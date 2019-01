Dha Yurt Bülteni -4

Genç kadının öldüğü kazayı güvenlik kamerasındaDenizli'de, yolun karşına geçmek isterken minibüsün altında kalan genç kadın öldü.

Denizli'de, yolun karşına geçmek isterken minibüsün altında kalan genç kadın öldü. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Eski Sarayköy Caddesi'nde meydana geldi. Hidayet Kaya (50) yönetimindeki 20 M 0615 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Minibüsün altında kalan yaya, yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazanın ardından yola sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan genç kadının kaza yerinde öldüğü belirlendi. Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından, genç kadının cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Kaya, gözaltına alındı. Kaza yerinin çevresinden geçen vatandaşlar, yağışa rağmen saçak altlarında kaza yerini meraklı gözlerle izlerken; polis ekipleri, zaman zaman beklememeleri konusunda uyardı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Öte yandan kaza anı, çevredeki bir isyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan genç kadına, yolcu minibüsünün çarpması ve yaklaşık 10 metre sürüklemesi yer aldı.



Caminin kumbarasına para atıp, imamın telefonunu çaldılar



Bursa'da bir camiye giren biri çocuk olmak üzere iki şüpheli, uzun bir süre cami içerisinde gezinerek civarı kontrol etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde önce camideki bağış kutusuna para bırakan küçük hırsız daha sonra imamın telefonunu çalarak kayıplara karıştı.



Olay merkez Osmangazi ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Sehadet Camii'nde meydana geldi. Öğlen namazını kılmak için camiye gelen Şehadet Camii İmamı Abdulkadir Aşık (44), namazdan önce cep telefonunu şarja bıraktı. Namazın ardından telefonunu camide unutan Aşık, bulunduğu yerden ayrıldı. Caminin boş bulunduğu bir anda içeriye giren iki kişi, önce cami içerisinde tur attı. Kimsenin olmadığından emin olan hırsızlar daha sonra camiyi incelemeye başladı. Biri yetişkin biri küçük yaşlarda olan iki hırsız, şarja takılı olan telefonu gördü. İçeride biraz daha gezindikten sonra yaşça küçük olan hırsız, şüphe uyandırmamak için önce cami içinde bulunan bağış kutusuna para bıraktı. Daha sonra cep telefonunun olduğu kısma yönelen küçük hırsız uzun bir süre telefonla uğraştıktan sonra şarj aletiyle birlikte telefonu alarak camiden ayrıldı. İkindi namazı için camiye gelen Abdulkadir Aşık, telefonunu bıraktığı yerde göremeyince güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde iki şüphelinin telefonu aldığını gören Aşık polisi aradı. Güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik güçleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.



İkindi namazını kılmak için camiye geldiğinde telefonunun çalındığını farkeden Aşık, "Namazdan önce telefonumu şarja bırakmıştım. Namazdan sonra almayı unutmuşum. Tekrar camiye geldiğimde telefonumun olmadığını farkettim. Camimizin güvenlik kameralarına baktım. Küçük bir çocukla büyük bir adamın camide kimse olmadığı bir zamanda telefonu alıp çıktıklarını gördüm. Polisi aradım, geld kamera kayıtlarını incelediler. Camiyi kontrol ettim. Başka bir şey alınmamış sadece benim telefonum alınmışö dedi.



Mahkumlar üniversiteli olma yolunda (ÖZEL)



Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumları'nda bulunan tutuklu ve hükümlülerin diploma sahibi olmalarına olanak sağlıyor. Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kuru'nda açık öğretim fakültesinde kayıtlı 35 öğrenci, laborant ve veterinerlik, adalet, sosyoloji, uluslararası ilişkiler ve felsefe bölümlerinde okuyor.



Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu ve hükümlüler için Adalet Bakanlığı tarafından sürdürülen eğitim programında mezun olan olanla diploma sahibi oluyor. Çeşitli sebeplerle okul hayatlarını yarıda bırakan ya da hiç okula gitmeyen tutuklu ve mahkumlara sunulan imkanlarla yeniden eğitim öğretim hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor. Eğitim, öğretim, çıraklık, kalfalık, ustalık veya usta öğreticilik gibi kurslarında yer aldığı iyileştirme faaliyetlerinin uygulandığı Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, açık öğretimde ilkokula devam eden 119, liseye devam eden 286, açık öğretim fakültesine devam eden 35 öğrenci bulunuyor.



CEZAEVİNDE ORTAOKULU VE LİSEYİ BİTİRDİ ŞİMDİ ÜNİVERSİTELİ



18 yıldır demir parmaklıklar ardında ortaokulu ve liseyi bitiren şimdilerde de üniversite okuyan 38 yaşındaki O.Y., cezaevinde ilgi duyduğu tüm kurslardan da yararlandığını söyledi. Oğlunun tavsiyesi üzerine okumaya karar verdiğini anlatan O.Y., "Tutuklandığımda ortaokuldan terktim. Beni en çok oğlum destekledi. 'Ben okuyorum baba sen de okusan iyi olur' dedi. Ben de okumaya başladım. Ortaokulu bitirdim. Eşim de oğlumda destek veriyor. Liseyi de burada bitirdim. Büro yönetim ve sekreterliği okuyorum. KPSS sınavına da girdim. Dışarıda ticaretle uğraşıyordum ama dışarı çıkınca artık devletin verdiği imkanlardan yararlanmak istiyorum. Örneğin hükümlü kadrosu kontenjanı var. Mesela ben daha önceden hiç kitap, gazete okuyamazdım. Okumaya hiç merakım yoktu. Artık kurslar açılınca hemen kayıt oluyorum. Berberlik ve bilgisayar kurslarına gittim ve sertifika altım. Cezaevindeki hayatım dışarıdakine nazaran daha güzel geçiyor. Dışarıdakilere de söylüyorum aileme, eşime onlar da takdir ediyor. Dışarıdayken bunları yapamazdım" dedi.



ŞOFÖRLÜKTEN TARIM MÜHENDİSLİĞİNE



4,5 yıldır cezaevinde olduğunu söyleyen 40 yaşındaki S.D., şu an 6.'ncı sınıfta. Maddi imkansızlıklar yüzünden okuyamadığını dile getiren O.Y., "Dışarıdayken şoförlük yapıyordum. Eğitime devam eden biri ile eğitim almayan biri arasında çok fark var. İmkanlar kısıtlıydı ve o yüzden okuyamadım. Buradan çıktıktan sonra inşallah tarım mühendisi olmak istiyorum" diye konuştu.



'ÇIKTIĞIMDA SUÇLARLA MÜCADELE EDECEĞİM'



38 yaşındaki M.E. ise 17 aydır cezaevinde. En büyük hedefinin resim öğretmeni olmak olduğunu söyleyen M.E., cezaevlerinin işlenen suçların bedelinin ödendiği adres olmaktan çıktığını, kendilerini topluma kazandıran kurumlar olduğunu dile getirdi. M.E., şunları söyledi:



"Lise ikinci sınıftayım. Ailemiz şunu derdi hep, 'dışarıda okusaydınız buraya düşmezdiniz.' Burada da bir hayır vardır. Ama hiçbir şey için geç değil. Üniversiteyi gidip resim öğretmeni olmak istiyorum. Dışarısı ile burayı kıyasladığınızda, burası dışarıya bizi daha aydın olarak gitmemizi sağlıyor. Bu bize büyük bir ders oldu. Şu anda dışarıda okul hayatlarını yarıda bırakan, suçun eşiğinde olan ya da suça bulaşmış insanlara şunu söylüyorum ki, suça teşvik eden edilen kim varsa bilgilendirilmeli. Ben de dışarı çıktığımda bunun için büyük çaba sarf edeceğim. Burada güzellikler edindim. Kurumdan hocalarımızdan çok şey öğrendik. Cezaevi diyorlar, burası aynı zamanda bizim bir evimiz. Suçları bir daha işlememek adına burada topluma bizi yetiştirme anlamında bir çaba var. Bunun için gerçekten çaba harcıyorlar."



OKUL BİRİNCİLİĞİNDEN CEZAEVİNE



27 yaşındaki V.T. de okul birinciliğinden cezaevine giriş sürecini 'kötü arkadaş çevresi' olarak değerlendirdi. İki yıldır cezaevinde olan V.T. tekrar kitaplarla barıştığını ve hedefinin matematik öğretmeni olduğunu söyledi. En büyük destekçisinin de ziyaretine gelen ailesinin olduğunu anlatan V.T., "2 yıldır cezaevindeyim. Lise ikinci sınıftayım. Burada terk ettiğim liseye tekrar başladım. Biraz maddi olanaksızlıklardan biraz da kötü arkadaş çevresinden dolayı okulu bıraktım. Tekrar kitaplarla okulla barıştım. Buradaki hedefim hem zamanımın daha güzle geçmesi hem de boş zamanınım olmaması hem de ileriye dönük matematik öğretmeni olmak. Eğitim öğretim cehaletin engellenmesi ve suçun önlenmesinin için en önemli parçası. Hiçbir şey için geç değil. Zararın neresinden dönersen kardır. Ailem bu durumu öğrendikten sonra benim adıma çok sevindiler. Zamanında okul birinciliğim vardı. Tekrar okul hayatına başlamam onları çok mutlu ediyor" diye konuştu.



Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yüksel Alan, Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik temel eğitimden yükseköğrenime kadar bütün eğitim öğretim faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirerek, eğitim öğretim gören mahkumların verilerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Hali hazırda kurumumuzda açık öğretim ilkokula devam eden 119 öğrenci, liseye devam eden 286, açık öğretim fakültesine devam eden 35 öğrencimiz kayıtlı bulunmaktadır. Bunlara artı olarak örgün eğitime devam eden öğrencilerimiz vardır. Mesleki açık öğretim lisesine devam eden 27 öğrencimiz var. Burada yaş sınırı, 65 yaşına kadar sağlıklı olduğu sürece ilkokul diplomasını alabiliyor."



Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kuru'nda açık öğretim fakültesinde kayıtlı 35 öğrenci, laborant ve veterinerlik, adalet, sosyoloji, uluslararası ilişkiler ve felsefe bölümlerinde okuyor. Mesleki açık öğretim lisesi kapsamında ise öğrenci mahkumlar, elektrik ve elektronik, bilişim ve teknoloji, imam hatip, büro yönetimi ve sekreterliği, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı, motorlu araçlar teknolojisi, muhasebe ve finansman alanı en çok tercih edilen bölümler arasında yer alıyor.



Hava almak için çıktığı balkondan düşerek ağır yaralandı



Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, hava almak için çıktığı 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen Türker Özen(43), ağır yaralandı.



Olay, dün gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Cebeci Sokak'taki 3 katlı evde meydana geldi. Demir çelik işçisi Türker Özen, hava almak için 2'nci kattaki evinin balkonuna çıktı. İddiaya göre demir korkuluklarının bulunduğu balkonda dengesini kaybeden Türker Özen, beton zemine düştü. Ailesinin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özen, ağır yaralı olarak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Türker Özen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Rizeli mucidin icadı ile direklere tırmanmak artık kolay



RİZELİ elektrik teknisyeni Mehmet Karabulut, üzerinde 4 yıl çalıştığı ahşap ve demir telefon ve elektrik direklerine kolayca tırmanmayı sağlayan aparat geliştirdi. 'Rahna' adını verdiği 9 kilogram ağırlığındaki aparatın patentini alan Karabulut, elektrik ve telefon sektöründeki firmalarından talep bekliyor.



Rizeli elektrik teknisyeni Mehmet Karabulut, telefon ve elektrik direklerine kolayca inip çıkılabilmesi için bir aparat üzerinde çalışma başlattı. Karabulut, uzun süren denemelerin ardından 4 yılın sonunda aparatı geliştirdi. Ahşap ve demir telefon ve elektrik direklerine kolayca tırmanmayı sağlayan 9 kilogram ağırlığındaki aparat, 200 kilogram ağırlığındaki bir kişiyi taşıyabiliyor. Örümceklerden esinlenerek 'Rahna' adını koyduğu aparatın patentini alan Karabulut, elektrik ve telefon sektöründeki firmalarından talep bekliyor.



Elektrik arızalarında direklere inip çıkmak için kullanılan 'ayakçık' aparatının güvenli ve işlevsel olmadığını anlatan Mehmet Karabulut, "Ürettiğim ürünle çap gözetmeden uzun süre direkte kalınabiliyor, Silindir direk bloğa, dairesel hareket edilebiliyor ve iş güvenliğini ön planda tutuyor. 9 kilo olan alet toplamda 200 kilo taşıyabiliyor. Aletinin üzerinde ki makaralarla direk üzerinde çalışırken yaşanacak bir kaza ve ya ihtiyaç duyulan malzemeler indirilip çıkartılabiliyor. Elektrik arızaları olduğunda direklere ulaşmak zor ve tehlikeliydi. Bu aparatla elektrik direklerine tırmanmak hem kolay hem de daha güvenli olacakö dedi.



'KİMSE BU KONUDA BİR FİKİR GELİŞTİRMEDİ'



Mevcut kullanılan ayakçık adı verilen aparatın güvenli olmadığını ifade eden Karabulut, "Tasarladığım ürünle daha sağlam ve güvenceli bir şekilde direklere tırmanabileceğiz. Bu aparatı tasarlayarak patentini aldım. Bu aleti kullanan kişi kısa sürede kurulumunu tamamlayıp direğe tırmanabiliyor. Beton ve denir direklere şu an vinç yardımıyla ulaşılabilirken bizim bu aletle onlara da rahatlıkla ve güvenle çıkılabiliyor. Ürünümüzle ilgili seri üretime hazırız. Sipariş ve talep bekliyoruzö diye konuştu.



Kahta'da sıcak havayı gören vatandaşlar baraj kıyısına akın etti



Adıyaman'ın Kahta ilçesinde güneşli havadan yararlanmak isteyen vatandaşlar Atatürk Barajı kıyısına ve parklara akın etti.



Yurdun dört bir yanında soğuk hava etkisini sürdürürken Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ise güneşli hava hakim. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ilçeye 3 kilometre mesafedeki Atatürk Baraj gölü kenarına ve Ebusadık Parkı'na akın etti. Öğleden sonra baraj kenarına giden vatandaşlar piknik yaparak eğilendiler.



Kırmızı kart gören oyuncu hakeme saldırdı



Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Andırın Yesildağspor ile Ekinözü Cela Belediyespor takımları arasında oynanan 1'inci Amatör Küme maçında kırmızı kart gören konuk takım futbolcusu Ahmet Yetişken, hakeme saldırdı.



Andırın Şehir Stadyumu'nda dün, 1'inci Amatör Küme'de mücadele eden Andırın Yeşildağspor, Ekinözü Cela Belediyespor'u ağırladı. Maçın 20'nci dakikasına 2-0 mağlup giren Ekinözü Cela Belediyespor oyuncularından Ahmet Yetişken'in müdahalesi sonucu rakip oyuncu yerde kaldı. Maçın orta hakemi Hacı Ahmet Toy, ikinci sarı karttan kırmızı kartı göstererek Ahmet Yetişken'i oyun dışı bıraktı.



Karara sinirlenen Yetişken, hakem hacı Ahmet Toy'a saldırdı. Arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Ahmet Yetişken, Hakem Hacı Ahmet Toy'un boğazını sıkıp tekme attı. Yetişken, hakemin yanından güçlükle uzaklaştırıldı. Olay üzerine hakem Hacı Ahmet Toy, maçı iptal etti.



