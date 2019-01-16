Dha Yurt Bülteni -4

Fırtınada mahsur kalan 552 kişiyi iş makineleriyle kurtardılarÖĞRETMENLER TİPİDE MAHSUR KALDIErzurum-Bingöl karayolunda ulaşımı durduran fırtına sebebiyle araçlarıyla yolda kalan 541 kişi AFAD, 112, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fırtınada mahsur kalan 552 kişiyi iş makineleriyle kurtardılar



ÖĞRETMENLER TİPİDE MAHSUR KALDI



Erzurum-Bingöl karayolunda ulaşımı durduran fırtına sebebiyle araçlarıyla yolda kalan 541 kişi AFAD, 112, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Ardahan'da da mahsur kalan 11 öğretmenin imdıdına Özel İdare ekipleri yetişti.



Erzurum-Bingöl karayolu Çirişli mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana gelen çığdan sonra bölgede etkili olan kar fırtınası ulaşımı durdurdu. Jandarmanın uyarılarına rağmen yola çıkan sürücüler karayolunda mahsur kaldı. Can kaybının olmadığı çığ bölgesinden Erzurum'a geri dönen AFAD ekibi, bu kez yolda kalanların yardımına koştu. Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına sebebiyle araçlarıyla yolda kalarak donma tehlikesi geçiren vatandaşlar için AFAD'ın yanısıra 112, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri alarma geçti. Saatteki hızı 100 kilometreyi geçen fırtına sebebiyle kurtarma ekipleri 4'ü öğretmen 41 kişi iş makineleriyle kurtarılarak Erzurum'a getirildi. Ekiplerin kurtardığı 500 kişi ise Çat ilçesine götürüldü. Vatandaşlar, buradaki öğretmenevi ve kamu kurumlarına ait binalara yerleştirildi. Bu arada fırtına ve olumsuz hava şartları sebebiyle Erzurum'un Çat ilçesinde okullar tatil edildi. Fırtına Palandöken Kayak Merkezi'nde de etkili oldu. Merkezde bulunan otellerdeki yerli ve yabancı tatilciler, fırtınaya rağmen kayak yapmaktan vazgeçmedi.



ÖĞRETMENLER TİPİDE MAHSUR KALDI



Bölgede etkili olan yoğun kar ve tipi, Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar dağı mevkisinde görüş mesafesini sıfıra düşürdü. Kar yağışı, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara ile Çıldır-Aktaş yolunun Mozeret mevkilerinde de etkisini sürdürüyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Göle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi. Öte yandan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan merkeze bağlı Tunçoluk köyüne gitmek için servisle yola çıkan 11 öğretmen kara saplandılar. Öğretmenler kara saplanan araçları minibüsün önüne bağladıkları halatla çekmeye çalıştılar. Aracı saplandığı yerden çıkaramayan öğretmenler karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.



BİN 54 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI



Bu arada bölgede fırtına ve kar yağışı sebebiyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da 748 köye ulaşılamazken, Muş'ta 217 köyün yolu kardan kapandı. Varto ilçesinde ise olumsuz hava şartları sebebiyle okullar tatil edildi. Ardahan'da 42, Kars'ta ise 47 köye ulaşılamıyor.



Görüntü Dökümü



-------



ERZURUM



-Palandöken Kayak Merkezi'nde fırtına



-Fırtına altında kayak yapanlar



-Erzurum-Bingöl karayolunda mahsur kalan araçlar



-İş makinelerinin yol açma çalışmaları



ARDAHAN



-Tipide mahsur kalan öğretmenlerin halatla minibüsü çekmeleri



-Öğretmenlerin aracı itmesi



-Karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalından görüntü



Süre: 1 dakika 47 saniye. Boyut : 105 MB



Haber-Kamera: Salih TEKİN - Deniz BAŞLI/ ERZURUM - ARDAHAN



===================



Kuşadası'nda 64 göçmen yakalandı



Aydın'ın Kuşadası İlçesinde, sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen lastik botlarda 11'i çocuk 64 göçmen yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar bölgesi açıklarında geçtiğimiz pazartesi durdurulan botlarda 64 göçmenin yakalandığı belirtildi. Sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen ve kaçak göçmenleri taşıyan lastik botlarda, 11'i çocuk olmak üzere 64 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin 31'inin Orta Afrika, 20'sinin Afganistan, 12'sinin Kongo ve birinin Eritre uyruklu olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü



-------------



-Göçmenlerin kurtarılma anı



-Detaylar



KUŞADASI,



=====================



Gri kategoride aranan PKK'lı terörist teslim oldu



İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar Listesi'nde' gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan PKK'lı terörist Rıdvan Ertaş, (24) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.



Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya katılan ve Irak kırsalında silahlı eylemlerde bulunan Rıdvan Ertaş, İçişleri Bakanlığı'nca 'Terör Arananlar Listesi'nde' gri kategoride 300 bin TL ödülle aranıyordu. Ertaş, dün Şırnak Silopi'deki Habur Sınırı Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu. Ertaş'ın ifade işlemleri sürüyor.



Şırnak Valiliği'nden de yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır'dan PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılım yapan, Irak kırsalında silahlı faaliyet yürüten ve terör aranalar listesinde 300 bin TL ödülle gri listede bulunan Rıdvan Ertaş isimli şahıs 15 Ocak 2019 tarihinde Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek teslim olmuştur" denildi.







Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -



================



TIR dorsesinde 133 kilo eroin ele geçirildi



Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan uyguluma noktasında durdurulan TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 133 kilo 145 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.



Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan çekiciye bağlı TIR dorsesinde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan detaylı aramada, dorsenin taban kısmına gizlenmiş 259 paket halinde 133 kilo 145 gram eroin ele geçirildi. Çekici sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------



-Dedektör köpek 'Alfa'nın arama yapması



-Tır dorsesinde yapılan arama



-Dedektör köpek 'Alfa'nın eroni bulması



-Detaylar



Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, -



================



Otomobil öğrenci servisine çarptı: 3 yaralı



Tekirdağ'ın çorlu ilçesinde otomobil karşı yönden gelen öğrenci servisiyle çarpışırken, kazada 2 öğrenci ile servis rehberi yaralandı.



Kaza, Çorlu İstasyon Caddesi kamyon yolu üzerinde meydana geldi. Ergene ilçesine giden Saim Eraslan yönetimindeki 59 AAN 917 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Kudret Eren'in kullandığı 59 J 1133 plakalı öğrenci servisine yandan çarptı. Öğrenci servisi yoldan çıkarak tarlaya girerken, kazada servis minibüsündeki 2 öğrenci ile servis rehberi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



-----------



-Kaza yeri



-Araçlardan görüntü



-Öğrencilerden görüntü



-Ambulansların gelişi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-



=================



Diş hekimliği hayaline 56 yaşında kavuştu



Giresun'da oturan Özcan Özgürbüz (58), 1989 yılında kazandığı ancak okuyamadığı diş hekimliği için yıllar sonra kolları sıvadı. Geçiş yaptığı Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 2 yıl önce mezun olan Özgürbüz, 56 yaşındayken açtığı özel klinikte diş hekimliğine başladı. Eğitimin sağlık konusunda önemli olduğunu belirten Özgürbüz, "İnsanlar eğitilmeden sağlığın ne olduğunu anlama şansı yok. Sağlık farklı bir alan, insanlara hizmet etmek güzel" dedi.



Atatürkçü Düşünce Derneği Giresun Şube Başkanı Özcan Özgürbüz, 1979 yılında Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerini bitirdi. Anadolu Üniversitesi'nde Fizik alanında Yüksek Lisans yapan Özgürbüz, 1989 yılında ise Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı ancak eğitime başlamadı. Özel dershanelerde yöneticilik ve fizik öğretmenliği yapan Özgürbüz, hayalini kurduğu diş hekimliği için yıllar sonra yeniden çalışmalara başladı. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini'ne yatay geçiş yapan Özgürbüz, 2017'de mezun oldu. Özgürbüz, 56 yaşındayken kentte açtığı özel klinikte diş hekimliğine başladı.



'ÖNCE EĞİTİM ŞİMDİ SAĞLIK'



Kente değişik liselerde fizik öğretmenliği de yapan Özgürbüz, diş hekimliği bölümünü bitirmesinde dershanelerin kapanma sürecinin etkili olduğunu anlattı. Özgürbüz, " 989 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanmıştım. Ancak devam edemedim. Dershaneler kapanma sürecine girdiği zamanlarda yatay geçişle İngilizce eğitimi yapan kurumlardan Türkçe eğitim yapan kurumlara geçiş hakkımı kullanarak Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne kayıt yaptırdım. Burada da 2017 yılında Diş Hekimliği Fakültesini bitirdim. Dershanelerin kapanma sürecine girmesi diş hekimliği fakültesini bitirmemde etken oldu. Şimdi de açtığımız klinikle halkımıza sağlık konusunda hizmet veriyoruz. Önce eğitim şimdi sağlık" dedi.



'DİYALOG KURMAM ZOR OLMADI'



Üniversite sıralarında öğrencilerle diyalog kurmada zorlanmadığını belirten Özgürbüz, "Kendi çocuklarımızla aynı dönemde okumam o öğrencilerin psikolojik ve sosyolojik durumunu, topluma bakışını öğrenmek açısından bir eğitimci olarak daha uygun olacağını düşündüm. Onların içerisinde kaldım. 5 yıl onlarla çok güzel vakit geçirdi. Okurken öğrencilerle diyalog kurmam zor olmadı. Onlara abi, baba, kardeş gibi davrandım, öncülük edip, yol gösterdim. Bazen de onlardan çok şey öğrendim. Onlardan öğrendiklerimi kendi çocuklarıma uyguladım. Hocalardan da yaşça büyük olduğum için öğrenci akademisyen arasındaki ilişkiyi belli düzeyde tuttuk" diye konuştu.



'İNSANLARA HİZMET ETMEK GÜZEL'



Eğitimli olmayınca sağlık konusunda duyarlı olunmadığına dikkat çeken ve insanlara sağlık konusunda hizmet etmenin güzel olduğunu kaydeden Özgürbüz, şöyle dedi:



"Öğrencilerime hep şunu söyledim; ne olursanız olun en iyisini olun. Zamanınızı mutlaka planlayın, planlanmamış zaman kaybedilmiş zamandır diye tavsiyelerde bulundum. Bazen öğrencilerime 'Çalışmazsanız, ben sınava girer sizi geçerim' diyerek uyarılarda bulunuyordum. Birkaç kez bu şekilde sınava girdim ve o öğrencilerden yüksek puan aldım. Önce eğitim. Eğitimli olmayınca sağlık konusunda duyarlı olamıyorsunuz. Çünkü eğitim olunca sağlık da arkasından geliyor. İnsanlar eğitilmeden sağlığın ne olduğunu anlama şansı yok. O birikimin olması için her kademede eğitim zorunlu. Sağlık, farklı bir alan. İnsanlara hizmet etmek güzel. İster eğitim alanında ister sağlık alanında. Eğitim ve sağlık insanların geleceğini ilgilendiren en önemli etken"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------



Özcan Özgürbüz'den detaylar



Diş kliniği detayları



Klinikten görüntüler



Röportaj ve genel detaylar



Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,



================



Asırlık saatler zamana meydan okuyor



Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, baba mesleği saat tamirciliğini yapan Mustafa Öden (55), aynı zamanda, aralarında asırlık saatlerin de bulunduğu bir koleksiyona sahip. Koleksiyonunda 109 yıllık köstekli saat bulunan Öden, Türkiye'nin birçok yerinden antika saatleri topluyor, tamir ve bakımını yaparak, çalışır hale getiriyor.



Burhaniye ilçesinde babası İsmail Öden'in yanında çocukken çıraklık yapan, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Öden, 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra turizm sektöründe çalıştı ve emekli oldu, 5 yıl önce de baba mesleği saat tamirciliğine döndü. Saatlere olan merakı ise bir koleksiyona dönüştü. Gelen eski saatleri tamir eden Öden, bunları koleksiyonuna katmaya başladı. Ayrıca sosyal paylaşım sitelerindeki canlı saat mezatlarına da katılarak saat toplamaya devam eden Öden, koleksiyonunda asırlık saatlerin bulunduğunu belirtti.



KOLEKSİYONUNDA 109 YILLIK SAAT VAR



Saat tamircisi Mustafa Öden, koleksiyonunda köstekli cep, kol, duvar ve masa saati olmak üzere 50'ye yakın antika saat bulunduğunu belirtti. Koleksiyonunda 1910 yılı üretimi İsviçre malı Omega ve 1930 yılı üretimi Rus malı Serkisof marka köstekli cep saatlerinin yanı sıra 18 ayar altın kol saati gibi özellikli saatler bulunduğunu ifade eden Öden, "Köstekli Omega marka saat 109 yıllık. Serkisof marka köstekli saat ise 89 yıllık. Bu saatin arka kapağında tren resmi kabartması var. Devlet Demir Yolları, yakın zamana kadar emekli olan personeline hediye etmek için özel olarak yaptırıyormuş bunları. Bu saatler halen çalışır durumda. Zamana adeta meydan okuyorlar. Piyasa değerleri 1000 TL civarında. Bir de 1950 yılı üretimi Omega marka 18 ayar altın kol saatim var. Bunun değeri ise 5 bin TL. Bunlar gibi çok sayıda antika saat var. Sosyal paylaşım sitelerinde canlı mezatlar yapılıyor. Piyasada, halen çalışır durumda 180 yıllık saatler bile var. Bu mezatlara katılarak bazen yeni saatler alırken, bazen de koleksiyonumdakileri satıyorum. Antika saatleri toplayıp bakımlarını ve tamirini yaparak koleksiyonuma dahil ediyorum" dedi.



'YENİ USTALAR YETİŞMİYOR'



Saat tamirciliği mesleğinde çırak bulmanın çok zorlaştığını belirten Mustafa Öden, "Çırak bulunmadığı için yeni ustalar yetişmiyor. Yani tamirciler yetişmiyor. Biz bu eski saatlerin tamirini, bakımını yapıp çalışmasını sağlıyoruz. Onların daha uzun süre çalışmasını sağlıyoruz. Saat tamirciliğiyle ilgili bir meslek okulu olabilir. Böylelikle bu mesleğin uzun yıllar sürmesi mümkün olabilir" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------



Saat koleksiyonundan görüntüler



Saat tamiri ve işyerinden görüntüler



Mustafa Öden ile röportaj



Süresi: 5 Dakika 51 Saniye, Boyutu: 186 MB.



Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Beşiktaş, EY Malatyaspor'un Kalecisi Ertaç Özbir'in Peşinde

Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı

Marcao'yu Galatasaray'a Satan Chaves, Erdem Şen'i Transfer Etti

Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı