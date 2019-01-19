Dha Yurt Bülteni - 4

Bakan Kurum: Poşet kullanımı yüzde 65 azaldıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesinden sonra kullanım oranının, ilk 15 günde yüzde 60, 65 oranında azaldığını belirterek, "Hedefimiz kişi başı 440 olan poşet sayısını yüzde 90 azaltıp, 40'a...

Bakan Kurum: Poşet kullanımı yüzde 65 azaldı



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesinden sonra kullanım oranının, ilk 15 günde yüzde 60, 65 oranında azaldığını belirterek, "Hedefimiz kişi başı 440 olan poşet sayısını yüzde 90 azaltıp, 40'a düşürmek" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığının, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te bir otelde düzenlediği '2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği' isimli toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Bakan Kurum, plastik poşetin ücretli hale getirilmesinin ardından elde edilen son rakamları açıkladı. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle plastik poşet karşılığı ücret verildiğini hatırlatan Kurum, poşetlerin 25 kuruştan satıldığını kaydetti.



Plastik poşetlerin 400 ila 800 yıl arasında doğada yok olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, bazı ülkelerin plastik poşetleri tamamen yasakladığını söyledi. Bakan Kurum, "Yıllık 30-35 milyar adet olan plastik poşet kullanımını, 2023 yılında kişi başı 40'a düşüreceğiz. Paralı hale gelmeden önce kişi başı kullanım sayısı 440 adetti. Bu sayede birçok kişinin gençlik ve çocukluğunda kullandığı bez çantalara ve filelere dönüyoruz. Bu kampanyayı tüm vatandaşlarımız benimsedi. Daha ilk 15 günlük süreçte yüzde 60, 65 oranında bir azalma gösterdi. Hedefimiz yüzde 90 azalma sağlayarak kişi başı poşet kullanmayı 40'a düşürmek" dedi.



Dünyada ilk çevre nizamnamesi çıkaran bir ecdadın torunları olduklarını kaydeden Bakan Kurum, Sultan Süleyman'ın bu konuda örnek bir manifesto çıkardığını söyledi. "Toprak ve suyla yarenliği olmayan plastik poşetlerin azalarak bitmesini istediklerini" aktaran Kurum, "Ülkemiz, geleceğimiz için plastik poşetlerden vazgeçmeliyiz" dedi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, -



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Beyin kanaması geçiren polis memuru hayatını kaybetti



Sivas'ta 5 gün önce beyin kanaması geçiren polis memuru Nurullah Baki (50) hastanede hayatını kaybetti. Baki'nin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli evli ve 3 çocuk babası polis memuru Nurullah Baki, 14 Ocak'ta işe gitmek için evden çıkarken rahatsızlandı. Ambulans ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Baki, beyin kanaması tanısı ile yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Dün gece saatlerinde durumu ağırlaşan polis memuru Nurullah Baki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabaha karşı hayatını kaybetti. Baki'nin cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Cenaze hastane morgundan çıkarılırken Baki'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis memuru Baki'nin mesai arkadaşlarının da üzgün olduğu görüldü. Nurullah Baki'nin cenazesi Türk bayrağına sarılı tabut ile hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere memleketi Trabzon'un Tonya ilçesine gönderildi.



Görüntü Dökümü



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-Baki'nin cenazesinin hastaneden çıkarılışı



-Polhislerinh taşıhması



-Yakınlarının üzüntüsü



-Cenazenin uğurlanışı



-Ölen polisin fotosu



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



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Adıyaman 3'üncü Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı açıldı



Adıyaman 3'üncü Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı'nın açılışı yapıldı.



90 firmanın katıldığı ve 8 gün açık kalacak olan Adıyaman 3'üncü Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı'nın açılış törenine, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat ile Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, "Bugün gerçekten çok mutluyuz. Adıyaman'a tarım konusunda baktığımızda Türkiye'nin birinciliğine yükseldiği gibi fuar konusunda da artık birinciliğe mücadele edecektir. Medya Trend bunu sağlamaya başladı. İlk fuar düzenlediğimizde sokak ortasında düzenliyorduk. Hiç bir şeyimiz yoktu ve kendi yatırımcılarımızı çağırarak burada fuar düzenliyorduk. Güzel bir fuar alanına kavuşmuş olduk." dedi.



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise şunları söyledi:



"Bugün Adıyaman'da yine genelensel hale getirdiğimiz fuarımızın açılışını yapıyoruz. Öncelikle yöremize ilimize Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben hatırlıyorum kooperatifin orada toz toprak içinde Adıyaman'da bir fuar yapılmıştı. Bugün Allah'a şükür öyle bir mekanda kapalı mekanda fuar düzenleniyor olmamız yine Adıyaman'ımız için önemli bir gelişme bu ürettiklerimizi dünyaya satacağız ve sattığımız ürünlerle hem katma değer üreteceğiz hem de cari açığın önüne geçmiş olacağız."



Başkan Hüsrev Kutlu da fuarın uluslararası boyutlara taşınması temennisinde bulundu.



Konuşmaların ve açılışın ardından programa katılanlar fuar alanınıza gezerek stantları ziyaret ettiler.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Fuar alanı



Konuşmaların yapılması



Açılış yapılması



Fuar alanı gezilmesi



Fuar alanında sergilenen ürünler



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



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Çiftleşme sorunu yaşayan köpeklere suni tohumlama



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi'nde çeşitli sebeplerle çiftleşme sorunu yaşayan 20'den fazla köpeğe suni tohumlama yöntemi uygulandı.



MAKÜ Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan Suni Tohumlama Kliniği, çeşitli sebeplerle çiftleşme problemi yaşayan köpeklerinden yavru elde etmek isteyen hayvan sahiplerine de destek veriyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra 2016 yılından bu yana klinikte 20'den fazla köpeğe tohumlama yapıldı.



Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Dr. öğretim üyesi Şükrü Güngör, yardım isteyen vatandaşların köpeklerine yapılan incelemeler sonucunda döllemeye uygun oldukları takdirde tohumlama işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi. Güngör, "Bölgemizde ocak- şubat ve eylül-kasım ayları arasında köpeklerde bu mevsimlere bağlı olarak kızgınlık dönemleri meydana geliyor. Bu dönemlerde çeşitli sebeplerle çiftleşme problemleri olan köpeklere kliniğimizde dölleme yapıyoruz. 2016 yılından bu yana toplam 20'den fazla tohumlama uygulaması gerçekleştirdik. Genel olarak kangal ve valeta cinsi köpekler başta olmak üzere bölgemizde bulunması nadir olan Saint Bernard cinsi köpeklere de suni tohumlama yapıyoruz. Genelde büyükbaş çiftlik hayvanlarında tohumlama yapıldığı gibi bir algı bulunuyor fakat köpeklerde de bu işlem yapılabiliyor. Bizler MAKÜ olarak bu hizmeti de veriyoruz ve bu tohumlama işleminde de ciddi bir başarı elde ediyoruz dedi.



Isparta'dan gelen köpek yetiştiricisi Mehmet Yüzgeç de "Hayvanlarımızda çiftleşme problemi vardı. Araştırmalarımız sonucu MAKÜ'de köpeklere suni tohumlama yapıldığını öğrenince telefonla ulaştık. Köpeklerimizi getirdik. Gereken testler yapıldıktan sonra tohumlama yapıldı. Çok memnunuz. Bölgemizde böyle bir tesisin bulunması çok isabetli oldu. Diğer üretici arkadaşlarımıza da tavsiye ediyorum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Laboratuvara getirilen köpekler



Döl alınması



Köpeklerden detay



Hocaların çalışması



Şükrü Güngör'ün açıklamaları



Mehmet Yüzgeç'in açıklamaları



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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