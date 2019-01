Dha Yurt Bülteni-4

İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmasının ardından Atletizm Milli Takımı'na seçilen Yasin Süzen (25), "Bu yılki dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Asıl hedefim 2020'deki Tokyo Olimpiyatları'nda engelsiz sporcularla yarışarak dünyada ilk defa madalya kazanan engelli sporcu olarak tarihe geçmek" dedi.



Kırklareli'nin Çakıllı köyünde, kan uyuşmazlığı olan çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen doğuştan işitme engelli Yasin Süzen, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle basketbola başladı. Daha sonra atletizm antrenörleri tarafından keşfedilen Süzen, kariyerinde yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat rekorlarıyla adından söz ettirdi. Bir beyaz eşya fabrikasında montaj işçisi olarak vardiya sisteminde çalışan Yasin Süzen, spordaki başarısıyla hem ailesinin hem Türkiye'nin gururu oldu. Samsun'daki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda 400 metrede oyunlar rekoru ile altın madalya kazanan Yasin Süzen, bu başarısıyla Atletizm Milli Takımı'nda 4x400 bayrak takımı kadrosunda yer aldı.



'DUYAN' ATLETLERLE YARIŞACAK



Atletizm Milli Takımı'nın Antalya kampında antrenman yapan Yasin Süzen, katılmayı hedeflediği dünya şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor. Antrenör Salih Öztürk yönetiminde antrenman yapan Süzen, bu yıl düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Salon Şampiyonası ile Avrupa şampiyonasında madalya kazanmak istiyor. Kasımda yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen Yasin Süzen, "Kota almayı başarırsam, dünya şampiyonasında normal atletlerle yarışacağım. Madalya kazanmak istiyorum. Bundan sonraki hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda engelsiz sporcularla yarışarak, dünyada ilk defa madalya kazanan engelli sporcu olarak tarihe geçmek. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından atletizm milli takımına davet edildim. Bundan dolayı çok gururluyum. Federasyon başkanımızın bana güvenini boşa çıkartmayacağım" dedi.



HEDEFİ TARİHE ADINI YAZDIRMAK



Yasin Süzen'in antrenörü Salih Öztürk de milli sporcunun kazandığı başarıların ardından engelsiz sporcuların koştuğu şampiyonluklarda madalya kazanmasını arzuladıklarını anlattı. Olimpiyat oyunları tarihinde Güney Afrikalı ampute sporcu Oscar Pistorius'un engelsiz atletlerle koşarak bir ilki gerçekleştirdiğini anımsatan Öztürk, Yasin Süzen'in de olimpiyatta yarışan işitme engelli sporcu olarak ilki başarmasını istediklerini söyledi. Yasin'in olimpiyatta derece kazanması halinde dünyada ilk ve tek engelli sporcu olacağını vurgulayan Öztürk, "Hedefimiz, Yasin'in milli takım formasıyla engelsiz sporcularla yarışarak başarı kazanması. Atletizm milli takımında engelsiz sporcularla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Kota alması halinde dünya şampiyonasına katılacak. Dünya şampiyonasında başarılı olduktan sonra, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmasını arzuluyoruz. Olimpiyatlarda koşması halinde işitme engelli sporcu olarak normal atletlerle yarışan ilk olimpiyat sporcu olacak. Yasin'in hedefi tarihe adını yazdırmak" diye konuştu.



Bedelli askerlik, askeri malzeme satan mağazalara hareketlilik getirdi



Bedelli askerlik yasası, askeri malzeme satan mağazalara hareketlilik getirdi. 100 TL ile 300 TL arasında hazırlanan asker çantası sayesinde işlerinde yüzde 50 artış sağlayan esnaf, bedelli askerlik sayesinde kepenk kapatmanın kıyısından döndüklerini söyledi.



Bedelli askerlik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından asker adayları, askeri malzeme satan mağazaların yolunu tuttu. Tıraş takımlarından çoraba, iç çamaşırından çantaya bir askerin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün satıldığı mağazalarda bugünlerde hareketlilik yaşanıyor.



Asker adaylarının gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hizmet veren iki mağaza kepenk kapatmanın eşiğinden döndü. 20 yıla yakın süredir askeri malzeme üzerine hizmet verdiğini belirten Fuat Balkaya, bedelli askerlik yasası sayesinde sektörde hareketlilik yaşadıklarını anlattı. Piyasa koşulları ve askerlik hizmetinin büyük oranda profesyonelliğe dönüştürülmesi nedeniyle işlerinin büyük oranda azaldığını belirten Balkaya, "Şu anda sektör bedelli askerler sayesinde yüzde 50 oranında hareketlendi. Bedelli askerlik olmasaydı dükkanları kapatma noktasına gelmiştik. Normal zamanlarda avcılara ve dağıtıma gelen askerlere hizmet verirdik ama onlar bedelli askerler kadar etkili değildi" dedi.



'BEDELLİ ASKERLER ÇAMAŞIR YIKAMAK İSTEMİYOR'



Bedelli askerlik için alışverişe gelenlere ilk olarak tıraş ve temizlik malzemesi tavsiye ettiğini belirten Balkaya, bedelli askerlerin ise direkt iç çamaşırı sorduğunu söyledi. Bedelli askerlerin en çok iç çamaşırı satın aldığını ifade eden Balkaya, "Soğuk yere gidenlere termal ürünleri ve kazakları veriyoruz. Ancak en çok iç çamaşırı soruyorlar. Sanırım yıkama olanakları kısıtlı olduğu ve yıkamak istemedikleri için iç çamaşırını çok sayıda alıyorlar" diye konuştu.



Askeri malzemeler üzerine 10 yıldır mağaza işleten Necip Tonuç da işlerindeki artışı bedelli askerlerin gösterdiği yoğun ilgiye bağladı. Sadece kendilerine değil diğer sektörden esnaf arkadaşlarıyla konuştuğunda dolaylı olarak onlara da etki ettiğini gördüğünü belirten Tonuç, "Bedelli askerlikten önce işlerimiz iyi gitmiyordu. Sektör olarak yüzde 50'nin üzerinde arttı. Bir asker geldiğinde ortalama 100 TL ile 300 TL arasında alışveriş yapıyor. Bazı asker adayları 'Kullanırım, yıkamadan atarım' diyor. Onların alışverişleri biraz daha yüksek miktarda tutuyor" dedi.



BEDELLİ ASKER ÇANTASI



Bedelli askerlik yasasından faydalanmak isteyen bir asker adayı görev yapacağı bölge ve kışlaya göre çantasını hazırlıyor. İklim koşullarının ilk sırada yer aldığı birçok faktörü değerlendiren asker adayları için termal içlik, pijama, eşofman ve kazak satın alınması tercihe bırakılırken, iç çamaşırı, çorap, havlu, boyun cüzdanı, tıraş takımı, temizlik ürünleri ve bot tabanlığı zorunlu ihtiyaç listesi olarak belirleniyor. Asker adaylarının satın alacağı sayıya bağlı olarak değişmekle birlikte zorunlu tüm parçalardan birer adet alınması koşuluyla kalitesine göre 100 TL ile 300 TL arasında çanta hazırlanabiliyor.



Vali Şıldak'tan uyuşturucuyla mücadele uyarısı



Burdur Valisi Hasan Şıldak, uyuşturucuyla mücadelenin sıradan bir mesele olarak ele alınmaması gerektiğini belirterek, "Bu konunun peşini bırakmak yok. Çünkü söz konusu olan çocuklarımızdır, gençlerimizdir, bizden sonraki nesildir" dedi.



Burdur Valisi Hasan Şıldak, kent merkezi ve ilçelerdeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Öğretmenevi'ndeki toplantıya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören ile kaymakamlar da katıldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucuyla yaptığı mücadele ve Yeşilay Cemiyeti'nin yaptığı çalışmalar hakkında muhtarlara sunum yapıldı. Daha sonra Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın il genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda yaptığı çalışmalar hakkında muhtarlar bilgilendirildi.



Vali Hasan Şıldak, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin ve dünyanın kanayan yaralarının en başında uyuşturucu geldiğini söyledi. Şıldak, "Bu yarayla yapılacak mücadele devletimizin bütün desteğinin yanı sıra halkımızın temsilcileri olan sizlerin desteğiyle bu işe gönül vermesi ve inanmasıyla başarılacak bir konudur. Bu konuda kolluk kuvvetlerimiz tarafından çok mücadele yapılıyor. Bu işin üzerine gidiliyor" dedi.



'BU KONUNUN PEŞİNİ BIRAKMAK YOK'



Uyuşturucuyla mücadelenin sıradan bir mesele olarak ele alınmaması gerektiğini kaydeden Vali Şıldak, "Meseleyi biz sıradan bir iş olarak ele alırsak bir adım ilerleyemeyiz. Uyuşturucuyla mücadele ettiğimiz şer odakları çok güçlü, çok komplike çalışıyor. Burada büyük sermaye söz konusu. Terör örgütleri uyuşturucuyla besleniyor. PKK'nın en önemli gelir kalemi uyuşturucudan. Bu kadar hassas izlenmesine, takip edilmesine rağmen ülkemizin bir ucundan bir ucuna gelip alıcı bulabilen bir metadan bahsediyoruz. Mesele sıradan bir mesele değil, bununla biz bir asayiş olayı gibi mücadele edersek başarı kazanamayız. İçişleri Bakanımız bizzat bunu takip ediyor, bu şekilde bunu toplumun her kademesine yayarak ortaya konulan iradeyi onlara da yansıtmak ve destek alarak mesafe aldığımızı hissediyor, görüyoruz. Bu konunun peşini bırakmak yok. Çünkü söz konusu olan çocuklarımızdır, gençlerimizdir, bizden sonraki nesildir. Kararan hayatlar var. Yuvalar yıkılıyor. Hayatlar sönüyor" diye konuştu.



Toplantıda daha sonra Vali Hasan Şıldak muhtarların sorularını cevaplandırdı.



Niğde'nin 'kar kaplanı' karla buluştu



Niğde'de 'kar kaplanı' olarak bilinen 53 yaşındaki Mehmet Demirtaş, kar yağışıyla birlikte soyunarak kar banyosu yaptı.



Kar görünce dayanamadığını belirten Mehmet Demirtaş, kar banyosu sayesinde hasta olmadığını söyledi. Demirtaş, "Soyunup karın içine giriyorum bu da hoşuma gidiyor, keyif alıyorum. Kar buldukça banyo yapmaya çalışıyorum. Grip olmuyorum, vücudumun dinç kalmasını sağlıyorum" dedi.



FESTİVAL YAPABİLİRİZ



Diğer kentlerde de kendisi gibi karın içerisine kendisi gibi girenlere de seslenen Demirtaş, "Başka illerdeki kar kapları da kara gönül verdiğini biliyorum. Onlarla tanışma fırsatı olmadı ama onlarla da birlikte olmayı isterim. Her yıl kar yatığında bu tür aktiviteler yapıyoruz. Onlarla birlikte toplu halde festival gibi bir etkinlik yapabiliriz" diye konuştu.



Şırnak'ın Hakkari ve Siirt yolları kapandı, 3 ilçede okullar tatil



Şırnak'ta, Hakkari ve Siirt ile ulaşımın sağlandığı yollar, kar nedeniyle kapandı. Kar yağışının yoğun sürdüğü merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 33 köy yolunun da kapanmasıyla eğitime bugün ara verildi.



Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Şırnak'ta ulaşımda aksamalar yaşandı. Şırnak'tan, ulaşımın sağlandığı Hakkari ile Siirt karayolları, yoğun kar yağış nedeniyle kapandı. Ulaşım sağlanamayan yolların açılması için çalışma başlatıldı. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki 33 köy yolu da kar nedeniyle kapandı. Kar yağışının sürdüğü merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki okullar bugün için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirilen ilçelerdeki yolların açılması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.



