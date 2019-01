Dha Yurt Bülteni-4

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DAYISI VEFAT ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu (85) tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DAYISI VEFAT ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu (85) tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu, bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyordu. Mutlu, bu sabah hastanede hayatını kaybetti. 5 çocuk babası olan Mutlu'nun cenazesinin yarın Rize'nin Güneysu ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.



Aytekin KALENDER/GÜNEYSU, (Rize),



===========================================================



2)İZBAN GREVİNE 60 GÜN ERTELEME



İzmir'de 29 gündür devam eden İZBAN grevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 60 gün süreyle ertelendi. Kararın şokunu yaşayan işçiler, yeniden çalışmaya başlayacak. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, bunu işçilere tebliğ edeceklerini ve ardından da İZBAN'da işçilerin iş başı yapacaklarını açıkladı. Ervüz, "Madem erteyecektiniz neden insalara bu kadar eziyet çektirdiniz. Ayrıca grev için 'ideolojik' denmişti. İdeolojik anlaşma yapmıştık da süresi mi doldu şimdi" diye konuştu. İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş.'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı sonrası 60 gün süreyle ertelendi. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındığını belirtilen karar, Resmi Gazete'de de yayımlandı. Kararda, "İZBAN'a bağlı iş yerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin, şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden, 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi" denildi. İşçilerin örgütlü bulunduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol İş Sendikası'nın İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, kararın ardından, "Eşekten düşen nasılsa öyleyiz" değerlendirmesinde bulundu. Ervüz, "Madem erteleyecektiniz neden bu eziyeti çektirdiniz. Birinci gün erteleseydiniz" dedi.



'BİZİ BU ŞEKİLDE ELEŞTİRENLERİ TEBRİK EDİYORUM'



Karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bunu işçilere tebliğ edeceklerini ve çalışanların iş başı yapacağını söyleyen Ervüz, "Bu memelekette asgari ücretli kaybetmeye mahkum, direnmeyen işçiler kaybetmeye mahkum ama ne yazık ki direnen işçilerin de kaybetmeye mahkum olduğunu iktidar bir şekilde daha gösterdi" diye konuştu. Grev süresinde çok yoğun eleştiri aldıklarını ifade eden Başkan Ervüz, "Sosyal demokrat, emek yanlısı insan ve sınıf paydaşı olarak kendilerini adlandıranlar, diğer taraftan 'Allah belanızı versin, biz yollarda rezillik çekiyoruz. Siz de işinizden olursunuz inşallah' diye yazıyor. Hapse atılalım diye Change.org sitesinde kampanya başlatanlar bile var. İnsanlar, işverenin uygulamalarını sorgulayacaklarına, tek silahı grev olan bizleri eleştiriyorlar. İşçinin emekçinin, açlık ve sefaletle buluşarak orada o trenleri kullanmasını, bir şekilde içlerine sindiriyorlar. Hepsini tebrik ediyorum, bizi bu şekilde eleştirenleri tebrik ediyorum" diye konuştu. Ervüz ayrıca, grev için 'İdeolojik' eleştirilerinin yapıldığını da anımsatarak, "İdeolojik anlaşma yapmıştık da süresi mi doldu şimdi" dedi.



İZBAN'DAN AÇIKLAMA



Kararın ardından İZBAN Genel Müdürlüğü'nden de açıklama yapıldı. Grevin ertelendiği belirtilen açıklamada, "Seferlerimizin en hızlı şekilde başlaması için planlama yapılmakta olup, gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.



İŞTE O 63. MADDE



6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 'grev ve lokavtın ertelenmesini' düzenleyen 63. maddesi şöyle:



(1) Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt; genel sağlığı veya milli güvenliği, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Cumhurbaşkanı bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde başlar.



(2) Erteleme kararının yürürlüğe girmesi üzerine, 60'ıncı maddenin yedinci fıkrasına göre belirlenen arabulucu, uyuşmazlığın çözümü için erteleme süresince her türlü çabayı gösterir. Erteleme süresi içerisinde taraflar aralarında anlaşarak uyuşmazlığı özel hakeme de götürebilir.



(3) Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, altı iş günü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşer.



Görüntü Dökümü



---------------------



-İZBAN istasyonlarından görüntü



-Genel ve detay görüntü



Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,



===================================



3)KÖPEK SALDIRISINDA DEHŞETİ YAŞADILAR



Antalya'nın Elmalı ve Alanya ilçelerinde birer hafta arayla köpek saldırısına uğrayan Metehan Yalman (8) ve Fatma Sarı (67), aynı hastane odasında tedavi görüyor. İkiliden Metehan üç köpeğin saldırısı nedeniyle bacaklarından ağır yaralanırken, iki köpeğin saldırdığı Fatma Sarı'nın ise kafa derisi iki yerden koptu. Elmalı ilçesinde ilkokul 2'ncisi sınıf öğrencisi Metehan Yalman, geçen hafta amcasının evine giderken komşularına ait 3 köpeğin saldırısına uğradı. Metehan'ı iki bacağından ısıran köpekler, yere düşürdü. Bir yandan bağırıp yardım isteyen diğer yandan köpeklerle mücadele eden Metehan, çığlıklar üzerine gelen komşuları tarafından kurtarıldı. Metehan, yakınları tarafından Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahaleden sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Metehan Yalman'ın bacaklarında doku kaybı tespit edildi. Antibiyotik tedavisi ve kuduz aşısı programına alınan Metahan'a, doku nakli yapılacak.



'YERE DÜŞTÜM ISIRMAYA DEVAM ETTİLER'



Ameliyat için gün sayan Metehan, yaşadığı korkuyu üzerinden atmak ve unutmak için hastane odasında sürekli kitap okuyor, internetten çok sevdiği araba yarışlarını izliyor. Yaşadıklarını sesi titreyerek anlatan Metehan, "Bir anda üzerime atladılar. Üçü de komşumuza ait köpekler. Neden saldırdılar anlamadım. Yere düştüm ve ısırmaya devam ettiler. İki bacağımda derin yaralar var. Aşı programından sonra ameliyatla doku nakli yapılacak" dedi. Baba Ramazan Yalman ise oğlunun bir an önce iyileşmesi için uğraştıklarını, köpek sahipleri hakkında da şikayetçi olacaklarını kaydetti.



TORUNUNU ALMAYA GİDİYORDU



Alanya ilçesinde oturan Fatma Sarı da iki hafta önce Metehan gibi komşu köpeği dehşeti yaşadı. Fatma Sarı, görme engelli kızı Gülsüm Teke ile okuldan gelen torunu Melek'i (11) almak için evinden çıktı. Servisten inen torununu alıp dönüşe geçen Fatma Sarı ve kızına, komşusuna ait 2 köpek saldırdı. Küçük Melek kaçıp kendini kurtarırken, anne ve kızı yere düşüren köpekler, çığlıklar üzerine gelenler tarafından uzaklaştırıldı. Gülsüm Teke, düşmeye bağlı aldığı darbeler nedeniyle hafif yaralanırken, köpeklerin ısırdığı Fatma Sarı'nın kafa derisi yüzüldü. Alanya'da bir hastanede tedavisi yapılan Gülsüm Teke taburcu edilirken, Fatma Sarı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başından kopan 2 parça saçlı deri yerine dikilen Sarı, kuduz programına alındı. Yaşadığı dehşeti anlatırken komşularından da şikayetçi olduğunu belirten Fatma Sarı, bir yandan taburcu olmayı beklerken, diğer yandan oda arkadaşı Metehan'a moral veriyor.



BACAĞINA YAMA YAPILACAK



Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu Uzm. Dr. Asım Uslu, iki hastayı takip ettiklerini söyledi. Metehan Yalman'ın sol bacağında çok derin yaralar ve doku kaybı olduğunu, sol dizini de tendon yaralanması nedeniyle açamadığını belirten Dr. Uslu, "Antibiyotik tedavisi ile kuduz aşısı programı uyguluyoruz. Ameliyatı erken dönemde yapamadık çünkü enfekte olabilirdi. Bir süre bekleyeceğiz. Enfeksiyon gelişmezse ortopedist arkadaşlarla dizini açması için operasyon yapacağız. Bacağındaki doku kaybını da yama yaparak kapatacağız" dedi.



Fatma Sarı'nın kopan iki parça saç derisini yerine diktiklerini anlatan Uzm. Dr. Asım Uslu, hastanın durumunun gayet iyi olduğunu ve önümüzdeki günlerde taburcu edeceklerini söyledi.



Görüntü Dökümü



------------------------



Eğitim araştırma hastanesi dış plan görüntü



Servis dış plan görüntü



Metehan Yalman'ın görüntüsü



RÖP 1 : Metehan Yalman



Metehan Yalman telefonda oyun oynarken görüntüsü



RÖP 2: Uzm .Dr. Asım Uslu



Doktor Uslu Fatma Sarı'yı muayene ererken görüntüsü



RÖP 3: Uzm: Dr. Asım Uslu



RÖP 4: Fatma Sarı



Detaylar



Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



====================================



(ÖZEL)



4)İKİ SANİYE ARAYLA KESİLEN TRAFİK CEZASI MAHKEMEDEN DÖNDÜ



Edirne'de yaşayan emekli polis Yusuf Uzuner'e (58) otomobiliyle gittiği Çorum'un Osmancık ilçesinde TEDES kameralarınca iki saniye arayla 412 ve 199 liralık kesilen hız cezası mahkemeden döndü. Uzuner'in itirazı üzerine Osmancık Sulh Ceza Hakimliği, 'kesintisiz olarak devam eden tek eylem' olarak değerlendirdiği cezalardan 199 liralık trafik cezasını iptal etti.



Emekli polis memuru Yusuf Uzuner, 2016 yılı Nisan ayında akrabalarını ziyaret etmek için ailesi ile birlikte Edirne'den 22 ER 350 plakalı özel otomobiliyle Trabzon'a gidip döndü. Uzuner, evine dönmesinin ardından adresine Çorum'un Osmancık ilçesi ile Ordu'da aşırı hız yaptığı gerekçesiyle 5 kez ve toplamda 1440 lira tutan para cezası makbuzları geldi. Makbuzları inceleyen Uzuner, Osmancık ilçesinde iki saniye arayla iki ayrı cezaya çarptırıldığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 4 ay sonra gelen ceza makbuzlarında 8 Nisan günü Osmancık'ın Alışkan Tesisleri Kavşağı'nda saat 08.08.05'te 75 kilometre hızla gittiği için 412 lira, 08.08.07'de ise 65 kilometre hızla gittiği içinde 199 lira olmak üzere toplam 611 liralık para cezası kesildiği ortaya çıktı. Trafik cezalarının kesildiği Çorum'un Osmancık ilçesinde Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulunan Yusuf Uzuner'in cezalarının incelenmesi ve karara bağlanması yaklaşık 2 yıl sürdü. 12 Aralık 2018 tarihinde karar veren Osmancık Sulh Ceza Hakimliği ikinci cezayı iptal etti.



Mahkemenin iptal kararına sevindiğini anlatan Yusuf Uzuner, sadece Osmancık mahkemelerinde 11 bin ceza itirazı olduğunu ve 2 sene sürmesinin normal olduğunu söyledi. Uzuner, "2016 yılında ben ailemle birlikte memleketi Trabzon'a gitmek için yola çıktık. Çorum'un Osmancık ilçesinde bana aynı güzergahta 2 saniye arayla 2 ceza kesilmişti. Ben buna mahkemeye başvurarak itiraz ettim. Mahkeme birinci cezanın yasal süresinde başvuru yapmadığım için iptal etmedi ancak ikinci cezayı aynı yolda 2 saniye farkla ceza olmaz diyerek iptal etti. Çorum Osmancık yolunda aynı yerde 7 kamera var. Suç bir tanedir, aynı suçtan başka suçlar üretmezsin diyor mahkeme. Her kamera için ayrı ceza veremezsin demiş kararda. Ceza geldiğinde çok şaşırmıştım, verilen karar adalete uygun bence. Ben Osmancık ile telefonla da görüştüm. Bana 11 bin itiraz olduğunu söyledi 2 sene sürmesi mahkemenin normal olarak görüyorum. 2 saniye arayla kesilen cezalardan biri 6 ay sonra geliyor, diğer ondan da 2 ay sonra geliyor. Mahkeme yanlış olduğunu tespit etti ve iptal etti" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Yusuf Uzuner ve otomobili



-Uzuner ile röp.



-Uzuner'in otomobil kullanması



-Direksiyon baçındaki görüntüsü



-Genel görüntüler



-2 saniye arayla kesilen ceza makbuzları



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,-



===================================



5)OTOMOBİLİNDE HIRSIZI GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI



Adana'dan iş gezisi için Ankara'ya giden Murat Çayanoğlu (25), dönüşte havalimanının yakınına park ettiği otomobilinin içindeki hırsızlık şüphelisine, polislerin gözaltı işlemi uyguladığını görünce şok yaşadı. Ankara'dan 2 günlük iş gezisinden dönen bilgisayar mühendisi Barış Çayanoğlu, Adana Havalimanı'ndan çıkıp, yaya olarak Barış Caddesi üzerine park ettiği otomobilinin yanına gitti. Çayanoğlu, polislerin kendi otomobilinin içinde oturan kişiye gözaltı işlemi uyguladığını gördü. Koşarak aracın yanına giden Çayanoğlu, ekiplere aracın kendisine ait olduğunun söyleyip, bilgi istedi. Polisler, aracının camının kırıldığını, teybinin söküldüğünü şüpheli kişinin ise suçüstü yakalandığını söyledi.



Çayanoğlu, "5 dakika erken gelseydim hırsızla karşılaşacaktım" dedi. Çayanoğlu, "Uzaktan aracımın başında polisleri gördüm, bir kişiyi indirip ekip arabasına bindirdiler. Sanırım uyuşturucu bağımlısıydı, ne yapacağımı bilemedim, şoka girdim. Çevrede devriye gezen polisler şüpheliyi suçüstü yakalamış, kendilerine teşekkür ederim" dedi.



Şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.



Görüntü Dökümü



----------------------



Aracın sahibi ile röp



Aracın kırılan camının görüntüsü



Olay yeri inceleme çalışması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Çağlar ÖZTÜRK- Kamera: ADANA,



===================================



6)TRABZON'DA 40 BİN DOLAR FİDYE İÇİN KAÇIRILAN IRAKLI KURTARILDI



TRABZON'da kaçırılarak ailesinden 40 bin dolar fidye istenip evde alıkonulan Irak uyruklu F.A.H., polisin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Irak uyruklu F.A.H.'nin 40 bin dolar fidye için kaçırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, F.A.H.'nin Trabzon'da bir evde alıkonulduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine tespit edilen eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, F.A.H.'yi alıkonulduğu evden kurtardı. Polis ekiplerince evde yakalanan şüpheliler H.Ö., E.B. ve kaçırılan F.A.H.'nin arkadaşı olduğu öğrenilen S.M.B. ve Y.S.T. gözaltına alındı. 'Yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Operasyon anı



HABER: Uğur AYDIN KAMERA: TRABZON, -



============================================



7)ANNELERİ ÖLEN YAVRU KÖPEKLERE SAHİP ÇIKTI



AKSARAY'da aracın çarpması sonucu anneleri ölen 8 yavru köpeğe dinlenme tesisinin sahibi Levent Pınarbaşı sahip çıktı.



8 yavruya sahip anne köpek, geçen pazar günü bir aracın çapması sonucu telef oldu. Yavrusu 8 köpeğe ise durumu fark eden Levent Pınarbaşı sahip çıktı. Mümkün oldukça sokak köpeklerine sahip çıkmaya çalıştığını belirten Pınarbaşı, "Yavruların annesine, otomobil çarptı ve telef oldu. Ben işletmemde elimden geldiği kadar sokak köpeklerini besliyorum. Annesine araç vurunca biz yavrularına sahip çıktık. Bakmakla da yükümlüyüz. Çünkü onlarda bir can taşıyor. Elimizden geldiği kadar bakacağız. Şu anda 8 tane yavru var. Kendi restoranımız olduğu için buradan çıkan yemek artıkları ve sütle yavru köpekleri besliyoruz." dedi



Görüntü Dökümü



-----------------------



Köpeklerden detay



Levent Pınarbaşı'nın köpeklerle ilgilenmesi



Pınarbaşı röp.



(Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)



============================================



8)DÜZCE BAL KABAĞININ ÜNÜ TÜRKİYE'YE YAYILDI



DÜZCE'ye özgü humuslu toprakta yetişen ve yetiştiği toprak nedeniyle farklı bir aromaya sahip olan Düzce bal kabağının ünü Türkiye'ye yayıldı. Özellikle tadını bilenler pişirildikten sonra üzerine fındık, kaymak, tahin ve pekmez dökülen kabak tatlısını yemek için diğer Düzce'ye gelmeye başladı.Düzce son dönemde bal kabağıyla ün yapmaya başladı. Düzce'nin humuslu topraklarında kendisine özgü aromasıyla tanınmaya başlayan bal kabağının özellikle tatlısı üzerine kaymak, fındık, pekmez ve tahin dökülerek daha lezzetli hale geliyor. Düzce kabağının son dönemde ün yapmaya başladığını dile getiren kabak üreticisi Mustafa Yalçın, "Yıllardır kabak yetiştiriyorduk fakat gerekli platformlarda kendimizi tanıtamadığımızdan dolayı ilgili yerlere ulaşamadık ve kendi içimizde daraldık, kaldık. Son zamanlarda ürettiğimiz kabakları yol kenarına çıkarıp, tezgahlarda pazarlamaya başladığımızdan bu yana uzak şehirlerden gelen vatandaşlar kabak almaya başladılar. Gittikleri yerde bizim kabağımızın lezzeti ve tadı fark ettiği için paylaşıyorlar, kabakları nereden alıyorsunuz diye sorunca herkes Düzce kabağını aramaya başladı. Bu bölgeye ziyarete gelenlere ısmarlamaya ve Düzce'den kabak getir demeye başladı. Bu şekilde Düzce kabağı yayılmaya başladı." dedi.



'EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ KENDİSİNE HAS AROMASI'



Yalçın, Düzce kabağının kendine özgü aroması olduğunu dile getirerek, "Düzce kabağının özelliği, baktığınız zaman hepsi kabaktır ama pişirdiğiniz zaman o lezzet, tat ve aromayı hepsi vermez. Düzce kabağı aroma açısından lezzetli, aranan bir tat olmaya başladı. Kabak sevenler devamlı tükettiklerinde farkı görmeye başladı." diye konuştu.



Yalçın iyi kabak yetiştirmenin önemini şöyle anlattı:



"İyi kabak yetiştirmek için iklim şartlarının uygun olması gerekiyor. Nisan sonunda toprak sıcaklığı 16 dereceyi bulduğu zaman tohumlarımızı toprağa atıyoruz. Tabi tohumları atmadan önce topraktaki gerekli ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Toprağın organik olarak zengin olması gerekiyor, gübrelerle de toprak yatağını hazırladıktan sonra tohumu toprakla buluşturup yeşermesini bekliyoruz. Yeşerdikten sonra yaprakları olduğunda dip çapalaması yapılır. Sürümlerini atmadan önce ikinci bir çapa yapılır. Bundan sonra çok fazla bir çalışma yapmaya gerek yok ama sık sık kabakları gözlemlemek gerekir. Kabak lezzetli diyoruz ama bu lezzeti yakalamak için bazı mücadeleler gerekiyor. Nemli bir bölgede olduğumuz için bazı hastalıklara yakalanmaması için gözlemlerde bulunuyoruz."



'YİYENLER BİR DAHA YİYOR'



Kabak tatlısı yapma konusunda ustalaşan restoran işletmecisi Cezmi Kambur, "Düzce kabağının çok eski yıllara dayanan bir lezzeti vardır. Düzce'de severek tüketilen bir tatlı yiyeceğimizdir. Düzce'ye has topraklarda yetiştiği için lezzeti, aroması kendinde olan bir ürünümüzdür. Kabağı, tahinle, pekmezle, fındıkla, manda kaymağıyla süslüyoruz. Yiyenlerin çok hoşuna gidiyor. İl dışından gelen çok müşterimiz var. Çok beğeniliyor." dedi.



'KABAK ÇOK FAYDALI BİR TATLI'



Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise, "Kabağımız verimli Düzce ovasında en yüksek verime sahip. Çiftçilerimize destek amaçlı Düzce'de bir festival yaptık. Festival çok ilgi gördü ve kabak fiyatlarında da iyileşme oldu. Üreticilerimiz ve bizler çok memnun olduk. Gerçekten kabak çok faydalı bir tatlı. İçerisinde yağ yok, un yok. Tamamen kendi aromasıyla, birazcık şeker katarak üzerine kaymak, pekmez, fındık tahin gibi ürünleri katarak, doğal, zevkle yenecek bir ürün. Herkesi Düzce'ye, Düzce'nin kabak tatlısını yemeye bekliyoruz." diye konuştu



Görüntü Dökümü



-----------------------



Kabak görüntüsü



Kabak üreticisi Mustafa Yalçın ile röp



Kabak tatlısı hazırlanırken görüntü



Kabak tatlısı ustası Cezmi Kambur ile röp



Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile röp



Başkan Ay'ın kabak tatlısı yerken görüntüsü ve detaylar



HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



=====================================================



9)PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSTE 73 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ







Van'ın Gürpınar ilçesinde polisin park halindeki minibüste yaptığı aramada, 73 kilo 215 gram esrar ele geçirildi, şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar İlçesi Ortaköy Mahallesi'nde park halindeki minibüsten şüphelendi. Şüphe üzerine minibüste Narkotik köpeği 'Alfa' ile detaylı arama yapıldı. Aramalarda, sürücü ve yolcu koltuklarının üst kısmında bulunan bölmelere zulalanmış 70 paket halinde 73 kilo 215 gram toz esrar geçirildi. Esrara el konulurken, şüpheli minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



POLİS KAMERASI



--------------------



-Minibüsten görüntü



-Minibüste narkotik köpek ile yapılan arama



-Esrar paketlerinni çıkarılması



-Esrardan görüntü



Orhan AŞAN/VAN,



===================================



10)EMEKLİ EĞİTİMCİDEN OTOBÜSTE STAND-UP ŞOV



Erzurum'da sabah saatlerinde işe ya da okula gitmek üzere otobüse binen vatandaşlar, unutamayacakları bir yolculuk yaşadı. Emekli öğretmen olduğunu söyleyen 65 yaşındaki Kudbettin Yılmaz'ın stand-up ve türkü şovunu izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntü almayı da ihmal etmedi.



Merkez Palandöken İlçesi'nden Yakutiye İlçesi Hilalkent semti arasında yolcu taşıyan Büyükşehir Belediyesi'ni ait K7A nolu otobüse binen vatandaşlar büyük bir sürpriz yaşadı. Aracın önündeki tekli koltuğa oturan emekli öğretmen Kutbettin Yılmaz, otobüse binen vatandaşları, Türkçe, İngilizce 'hoşgeldiniz' diyerek karşıladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir taraftan sohbet eden bir taraftan da şarkı söyleyen Yılmaz, 41 yıl Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde öğretmenlik yaptığını söyledi. Zaman zaman otobüsün geçtiği güzergah konusunda da yolcuları bilgilendiren Yılmaz, 'Kaptan Custo' diye ilan ettiği şoförün hoşgörülü olması sebebiyle sohbeti gerçekleştirdiğini belirtti. İnecekleri durağa varana kadar Yılmaz'ın otobüs şovunu ilgiyle izleyen vatandaşlar, zaman zaman da cep telefonlarıyla görüntü aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Otobüsün ön koltuğunda oturan Yılmaz'ın şarkı söylemesi



-Yılmaz'ın araca binenlere hoşgeldin demesi



-Yılmaz'ın otobüste bulunanlara seslenmesi



-Yılmaz'ın konuşması



-Yılmaz'ın görüntüleyen yolcular



-Otobüs yolculuğundan genel ve detaylar



-Otobüsten görüntü



Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,



===================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bakan Ersoy: Sinemada Hasılat Payı, Vergiler Çıktıktan Sonra Eşit Bölünecek

Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde