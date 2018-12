Dha Yurt Bülteni-4

1)KONYA'DA DEAŞ OPERASYONU: 5 GÖZALTIKONYA'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücarele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi alınan tedbirler kapsamında daha önceden terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ileri sürülen Suriye uyruklu 5 kişiyi takibe aldı. Polis, bu sabah daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgüte ait dokümanlar ele geçirildiği belirtildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü



------------------



-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



Sağlık kontrülün çıkartılması



Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)



=====================================================



2)İZMİR'DE, DEAŞ OPERSYONU: 10 GÖZALTI



İZMİR'de yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yüklü miktarda parayla, sarı yelekler ele geçirildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Torbalı, Bayındır ve Kemalpaşa ilçelerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı ve 11 adrese düzenlenen operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 29 bin 500 TL ve 8 bin 500 Dolar paranın yanı sıra, toplumsal olaylarda kullanılacağı değerlendirilen sarı yelekler, terör örgütünü simgeleyen bayraklar ve örgütün yayın organı olan yasaklı yayınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü



------------------



Operasyon anının görüntüleri



Şüphelilerin emniyete götürülmelerinden görüntü



=====================================================



3)DEAŞ'IN BOMBACISI YAKALANDI



KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda daha önce örgütte bomba ve patlayıcı düzenek sorumlusu olan Suriye uyruklu S.C. ve 3 kişi gözaltına alındı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Daha önce terör örgütünde bomba ve patlayıcı düzenek sorumlusu olan S.C., A.N.E.A. ve A.S. isimli Suriye uyruklu 3 kişi ile H.E.'nin Gebze, Körfez ve Derince ilçelerinde bulunan evlerine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Özel harekat polisleri uyarılara rağmen kapıların açılmaması üzerine kapıları kırarak içeri girdi. Polisin düzenlediği baskınla 4 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve elde edildi. Terörle mücadele şubesine götürülen 4 kişi ile ilgili işlemler devam ediyor.



Görüntü Dökümü



---------------------



Polisin baskın anı



Kapının kırılarak içeri girilmesi



Gözaltına alınanlar



HABER: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),



=====================================================



4)HAKKARİ VE BİTLİS'TE 383 KÖY VE MEZRANIN YOLU ULAŞIMA KAPANDI



HAKKARİ ve Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayıp, aralıklı olarak sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle Bitlis ve Hakkari'de 383 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.



Hakkari'de dün akşam saatlerinde başlayan, aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu 30 köy ve 66 mezranın yolu kapanırken, merkezdeki kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi buldu. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bölgedeki ulaşımda ise aksaklıklara neden oldu.



Bitlis ve ilçelerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bitlis ve ilçelerine bağlı 287 köy ve mezranın yolu kapanırken kar kalınlığı merkezde 30 santimetre, yüksek kesimlerde de yarım metreyi aştı. Bitlis İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlatırken belediye ekipleri ise şehir merkezindeki çalışmalarını sürdürüyor.



Görüntü Dökümü



---------------------



BİTLİS



-Kar yağışından genel ve detay görüntüler



-Araçlardan görüntüler



-Tek katlı evlerden görüntüler



ADİLCEVAZ



Adilcevaz kar yağışından detaylar



Adilcevaz çarşı merkezinden detaylar



Esnafın kar temizlemesi



Belediye ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarından detaylar



Mehmet ÖZKAN- Ceren KURTYE-Salih BEŞKARDEŞ/HAKKARİ, BİTLİS,



=================================



5)'ÖNCE KAPUTA VUR, SONRA KONTAĞI ÇEVİR'



ERZURUM Atatürk Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü, kış aylarında araçların kaputuna sığınan kedilerin zarar görmemesi için çalışma başlattı. Kentteki bilboardlara 'Kaputa Vur, Bir Canlı Sığınmış olabilir' afişleri asan Hayvanseverler Kulübü üyeleri, sürücüleri de uyardı. Kulüp Başkanı Tuğçe Güner, broşür verdiği araç sürücülerine "Önce kaputa vurun, sonra konağı çevirin" dedi. Kulüp üyelerine destek veren bir araç sürücüsü kaputunu açarak kontrol etti.



Atatürk Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü Başkanı Tuğçe Güner ve arkadaşları, soğuktan araç kaputlarına sığınan kedilerin zarar görmemesi için araç sürücülerini uyarıcı bir çalışma yaptı. Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisinde bilboardlara 'Kaputa Vur, Bir Canlı Sığınmış olabilir' yazılı afişler asan kulüp üyeleri, bastırdıkları broşürleri park halindeki araçların sileceklerine bıraktı. Karşılaştıkları araç sürücülerine yaptıkları çalışmayı anlatan Başkan Tuğçe Güner, "Biz bu broşürleri sürücüleri kaputa sığınan kedilere dikkat etmeleri için dağıtıyoruz. Siz arabınızı çalıştırmadan önce kaputa vurduğunuzda kedi varsa korkup kaçıyor. Yaralanmıyor, ölmüyor" dedi.



Yaklaşık bir saat süreyle kampüs içindeki araçların sileceklerine broşür bırakan kulüp üyelerinden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Güzide Gül Özaslan, "Soğuk bir memlekette yaşıyoruz. Sokaktaki hayvanlar yiyecek ve barınma konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Biz de öğrenciler olarak elimizden geldikçe bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kaputa vur projesiyle daha çok insana ulaşarak bu konuda farklılıkları artırırız" diye konuştu. Veteriner Fakültesi'ndeki hastaneye özellikle kış aylarında kemik kırılmaları ve deri hasarları sebebiyle çok sayıda vaka geldiğini belirten Nurefşan Büyükkaraca, "Kaputa sığınan kedilerin zarar görmemesi için böyle bir çalışma başlattık" dedi.



Bugüne kadar aracını çalıştırmadan önce kaputa vurmadığını söyleyen Murat Aldemir, bundan sonra kaputa vuracağını ifade etti.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Hayvanseverler kulübü üyelerinin buluşması



-Kulüp üyelerinin araçlara broşür takması



-Başkan Tuğçe Güner'in bir vatandaşa konuyu anlatması



-Üyelerin araç kaputlarına vurması



-Üyelerin broşür dağıtımından genel ve detay



-Tuğçe Güner'in bir sürücüyle konuşması



-Tuğçe Güner'le röp



-Öğrencilerin broşür dağıtımından detay



-Broşür alan bir sürücünün kaputu açarak kontrol etmesi



-Güzide Gül Özaslan ve Nurefşan Büyükkaraca ile röp



-Kulüp üyelerinin bilboard önünde görüntüsü



KJ: Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,



=====================================================



6)SIĞIRCIK KUŞLARININ DANSI BÜYÜLEDİ



SAMSUN'da, binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde dans edercesine yaptığı uçuş gören herkesi büyüledi. Onur Anıtı'nın üzerinde eşsiz görüntüler oluşturan kuşları vatandaşlar, cep telefonu kameraları ile kayda almaya çalıştı. Adeta hareket eden dev bir bulutu andıran sürü uzun süre gökyüzünde kaldı.



Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gözlemlendi. Cadde üzerinde yer alan her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin görmek için geldiği ve hatıra fotoğrafı çektirdiği Onur Anıtı'nın üzerinde dakikalarca dans eden sığırcık kuşları, görenlerin ilgi odağı oldu.



CEP TELEFONUNA SARILDILAR



İlçe sakinleri, ilginç görüntülerin oluştuğu kuşların toplu haldeki uçuşu ve hareketlerini de hayranlıkla izledi. Vatandaşlar, havada dans edercesine saatlerce uçuş yapan kuşları, cep telefonuna sarılarak görüntülemeye çalıştı. Adeta hareket eden dev bir bulutu andıran sığırcık sürüsü uzun süre gökyüzünde kaldı. Sığırcık kuşu sürüsü daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu. Sığırcık kuşu sürüsü, geçen ay da İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde görülmüştü.



Görüntü Dökümü



-------------------



-Kuş sürüsü görüntüleri



HABER KAMERA: Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN,



==============================

