Gazi Polis Memuru Mehmet Emin Koç (51), hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Soruşturma Bürosudan gönderilen şüpheli için çağrı kağıdını sosyal medya hesabında paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 25 yıllık polis Koç, 'terörle mücadele edenleri ifşa etmek ve hakaret' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde korumalığını yaparken geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen, 'Devlet Övünç Madalyası' sahibi Gazi Polis Memuru Mehmet Emin Koç, Bursa Adliyesi'nde görev yaptığı dönemde FETÖ/PDY'ye yönelik mücadelede gördüğü eksiklik, çarpıklık ve yanlışlıkları Başbakanlık İletişim Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na bildirdi. İddiaya göre, Koç bu konuda yaptığı başvuruları sosyal medyada da paylaştı. Bunun üzerine Mehmet Emin Koç'a Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Soruşturma Bürosu'ndan şüpheli olarak ifadesine başvurulmak üzere çağrı kağıdı gönderildi.



Adliyedeki polis merkezindeki görevinden bir süre önce Bursa Emniyet Müdürlüğü binasına geçen 2 çocuk babası Koç, adına gönderilen 'şüpheli için çağrı kağıdı'nı sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyadaki paylaşımda çağrı kağıdında Cumhuriyet savcısının adının da görünmesi nedeniyle, 'terörle mücadele edenleri ifşa etmek' suçlamasıyla Mehmet Emin Koç hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Koç, meslektaşları tarafından Bursa Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından Bursa Nöbetçi 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama talebiyle sevk edilen Mehmet Emin Koç, Terörle Mücadele Yasası 6'ncı Maddesi'ne göre 'terörle mücadele edenleri ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.



Haber : Halil ÖZÇOBAN/BURSA

