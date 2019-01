Dha Yurt Bülteni-4

1)DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN KORUMALIĞINI YAPTI, ŞİMDİ SİYASET İÇİN SAHADAİZMİR'de Cumhur İttifakı'nın Narlıdere'den aday gösterdiği Süleyman Kocabıyık (30), farklı hobileri ve yetenekleri ile tanınıyor.

1)DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN KORUMALIĞINI YAPTI, ŞİMDİ SİYASET İÇİN SAHADA



İZMİR'de Cumhur İttifakı'nın Narlıdere'den aday gösterdiği Süleyman Kocabıyık (30), farklı hobileri ve yetenekleri ile tanınıyor. Kick boks ve judo gibi sporların yanı sıra Güney Çin kökenli bir dövüş sanatı olan wing tsun ile ilgilenen Kocabıyık, dünyaca ünlü isimlerin korumalığını da yaptı. Paris Hilton, Kevin Costner ve Ronaldo için çalışan Kocabıyık, şimdi belediye başkanlığı yarışı için sahaya indi. AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için İzmir'in Narlıdere ilçesinde destekleyeceği MHP'nin adayı Süleyman Kocabıyık, oldukça renkli bir kişiliğe sahip. Spora ilgi duyan ve henüz 6 yaşındayken judo ile tanışan Süleyman Kocabıyık, daha sonra farklı branşlarla da ilgilenmeye başladı. Boks, kick boks ve wing tsun ile uzun yıllar ilgilenen Kocabıyık, Türkiye'de ünlü müzisyen Ceza ve besteci Mercan Dede gibi isimlerin korumalık görevini bir süre üstlendi. Türkiye'nin yanı sıra dünyaca ünlü starların da Türkiye'deki temasları esnasında korumalıklarını yapan Kocabıyık, şimdiyse belediye başkanlığı yarışı için seçim alanlarında. Ailesinde birçok kişinin de spora ilgi duyduğunu söyleyen Süleyman Kocabıyık, "Spor hayatına 6 yaşında judo ile başladım. 11 sene judo ile uğraştım. İkinci çocuğum doğunca bu sporu bıraktım. Bir süre sonra da wing tsun ile tanıştım ve anladım ki bana en uygun sistem bu. Bu alanda ilerlemeye kadar verdim. Çalışmalarım nedeniyle Türkiye'de 'Sifu' (büyük usta) unvanını alan en genç isimlerden biriyim" dedi.



'KENDİME BİR YOL ÇİZMEYE KARAR VERDİM'



Türkiye'de özel kuvvetler personelinin yanı sıra emniyet güçlerine de eğitimler verdiğini söyleyen Süleyman Kocabıyık, Paris Hilton, Kevin Costner ve Ronaldo gibi dünyaca ünlü isimlerin de Türkiye'deki temasları esnasında koruma görevini üstlendiğini belirtti. Kocabıyık, siyasete girme kararını ise şöyle açıkladı: "Hem sivillere hem de devlet memurlarına, emniyet personeline eğitimler verdim. Bir eğitimci bir siyasetçidir aynı zamanda. Eğitim de bir siyasettir. Biz onbinlerce insana dokunuyoruz. Türkiye'nin 30 şehrinde seminerler verdim. İnsanlarla bire bir görüşüyorum. Yaptığım çalışmalar sonucunda gördüm ki insanların benden farklı beklentileri var. Bir yöneticilik vasfı da taşıdığımı düşünerek, insanların beklentilerine cevap verebilmek için kendime bir yol çizmeye karar verdim. Bunun da siyaset olduğunu düşündüm."



PROJELERİNİ ANLATTI



Narlıdere'ye dair hayallerinin ve projelerinin olduğunu söyleyen Kocabıyık, şöyle dedi:



"Doğduğum, büyüdüğüm topraklar olan Narlıdere'de birçok şeyin yapılamadığını gördüm. Yapılamayan birçok şeyi yapabileceğimi düşünerek, buna inanarak ve birçok kişinin de desteğini alarak siyasete girme kararı aldım. Siyasette beni en çok etkileyen isim MHP Narlıdere İlçe Başkanı Metin Keskin oldu. Narlıdere İzmir'in en büyük narenciye alanlarına sahip. Burada kırsalda kalkınma sağlayarak, esnafın da kalkınmasını sağlayabileceğimizi düşündük. Orada yaşayan herkes Narlıdere'nin yerel halkı. O insanlar kazanacak ki, insanlar kazansın. Esnaf kazanacak ki halk rahat etsin. Narlıdere'de hiçbir eğlence alanı yok. Hiçbir şekilde insanların sosyal yaşam alanı yok. Narlıdere'nin turizme açılması gerektiğini düşündüğümüz alanlarda büyük turizm tesisleri kuracağız ve istihdam yaratacağız."



