Dha Yurt Bülteni -4

Bursa merkezli 18 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyede



Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14'ü muvazzaf 20 asker ile örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın 2 kişi olmak üzere toplam 22 kişi adliyeye sevk edildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 gün önce Bursa merkezli 18 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 14'ü muvazzaf 20 asker ile örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın 2 kişi olmak üzere 22 kişiyi gözaltına aldı. FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapı iletişim sistemi olan büfe telefonlarından mahrem imamlarınca arandıkları tespit edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramaların ardından şahıslar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Emniyetteki sorgulamalarının ardından şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi.



-Sevk edilen şüphelilerin adliyeye girişi



-Adliye binasından detaylar



Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA



Borç nedeniyle ensesinden vurarak öldürmüşler



Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yol kenarında cesedi bulunan Yalçın Demirci'nin öldürülmesiyle ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Ensesinden vurularak öldürülen Yalçın Demirci ile aralarında borç nedeniyle husumet bulunduğu belirlenen 3 kişi adliyeye sevk edildi.



Cumartesi günü, Serdivan Kemalpaşa Mahallesi'nde yoldan geçen belediye temizlik ekibi yol kenarında hareketsiz duran kişiyi görerek 112 Acil ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Yalçın Demirci'nin öldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, birbirleri ile akraba olan E.T. (34), B.C. (26) ve S.D. (35) gözaltına alındı. 3 kişi ifadelerinde, Yalçın Demirci ile borç nedeniyle arasında husumet olduğunu belirtti. Yalçın Demirci'nin, Serdivan'daki evinden otomobille alınmasının ardından ensesinden vurularak cesedinin yol kenarına atıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan E.T., B.C. ve S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



3 kişinin adliyeye sevk edilmesi,



Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA



Kaybolan köpeklerini dedektif gibi arıyorlar



Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir sitede yaşayan hayvanseverler besledikleri 6 köpeğin bir ay önce ortadan kaybolması üzerine izlerini sürmeye başladı. Köpeklerden biri Lüleburgaz'da ölü olarak bulunurken, Nazan Yayak, köpeklerin belediye ekipleri tarafından iğne ile uyutulup, toplandıktan sonra öldürüldüğünü ileri sürüp, "Bizim köpeklerimizin kaybolmasından sonra mahallede başka köpeklerde kayboldu. Bir şekilde belediye bunları toplayıp yok ediyor" dedi. Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, "Köpekleri biz toplamadık. İddialar tamamen gerçek dışıdır" dedi.



Babaeski ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir sitede oturan hayvanseverlerin baktığı 6 sokak köpeği yaklaşık bir ay önce aniden ortadan kayboldu. Site sakinleri her yerde aradıkları köpekleri bulamayınca, ilgili tüm birimlere başvurdu. Site sakinlerinden Nazan Yaylak, hayvanların izini sürerken, birini 30 kilometre mesafede bulunan Lüleburgaz ilçesinde ölü olarak buldu. Hayvanseverler, kaybolan köpeklerin belediye ekipleri tarafından iğne ile uyutularak götürüldüğünü ve öldürüldüğünü ileri sürdü.



Sokak köpeklerini yıllardır baktığını söyleyen site sakinlerinden Nazan Yayak, "Ben sokakta hayvanlara 6 yıldır bakıyorum. Benim burada olmadığım bir dönemde belediye bunları alıp götürmüş. Belediyeye gidip yetkililerle görüştük ancak köpeklerin nereye götürüldüğünü bize söylemediler. Biz kendi imkanlarımız ve çabalarımızla Lüleburgaz'da boş arazide bir köpeğimizin ölüsüne ulaştık. Bizim köpeklerimizin kaybolmasından sonra mahallede başka köpeklerde kayboldu. Bir şekilde belediye bunları toplayıp yok ediyor. Barınak adı altında bir yer var, hizbe çöplük, dize kadar su batak içinde kesinlikle bir hayvanın yaşamayacağı bir yer. Oraya götürüp çoğunu ölüme terk ediyor. Diğerlerini de başka ilçelere götürüp terk ediyor. Bu şekilde köpeklerin ölümüne sebebiyet veriyor" dedi.



SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ARIYORLAR



Yaylak, sosyal medya üzerinden kayıp köpekleri bulmak için çalışma yaptıklarını anlatarak, "Bizim kayıp köpekler için yaptığımız duyurular üzerine Lüleburgaz'da yaşayan bir bayan benekli köpeğimizi tanımış. Daha sonra gidip köpeğimiz aldık. Diğerlerini de aradık ama bulamadık. O günden beri her gün Lüleburgaz'ı karış karış arıyoruz. Bundan 2 gün önce Lüleburgaz'da askeri bölgede elim kadarken bulduğum köpeğin ölüsünü buldum. Ben ona 6 yıldır bakıyordum. Buranın sorunu yıllardır bitmedi. Bundan bir kaç yıl öncesine kadar köpekleri vurup öldürüyorlardı. Bizim tepkilerimizden korktukları için öldüremiyorlar ama şimdi uyuşturup başka ilçelere atıp yok ediyorlar. Artık bıktık biz. Burada köpekleri ne zaman alıp götürecekler diye beklemekten bıktık. Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı'ya üç kez ulaştım ve bana halledeceğini söyledi ama hiç bir şekilde halletmedi. Site sakinleri belediye ekiplerinin sokak köpeklerine uyuşturucu iğne atarken görmüşler. Geçen gece yarısı saat 03.00'da geldiler toplamaya. Bende aşağıya inerek köpekleri almalarını engelledim. Biz bu köpeklerimizin bu şekilde toplatılıp öldürülmesinden, bilinmeyen bir yere atılmasında bıktık bu belediyeden" dedi.



'BELEDİYE EKİPLERİ İĞNEYLE UYUTUP KÖPEKLERİ GÖTÜRDÜ'



Köpekleri besleyen site sakinlerinden Müjgan Özdinler, kayıp köpeklerin belediye ekiplerince iğneyle uyutulup araca konularak götürüldüğünü öne sürdü. Özdinler, "Belediye ekipleri ellerinde uzun çubuk gibi bir şeyle köpekleri kovalıyorlardı. Köpekleri iğneyle uyutup götürdüler. Hatta site içinde yaşayan hayvan sevmeyenler belediye çalışanlarına şunu alın, bunu alın diye söylüyordu. Burada köpek sevmeyende çok var. Burada 12 tane köpeğimiz vardı şu anda 6 tanesi kaldı. Yarısı kayıp, kime sorsak almadık götürmedik diyor. Biz buradan köpeklerin götürülüşünü annemle birlikte gördük. Şikayetçi olduk ama geri dönüş olmadı" şeklinde konuştu.



'KAYIP KÖPEKLERLE İLGİMİZ YOK'



Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, sokak köpeklerini toplamayla ilgili bir çalışmaları olmadığını ve köpekleri toplatıp ölüme terk etmediklerini söyledi. Hacı, köpekleri yok etmek değil yaşatmak için mücadele ettiklerini ifade ederek, "Babaeski hayvanseverler ile ortak çalışmalar yapmaktayız. Bir yaralı köpeği Babaeski Hayvanseverler Derneği üyeleri ile ortak çalışma yapmaktayız. Örneğin bir hafta önce hasta ve yaralı sokak köpeğinin, yine bu dernek tarafından belediyemize bildirilmiş olup tedavi için Lüleburgaz'a belediye aracı ile götürülmüştür. En son dün hasta iki köpek yavrusu belediyemize bildirilmiş ve yine Babaeski belediyesi personeli bu yavruları Kırklareli'nde özel bir kliniğe bırakılmıştır. Bizim köpeklerin kaybolmasıyla ilgili her hangi bir çalışmamız kesinlikle yoktur. Babaeski Belediyesi kesinlikle bu konunun içinde değildir. İddialar tamamen gerçek dışıdır" dedi.



Site içinde köpeklerden detaylar



Köpeklerin Nazan Yayak ile oynaması



Diğer site sakinleri ile köpeklerin oynaması



Nazan Yayak ile röp



Site sakinlerinde detay



Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu



Detay görüntü



Site sakinleri ile röp



Farklı açılardan detaylar



Başkan Hacı ile röp.



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ



İslahiye'de, otomobil altgeçit korkuluklarına çarptı



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil inşaat halindeki alt geçidin güvenlik korkuluklarına çarptı. Araç köprüde asılı kalırken sürücü yara almadan kurtuldu.



Kaza, gece Atatürk Mahallesi'nde Demiryolu Alt geçit köprülü kavşak inşaatında meydana geldi. K.S yönetimindeki 27 LE 239 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu inşaat alanını çevreleyen güvenlik korkuluklarına çarptı. Otomobil duvarda asılı kalırken, kazayı sürücü K.S. yaralanmadan atlattı.



Kaza sonrası otomobil çekici ile asılı yerden kurtarılırken, polis soruşturma başlattı.



Kaza yeri



Kaza yerinde otomobil



Genel ve detay görüntüler



Haber;Kadir ÇELİK-Kamera: GAZİANTEP



Hükümlüler Aydın'daki okulları yeniliyor



Aydın'da hükümlüler, imzalanan protokol gereği il genelindeki okulların temizlik, bakım onarım ve boya işleri için kolları sıvadı.



Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı protokol sonrası, denetimli serbestlik altındaki hükümlüler, Aydın genelindeki okullarda boya, tadilat ve fidan dikimi çalışmalarına başladı. Nazilli'deki Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de gerçekleştirilen çalışmayı; Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Cumhuriyet Savcısı Aliye Bir ve Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu'da takip etti. Okul Müdürü Bünyamin Aras, Başsavcı Dönertaş ve beraberindeki heyete, hükümlülerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, eğitime katkı sunmak istediklerini belirterek, "Velilerimiz rahat olsunlar. Bizim gayemiz sadece çocuklarımızın tertemiz sınıflarında, spor salonlarında eğitim görmelerini sağlamak. Diğer kamuya açık olan, kamunun yararlanmasına sunulan her alanda bize ihtiyaç halinde, hükümlülerimizle görevi yapma noktasında azim ve kararlılığımız var. Eğitime verdiğimiz desteği bu şekilde ifade etmek, bizim için gurur verici bir olay" dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan ise, "Biz de Milli Eğitim camiası olarak Başsavcılığımızın başlatmış olduğu ve okullarımızın yarına olan bu etkinliğe sonsuza kadar destek veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz" dedi.



Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonundan görüntü



Okul Müdürü Başsavcıya yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verirken



Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş çalışmalar hakkında açıklamada bulunurken.



Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan'ın konuşmaları.



Hükümlülerin çalışmalarından görüntü



Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın)



Karadeniz'de mezgit bolluğu



Karadeniz'de avı azalan palamut ve hamsinin yerini mezgit almaya başladı. Balıkçılar tarafından avlanan mezgit, kilosu 10 ila 30 lira arasında tezgahlarda yerini aldı.



Karadeniz'de, 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle balıkçılar ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan balıkçılar, hamsiye yöneldi. Ancak, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi. Avlanan hamsi miktarı azalınca balıkçılar bu kez mezgite yöneldi. Fırtına nedeniyle bir süre avlanamayan balıkçılar, açıldıkları denizde mezgit avına başladı. Karadeniz'de bu yıl mezgit bolluğu yaşanıyor. Balık tezgahlarında hamsinin yerini mezgit almaya başladı. Önceki yıllara göre daha bol avlanan mezgit, boyutlarına göre 10 ila 30 lira arasında alıcı buluyor.



Sinoplu balkçı İsmail Değer, palamut ve hamsiden sonra mezgit sezonunun açıldığını belirterek "Daha önce 30 ila 50 liraya sattığımız mezgitler şuanda 30 liraya geriledi. 15 ile 20 lira arasında sattığımız mezgitler de 10 liraya indi. Ucuz olması da bizim için bir avantaj. En azından satabiliyoruz. Vatandaşlarımız da ucuz balık yiyor. Mezgitlerin fiyatının düşmesi hem bizim açımızdan iyi hem de vatandaşlar açısından iyi oldu yani. Biz de bundan memnunluk duyuyoruzö dedi.



Balıkçı tezgahları detayları



Balıkçı ile röp.



Detaylar



Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP-DHA



Eski milli futbolcu, halı sahada çalışarak geçimini sağlıyor



Galatasaray, Ankaragücü ve Konyaspor formalarını giyen eski milli futbolcu, 'Sarı Mehmet' lakaplı Mehmet Aktan (73), arkadaşının halı sahasında çalışarak geçimini sağlıyor. Halı sahada çalışmadan önce şoförlük yaptığını belirten Aktan, "Galatasaray, Ankaragücü, Konyaspor'da top oynadım. Bir dönem Beşiktaş ile anlaştım. Ancak o sezon Konyaspor kötü durumda olduğu için geri döndüm. Şimdi bir arkadaşımın halı sahasında çalışarak hayatımı kazanıyorum " dedi.



Futbol hayatına 1959 yılında Hacettepespor'da başlayan Mehmet Aktan, kariyeri boyunca Galatasaray, Ankaragücü, Konyaspor gibi takımların formalarını giydi. Mili takımın o dönemler de vazgeçilmezleri arasında olan Aktan, futbola başlayış hikayesini şu sözlerle anlattı:



"Ankara'da o dönem ağabeyimin dükkanı vardı. Onun yanına gezmeye gitmiştim. Mamak'ta oturuyorduk. Çolak Yılmaz diye bir arkadaş vardı. 1959'da Hacettepe'deydim. Orada bir sene kaldıktan sonra tekrar Konya'ya geldim. Konya'da o zamanlar amatör küme Konya Gençlerbirliği vardı. Gençlerbirliği'nde futbol hayatımı devam ettirdim. Bir ara Beşiktaş'a gittim. 1965-1996 sezonu için Beşiktaş'la anlaştık. O sezonda Konyaspor'da amatör kümeden ikinci lige geçti. Bizi tekrardan geri getirdiler. 1966'dan 1969'a kadar Konyaspor'da kaldım.1969'da Ankaragücü'ne transfer oldum."



BİR İĞNEYLE HAYATIM DEĞİŞTİ



İzmir'de İsveç ile oynanan milli maçından sonra gribe yakalandığı, olduğu grip iğnesinin sinir uçlarına zarar vermesi sonucu futbol hayatının bitme noktasına geldiğini belirten Aktan, "İzmir'de İsveç maçını oynadım. İsveç maçından döndükten sonra gribe yakalandım. Grip iğnesi diye bir iğne vurdular. Sinir uçlarına denk gelmiş. O iğne beni yarı felç haline getirdi. "dedi.



GALATASARAY DÖNEMİ



Uzun süre hastalıkla mücadele ettikten sonra Galatasaray'a transfer olduğunu ifade eden Aktan, "1977-1978'de Galatasaray'a gittim. Galatasaray beni, bana yardım mahiyetinde almıştı. Acaba kaldırabilir miyim, yeniden oynayabilir miyim diye beni aldılar. Ancak ben kendimi bir türlü toparlayamadım. 1980'de Konya'ya geldim. Konyaspor'un düşme durumu vardı. Dediler ki sen daha futbol oynarsın. O sezon Konyaspor'a tekrar aldılar. 2 sezon daha Konyaspor'da top oynadım ondan sonrada kariyeri bitirdim." diye konuştu.



İTALYA MAÇINI UNATAMAM



İtalya ile oynadıkları milli maçı unutamadığını belirten Aktan, "Bir İtalya maçımız vardı. İtalya'ya giderken sağ savunma oyuncusu olarak kimseyi bulamadılar. Karşı takımda dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Riva vardı. Bu adamı kim tutar, dediler. Rahmetli Coşkun Özarı,' 'Mehmet bunu sen tutacaksın' dedi. Ben tamam hocam, dedim. Ondan sonra mili takıma oturduk. O Riva denen arkadaşımız o devirde süper adam, biz cahil bir adamdık. Ona top oynatmadık. Ondan sonra bir lakabımızda 'Riva Mehmet' olarak kaldı." dedi.



HALI SAHADA ÇALIŞIYOR



Daha önce şoförlük ve çeşitli işlerde çalıştığını şimdi ise halı sahada çalışarak hayatını kazandığını belirten Mehmet Aktan, "Konya'da halı saha sahibi bir arkadaşım var. Beni yanına aldı. Bu çocuklarla hayatımızı sürdürüyoruz. Çocuklarla uğraşıyorum. Servis aracı kullanıyorum. Onları getirip götürüyorum. Eskiyi kapattık. Eskiyi düşünecek olursam herhalde yaşamamam lazım. Bundan sonraki hayatımıza bakıyoruz. Çalmıyorum, çırpmıyorum. Akşam eve ekmek getirebiliyorsak en güzel şey bu. Param mülküm yok; ama sağlığım yerinde" diye konuştu.



Halı saha topla oynaması



Röportaj



servis aracına bakım yapması, aracı kullanması



Halı sahada oynayan çocukları izlemesi



Ankaragücü ve Milli takımdaki fotoğrafları



Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA



