Dha Yurt Bülteni -4

Nakilli hastalardan Prof. Dr. Şengör'e tepkiJeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ün organ bağışına karşı olduğunu belirterek, "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" sözleri, organ nakilli hastalardan tepki gördü.

Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ün organ bağışına karşı olduğunu belirterek, "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" sözleri, organ nakilli hastalardan tepki gördü. Antalya'da Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyeleri profesör hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.



Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir televizyon programında yaptığı açıklamalara, AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, Türkiye'nin ilk yüz nakilli hastası Uğur Acar, dördüncü yüz nakillisi Turan Çolak ve dernek üyeleri dernek binasında biraraya gelerek tepki gösterdi.



Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Elin dangalağını yaşatmanın anlamı yok" şeklindeki açıklamasının organ bekleyen hastalar ve organ bağışına gönül verenler arasında deprem etkisi yarattığını söyleyen AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, "Sayın profesörümüzün Türkiye genelinde yaklaşık 80 bin hasta hakkında kullanmış olduğu 'dangalak' kelimesi bizleri çok yaralamış ve üzmüştür. Biz de bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Dünden beri çok üzgünüz, bu sözler hocamıza hiç yakışmadı. Bizim bir sloganımız var, Bugün biz yarın belki de siz" dedi.



'HOCAYI DİNLEMEYİN ORGAN BAĞIŞI YAPIN'



Prof. Dr. Şengör'ün açıklamalarının kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Türkiye'nin dördüncü yüz nakillisi Turan Çolak ise, "Bu açıklamalar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Hocayı dinleyenler sakın organ bağışından vazgeçmesin. Bizleri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi organlar bizlerde yaşıyor. Evlatlarınızın canını biz taşıyoruz. Hocanın dediklerine aldırmayın bu yanlış açıklamadır" dedi.



'HOCA ÖZÜR DİLEMELİ'



Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar da, Prof. Dr. Celal Şengör'ün yaptığı açıklamaların organ nakli olan ve organ bağışı bekleyenleri çok üzdüğünü, yaptığı konuşma nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi.



Dernek önünde pankart açıp profesörü kınayan dernek üyeleri de en kısa zamanda adliyeye gidip Prof. Dr. Celal Şengör hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.



NE DEMİŞTİ?



Bir televizyon programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışına karşı olduğunu söylemiş organlarını bağışlayıp, bağışlamayacağı sorularına muhatap olduğunu anlatarak, şöyle demişti:



"Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Osteoloji dersi için iskelet bulamadıklarını duyuyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------



Organ nakil dernek dış plan görüntü



Dernek üyelerinin görüntüsü



RÖP 1: Mehmet Şahan ( Başkan)



RÖP 2: Turan Çolak



RÖP 3: Uğur Acar



Dernek üyelerinin toplu görüntüsü



203 MB -- 01.50/// HD



Haber: Erol AKKIR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



==================



Van'da kitapların arasından eroin çıktı



Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma tarafından yolcu minibüsünde yapılan aramada, bir yolcuya ait çantada, kitapların arasına ve içecek kutularına gizlenmiş 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli yolcu gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde yol kontrolü yaptı. Ekipler, kontrol sırasında durdurulan yolcu minibüsündeki yolcunun hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine, şüphelinin üzeri ve çantası arandı. Aramada, kitapların arasına ve içecek kutularına poşetlerle gizlenmiş 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli yolcu gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



-Ele geçirilen eroin



VAN, -



==================



2,5 ay önce evlenmişti, kazada öldü (YENİDEN)



Bartın'da otelde beraber çalıştığı arkadaşıyla evlerine gitmek için yola çıkan Tanju Kalaycı (31), arkadaşının arızalanan aracını iterken canından oldu. 2,5 ay önce evlenen Tanju Kalaycı'nın ölümü üzüntü yarattı.



Kaza gece saatlerinde, Bartın Polisevi kavşağında meydana geldi. Bir otelde çalışan Mustafa Akkabak (42) ve Tanju Kalaycı, Çeştepe Köyü'ndeki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Mustafa Akkabak idaresindeki 74 DF 831 plakalı otomobil arızalandı. Tanju Kalaycı'nın aracı ittiği sırada Recep Bayrak (31) idaresindeki 74 AAD 252 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada iki otomobil arasında sıkışan Tanju Kalaycı olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Mustafa Akkabak yaralandı. Arızalanan otomobile çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Recep Bayrak ve araçta bulunan Yusuf Kaynak (50) ise yaralandı.Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Tanju Kalaycı'nın cenazesi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



2,5 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ



Aynı otelde çalıştığı arkadaşının arızalanan otomobilini iterken canından olan Tanju Kalaycı'nın, 3 Kasım günü çalıştığı otelde düzenlenen düğünle Gülşen Kalaycı ile evlendiği öğrenildi. AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı'nın kuzeni olan Tanju Kalaycı'nın nikah şahitliğini ise AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç yapmıştı. Tanju Kalaycı'nın ölümü üzüntü yaratırken, bugün toprağa verilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------



-Düğünde çekilen görüntüler



-Gece olay yerinde çekilen görüntüler geçilmişti



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,



================



İçi suyla dolu gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor



SİVAS'ın Hafik ilçesinde, Hafik Gölü yakınındaki kayalıklarda içi su ile dolu olan ve bazı canlıların yaşadığı mağara keşfedilmeyi bekliyor.



İlçe merkezine 2 kilometre mesafedeki Hafik Gölü yakınındaki kayalıklarda, içi su ile dolu olan büyük mağara görenleri şaşırtıyor. 10 yıl önce hayatını kaybeden Reşit Kurugöl'ün arazisi içinde bulunan ve bu nedenle ilçe halkının 'Reşit'in Denizi' olarak adlandırdığı mağara, gizemli yapısı ile dikkat çekiyor. Su samuru türü canlılarının yanı sıra kuşların da yaşadığı mağaranın içindeki suyun nereye uzandığı ise bilinmiyor. Yaz mevsiminde zaman zaman meraklıların ziyaret ederek görüntülediği mağara keşfedilmeyi bekliyor. İçerisinde yeşil renk tonlarında gözüken suyu ile güzel bir görüntü oluşturan mağara havadan drone ile de görüntülendi. Mağara hakkında şimdiye kadar kapsamlı bir araştırma yapılmadığı öğrenildi.



'İÇİNDE SU SAMURU VAR'



Reşit Kurugöl'ün yeğeni Hacı Kurugöl mağaranın amcasının adıyla anılmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu gördüğümüz yere 'Reşit'in Deniz'i derlerdi. Amcam ata biner buralarda gezer, oturur ve araziyi seyrederdi. Mağaranın içinde su samuru var. Buraya bir çok kişi geliyor. Genellikle yaz ve sonbaharda çok gelen oluyor. Amcam ölmeden önce devamlı burada olduğu için buraya ilçe halkı Reşit'in Denizi diyor. Suyu yazın mavi renkte oluyor" dedi.



Hafik Gölü kenarında sosyal tesis işleten Ali Selimoğlu ise, "Buraya kayalıkların altından su doluyor. Derin bir mağara. Sonu ne tarafa gidiyor bilinmiyor. Hafik'te buraya Reşit'in Deniz'i derler. Meraklılar gelip fotoğraf çektiriyorlar. Mağara içinde su samuru da var. Kapsamlı bir araştırma yapılmıyor. Suyun nereye gittiği de tam olarak bilinmiyor" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-Mağaranın görüntüsü



-Drone ile görüntüleri



-İçindeki su birikintisi



-Hacı Kurugöl'ün konuşması



-Tesis işletmecisinin konuşması



(469 mb)



Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



===================



Karakoçan'dan üreticilere besi sığırcılığı kursu



ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde açılan besi sığırcılığı kursuna katılan girişimciler, teorik ve uygulamalı eğitimin ardından devlet desteğiyle kendi işini kurma imkanına sahip olacak.



Karakoçan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi ş birliğiyle açılan besi sığırcılığı kursuna üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Kurslara katılan besiciler, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler tarafından verilecek 10 günlük teorik eğitime 65 kursiyer katıldı.



Kursa katılanların, eğitimin ardından işini kurmak için devlet desteğinden yararlanabildiğine anlatan Karakoçan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Yıldız, "Bu eğitimden sonra süt sığırı yetiştiriciliği eğitimini yapacağız. Karakoçan'da zaten hayvancılıkla ilgili birçok çalışma yapılıyor. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın da desteklediği bu kurslarla besicilerimize kurs boyunca bizden aldıkları belgelerle kendi işini kurmak için herhangi bir hibeye başvurarak devlet desteğinden yararlanabiliyorlar" dedi.



Kursiyerlerden Savaş Karabulut, çocukluluğundan beri uğraştığı hayvan besiciliğinde yanlış bilgilere sahip olduğunu dile getirerek, kurs sayesinde yeni bilgiler edindiğini söyledi. Karabulut, "Biz çocukluğumuzdan beri hayvancılığın içindeyiz ama doğru bilip, yanlış yaptığımız birçok bilgiyi öğrendik bu kursta. Kurs sonunda alacağımız sertifika özellikle yeni iş kuracak olan çiftçilerimize ya da işini büyütmek isteyenler için güzel bir fırsat" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



Kursa katılanlar



Röportajlar



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN(Elazığ),



================



Engelli öğrenciler poşet yasağına bez çanta üreterek destek oluyor



Bursa'da 2010 yılında faaliyete başlayan Yıldırım Belediyesi Mehmet Zorlu Özel Eğitim Okulu tekstil bölümü öğrencileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Sıfır Atık' projesi kapsamında bez çanta üretmeye başladı. Bez çanta siparişi alan okul; her boy, renk ve desende bez çanta üretimi yapıyor. Yaptıkları bez çantaları, üretim sayısına göre 5 liradan 20 liraya kadar olan fiyat aralığında satan okul, ülke genelinden sipariş alıyor. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi üzerine alternatif olarak kullanılmaya başlanan bez çantanın zaman geçtikçe her eve girmesi bekleniyor. Projenin çevreyi korumak adına atılan bir adım olduğunu belirten 27 yıllık giyim öğretmeni Hülya Çelik, "Çevremizi korumak adına bez torba üretiyoruz. Önce kumaşımızı uygun ölçülerde kesiyoruz. Kesilen kumaşlar önce düz dikiş makinesine ardından overlok makinesine gidiyor. Son aşamada bez torbaların sapları takılıp ütüleri yapılıyor. Üstüne istenilirse baskı yapılıp kullanıma hazır hale geliyor. Bu atölyemizde 11'inci sınıf öğrencilerimizle çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ilk okula geldiklerinde 9'uncu sınıfta kendi dersimizde çok basit dikiş tekniklerini öğretiyoruz. Onun haricinde seramik, mobilya, el sanatları gibi çeşitli alanlarda eğitim alıyorlar. 10'uncu sınıfta öğrencilerimiz seçtikleri branşlara yöneliyorlar. Bizim branşımızı seçen öğrencilerimizle dikiş teknikleriyle ilgili detaylı çalışmalar yapıyoruz" dedi.



ENGELLİ ÖĞRENCİLERE İŞ İMKANI



Bez torba üretimi yapan sınıfın sınıf öğretmeni Ayşe Ece Çılgın ise yaptığı açıklamada öğrencilerin eğitim hayatları sonrasında tekstil sektöründe iş bulabileceklerini belirterek, "Okulumuzda sınıf öğretmenliği yapıyorum. Sınıfımdaki öğrencilere akademik derslerde ve atölye derslerinde destek oluyorum. Atölye çalışmalarımız öğrencilerimize özgüven ve iş becerisi kazandırıyor. Özellikle tekstil alanında öğrencilerimiz Bursa gibi bir tekstil kentinde kolaylıkla iş bulabiliyorlar" şeklinde konuştu.



SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ



Yaptıkları ürünleri sosyal medyada paylaşıp pek çok olumlu geri dönüş aldıklarını belirten Okul Müdürü Ümit Kılıç, "Kurum bünyemizde 4 okul mevcut, burada bir kampüs olarak eğitime devam ediyoruz. Yaklaşık 450 özel öğrenciye eğitim veriyoruz. Okullarımızda hafif düzeyde zihinsel engele sahip öğrencilerimize mesleki eğitim, orta ve ileri düzey engelli öğrencilerimize ise bağımsız yaşam eğitimleri verilmektedir. Şu anda tekstil atölyemizde, gündemde olan 'sıfır atık' projesine de destek olmak için bez torba üretmekteyiz. Ürünlerimizi ilk etapta belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kuruluşlarına ulaştırdık. Daha sonra ürünlerimizi sosyal medyadan paylaştık. Ürünlerimiz güzel tepkiler aldı. Şu anda gelecek siparişleri bekliyoruz" dedi.



Ürünlerin özel tasarımlarla geliştirilebildiğini söyleyen Kılıç, "Ürünlerde talepler doğrultusunda özel tasarımlar da yapabiliyoruz. Öte yandan istedikleri fotoğrafı, logoyu, yazıyı ürünlerimize işleyebiliyoruz. Toplu siparişlerde ise satış fiyatımız torba başına 5 liradan başlıyor" dedi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Engelli öğrencilerin üretiminden detaylar



-Üretim makinelerinden detaylar



-Üretilen bez torbalardan görüntüler



-Engelli öğrenci ile röportaj



-Sınıf ve branş öğretmeni ve okul müdürüyle röportaj



Süre: 4.39 Boyut: 520



Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,



=====================



Besni'de gümüş ustası çırak bulamıyor



Adıyaman'ın Besni ilçesinde, gümüş ustalığı yapan Mustafa Taşçı(47), teknolojiye direndiklerini ve çırak bulamadıklarını söyledi.



10 yaşında babasının yanında mesleğe başlayan Mustafa Taşçı, el emeğiyle yaptıkları işlemeleri şimdilerde ise makinelerin yaptığını ve çıkarak bulamadıkları söyleyerek teknoloji ve tarihe direndiklerini belirtti.



Bilgisayar çıkmasıyla teknolojiye direndiklerini belirten Gümüş ustası Mustafa Taşçı,"Babam 10 yaşındayken 1947 yılında günün getirmiş olduğu zorluklar çerçevesinde abisi ölünce babam mesleği devam ettiriyor. Yıllar içerisinde eski Besni'den şimdiki Besni'ye göç olduktan sonra imalatçılığı devam ettiriyor. Zamanında on tane imalatçı esnaf varmış. Adıyaman'daki esnaflar bile bizim malzemelerimizi kullanmak için Besni'ye gelirlermiş. 1947 yılından beri babamın maliyeye kaydı vardı ve emekli oldu. Şimdi bu işi burada ben yürütüyorum. Artık bu meslekte çırak olacağını zannetmiyorum. Günün getirdiği bilgisayar teknolojilerine ağırlık veriyor. Bizim işte de öyle, biz 3 veya 4 saatte bir tane yüzük yapabiliyoruz, ama adam bin tane yüzüğü bir saatte yapıyor. Her işte olduğu gibi bizim işte teknolojiye yenik düştü" dedi.



Çırak bulamadıklarını belirten Taşçı,"Gerçekten bizim meslekte çırak yetişmez artık. Teknolojik tezgahlar çıkmış, tezgahları komutlar girerek bilgisayar üzerine bizim bir günde iki günde uğraşıp didindiğimizi, seriye bağlayaraktan saatte bir taneyi tıkır tıkır dökebiliyorlar ve sıfır hatayla, el işçiliği gibide değil" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------



Bakır işlemesi



El işleme yapması



Bakırı eritmesi



Mustafa Taşçı ile röp.



Makinede çalışması



Yüzüğe desen vermesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB



Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)



==================



Kitap görünümlü kütüphaneye rekor ziyaretçi



Artvin Çoruh Üniversitesinde, 4 bin 500 metrekare alan üzerine üç kitabın bir masa üzerine simetrik olarak konumlandırılmış görüntüsüyle inşa edilen 6 katlı kütüphaneyi bir yılda 636 bin kişi ziyaret etti.



Artvin'de geçen yıl şubat ayında 4 bin 500 metre kare alan üzerinde üç kitabın bir masa üzerine simetrik olarak konumlandırılması ile tasarlanan 6 katlı kütüphane inşa edildi. 4.3 milyon kitap, 35 bin basılı kaynak, 4 milyon teze erişim imkanı sağlayan kütüphanede, 100'e yakın ülkeye ait 7 binin üzerinde gazeteye kendi ülkelerinde bayiye ulaşmadan erişilebiliyor. 150 bin seslendirilmiş kitabın da yer aldığı kütüphaneyi bir yılda 636 bin kişi ziyaret etti. Kütüphanedeki kaynaklara dışarıdan cep telefonu, tablet veya bilgisayarlar aracılığı ile ulaşabiliyorlar.



Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kitap görünümünde dış tasarıma sahip olan kütüphaneyi bir yıl içinde 636 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Tilki, "Ülkemizden ve dünyanın farklı bölgelerinden, 35 bine yakın akademik dergi, 4.3 milyon kitap, 4 milyon teze erişim sağlanmaktadır. Örneğin bu veritabanları aracılığı ile 100'e yakın ülkeye ait 7 binin üzerinde gazeteye daha kendi ülkelerinde bayilerine dahi gitmeden önce erişilebilmektedir. Çin'de çıkan gazeteye, daha bayisine bile gitmeden önce buradan ulaşabilmekte ve tamamını okuyabilmekteyiz. Hatta bunlardan bazılarında direk dinleme özelliği de olduğundan hem gündem takip etmede hem de o ülkenin dilini çalışmada oldukça büyük imkan sağlamaktadır" dedi.



Kütüphanede sağlanan dil öğrenme veritabanı ile bir dil kursuna gidiliyormuş gibi online kurs imkanı sağlandığını anlatan Prof. Dr. Tilki, "30 farklı dilde kursu ilk seviyeden ileri seviyelere kadar telaffuz kontrolünden, testlerine kadar eğlenceli bir şekilde devam edebilmektedirler. 150 bin üzerinde seslendirilmiş kitaba da erişim sağlanmaktadır ki; bu şekilde sesli olarak dinlenebilen kitaplar da oldukça büyük rahatlık sağlamaktadır. Özellikle yolculuk ederken veya fiziksel olarak bir işle meşgul olurken; aynı zamanda dinleyerek de kitap okuma imkanına sahip olabilmekteyiz. Geri kazanma imkanımızın olmadığı zamanı değerlendirmek için oldukça etkili bir yolö diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



Drone ile kütüphane detayları



Kütüphane iç detayları



Detaylar



Ziyaretçi röp.



Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR - ARTVİN DHA



===============



Aldatıcı reklamlara geçen yıl 500 milyon TL para cezası kesildi



Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yakup Güzel, tüketicileri yanıltan reklamlara geçen yıl 500 milyon TL idari para cezası uygulandığını söyledi.



Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yakup Güzel, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Zabıta Personeline İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı'nda konuştu. Haksız fiyat artışları, indirimli satışlar, ticari reklam ve ilanlar, elektronik ticaret, ürün güvenliği gibi birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Güzel, "Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Çalışmalarımızda da önemli olan cezalandırmadan ziyade eğitim. En son çaremiz ceza. Bu açıdan bazı belediyelerimiz ceza uygulamaktan çekiniyor. Sonuçta seçim var. Esnafla karşı karşıya gelmekten çekiniyorlar. Fakat bu salonda hepimiz tüketiciyiz" diye konuştu.



500 MİLYON TL



Kentlerdeki tüketici hakem heyetlerinin en önemli organ olduğunu kaydeden Güzel, yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söyledi:



"Reklam kurulu aracılığıyla tüketicileri aldatan reklamlara para cezası uyguluyoruz. Bu kapsamda geçen yıl 500 milyon TL idari para cezası uyguladık. Ürün güvenliği bizim önem verdiğimiz bir konu. Piyasada denetimler yapıyoruz. Tüketicilerin kullandığı ürünlerin kimyasal içerikleri, kanserojen madde içerip içermediği gibi hususlar var. Bu ürünleri akredite edilmiş laboratuvarlara gönderip inceletiyoruz. Uygunsuz ürünler başlangıçta yüzde 38 civarındayken şu an uygunsuz ürün neredeyse yüzde 1 seviyelerine çekildi. Serbest bıraktığınız zaman Çin'den, Uzakdoğu'dan kalitesiz ürünler ithal edilip piyasaya sürülüyor ama bunu gümrükten itibaren iç piyasada denetlediğimiz zaman firmalar da biliyor ki bu ürün denetlenecek, ceza kesilecek. O yüzden daha kaliteli ürün getiriliyor ve tüketiciler daha kaliteli ürün tüketmiş oluyor."



Görüntü Dökümü



-----------



Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yakup Güzel açıklama



Genel ve detaylar



SÜRE: 02'49" BOYUT313 MB



Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