SLOGANI 'GENÇ NARLIDERE, GENÇ BAŞKAN'



'Genç Narlıdere, genç başkan' sloganı ile çalışmalara başlayan Kocabıyık, siyaset değil proje üretmeye geldiklerini kaydetti. Cumhur İttifakı çatısı altında olmaktan dolayı şeref duyduğunu söyleyen Kocabıyık, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bir belediye başkan adayıyım. Her şeyden önce Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmek istiyorum. MHP'den beni belediye başkan adayı olarak görmek istemesi, onur ve gurur verici. Öte yandan devletin en büyüğü tarafından açıklanmam gerçekten şeref verici. En genç aday olmamın verdiği birçok avantaj var. Daha yenilikçi, daha atılgan olabiliyorum. Bunun bütün avantajlarını kullanarak en iyisini yapacağıma inanıyorum" diye konuştu.



'EŞİMLE BİRLİKTE SEÇİM ALANLARINDA ÇALIŞACAĞIM'



Mertcan (11), Eslem Aşina (6) ve Mirza (1) isimli 3 çocuk babası olan Süleyman Kocabıyık'ın muhasebeci eşi Esra Kocabıyık (32) da, eşinin kararını desteklediğini belirterek, "Kararını destekliyorum, her zaman eşimin yanındayım. İş hayatında da, spor hayatında da ve tabii ki siyasi hayatında da eşime desteğim tam. Hayatı paylaşmak adına eş oluyorsunuz. Eşinizi her konuda desteklemek durumundasınız. Ben şimdiye kadar yanlış bir şey yaptığını hiç düşünmedim. Eşimle birlikte sahada seçim çalışmalarına katılacağım" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------------------------------



-MHP Narlıdere belediye başkan adayı Süleyman Kocabıyık, Wing Tsun yaparken görüntü



-Öğrencilerine ders verirken görüntü



-Eşi ve çocuğu ile görüntü



-Süleyman Kocabıyık ve eşi Esra Kocabıyık ile röp.



-Genel ve detay görüntü



Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



=============================================



2)AMELİYATLA 50 KİLO VERİNCE AYNALARLA BARIŞTI



ANTALYA'da çocukluğundan bu yana kilolu olan Fatma Kandamar (35), 115 kiloyla girdiği mide küçültme ameliyatının ardından 50 kilo vererek 65 kiloya düştü. Kandamar, hem objektiflerle hem de aynalarla barıştığını söyledi. Antalya'da yaşayan Fatma Kandamar, 135 kiloya kadar çıkınca kendi çabasıyla 20 kilo verebildi. Kandamar, sonraki süreçte objektiflerden ve aynalardan kaçmaya başlayınca, ameliyat olmaya karar verdi. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı olan Fatma Kandamar, 2 yılda 50 kilo vererek 52 bedenden 38 bedene düştü. Bir zamanlar fotoğraf çektirirken en arkalara kaçtığını, elindeki çantayla kilolarını kapatmaya çalıştığını belirten Kandamar, şimdiyse fotoğraf çekilirken en önlere geçtiğini söyledi. Kandamar, artık aynalarla barıştığını ve kendini sevmeye başladığını söyledi.



'SANKİ İÇİMDEN BİR İNSAN DAHA ÇIKTI'



Çocukluğundan bu yana kilolu olduğunu, evlendikten sonra kilosunun artmaya devam ettiğini anlatan Fatma Kandamar, "İlk doğuma 112 kilo ile gittim. Doğumdan sonra 96 kiloya kadar düştüm. 9 yıl boyunca bu kiloda kalmayı başardım. Ancak sonra yine kilo almaya başladım. İkinci doğuma 135 kilo girdim. Doğumdan sonra yapmadığım şey kalmadı. Diyet ve sporla 115 kiloya inebildim. Sonra hiçbir şekilde kilo veremedim ve ameliyata karar verdim" dedi.



Ameliyat olmadan önce çok araştırdığını, sonuçları gördüğünü, mide küçültme ameliyatı olanlarla irtibata geçtiğini belirten Kandamar, "27 Ekim 2016'da ameliyat oldum. Bugüne kadar 50 kilo verdim. Sanki bir insan çıktı vücudumdan. Çok rahatladım. Çok hafifim" dedi.



'ARTIK KENDİMİ SEVİYORUM'



Kilo verdikten sonra psikolojik olarak da çok rahatladığını anlatan Fatma Kandamar, "En önemli şey, özgüvenimi kazandım. Kendimi daha mutlu hissediyorum. Kendimi seviyorum. Aynalara bakmak istemiyordum. Şimdi ise aynaların karşısında kendimi seyretmekten keyif alıyorum" diye konuştu.



Kilolu dönemlerinde 52 beden giydiğini anlatan Kandamar, "Şu an 38 bedenim. İstediğimi giyebiliyorum. Öncesinde beğendiğim bir modelin 52 bedenini alsam bile giyemiyordum. Çünkü zayıf bir insanda durduğu gibi bende durmuyordu. Şimdi beğendiğim her şeyi giyebiliyorum" dedi.



Kilo verdikten sonra hayatının değiştiğini, güvenlik görevlisi olarak işe başladığını belirten Fatma Kandamar, eşi Ruhi Kandamar, kızı Aleyna (14) ve oğlu Ali'nin (5) de bu durumdan memnun olduğunu kaydetti. Fatma Kandamar, "En çok çocuklarımla koşup oynamak istiyor, ama yapamıyordum. Yoruluyor, tıkanıyordum. Yürümek bile çok zordu. Şimdi bol bol yürüyoruz. Hep hareket halindeyim. İstediğimi giyebilmek çok güzel. Mesela bikiniyi çok seviyordum. Şimdi giyebiliyorum. İçimde ne kaldıysa, içime attığım, biriktirdiğim her şeyi yaşamaya çalışıyorum" diye konuştu.



' ÇEKTİRİRKEN EN ÖNLERE ATLIYORUM'



Kilolu yıllarında fotoğraf çektirmek istemediğini, mecbur kaldığı durumlarda ise hep en arkalara kaçtığını anlatan Fatma Kandamar, "Ya arkalara kaçıyordum ya da elimdeki çantayla kendimi kapatmaya çalışırdım. Şimdi tam tersi, fotoğraf çektirirken hep önlere atılıyorum. Ben normalde pozitif bir insanım ama insan kiloluyken kendini kısıtlamak zorunda kalıyor. Yapmak istediklerimi içime atınca psikolojik olarak etkileniyordum. Yaşamak isteğim hayatla, bedensel hayatım farklıydı çünkü. İyi ki ameliyat oldum" dedi. Mide küçültme ameliyatının ardından 50 kilo verince deride sarkma olduğunu söyleyen Fatma Kandamar, önümüzdeki günlerde karın, bacak ve göğüs estetik ameliyatı olacağını sözlerine ekledi.



42 OLAN VÜCUT KİTLE ENDEKSİ 22'YE İNDİ



Fatma Kandamar'ın ameliyatını gerçekleştiren Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Mehmet Tahir Oruç ise hastanın kendilerine başvurduğunda 115 kilo ve vücut kitle endeksinin 42 olduğunu belirtti. Mide küçültme ameliyatının ardından 50 kilo veren Kandamar'ın şu andaki vücut kitle endeksinin 22 olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Oruç, böylelikle obezitenin getirdiği diğer problemlerin de ortadan kalktığını kaydetti. Doç. Dr. Oruç, obezite cerrahisinin deneyimli hekimlerce yapılmasının önemine de dikkat çekti.



Görüntü Dökümü



------------------------------------



Fatma Kandamar kilolu halinde bir düğünde çekilen görüntüsü



Fatma Kandamar'ın kilolu halinin resimleri



Doktor ve hastanın bahçede yürümeleri



RÖP 1: Doç. Dr. Mehmet Tahir Oruç



RÖP 2: Fatma Kandamar



Detaylar



527 MB -- 04.46/// HD



Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



=====================================================



3)İZMİR İTFAİYESİ'NİN SÜPER ARACI



İZMİR Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının olduğu kesimlerde mahsur kalanların yardımına 8 tekerlekli amfibi aracıyla koşuyor. Zaman zaman kar yağşınının etkili olduğu Ödemiş'te olası bir ihbara karşı hazırlıklı bekleyen araç, ayrıca derin suları ve gölleri de hızlı bir biçimde geçebiliyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin hem karada hem de suda gidebilen 8 tekerlekli aracı, şimdi de karda mahsur kalanların imdadına koşuyor. Karada en zorlu engelleri aşarken gerektiğinde yüksek hızlara ulaşabilen, derin suları ve gölleri yüzerek geçen marifetli amfibi aracı, kışın en soğuk günlerinde Ödemiş'te teyakkuzda bekliyor. Özellikle doğada kaybolanların aranmasında zamana karşı yarış veren arama kurtarma ekipleri, hem karada ve suda hem de karda gidebilen arazi aracıyla hareket kabiliyetlerini artırıyor. 8 tekerlekli ve paletli amfibide olası bir sağlık sorununa karşı sedye de bulunuyor.



HAFİF AMA ÇOK GÜÇLÜ



Moloz, bataklık ve kar da dahil olmak üzere, yumuşak ve zor zeminleri geçmek için özel olarak tasarlanan araç, 8x8 çeker ve güçlü fakat hafif yapısı sayesinde düşük yer basıncı ve tutuş sağlıyor. Aracın devrilme olasılığı, geleneksel ATV'lere göre 4 kat daha az ve aynı zamanda diğer araçların ulaşamayacağı yamaç, rampa ve engelleri kolaylıkla geçebiliyor.



Görüntü Dökümü



--------------------------



8 tekerlekli aracın kar üzerinde ilerlemesi, manevralar yapması



Aracın suya girmesi ve ilerlemesi, sudan çıkmasından görüntü



Aracın toprak yolda ilerlemesi ve dönüş manevrası



Haber-Kamera: İZMİR,



================================================



4)VAN'DA PKK/KCK OPERASYONU: 10 GÖZALTI



VAN'ın Saray ilçesinde, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına vergilendirme adı altında para toplamak, terör örgütüne eleman temin etmek, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçlarından; haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik Saray ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 13 cep telefonu, 14 sim kartı, 2 dijital fotoğraf makinesi,1 hafıza kartı,1 harici bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 2 video kaseti ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



Görüntü Dökümü



--------------------------



-Ele geçirilen malzemeler



Behçet DALMAZ/VAN,



=================================================



5)GELİN GELDİĞİ AİLEDE ŞALGAMCI OLDU



ADANA'da 3 çocuk annesi Makbule Zat (57), kayınpederi ve eşinin mesleği olan şalgamcılığa, aileye gelin geldiği günden itibaren çırak olarak başladığını daha sonra ise eşi kaza geçirince işi tamamen yürüttüğünü belirtti.



Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ahşap fıçıdan yaptığı kulübede şalgam satan Makbule ve Duran Zat (61) çifti, aile olarak yaklaşık 54 yıldır şalgamcılık mesleğinde olduklarını belirtti. Eşi ve kayınbabasının meslekte çok başarılı oldukları dönemde aileye gelin geldiğini belirten Zat, "Ben 40 yıldır bu işin içindeyim. Aileye gelin geldiğimde kayınbabam şalgamcıydı. Meğer gelin gelmemişim de bu işe çırak olarak gelmişim. Eşimle birlikte bu fıçı kulübemizde şalgamımızı satıyoruz. Ben şalgamın üretim aşamasıyla ilgilenirken o esnada eşim burada duruyor. Geri kalan vakitte ise ben kalıyorum" dedi.



'GÜÇLÜ BİR KADINIM'



Aile olarak kimseye muhtaç olmadıklarını ve bu durumun mutlu olmalarına yettiğini belirten Zat, eşi Duran Zat'ın kaza geçirmesinden sonra hiç tereddüt etmeden şalgamcılık mesleğini devam ettirmek adına elinden geleni yaptığını söyledi. Ailece birbirlerine her daim destek olduklarını belirten anne Zat, "Bardağı 1.5 liradan günde 50-60 bardak şalgam satıyoruz. Bu da bize yetiyor. İşimiz kaliteli temiz olsun önemli olanda bu. Hem bir ev kadını hem bir anne olarak ben her şeyi yapabiliyorum. Güçlü bir kadınım. Hiç usanmadan her işe yetişebiliyorum. Aynı zamanda çeşit çeşit turşular yapıyorum. Şimdi de Adana'nın ünlü turunç reçelini yapıp satmaya başladım" diye konuştu.



Adana'nın en eski şalgamcılarından olduğunu söyleyen Duran Zat ise şalgamın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, "Ölümden başka her derde çare bir içecek" dedi. 25 yıl önce bir trafik kazası sonucu yürüme zorluğu çektiğini bundan dolayı işi tam anlamıyla yürütemediğini belirten Duran Zat, eşinin hem şalgamcılığı devam ettirip hem de çocuklarını büyüttüğünü belirterek, teşekkür etti.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Makbule Zat ile röp



Duran Zat'ile röp



Şalgam içen vatandaşlar ile röp



Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 04'13" BOYUT: 466 MB



Haber-Kamera: Can ÇELİK: ADANA,



=============================================================



6)MAKÜ'DE KARTPOSTALLIK KAR MANZARASI



BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Yerleşkesi'ndeki havadan çekilen kar manzaraları hayran bıraktı.



Burdur'da son dönemde etkili olan kar yağışı, Burdur- Antalya karayolu üzerindeki Örtülü mevkisinde bulunan MAKÜ Yerleşkesi'nde drone ile havadan çekilen fotoğraflar kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.



Görüntü Dökümü



--------------------------



İstiklal Yerleşkesi'nin drone görüntüleri



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok

Star TV, Kaçma Birader Filmindeki Atatürk ve Anıtkabir Repliklerini Sansürledi

Erdoğan'dan Palu Ailesi Yorumu: Bunlar Toplumu Rencide Ediyor

Kenya'da Plastik Poşet Kullananlar Hapis Cezası Alabiliyor