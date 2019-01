Dha Yurt Bülteni -4

Bitlis'te tek katlı evler kara gömüldüBitlis ve çevresinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Bitlis merkezde tek katlı evler adeta kara gömüldü.

Bitlis'te tek katlı evler kara gömüldü



Bitlis ve çevresinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Bitlis merkezde tek katlı evler adeta kara gömüldü.



Bitlis'te geçtiğimiz Pazar sabahı başlayan kar yağışı, Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sürdü. Pazartesi, salı ve çarşamba günü eğitimi aksatan yoğun kar yağışı, yüzlerce köy yolunun da kapanmasına neden oldu. Kar yağışının durmasından sonra ise soğuk hava etkili oldu. Geceleri sıfırın altında eksi 15 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları, hayatı olumsuz yönde etkilerken, merkezdeki kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Yoğun kar nedeniyle kent merkezindeki tek katlı evler ve park halindeki otomobiller adeta kara gömüldü.



Kar yağışının durmasının ardından İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için yoğun bir çalışma başlattı. 259 kapalı köy yolundan 220'si ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan köy yollarının açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.



Torbalı'da yağmur çayı taşırdı, köprüye zarar verdi



İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, Fetrek Çayı'nda taşkın yarattı. Çay üzerinden geçen köprünün bazı bölümleri yıkılırken, yol araç geçişine kapatıldı. Ayrıca İZBAN Pancar İstasyonu yaya ve araç alt geçitleri suyla dolup taştı, bu duraktaki seferler iptal edildi.



Torbalı ilçesinde yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte 3 gündür aralıklarla süren sağanak yağmur yüzünden dün (cuma) akşam Fetrek Çayı'nda taşkın oldu. Kereviz, pırasa ve brokoli gibi ürünler ekili 50 hektar tarım arazisi ve bölgedeki bazı hayvan çiftlikleri, su baskınından olumsuz etkilendi. Ayrıca çayın üstünden geçen tek şeritli beton köprünün bazı bölümleri, yıkıldı. Arslanlar, Şehitler ve Eğerci mahallelerini Torbalı ilçe merkezine bağlayan köprüdeki ulaşım kapandı. Bölge sakinlerinin ilçe merkezine gitmek için Çaybaşı- Torbalı yolunun kullandığı belirtildi.



Menderes'in Bulgurca Mahallesi'ndeki su kanalı, yağışlardan dolayı taşınca, Pancar Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskını oldu. İZBAN Pancar İstasyonu yaya ve araç alt geçitleri suyla dolup taştı. İZBAN istasyonun bu durağında seferler iptal oldu. Ulaşım diğer istasyonlardan ESHOT otobüsleriyle sağlanmaya başlandı. İzmir Büyükşehir ve Torbalı Belediyesi, Devlet Su İşleri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve itfaiye ekipleri kentteki olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışma yürütüyor. Torbalı Kaymakamlığı ve Torbalı Belediyesi'nin, zarar tespiti için de çalışma başlattığı belirtildi.



25 yıl evli kaldıktan sonra boşanan çift, 15 yıl sonra tekrar evlendi



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 25 yıl evli kaldıktan sonra boşanan 6 çocuk sahibi Yaşariye Afacan(56) ve Zeki Şen(56), 15 yıl sonra tekrar evlendi. Arkadaşlarının kuaför dükkanında eğlence düzenleyen çifti, çocukları ve yakınları yalnız bırakmadı.



1979 yılında evlenen ve 25 yıl evli kalan Yaşariye Afacan ve Zeki Şen'in 6 çocukları oldu. Çift, 15 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı ve ayrı yaşamaya başladı. Birbirileriyle bir araya gelmeyen çift, aradan geçen 15 yılın ardından Yaşariye Afacan'ın yeninde adım atması ile tekrar görüşmeye başladı. Yaşariye Afacan ve Zeki Şen, ardından tekrar evlenmeye karar verdi. Geçen cuma günü, Ereğli Belediyesi Nikah Salonu'nda evlenen Yaşariye Afacan ve Zeki Şen, arkadaşlarının kuaför dükkanında aile arasında eğlence düzenledi. Çocukları, torunları ve yakınlarının katıldığı eğlencede Yaşariye Afacan ve Zeki Şen çifti, davul ve zurna eşliğinde evlerinden çıkarak kuaför dükkanına gitti. Çift, çalan müzikler eşliğinde bol bol dans etti ve oynadı.



'HERHALDE SONRADAN AŞIK OLDU'



Yaşariye Afacan, eski eşiyle 15 yıl aradan sonra bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Ayrılmalarını cahilliklerine verdiğini ifade eden Yaşariye Afacan, "Eşimle 1979 yılında 16 yaşında iken evlendik. Neden ayrıldık? Ne bileyim cahillik. 15 sene sonra yeniden evlendik. Aşık oldu herhalde sonradan sonradan. Çok mutluyum. 6 tane çocuğum var." dedi.



'SEVEREK EVLENİYORUZ'



Zeki Şen ise 15 yıl sonra eski eşine tekrar aşık olduğunu söyledi. Çok mutlu olduğunu ifade eden Zeki Şen, şöyle dedi:



"Bizim şöyle diyeyim, bir gerekçe ya da herhangi bir şiddet yoktu. Nedense bizde kafalar uymadı. Sonra biz ayrıldık. 15 sene ayrı kaldık. İnsanlar ileri gittikçe, yaşlandıkça kafaları sonradan oturaklaşıyor. Ondan sonra birbirimize aşık olduk diyelim. Mutlulukla evlenmek istedik. Severek evleniyoruz. 2 kızımız 4 oğlumuz var. Oğlumuzun birisi sakat. Evlenme konusunu eşim açtı. Eşim 'Ayrı olarak durmak iyi olmuyor. Bir arada olmak lazım. Bir araya gelmemiz lazım. Mutlu bir yuva kuralım' dedi. Bizde tamam dedik. Kararımızı severek verdik. Allah'a şükür çok mutluyuz."



Yaşariye Afacan'ın komşusu da olan ve kuaför dükkanının sahibi Hasan Kamberoğlu da, "Gerçekten bizde çok mutlu olduk. Böyle yalnız kalmaları canımızı sıkıyordu. Evlenmeleri çok güzel oldu. Çok mutlu oldular. İki kişiyi mutlu etmek o kadar güzel bir şey ki. Allah mutluluklarını bozmasın. Bir daha ayırmasın." diye konuştu.



3 metrelik kardan adama yoğun ilgi



Muş'un Varto ilçesindeki esnafın yaptığı 3 metre boyundaki kardan adam yoğun ilgi gördü.



Varto ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, esnaflar ise kardan adam yaparak zaman geçirdiler. Esnaflar arasında kıyasıya başlayan kardan adam yarışı ilçede renkli görüntülere sahne oldu. Kar yağışından dolayı köylüler ilçe merkezine gelemezken, çoğu esnaf da siftah yapamadı. Muş Caddesi üzerindeki Aşağı Çarşı esnafı, müşteri gelmeyince üç farklı yerde kardan adam yaparak zaman geçirmeye çalıştı. Esnafın yaptığı kardan adamlardan en çok 3 metrelik dev kardan adam ilgi gördü. Vatandaşlar, kardan adamla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Küreklerle ve merdiven kullanarak kardan adam yaptıklarını söyleyen Erhan Coşkun, kar yağışının en çok onları etkilediğini belirterek, "Kar yağdığında köylü ilçe merkezine gelmiyor. Köylü vatandaş gelmeyince biz esnaflar da iş yapamıyoruz. Siftahımız dahi yok. Bizler de boş kaldığımız için zamanımızı kardan adam yaparak geçirmeye çalışıyoruz. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceya kadar düşüyor. Burada yaşam oldukça zor. Biz de eğlenceli hale dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi.



Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı. Termometreler Ağrı'da 25,6, Ardahan'da 22, Kars'ta 19, Erzurum'da 17,3, Erzincan'da 14,7, Muş'ta 10, Iğdır'da 7 dereceyi gösterdi. Meteoroloji, bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, sürücülerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.



Buzağıyı evde besliyor



Bayburt'ta hayvancılıkla uğraşan İbrahim Ayaz, erken doğan ve komşularının 'yaşamaz' dediği buzağıyı hayatta tutabilmek için evinde bakıma aldı. Altını bezlediği, ayaklarına çorap giydirdiği buzağıya biberonla süt içiren Ayaz, hayvanın gelişimini sağladı.



Bayburt'un Adabaşı köyünde hayvancılıkla uğraşan İbrahim Ayaz, erken doğan ve komşularının 'yaşamaz' dediği buzağıyı hayata tutabilmek için seferber oldu. Erken doğum nedeniyle gelişimini tamamlayamayan buzağıyı evine alan Ayaz, altını bezledi, ayaklarına çorap giydirdi. Buzağıya biberonla süt içiren, özenle besleyen Ayaz adını 'Fıstık' koyduğu hayvanın gelişimini sağladı. Düzenli banyosunu yaptırdığı buzağı ile oturma odasında vakit geçiren Ayaz, evin maskotu haline gelen hayvana çocukları gibi bakıyor. İbrahim Ayaz'ın amcası Mustafa Ayaz, hayvanı başını koyduğu kucağında uyutuyor. 2 aylık olan buzağıda eve alıştı. Ahıra götürülen buzağı yeniden eve döndü.



'YAŞAMAZ DEDİLER AMA YAŞADI'



Buzağının erken doğumla dünyaya geldiğini anlatan İbrahim Ayaz, "İlk doğduğu zaman arkadaşlar 'Günü eksik bir yavru, yaşamaz' dediler. 1 hafta önceden doğanlar bile yaşamıyor. Bu yavru 45 gün erken doğdu. Bende onu eve aldım. Geceleri buzağı üşümesin diye sobayı yakıyorum. Gece uyanınca altını bezleyip süt içireiyorum. 2 aydır bizimle evde yaşıyor. Buzağıyı annesinin yanına götürmek istedim ama geri geldi. Bizde onu evde tutuyoruz. Bir süre daha evde tutup sonra annesinin yanına bırakacağız. Ona çok alıştık, ayrılmak zor olacakö dedi.



'FISTIK BENİM KUCAĞIMDA YATAR'



İbrahim Ayaz'ın amcası Mustafa Ayaz da buzağının uykusu geldiği zaman kendi kucağında uyuduğunu belirterek "Fıstık'a alıştık. Fıstık uykusu gelince benim kucağımda yatar. Annesinin yanına gitme zamanları da geliyor ve annesine götüreceğiz. Bizi çok seviyor annesini de seviyor, hangimizi seçer orasını Allah bilir. Evde çocuk olmadığı için biz de bununla ilgileniyoruz. Çocuk gibi ona bakıyoruz. Annesinin yanına götüreceğiz bakalım. Bizden nasıl ayrı kalacak. Alıştık ona nasıl ayrılacağız bilemiyoruz" diye konuştu.



Üniversitelilerden görme engelliler için proje



Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Maliye Bölümü öğrencileri, hazırladıkları projeyle görme engellilere kitap okumaya başladı. Kitapları ilgiyle dinleyen engelliler, üniversite öğrencilerinin duyarlılıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.



MCBÜ Maliye Bölümü 3'ncü sınıf öğrencileri, farkındalık yaratmak amacıyla 3 ay önce, 'Karanlığa ışık ol' adlı bir proje başlattı. Öğrenciler proje kapsamında, Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi üyelerine, dernek binasında, haftanın salı ve cuma günleri saat 14.00'te, iki saat boyunca, kitap okumaya başladı. Öğrenciler, bugüne kadar 12'nci kitabın sonuna geldi.



"BİZİ ÇOK MUTLU EDİYORLAR"



Projeden duydukları memnuniyeti ifade eden Altınokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, "Sevgili öğrencilerimizle artık rutin haline getirdiğimiz kitap okuma etkinliğimiz, onların deyimiyle 'Karanlığa ışık ol' projesini yürütüyoruz. Bize burada değişik kitapları seslendirerek, bizleri hayatın içerisinde tutmaya çalışıyorlar. Bizi çok mutlu ediyorlar. Bu kitaplar bize seslendirildiğinde, kendimizi normal insanlardan farklı olarak görmüyoruz. Bu projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.



"KİTABIN İÇERİSİNDEKİ HİKAYEYİ YAŞIYORUZ"



Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Selami Pazar, "Arkadaşlarımız kitabı okurken, bizler de adeta o kitabın içerisindeki hikayeyi yaşıyoruz. O hikaye bizi alıp götürüyor bir yerlere. Birebir okumak, her zaman çok güzel bir yöntemdir. Arkadaşlarımız bugün bizlere bu duyguyu yaşattılar" dedi.



ÖĞRENCİLER PROJEDEN MEMNUN



MCBÜ Maliye Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Sedanur Arar, "Biz onlara yardımcı olabilmek yerine beraber bir şeyler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz" dedi. Aynı sınıfta okuyan bir diğer öğrenci Halil İbrahim Balcı ise, "Buradaki engelli vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle, kitaplar okuyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 12 tane kitap okuduk. Kimileri 300, kimileri 400 kimileri ise 500 sayfadan oluşuyor. Gönül ister bu okunan kitap sayılarını en üst seviyelere çıkartmak. Biz burada olduğumuz süre içerisinde kitap okumaya devam edeceğiz. Yaptığımız bu faaliyette istediğimiz, gözlerin kör olması değil aslında kalplerin kör olmaması gerektiğidir" dedi.



Gemlik'te 6 mahalle için sağlık ocağı



Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan Şifa Hatun Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı. İçerisinde 6 hizmet odasının bulunduğu sağlık merkezi, 6 mahalleye hizmet verecek.



Balıkpazarı Mahallesinde yapımına 2018 yılında başlanan Şifa Hatun Alie Sağlığı merkezi bugün törenle açıldı. Bölgede eski sağlık ocağının ihtiyaçları karşılayamaması sebebiyle yapılan sağlık merkezi, 6 mahalle sakinlerine hizmet verecek. Açılışı yağmur altında yapılan sağlık merkezine, protokolün ve halkın yoğun ilgisi oldu. Bir taraftan Gemlik'e yağmur yağarken diğer taraftan da hizmet yağmaya devam ettiğini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "2018 yılına girerken her hafta bir açılış yapacağız demiştik. Çok şükür o sözümüzü tuttuk. 2019 yılına geçtik her hafta açılışlarımız devam ediyor. Bugün 6 mahallemizin hizmet alacağı Şifa Hatun Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Sağlık ocağımız eski bir itfaiye binasında hizmet veriyordu ama yeterli değildi. Yeni sağlık ocağımız ise konforlu, asansörlü ve 6 mahallenin tam merkezinde insanların rahatça ulaşabileceği ve sivil mimari özelliklerini taşıyan estetik bina Gemlik'e hayırlı olsun. 19 Ocak tarihinde de 394 sosyal konutumuzu kura çekmek suretiyle yine 678TL'den başlayan taksitlerle hemşehrilerimize takdim edeceğizö dedi.



Belediyenin bu hizmetleri yaparken, aynı zamanda da şehrin de silüetinin değiştiğini belirten Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık,. Bir çok metruk binalar yıkılıyor ve sonrasında da böylesine mimari değeri olan binalar yapılmaya devam ediyor. Öte yandan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile yapacağımız görüşmeler sonrasında da Gemlik Devlet Hastanemizin eksiklerinin tamamlanması için harekete geçeceğizö dedi.



Bursa'da drift ve makas atarak trafiği birbirine katan sürücüye ceza yağdı



Bursa'da geçtiğimiz gece trafikte drift yapan ve makas atan sürücüye ceza yağdı. 5 bin 10 lira para cezası kesilen Doğan B. isimli sürücünün aracı 60 gün trafikten men edilirken, ehliyetine 60 gün el koyuldu.



Bursa'da geçtiğimiz gece, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde 16 SNG 57 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken direksiyonu sağa sola kırarak, yanındaki araçların sürücülerine zor anlar yaşattı. Otomobil sürücüsü ardından da el freni çekerek drift yaptı. Makaslar atarak yaklaşık 2 kilmoterle daha tehlikeli araç kullanan sürücü, Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde drift attığı sırada orta refüje vurarak durabilmişti. Trafik magandası, vatandaşların tepkisiyle kaçarak gözden kaybolmuştu. Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, aracın sürücüsü Doğan B.'yi gözaltına aldı. Emniyete getirilen Doğan B.'nin ehliyetine 60 gün el konulurken, otomobil 60 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca 5 bin 10 lira para cezası kesilen sürücü, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren sürücüye adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.



Haber: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,



==============



Niğde'de AK Parti'nin başkan adayları belli oldu



AK PARTİ Niğde İlçe ve Belde Belediye Başkan adayları açıklandı.



AK Parti İl Başkalığından yapılan açıklamaya göre, Bor'a Serkan Baran, Altunhisar'a Abdullah Arıöz, Çamardı'ya mevcut Başkan Yavuz Soylu, Ulukışla'ya mevcut Başkan Ali Uğurlu ve Çiftlik'e mevcut Başkan Serkan Güzel aday gösterildi.



Kasabalar ise şu şekilde:



Karakapı: Kamil Demiralp, Keçi Kalesi: Şamma Öztürk, Bahçeli: Zafer Tokgöz, Çukurkuyu: İleri Koçak, Kemerhisar: Yusuf Kurt, Azatlı: Reşat Bolat, Bozköy: Ömer Dalgıç, Divarlı: Rüstem Cullaz, Aktaş: Hasan Ali Davarcı, Alay: Sefa Erol, Bağlama: Recep Yaşar, Değirmenli: Yıldıray Tok, Dündarlı: Mustafa Kamar, Edikli: Ercan Şayhan, Gümüşler: Refik Caymaz, Hacıabdullah: Ahmet Takyan, Kaaratlı: Emin Yılmaz, Kiledere: İsmail Tereci, Konaklı: Erdal Altın, Sazlıca: Süleyman Görgülü, Orhanlı: Erhan Bolat, Yeşilgölçük: Yusuf Sağlam ve Yıldıztepe: Hacı Güngör



Haber: Ali KADI/NİĞDE,-



===================



Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem



Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerleşim yerlerinde hissedilmedi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, depremin en yakın nokta olan Muğla'nın Dalaman ilçesine 21,64 kilometre mesafede meydana geldiğini kaydetti.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise bugün saat 10.23'te, Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçeleri açıklarında kaydedildiği belirtilen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu. Yerin 28,7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, kıyı şeridinde hissedilmediği belirtildi.



DALAMAN (Muğla),

