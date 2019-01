Dha Yurt Bülteni-4

1)ÇILDIR'DA KARDA MAHSUR KALANLARI MEHMETÇİK KURTARDI ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalanların imdadına Mehmetçik yetişti.

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalanların imdadına Mehmetçik yetişti.



Bölgede yüzlerce köy yolunun kapalı olması nedeniyle zor anlar yaşayan İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerine, destek Çıldır Tabur Komutanlığı'ndan geldi. Tabur Komutanı Piyade Yarbay Köksal Ziya Tunalı komutasında askeri ekip, çalışmalara paletli kar küreme aracı ile destek verdi. Askeri ekip, paletli kar küreme aracı ile yolları açtı, kara saplanan onlarca aracı da çekerek kurtardı. Gün boyu süren kurtarma ve yol açma çalışması sonrası vatandaşlar askerlere teşekkür etti.



2)SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRAN BIÇAKLAMA OLAYI KURGU ÇIKTI



ORDU'nun Ünye ilçesinde sokakta bir kişinin tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak kaçtığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada yayıldı. Polis, yaptığı çalışmada görüntünün gerçeği yansıtmadığını, olayın kurgu olduğunu belirledi.



İlçeye bağlı Liseler Mahallesi Sanat Sokağı'nda kimliği İlçenin Liseler Mahallesi'nde akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi, yanındaki kadını sözde bıçaklayarak kaçtı. Olay anı, otomobilde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ünye Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polisler, kentte son bir ay içerisinde bıçaklanma vakasına ilişkin emniyete herhangi bir ihbarın yapılmadığını, hastane ve sağlık kuruluşlarına da herhangi bir başvurunun olmadığını belirledi. Videonun kimler tarafından çekildiği ve videodaki kişilerin tespit edilmesi için emniyete bağlı siber ekiplerince de soruşturma başlatıldı.Yapılan incelemelerde ekipler, kimliklerini saptadığı kişilere ulaşarak, bahse konu sosyal medyada yayınlanan görüntülerin kurgu olduğunu tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan S.V. (27), O.B. (27), A.T.(19), O.K.(30) ve kadın A.Ü. (26) hakkında 'Suç uydurmak' eyleminden işlem yapıldı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Öte yandan Ordu Valiliği de sosyal medyada hızla yayılıp tepki çeken görüntülere ilişkin yazılı açıklamada bulundu, görüntülerin detaylı incelenmesinde olayın kurgu olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Ünye ilçesinde geldiği belirtilen haber, içeriğinde bir bayan şahsın, bir erkek şahıs tarafından darp edilerek bıçaklandığına dair görüntülerin yayınlanması üzerine yapılan araştırmalarda; Belirtilen gün ve öncesi dahil olmak üzere Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal eden böyle bir olayın olmadığı, ilçe ve çevre hastanelerde habere konu olan bir vaka intikal etmediği anlaşılmıştır. Habere konu olay yeri tespit edilmiş ve yapılan araştırmalarda böyle bir olayın olduğuna dair herhangi bir maddi bulguya rastlanılmaması üzerine; görüntülerin detaylı incelenmesinde bu olayın kurgu olduğu anlaşılmıştır"



3)BAHATTİN ÖĞRETMEN, ATANAMAYINCA LOKANTACI OLDU



ZONGULDAK'ta, Türkçe öğretmeni Bahattin Yılmaz(40), atanamayınca doğup büyüdüğü beldede aşçılığını kendi yaptığı lokanta açtı. Öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini ancak atanamayınca geçinmek için lokanta açtığını söyleyen Bahattin Yılmaz, "Öğretmenlik kısmet değilmiş. İnşallah her şey daha iyi olur ve esnaflıkta başarılı olurum" dedi.



Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği'nden 2005 yılında mezun olan Bahattin Yılmaz, ağabeyinin yanında nakliye firmasında çalışırken 3 yıl KPSS'ye girdi. Aldığı puanlarla bir türlü atanamayan Bahattin Yılmaz, askerlik görevini tamamladıktan sonra 2010-2013 yılları arasında ücretli öğretmenlik yaptı. Ardından tekrar KPSS sınavına giren ancak yine atanamayan Bahattin Yılmaz bu sefer özel eğitim rehabilitasyon kurumunda asgari ücretli kurum müdürlüğü yaptı. Aldığı ücret kendisine yetmediği için 1 yıl sonra işi bırakan Bahattin Yılmaz, çok sevdiği mesleğini bırakarak doğup büyüdüğü merkeze bağlı Karaman beldesinde lokanta açmaya karar verdi. Lokantanın inşaatını, temizliğini kendisi yapan Bahattin Yılmaz, 1,5 yıldır aşçılığını da kendi yaptığı lokantada, müşterilerine çorba ve ızgara çeşitleri servis ediyor.



'ATANAMAYAN ÖĞRETMENİN YERİ DİYORLAR'



Bahattin Yılmaz, öğretmenliği çok sevdiğini ancak mesleğini yapamadığını söyledi. Bir şekilde çalışmak zorunda olduğunu ve lokanta açmaya karar verdiğini belirten Bahattin Yılmaz, şöyle dedi:



"Öğretmenliğe Karaman Çok Programlı Lisesi'nde sözleşmeli öğretmen olarak başladım. ücretli öğretmen ücretleri çok tatmin etmiyordu. 3 yıl orada görev aldıktan sonra bir süre çalışmadım. 1 yılda özel eğitim merkezinde çalıştıktan sonra da ticarete atılmayı düşündüm. Farklı şeyler vardı ama 2017 Nisan ayında gıda sektörüne girmeye karar verdim. Ardından yaşadığım beldede çorba ve ızgara çeşitleriyle ilgili bir işletmem var. Aşçılığını da kendim yapıyorum. Aşçılık ilk başta hiç yoktu. Yemek yapmayı seviyordum. Bir ustadan çorba yapmayı öğrendim. Şimdi ızgara ve çorba satışı yapıyorum. Müşteri potansiyeli şu an iyi. Atanamayan öğretmen böyle yer açmış gidip yemek yiyelim diyenler oluyor. Öğretmenlik kısmet değilmiş. İnşallah her şey daha iyi olur ve esnaflıkta başarılı olurum."



Öğretmen olduğunu öğrenenlerin şaşırdıklarını anlatan Bahattin Yımaz, "Hepsi keşke öğretmen olsaydın diyorlar ama nasip buymuş. Benimde aklıma hiç gelmezdi böyle bir şey. Eski öğrencilerimde müşterilerim oluyor. Bir öğrencim şu an yanımda çalışıyor. Sınavlara iyi hazırlanmalarını anlatıyorum. KPSS'ye iyi hazırlansınlar. Ben ilk 2 sene KPSS'ye iyi hazırlanmadım herhalde. Bunu yapmamalarını anlatıyorum. Çünkü sonradan zor oluyor. 2 yıl bu işten dolayı sınava hazırlanmadım ama şimdi tekrar hazırlanacağım." dedi.



MÜŞTERİLERİ MEMNUN



Müşteri Tahsin Altınbaş da Batı Karadeniz de birçok ili dolaştığını Karaman beldesinden geçerken mutlaka Bahattin öğretmenin çorbasını içtiğini söyledi. Kendisinin öğretmen olduğunu sonradan öğrendiğini ifade eden Tahsin Altınbaş, "Çok değerli bir insan. Görevde olmuş olsa belki çok daha başarılı olacak. Genç nesli yetiştirmek için böyle ileri görüşlü insanlara ihtiyacımız var. Burada lokantada çalışması millet olarak bizim ayıbımız diye düşünüyorum. Yıllarca eğitim alıp da bir yerlere gelemiyorsa bir yerde bir eksiklik var demektir." diye konuştu.



4)ŞAHİN KENDİRCİ: ALEYNA'YA SAYGIM SONSUZ AMA ARAMIZDA BİR ŞEY YOK



SON dönemde "Müslüm" filmindeki performansıyla adından söz ettiren Şahin Kendirci, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çıkan Aleyna Tilki ile aşk yaşadığına dair iddialar hakkında, "Aleyna'nın yaptığı işe saygım sonsuz ama böyle bir şey olması söz konusu bile değil"dedi.



Doğduğu ve yaşadığı Adana'da kariyeri ile son dönemde hakkında çıkan iddialar üzerine açıklama yapan Kendirci, zor bir hayatın içinden geldiği için sürekli çalışmaya devam edip daha güzel işler başarmak istediğini söyledi. Henüz 12 yaşındayken bir yetenek programına katılan ve burada şöhreti yakalayan genç şarkıcı, katıldığı yarışmadan sonra Acun Ilıcalı'nın kendisine destek olmaya devam ettiğini, O Ses Türkiye çocuklar kategorisine katılarak burada birincilik elde ettiğini dile getirdi. Birincilikten sonra ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı "Bana Masal Anlatmaö filminden teklif aldığını belirten Kendirci, "Muhteşem bir komedi filmi olduğu için güzel tecrübeler kazandırdı. Daha sonra 2-3 sene sessiz kaldım ve medyada görünmedim. O yıllar içinde yoğun bir şekilde sahne çalışmalarıma devam ettim. Geçen sene ise belki de hayatımın dönüm noktası olacak bir işin parçası olma fırsatı önüme geldi. Bir efsanenin hayatını canlandırma teklifi geldi. Gurur duyduğum bir iş ve hiçbir zaman unutamayacağım güzel bir anı olduö diye konuştu.



'ÜNLÜ OLMAK DEĞİL, SANATÇI OLMAK İSTİYORUM'



Kendirci, rol aldığı filmde efsane olarak nitelendirdiği sanatçı Müslüm Gürses'i canlandırma şansı yakaladığı için sokakta gururla yürüdüğünü belirtti. Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini bir arada yürütmek istediğini çünkü iki alanı da çok sevdiğini dile getiren Kendirci, liseyi açıktan okuduğunu ve yakın zamanda bitirip üniversitede her iki alandan da konservatuar eğitimi almak istediğini söyledi. Günümüzde insanların bir anda ünlü olup sonra unutulduğuna da değinen Kendirci, "Benim derdim ünlü olmak değil be ağabeyim. Mütevazı, saygılı, efendi bir sanatçı olabilmek. Allah'a şükürler olsun herkes benim saygılı bir insan olduğumu da biliyor. Sadece sanatımla değil karakterimle de takdir görmek istiyorumö dedi.



'AĞLARKEN YAŞADIKLARIMI DÜŞÜNDÜM'



Hayatıyla ilgili sıkıntıları konuşmayı çok sevmediğini çünkü bazı insanların bu tür konular hakkında çok acımasız yorumlar yaptığını söyleyen Şahin Kendirci, 3 sene önce dayısına kız isteme merasiminden dönen anneannesi, dedesi ve dayısını bir trafik kazasında kaybettiğini ve bu durumun kendisini derinden etkilediğini belirtti. Kendirci, "Bu olaydan sonra bir sene annemle ilgilendik çünkü psikolojisi hiç iyi durumda değildi. Düşünün bir anda kardeşinizi, annenizi ve babanızı kaybediyorsunuz. İşte ben de Müslüm filmindeki ağlama sahnelerinde ister istemez yaşadığım bu olayları düşündüm ve gözyaşı kendiliğinden geldi zatenö diye konuştu.



Sosyal medyada Aleyna Tilki ile aşk yaşadığına dair iddialar hakkında konuşan genç şarkıcı, şunları söyledi:



"Aleyna ile tanışmıyoruz. Ama kendisi benim meslektaşımdır. Yaptığı işlere saygım sonsuz. Sesini ve şarkılarını da seviyorum. Fakat böyle bir konu söz konusu dahi olamaz. Bu tür haberlere üstelik bu yaşımda malzeme edilmem beni üzüyor. Çünkü ailem de okuyor bu haberleri. Bizim yaşam şeklimizde bu yaşta böyle şeyler hoş karşılanmaz. Açıkçası haberleri gördüğümde hem üzüldüm hem de çok utandım. Demek ki ilerleyen zamanlarda böyle şeyler karşımıza çıkacak. Neyse ki bizi bilen biliyor.ö



5)EDİRNE'DE TARİHİ HER KÖPRÜNÜN AYRI HİKAYESİ VAR



EDİRNE'de Tunca ve Meriç nehirlerini bir gerdanlık gibi saran, Osmanlı medeniyetinin görkemini gösteren, tarihi taş köprüler kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, tarihi köprülerin hepsinin ayrı bir hikayesi olduğunu belirterek, "Tunca Nehri üzerinde bulunan Fatih Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetme planlarını bitirdikten sonra bu köprü üzerinden İstanbul'u fethetmeye gitti. Kanuni Köprüsü de, Hürrem Sultan'ın özelikle Kanuni'yi üzerinde gözyaşları ile hasretle beklediği köprüdür" dedi.



Osmanlı İmparatorluğu'na 88 yıl başkentlik yapan Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerini bir gerdanlık gibi saran tarihi taş köprüler, görkemlerini günümüzde de koruyor. En çok dikkat çeken Tunca ve Meriç köprülerinin yanı sıra, Bizans döneminde yapılıp 1900 yıllarında yıkılmasının ardından dönemin Osmanlı Padişahı 2'inci Abdülhamid tarafından onarılan, Gazimihal ve Yıldırım köprüleri binlerce yıldır yıkılmadan ayakta duruyor. Hemen hepsinin bir hikayesi olduğu tarihi taş köprülerden, Sarayiçi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u ferih öncesi, Tunca Nehri'ni geçmek için kendi adına yaptırdığı Fatih Köprüsü. İstanbul fetih yolunun önünü açan Fatih Köprüsü hemen karşısında bulunan Kanuni Köprüsü de Osmanlı Padişahları eşleri arasında en çok adından söz ettiren Hürrem Sultan'ın Kanuni Sultan Süleyman'ın seferden dönmesini gözyaşları dökerek beklediği köprü. Meriç Nehri üzerinde bulunan dönemin padişahı Abdülmecit tarafından yaptırıldığı için Mecidiye Köprüsü olarak da anılan Meriç Köprüsü, padişahların seyir terasında güneş batımını izlediği en iyi yer olarak ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.



Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentte bulunan taş köprülerin, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerin en önemli izlerini taşıdığını belirterek, "Köprüler medeniyet göstergesidir. Edirne bu konuda Bizans ve Osmanlı medeniyetlerin en önemli izlerini taşımaktadır. Tunca ve Meriç nehirleri üzerine inci gibi dizilen, adeta bir gerdanlık misali saran köprüler yaklaşık 10 tanedir. Bunlardan en önemlisi Gazimihal Köprüsü'dür. Aslında Bizans medeniyetinin izleri üzerine Osmanlı medeniyetinin oluşturduğu bir köprüdür. 1402 yılında Gazimihal Bey tarafından yapılan bir köprüdür. Halk arasında taş köprüde denir, 1900 yıllarında 2'inci Abdülhamid'in tamir ettirmesinden dolayı, Hamidiye Köprüsü de olarak da adı geçen bir köprüdür. Bu köprü Edirne'deki köprüler arasında en önemli olan köprüdür. 1980 yılların ilk aylarına kadar, Türkiye'den Avrupa'ya giden bütün gurbetçilerin üzerinden içlenerek geçip gittiği, geldiğinde de özlemle Türkiye'yi kucakladığı bir köprüdür. Yakın zamana kadar binlerce yıldan beri, insanlara hizmet etmiş hikayesi olan önemli bir köprüdür."dedi.



FATİH İSTANBUL'U FETİH İÇİN YAPTIRDI, HÜRREM KANUNİ'Yİ GÖZYAŞLARI DÖKEREK BEKLEDİ



Edirne'de bulunan tarihi taş köprülerin hemen hepsinin bir hikayesinin olduğuna vurgu yapan Hacıoğlu, Fatih Köprüsü'nün Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetme planları içinde olduğunu, Kanuni Köprüsü'nün ise Hürrem Sultan'ın kocası Kanuni Sultan Süleyman'ı seferden dönüşünü gözyaşları dökerek beklediği köprü olduğunu anlattı. Hacıoğlu, "Kanuni Köprüsü, Hürrem Sultan'ın özelikle Kanuni'yi üzerinde gözyaşları ile hasretle beklediği köprüdür. Fatih Köprüsü, yapıldıktan sonra Tunca Nehri geçilip İstanbul'un fethi gerçekleşti. Bu tamda Osmanlı'nın en önemli izini taşıyan Edirne Saray'ının en önemli bileşenlerinden biridir Fatih Köprüsü. ve Edirneli Mehmet, Fatih Sultan Mehmet yaptırdığı için zaten ismi de Fatih Köprüsü'dür. Hemen yanındaki Hürrem Sultan'ın Kanuni'yi özlemle beklediği Kanuni Köprüsü de, Mimar Sinan'a tarafından yapılan bir köprüdür. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetme planlarını bitirdikten sonra bu köprü üzerinden İstanbul'u fethetmeye gitti. Yani bizde bütün köprülerin hikayesi vardır. Hikayesi olmayan hiç bir köprü yoktur, ama dediğim gibi köprüler bir medeniyet göstergesidir, Bizans'tan Cumhuriyet tarihine kadar gelen."



Edirne'de Tunca Nehri üzerinde bulunan Saraçhane Köprüsü ile Yalnızgöz köprüleri dönemin Edirne Sarayı'na geçişi sağlarken, Tunca Köprüsü de kentte 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'ne geçişleri yüz yıllardır sağlıyor. Edirne'de yaklaşık 7 yıl önce toprak altında, tesadüfen Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde Fil Deresi üzerinden geçişleri sağlayan Osmanlı döneminde yapılan Kazan Köprüsü çıkarılmasıyla kentte tarihi taş köprü sayısı dokuzdan, 10'a çıktı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de dünyanın en uzun ve en geniş taş köprüleri arasında, UNESCO'nun da geçici Kültür Mirasları Listesi'nde bulunan Uzunköprü bulunuyor.



6)VAN'DAKİ ABALI KAYAK MERKEZİ'NDE SEZON AÇILAMADI



VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisleri geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da kar seviyesinin yeterli düzeyde olmaması nedeniyle sezonu henüz açamadı.Gevaş ilçesinde Artos Dağı eteklerine kurulan Abalı Kayak Merkezi'ne, Ocak ayının ortalarına gelinmesine karşın yeterli düzeyde kar yağmadı. Bölge genelinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaşmasına karşın kayak merkezinde yeterli kadar kar kalınlığına ulaşılamadı. Her yıl binlerce kişinin kayak, kayaklı koşu, rafting ve snowboard yaptığı ve çevre illerden de birçok kayakseverin geldiği Abalı Kayak Merkezi'nde bu nedenle sezon açılamadı. Kışın hafta sonlarını kayak merkezinde geçiren aileler, tesislerin açılmasını bekliyor.



'MAALESEF AÇAMADIK'



Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, çevre illerde ciddi anlamda kar yağışının olduğunu belirterek, "Fakat Abalı Kayak Merkezi'ne istenilen düzeyde kar yağmadı. Bu yıl 3- 4 kez yağan kar da hemen ertesi gün ısınan havayla birlikte eridi. Ne yazık ki bu yıl kayak merkezine arzu ettiğimiz 30- 40 santimetrelik kar yağmadı. Böyle olunca da sezonu açamadık. Umudumuz bundan sonraki günlerde yeterli düzeyde karın yağması. Umarız istenilen düzeyden kar yağar ve biz tesislerimizi kayakseverlerin hizmetine açarız" diye konuştu.



GEÇEN YIL DA SEZON AÇILMADI



Kayak merkezinde 2017 yılının sonlarına doğru Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarım çalışması yapıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı teknik ekipler tarafından tesislerdeki telesiyej, teleferik ve kayak alanlarının onarımı yapılırken, kayak merkezine giden yollar genişletildi. 11 bin metrekarelik 2 otopark ise sıcak asfaltla kaplanarak yol çizgileri çekildi. Van turizmi için büyük önem taşıyan kayak tesisleri için bütün çalışmalar tamamlanırken, 2018 yılında kar yağışının az olması nedeniyle tesislerde kayak yapılamadı. Önceki yıllarda hafta sonları günde 2-3 bin kişiye hizmet veren merkezde, birinci etapta bin 300, ikinci etapta bin 200 olmak üzere toplamda 2 bin 500 metre uzunluğunda pistler bulunuyor.



