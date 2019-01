Dha Yurt Bülteni -4

Heyelana karşı 500 metrelik yola, 75 kilometrelik fore kazıklı önlemKaradeniz Bölgesi'nin dik ve engebeli arazi yapısında ulaşım ağı oluşturulmasının zorluğu yaşanıyor.

Heyelana karşı 500 metrelik yola, 75 kilometrelik fore kazıklı önlem



Karadeniz Bölgesi'nin dik ve engebeli arazi yapısında ulaşım ağı oluşturulmasının zorluğu yaşanıyor. Ordu'da, iki etap halinde yapımı sürdürülen 21,4 kilometre uzunluğundaki çevre yolunda 500 metrelik alan, heyelanlı bölge çıktı. Bölgede, toplam 75 kilometre uzunluğunda fore kazık çakılarak, heyelan için önlem alındı. Projenin bitirilme süresini geciktiren çalışma maliyeti de artırdı. İlk etabı mart ayında ulaşıma açılacak proje, 1,9 milyar liraya mal olacak.



Karadeniz Sahil Yolu Projesi hazırlanırken, Ordu'nun Altınordu ilçesi merkezinde, 5 kilometrelik şehir içi geçişte dolgu yapılması istendi. Ordulular, yapılmak istenilen şehir içi geçiş projesine karşı çıkarak, 1994 yılında binlerce kişiyle yürüyüşler düzenledi. Tepkiler üzerine sahil geçişi iptal edilirken, yol ise dağ tarafından geçirildi. Karadeniz'de sahil yolunun deniz dolgusu ile geçilmediği tek il olan Ordu'da, şehir içi geçişte trafik yoğunluğunun artması üzerine Çevre Yolu Projesi gündeme geldi. Doğa bozulmasın, diye kent merkezi dışında kalan Kumbaşı- Boztepe- Terzili mahallesi güzergahında 21,4 kilometre uzunluğunda Çevre Yolu Projesi hazırlandı. Proje çalışmalarına 2007 yılında başlanılan Çevre Yolu'nun ihalesi, 553 milyon liraya yapılarak, 2012 yılının Temmuz ayında temeli atıldı. Toplam uzunluğu 21,4 kilometrelik yolun ilk etabını oluşturan 10,4 kilometrenin 500 metrelik kısmında oluşan heyelan ise çalışmaları aksattı. Bölgede, toplam 75 kilometre uzunluğunda fore kazıklar çakılarak, heyelan için önlem alındı. Projenin bitirilme süresini geciktiren çalışma, maliyeti de artırdı. İlk etabı mart ayında ulaşıma açılacak proje, 1,9 milyar liraya mal olacak.



ŞEHİR İÇİ GEÇİŞİ 10 DAKİKAYA İNECEK



Karadeniz Sahil Yolu'nun en önemli etaplarından biri olan Ordu Çevre Yolu'nun açılmasıyla birlikte 40 dakikalık şehir içi geçişi, 10 dakikaya inecek. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, Perşembe kavşağından başlayan, 530 rakımlı kentin seyir terası olan Boztepe'nin altından tünellerle geçilen Çevre Yolu, Terzili Mahallesi sınırlarından geçerek, Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanacak. Ordu sahil yolunu baypas edecek yolun birinci etabında 6,5 kilometre olan 3 çift tüp tünel, 44 metre uzunluğunda 1 köprü, 2,5 kilometre olan 5 çift köprü, 2'si köprülü olmak üzere 6 kavşak bulunuyor.



Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, yolun birinci etabındaki çalışmalarda son aşamaya geldiğini belirterek, "Mart ayı içerisinde yolun birinci etabını trafiğe açmayı planlıyoruz, çalışmalar sürüyor" dedi.



Şavşat'ta 2 katlı evde yangın



Artvin'in Şavşat ilçesinde 2 katlı boş evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



İlçeye bağlı Yaşar Köyü'nde bulunan Adem Kaya ve Enver Kaya'ya ait 2 katlı boş evde gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda evin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evin sahiplerinin Ankara'da oldukları bu nedenle evin boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kayağın yıldızları Sivas'ta yetişecek



Sivas Valiliğinin organizasyonunu yaptığı "Kayakta Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi" başladı. Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezinde uzman antrenörler tarafından verilen eğitimlerle yetenekli çocuklar keşfedilerek milli takıma kazandırılacak. 5 yıl sürecek projede yetiştirilecek sporcuların, uluslararası alanda başarılara imza atması hedefleniyor.



Sivas Valiliğinin desteğiyle Türkiye'nin en genç ve modern kayak merkezi olarak 4 yıl önce hayata geçirilen Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, yarıyıl tatili ile birlikte 9 yaş kategorisinde okullardan seçilen, yetenekli çocuklara hizmet vermeye başladı. Bölgenin kış aylarında sık ziyaret edilen tesisi haline gelen Yıldız Dağı'nda, deneyimli antrenörler eşliğinde "Kayakta Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi" hayata geçirildi. İl genelindeki 64 okulda binlerce çocuk arasından ilk etapta seçilen 66 öğrenci kayak eğitimlerine başladı. 5 yıl sürmesi planlanan projede 11 ay boyunca kışın kayak merkezinde yazları ise simülasyon merkezinde eğitime tabi tutulacak çocuklar, geleceğin milli takım sporcularını oluşturacak.



Yıldız Dağı'nın turizmin yanında, kentten milli sporcular çıkarma projesine de ev sahipliği yapacağını belirten Sivas Valisi Salih Ayhan, "Biz Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezini ticari bir amaçla yönetmiyoruz. Sosyal ve sportif bir anlayışla yönetiyoruz. Bunun özellikle bilinmesini istiyoruz. Çünkü elbette zarar da etmiyoruz. Çevremizde 6-7 ilimiz var. Bu illerimizi entegre eden ulaşım akslarıyla beraber bir sistem geliştiriyoruz. Yıldız Dağı 4,5 milyon sabit nüfusa hizmet edecek. Onun haricinde havalimanı bağlantımızla beraber Yıldız Dağı Türkiye'nin en göz de en ulaşılabilir mekanı olmaya hızlı bir şekilde devam ediyor. Bununla beraber yeni dönemimizin konseptine uygun bir şekilde okullarımızı çok ciddi şekilde sosyal kültürel ve sportif amaçlı faaliyetlere odaklandırıyoruz. Bunun bir ayağı ise Sivas kış memleketi kayak konusunda bilinçlendirmek ve Yıldız Dağı'nı entegre etmek istiyoruz. Özellikle Sivas ilimizin ilçelerinde bütün kaymakamlarımız bir sosyal proje yapıyor. 15 gün boyunca Yıldız Dağı bir eğitim yuvası gibi cıvıl cıvıl olacak. Biz eğer her yıl bin adet kayakçı yetiştirirsek 5 yılda sadece Sivas'ta 5 bin hedef kitle oluşur. Kayak Akademi Merkezimiz var. Bu çatı altında eğitim faaliyetlerimiz devam edecek. Yıldız Dağı'nda kayak yapmayan, kayak öğrenmeyen hiçbir öğrencimiz kalmasın diyoruz ve kalmayacak da. Bu dağdan sporcular yetişmesini istiyoruz. İnanın 2-3 yıl sonra Sivas'tan yıldızlar yetişecek. Türkiye'den ulusal müsabakalara katılıp, dereceye girecek ve ben yine inanıyorum ki en kısa zamanda olimpiyat şampiyonlarının Yıldız Dağı'ndan çıkacağını göreceğiz. Buna şahit olacağız" dedi.



'YILDA 11 AY ÇALIŞILACAK'



Proje Koordinatörü Milli Antrenör İlhan Erzurum ise amaçlarının olimpik sporcular yetiştirmek olduğunu belirterek, "Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Sivas'ın 20 yıllık özleminden sonra çok modern ve Türkiye'nin ender kayak merkezlerinden birisi haline geldi. Bir eksiğimiz vardı. Geçmişte de kronolojimiz zengin, çok iyi atlet ve sporcularımız vardı ama artık eğitim işine ağırlık verme noktasına gelmiştik. Bu projenin amacı Sivas ilinden milli takımlarda ve dünya çapında olimpik sporcular yetiştirmektir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaklaşa yürüttükleri bir sportif yetenek taramasında yaklaşık 64 okuldan 5 bin 200 çocuk içerisinden 200 çocuk seçildi. Daha sonra kayağa özgü çok spesifik kayak testlerinden sonra ve çocukların bir takım fizyolojik özellikleri dikkate alınarak bunların içerisinden 60 çocuk seçildi. Burada projeyi biraz daha zenginleştirmek adına 5 sporcumuz zihinsel engelli, 1 sporcumuzda bedensel engelli olmak üzere 6'da özel sporcu ekledik. Şuan 66 sporcuyla bu projeyi yürütüyoruz. Kışın karlı çalışma yapacağız. Ulusal takımların alt yapısı gibi çalışmalarımız yıl boyunca sürecek. Çocuklarımızın 9 yaşında olması nedeniyle gelişim programı uyguluyoruz. 1-2 yıl sabırla çalışacağız. Yaklaşık yılda 11 ay ve haftada 4 yada 5 gün çalışacağız. Kışın kayak merkezinde, yazında şehir de çalışacağız. Kayak Simülasyon Merkezi de bitti. Bu merkezde kondisyon, güç kuvvet çalışmaları, çocuklara fiziksel gelişimle ilgili antrenman modelleriyle devam edeceğiz. Projemiz 5 yıl sürecek. Vizyon 2023 programı çerçevesinde 'Değişim dönüşüm projesi' adı altında ilerleyen yıllara doğru ciddi bir çalışma gerçekleşecek" dedi.



'4'ÜNCÜ YILDA MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIZ'



Gençlik ve Spor Bakanlığının da projeyi çok önemsediğini ifade eden ve gerçekleşmesini sağlayan Sivas Valisi Salih Ayhan'a teşekkür eden Erzurum, "Zannedersem bu model olacak ve bir çok ilde uygulanacak diye düşünüyorum. İlk defa Sivas'ta uygulanıyor. Sportif yetenek taramasında, branşlaşmayla ilgili zannedersem Türkiye'de ilk defa burada gerekleşti. Sayın Valimiz sadece kayak değil eğitimin her alanında eğitime çok önem veriyor. Çok ısrarlı bir şekilde 'çocuklarımızı çok iyi yetiştireceğiz' diyor. Dolayısıyla bu eğitim sisteminin içerisinde kayak eğitimine de çok önem veriyor. Eğitimin 4'üncü yılından itibaren bu projenin meyvelerini toplayacağız diye düşünüyorum. Çok yetenekli çocuklarımız var. Hepsi birbirinden güzel. Çok güzel sonuçlar alacağız diye düşünüyoruz. Eğitim kadromuz da zaten çok profesyonel. 16 hocamız var. Bir çoğu beden eğitimi öğretmeni. Daha önce bu işi milli sporcu olarak yapmışlar. Bir çoğu milli takımlarda görev almış arkadaşlarımız. Deneyimli ve profesyonel çalışan iyi bir ekibimiz var. Kendimize güvenimiz bu konuda sonsuz" ifadelerini kullandı.



Kayak eğitimlerine başlayan çocuklar ise, kayak merkezinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını, alacakları eğitim ile ileride iyi bir kayakçı olmayı hedeflediklerini söyledi.



2019'da gelinler çiçek açıyor



Antalya'nın Kemer ilçesinde, 2019 gelin saçları ve makyajları tanıtıldı.



Kemer ilçesinde, 2019 yılı gelinlik saç ve makyaj modası 'Kadın Bir Çiçektir' teması ile tanıtıldı. Organizasyon ilçe merkezinde bulunan ünlü Ayışığı Plajı'nda yapıldı. Güzel modeller sıcak havada sahil kenarında gelinlikle poz verirken renkli görüntüler ortaya çıktı.



Gelinlikler özellikle canlı çiçeklerle yapılan taç ve duvakla renklendirilirken, makyajlar ise çiçek aksesuarlarının renklerine göre daha sade tercih edildi. Gelinler bu yıl güzelliklerini doğal çiçeklerle renklendirecek.



İlçe merkezinde bulundan Jasmine Güzellik Merkezi işletmecisi ve ulusal birçok yarışmada ödülleri bulunan saç stilisti ve makyöz Yasemin Üst, 2019 için saç ve makyaj tasarımları hazırladıklarını ve 'Kadın Bir Çiçektir' temasını ön plana çıkarttıklarını söyledi. Üst, "Bunun üzerine çalışmalar yaptık. Her yılın aksine bu yıl gelinlikçilerimiz ve makyözlerimizle birlikte kombin bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın daha iyi sonuç vereceğini düşündük. Geçen senelerde daha avangart saçlar, yüksek taçlar, ağır makyajlar vardı. Bu yıl bunların aksine daha hafif makyajlar, volümlü saçlar ama çiçek detayları kullandık. Genellikle canlı çiçekleri tercih ediyoruz ama kendimiz yaptığımız aksesuarlarımızı, çiçek tasarımlarımızı gelinlerimize uyguluyoruz" diye konuştu.



Yeni yılda gelinlerin makyajlarının daha sade olacağını söyleyen makyöz Meliha Özer ise geçen yıl ve ondan önceki yıllarda göz kapaklarında daha çok renkli farlar kullanılırken, bu yıl bunu biraz daha sadeleştirdiklerini söyledi. Özer, "Gelinlerimizin aksesuarlarına göre gözaltları daha renkli ama göz kapakları daha nut. En önemlisi yüzümüze göre makyaj yapmak. Makyajın en önemli unsurlarından biri kesinlikle kontör. Highlighter (Yüzün T bölgesini aydınlatmak ve yanaklarda parlak bir görüntü elde etmek), makyajın olmazsa olmazlarından biri. Dudakları her zaman aksesuara göre patlatıyoruz. Gelinlerimiz böylece daha canlı ve daha göz önünde oluyor" dedi.



Ekinliğe katılan modellerden Ayça Torun, "2019'a gelinlerimiz çiçek gibi girecek" dedi.



Ağaçta papağan operasyonu



İzmir'in Menderes ilçesinde, açık olan pencereden dışarı uçup bir ağaca konan papağan, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak sahibi Selim Yıldırım'a teslim edildi.



Menderes'te yaşayan Selim Yıldırım'a ait papağan, evin penceresinin açık bırakılması üzerine gece yarısı kaçarak bir ağaca kondu. Evde bulamadığı papağanının ağaçta olduğunu fark eden Yıldırım, belediye ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine gece eve gelen Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yarım saatlik çalışmayla ağaçtaki papağana ulaşıp yakaladı ve sahibine teslim etti.



Papağanına tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Selim Yıldırım, "Bir yıl önce sahiplendiğim papağanım evimizin neşe kaynağı. Bir anlık dalgınlıkla evin penceresi açıkken serbest bıraktık ve o da kaçtı. Ailemizin bir parçası haline gelen papağanımızın eve yakın bir noktada yer alan ağaçta olduğunu tespit ettik. Evcil hayvan olduğu için dış ortama alışkın değil, korkmuş ve bulunduğu ağaçtaki dalların arasına sıkışmış" dedi. Birkaç yeri aradığını, yardım eden olmayınca en son Menderes Belediyesi'ne başvurduğunu anlatan Yıldırım, "Belediye Başkanımız Bülent Soylu'nun talimatıyla ekipler hemen gelip papağanımı kurtardılar. Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.



