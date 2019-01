Dha Yurt Bülteni -4

4Iğdır'da karakola teröstlerden hain saldırı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı (2)VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIIğdır Valiliği olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

DHA YURT BÜLTENİ -4



Iğdır'da karakola teröstlerden hain saldırı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı (2)



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Iğdır Valiliği olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Karakola saldırının 02.30 sıralarında olduğunu belirten Valilik açıklamasında şöyle dedi:



"Aralık ilçesi Emince köyü İran sınır hattı bölgesinde 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 02: 30 sıralarında, Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığında yaya devriye görevi icra eden 10 kişilik Hudut Özel Harekat Komando koluna sınır hattında bulunan modüler beton duvar üzerinden ülkemize sızan 8-10 kişi oldukları tahmin edilen BTÖ mensuplarınca roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucunda 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimiz Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınmıştır. Sabah yapılan olay yeri incelemesinde sazlık alanda bir teröristin öldürüldüğü ve en az ikisinin de yaralı olarak diğer teröristlerce İran tarafına taşındığı düşünülmektedir."



Görüntü Dökümü



---------



-Iğdır Devlet Hastanesi acil servisi



-Ambulansın çıkışı



-Detaylar



Haber: Suat DENİZ/ IĞDIR,



================



Bursa'da kar yağışı hayatı felç etti



Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Bursa-İzmir Yolu yoğun kar yağışı sebebiyle durma noktasında gelirken işe ve okula gitmek için yola çıkanlar büyük zorluk yaşadı.



Bursa'da sabaha karşı başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırarak tüm kenti etkisi altına aldı. Özellikle Nilüfer ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Bursa-İzmir Yolu, kar yağışı sebebiyle durma noktasına gelirken, işe ve okula gitmek için yola çıkanlar zorluk yaşadı. Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde de bazı köy yollarının kapandığı öğrenildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin, ana arterleri, caddeleri ve sokakları tuzlama ile küreme çalışmaları devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------------------



-Trafikten görüntüler



-Ana caddelerden görüntüler



-Kar yağışından görüntüler



Süre: 1.23 Boyut: 156 MB



Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,



====================



Fırtına, çatıyı uçurdu



Antalya'da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle Manavgat Sebze ve Meyve Halindeki bir işyerinin çatısı uçtu.



Manavgat'ta dün gece etkili olan fırtına bazı işyerlerine zarar verdi. Fırtına nedeniyle Manavgat Sebze ve Meyve Halindeki bir işyerinin çatısı uçtu. Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde reklam panolarına takılarak duran saç levhalar nedeniyle cadde uzun süreli tek yönlü trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin saç levhaları kaldırmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.



Görüntü Dökümü



---------------



Panolara takılan saç levhalar



İşçilerin olayı anlatması



İşçilerin temizlik yapması



Polis tarafından yolun trafiğe kapatılması



00: 44 - 82 MB



Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), -



===============



Niğde'de 5 kişilik hırsızlık çetesinden 4'ü tutuklandı



Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen 16 hırsızlık olayı ilgili gözaltına alınan biri kadın 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Niğde'de muhtelif tarihlerde meydana gelen 16 ev ve işyerlerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarıyla ilgili M.Y., R.Ö., Ş.C., Y.C. ve H..A yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. H.A adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 4 kişi Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.



Görüntü dökümü



-----------



-Şüphelilerin polis otobüsünden indirilmesi



-Polis eşliğinde adliyeye girmeleri



-Ele geçirilen malzemelerden görüntü



-Adliyeden detay görüntü



SÜRE: 01'16" BOYUT: 64 MB



Haber-Kamera : Ali KADI/NİĞDE,



================



Denizli'de bahçe duvarı araçların üzerine yıkıldı



Denizli'de sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir arsanın yıkılan duvarı park halindeki 3 otomobilde maddi hasara neden oldu.



Denizli'de dün (Perşembe) akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak, saat 03.30 sıralarında, yerini kuvvetli rüzgara bıraktı. Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi 1598/1 Sokak'ta bulunan bir arsanın 15 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğindeki biriketlerden örülmüş duvarının 10 metrelik bölümü büyük bir gürültü park halindeki 3 otomobilin üzerine yıkıldı. Yıkılan duvarın molozları altında kalan 3 otomobilde, maddi hasar meydana geldi.



Otomobili duvarın altında kalan Hasan İsbak,"Otomobilimi krediyle almıştım. Borcunu daha yeni ödemeye başlamıştım. Cana geleceğine mala gelsin" diye konuştu. Öte yandan bölgeye gelen polis ve belediye ekipleri zarar tespit çalışmasına başladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------



-Devrilen duvardan görüntü



-Otomobillerden görüntü



-Mağdur otomobil sahiplerinden Hasan İsbak ile röp.



Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



===============



Suriyeli, otomobili için öldürülmüş



Adana'da kayıp olarak aranırken, boğazı kesilerek öldürülmüş bulunan Suriyeli Muhammed Abdo'nun (52) cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan insan kaçakçıları Samir Mahboul (31) ve Styaf Halef (25), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahboul ve Halef'in, Abdo'yı otomobili için öldürdükleri iddia edildi.



Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Adana'ya gelen Muhammed Abdo, iddiaya göre otomobiliyle, kendisi gibi göçmenlerin taşımacılığını yaparak geçimini sağlamaya başladı. Abdo, 10 Aralık günü, iki Suriyeliyi İstanbul'a götüreceğini söyleyip evinden ayrıldı. O günden sonra eve gelmeyen Abdo'nun çocukları ise babalarının hayatından endişe edip polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.



Bunun üzerine polis, Abdo'yu bulmak için harekete geçti. Muhammed Abdo'nun otomobili, Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi kanal kenarında çamura saplanmış halde bulundu. Arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, 26 Aralık günü Abdo'nun cesedini aracından 4 kilometre uzakta kanal içinde buldu. Abdo'nun boğazının kesildiği ve başına demirle vurulduğunu saptayan polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme aldı. Ekipler ayrıca Abdo'nun son görüştüğü kişiler üzerinde yoğunlaştı. Abdo'nun görüştüğü kişilerden Styaf Halef'in Osmaniye'ye taşındığını tespit eden ekipler, soruşturmayı genişletti. Polis, Halef'in yerini tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Halef sorgusunda Abdo'yu ölürdüklerini yanında Samir Mahboul'un da olduğunu söyledi. Hatay'a kaçan Mahboul, yapılan operasyonla gözaltına alındı.



OTOMOBİLİ SATACAKLARMIŞ



Styaf Halef ve Samir Mahboul'un insan kaçaklığı suçundan sabıkalı olduğu, Suriye'den yasa dışı yollarda ülkeye göçmen soktukları öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınırda aldığı önlemlerden dolayı bu işi devam ettiremeyen şüphelilerin, kiraladıkları ve çaldıkları araçları Suriye'ye götürerek burada 10 ila 15 bin dolar arasında sattıkları belirlendi. Samir Mahboul ve Styaf Halef aynı zamanda mahalleden komşusu olan taksici Abdo'yı da otomobili için öldürdükleri iddia edildi. Cinayetten sonra aracı alıp kaçan şüphelilerin çamura saplandıkları, aracı çıkaramayınca olay yerini terk ettikleri öğrenildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samir Mahboul ve Styaf Halef, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Görüntü Dökümü



------------------



Zanlıların adli tıp biriminrden çıkarılması



Suriyeli Muhammed Abdo'nun aracının fotoğrafı



Suriyeli Muhammed Abdo'nun fotoğrafları



Sazlıkların arasından cesedin çıkarılması



SÜRE: 02'17" BOYUT: 253 MB



Haber: -Kamera:/ADANA,



===========



Takla atan otomobilden, emniyet kemeri sayesinde hafif sıyrıklarla kurtuldu



Karaman'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp 2 takla otomobilin sürücüsü İlhami Akkan (33), emniyet kemeri sayesinde hafif sıyrıklarla kurtuldu.



Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi yolunda meydana geldi. İlhami Akkan yönetimindeki 70 DF 121 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, yolun kenarındaki kaya parçasına çarptıktan sonra 2 takla attı. Akkan, emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Akkan, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Karaman Devlet Hastanesine götürüldü.



Görüntü Dökümü



---------------



Sürücüden detay



Sürücünün ambulansa alınması



Kaza yerinden ve araçtan detay



Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))



===============



'Fıstık Bombası' tatlısı ilgi görüyor



Gaziantep'te 11 yıl tekstil sektöründe çalışan ve orada bulunduğu süre içerisinde tatlıcılık mesleğine ilgi duyan Şimşek Korkmaz (32), memleketi Adana'ya gelerek 'Fıstık Bombası' adlı tatlıyı yapmaya başladığını ve tadanların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Çocukluk yıllarından beri tatlıya düşkün olduğunu ve tükettiğini söyleyen Şimşek Korkmaz, Gaziantep'te çalıştığı süre içinde her boş anında kentteki tatlıcıları gezip tatlı yediğini belirtti. Zamanla neredeyse tüm tatlıcıları gezdiğini ve gözlem yaptıkça bu işe girmek istediğini dile getiren Korkmaz, "11 yılın sonunda radikal bir karar alarak tekstil kariyerimi bıraktım ve Adana'ya döndüm. Yıllar içinde üzerinde çalıştığım "Fıstık Bombasıö isimli tatlıyı üretmeye başladımö dedi. Fıstık bombasının yüzde yüz doğal ürünlerle yapıldığını belirten Korkmaz, tatlıyı közde pişirerek farklı bir lezzet elde ettiğini vurguladı.



"GÜNDE 1500 ADET SATILIYOR"



Adanalıların fıstık bombasını çok sevdiğini belirten Korkmaz, İzmir, İstanbul gibi şehirlerden de çokça sipariş aldığını söyledi. Korkmaz, şöyle konuştu:



"Biz bu işi maddi kazançtan önce Adana'mızın adını duyurmak için yapıyoruz. Tepsisi 60 TL'den günde 200-300 tepsi kadar satıyorum. Bu da ortalama 1500 fıstık bombası yapıyor. Özellikle sosyal medya hesabımdan görenler sipariş veriyorlar. Amacım, bu tatlıyı Türkiye'nin her yerinde yedirebilmek ve Adana'nın sadece kebapta başarılı olmadığını gerçekten bir tatlı şehri olduğunu gösterebilmektir. Küçücük bir kar marjı katarak sadece başarıya odaklandım."



Görüntü Dökümü



-----------



Şimşek Korkmaz ile röp



Tatlının yapımından genel ve detay görüntüler



SÜRE: 04'34" - BOYUT: 506 MB



Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,



===================



BUDO seferleri iptal



Bursa- İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan BUDO Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti.



BUDO'nun Internet sitesinde yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:



07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)



09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)



11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)



12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)



BURSA, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var

Futbolda Ara Transfer Dönemi Başladı

Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü

GSS ve SGK Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı