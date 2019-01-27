Dha Yurt Bülteni-4

1)BAKAN SOYLU: 2018'DE 20 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİK (1)ANTALYA'da İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tamamının 2016'da toplam 4.

1)BAKAN SOYLU: 2018'DE 20 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİK (1)



ANTALYA'da İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tamamının 2016'da toplam 4.27 ton eroin ele geçirdiğini belirterek, "Bizim tek başımıza yakaladığımız miktar ise 2017 yılında 15 ton, 2018 yılında da 17,9 ton'dur. Toplamda sanırım 20 tonu aştık" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Bakan Soylu nun açıklaması



ANTALYA/DHA



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2)TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATAN MAGANDALAR KAMERALARA YAKALANDI



Bursa'da seyir halinde olan ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin sürücüsü trafikte akrobatik hareketler yaparak ilerlerken, bir bisiklet sürücüsü hafif ticari araca tutunarak yol yaptı. O anlar bir sürücünün kamerasına yansıdı.



Bursa'nın İznik İlçesinde magandalar trafiği birbirine kattı. Orhangazi-Yalova Yolu'nda seyir halindeyken üzerinde 2 kişinin bulunduğu 77 GG 749 plakalı motosiklet, trafikte zik-zak yaparak ilerledi. Başka bir görüntüde de İznik-Bursa Yolu'nda bir bisiklet sürücüsü yanında seyir halinde bulunan hafif ticari bir araca tutunarak ilerledi. Uzun süre araca tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsünü görenler gözlerine inanmadı.



İki olayda da herhangi bir kaza yaşanmazken olay anı yolda seyir halinde bulunan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası



Görüntü Dökümü:



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-Trafikte zik zak atan motorlu



-Yanındaki araca tutunan bisikletli



Süre: 01.07 Boyut: 124 MB



Haber/Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),



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3)SEYYAR SATICILARIN SOPALI KAVGASI KAMERADA



ADANA'da bir grup seyyar satıcı, alacak verecek tartışması nedeniyle sopalarla kavga etti.



Olay, Seyhan ilçesindeki Postane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden bir grup seyyar satıcı tartışmaya başladı. Taraflar olay yerine arkadaşlarını da çağırınca tartışma büyüdü. Seyyar satıcılar birbirlerine tekme tokat saldırmaya başladı. Kavgada sopaların da kullanıldığı görüldü. Kavga çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Görüntü Dökümü



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Cep telefonu ile çekilen kavga görüntüsü



SÜRE: 01' 09" BOYUT;128 MB



Haber: Nuri PİR-Kamera: ADANA,



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4)ÇOCUK PARKI YANINDAKİ İNŞAAT TEHLİKE SAÇIYOR



Bursa'nın İznik ilçesinde çocuk parkının hemen yanında bulunan bir inşaat temeli tehlike saçıyor. 7 yaşındaki Çınar Şahintürk parkta oyun oynarken temel demirlerine düşerek hastanelik oldu. Basketbol sahası yapımı amacıyla atılan temelin 6 aydır öylece bırakılmasına mahalle halkı tepki gösterdi.



Eşrefzade Mahallesi Mevlana Sokak'ta bulunan bir çocuk parkının hemen bitişiğinde, 6 ay önce basketbol sahası yapımına başlandı. Temel atıldı, ancak devamı getirilmedi. İnşaat alanının çevresinde hiçbir güvenlik önlemedi de alınmadı. Temel çalışmalarında kullanılan demir çubuklar ise endişeye yol açıyordu.



KAFASINDAN YARALANDI 4 DİKİŞ ATILDI



Dün öğle saatleri park alanına gelen Çınar Şahintürk, arkadaşları ile oynarken temeldeki demir çubukların üzerine düştü. Küçük çocuk, burnundan,ağzından ve alnından yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hastaneye götürülen Çınar, tedavi altına alındı. Hastaneye giden baba Fatih Şahintürk ise, "Yazıklar olsun, tam 6 aydır o inşaat temeli öylece duruyor. ya çocuğumun veya diğer çocuklarımızın hayatına mal olabilirdi bu olay. Bunun sorumlusu kim ise cezalandırılsınö dedi. Parkta oyun oynayan çocuklar da inşaat temelinden rahatsız olduklarını dile getirdiler.



Görüntü Dökümü:



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-Parktan detaylar



-İnşaat alanından detaylar



-Çocuklar ile röportaj



-Yaralı çocuğun hastaneden görüntüsü



Süre: 1 dakika 15 saniye, Boyut: 166 MB



Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA,



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5)LİMON AĞAÇLI KÜTÜPHANEYE İLGİ



GÜMÜŞHANE'de 1966 yılında hizmete giren ve o dönemde zemini toprak olan İl Halk Kütüphanesi'nin içine dikilen limon ağacı, aradan geçen yıllarda büyüdü. Binanın güneş alması ve içindeki ısının belli seviyede olmasından dolayı zamanla büyüyüp serpilen limon ağacının yer aldığı kütüphane, öğrencilerin yanı sıra ziyaretçilerinin de ilgi odağı oldu.



Kentin Karaer Mahallesi, Şehit Basri Aslan Sokak'ta 1966 yılında hizmete açılan Gümüşhane İl Halk Kütüphanesi'nin zemini dikilen ve zamanla büyüyerek serpilen limon ağacı ilgi çekiyor. 51 yıl önce kentte görev yapan bir polis memurunun tayinin çıkması sonucu kütüphaneye bıraktığı ve o dönemde zemini toprak olan kütüphanenin içine dikilen limon ağacı, 22 metre boyuta ulaşarak, 3 katlı bina içinde koca bir ağaç haline geldi. Binanın güneş alması ve içindeki ısının belli seviyede olmasından dolayı büyüyen limon ağacı, kütüphane görevlilerince sıklıkla budanıp, bakımı yapılıyor. Aradan geçen yıllara rağmen halen daha ayakta duran limon ağacı, kütüphaneye gelen öğrencilere de doğa sevgisi aşılıyor. Limon ağacının meyvelerini ziyaretçiler de dilediklerinde alabiliyor. Kendine has tadı olan ve normal limondan daha büyük meyve veren ağaç, verimini yaşlılığı nedeniyle günden güne kaybediyor. Kimi kitapsever de kütüphaneyle özdeşleşip, figür haline gelen limon ağacıyla anı fotoğrafı da çekiniliyor.



'DOĞA SEVGİSİ AŞILIYOR'



Kütüphane'de ödev yapan lise öğrencisi Berivan Eskicioğlu, limon ağacının çocuklara doğa sevgisi aşıladığını söyledi. Eskicioğlu, "Kütüphane yetkilileri limon ağacının bakımın yapıyorlar, hiç kesmiyorlar. Bence gayet güzel bir şey, başka bir kütüphanede yok. Çocuklara doğa sevgisi aşılıyor' dedi.



'BÖYLE BİR ŞEY RASTLAMADIM'



Üniversiteye hazırlanan Furkan Doruk da, kütüphaneyi sürekli kullandığını ve böyle bir duruma daha önce rastlamadığını belirtti. Doruk, "Limon ağacının 50 yıldır burada olduğunu biliyorum ve manevi değeri çok yüksek. Bir polis tarafından buraya bırakıldığını biliyorum. Daha önce hiçbir kütüphanede böyle bir şey rastlamadım. Gerçekten manevi değeri çok yüksek, kütüphane de ağaca çok iyi bakmışö diye konuştu. Öğrenci Zeynep Beyaz Uçar ise,"Öğretmenim tatil kitabı verdi. Kütüphaneye gelip okuyorum. Çok güzel bir ağaç" diyerek ilginç bulduğu limon ağacına alışdıklarını söyledi.



Görüntü Dökümü



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Kütüphanenin görüntüsü



Limon ağacından görüntüler



Röp ve detaylar



HABER KAMERA: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,



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6)İKİZ KARDEŞLER YAPTIKLARI 'KEDİ TUVALETİ' İÇİN PATENTE BAŞVURDU



KONYA'da Adnan ve Uğur Kal (46) isimli ikiz kardeşler 'Tüytüy' adını verdikleri kedilerinden yola çıkarak yaptıkları 'kedi tuvaleti' ile hayvanların oluşturduğu kötü kokuları bitirmeyi amaçlıyor. Yaptıklarını tuvaletin patenti için başvuruda bulunan ikiz kardeşler, tuvalete koydukları filtrenin kokuyu emdiğini böylelikle hayvanın kokusunun dışarıya çıkmadığını söyledi.



Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kontrol Sistemleri Bölümü mezunu Adnan Kal ile aynı üniversitenin elektrik bölümü mezunu ikiz kardeşi Uğur Kal, daha önce 6, 12 ve 24 volt elektrikle ısıtılan pantolon ve yelek ile hız ayarlı yol kasisi gibi ürünler yaptı. Bu ürünlerde girdikleri yarışmalarda da ödül kazanan Adnan ve Uğur Kal'ın şimdi ise evcil kedilerin kötü koku oluşturmaması için çalışma başlattı. Bu çalışma sonucu da filtreli kedi tuvaleti yaptı.



FİLTRE KOKUYU ÇEKİYOR



'Kedi tuvaletini 'Tüytüy' adını verdikleri kedilerinden yola çıkarak yaptıklarını ifade eden Adnan Kal, şunları söyledi:



"Kedi tuvaletimizin özelliği kokusuz ve ortamdaki tuvaleti tamamen temizlemiş olmasıdır. Kedi besleyenlerin en büyük sorunları kedinin dışkısından, idrarından kaynaklanan sorunlardır. Özellikle kış aylarındaki evlerimizdeki kokuya engel olacak dünyada bir sistem yok. Özel bir sistemle çalışıyor. Kumun içerisinde oluşan kokuyu özel bir fan sistemiyle içeriye çekiliyor. Kendi tasarladığımız yüzde yüz yerli bir filtre sistemi sayesinde kokuyu tamamen bloke ediyor ve ortamda kedi tuvaletinden kaynaklanan koku minimum seviyeye iniyor. Bu ürünümüzle ilgili patent başvurumuzu da yaptık."



Yaptıkları kedi tuvaleti sayesinde 'Tüytüy'ü evlerinde rahatlıkla besleyebildiklerini ifade eden Kal, "Ortamda sıfır kokumuz var. Artık kedimizle çok daha mutlu ve huzurluyuz. Evimize gelen misafirlerimiz daha rahatlar. Genelde kedi besleyen insanlarımızın evlerinde bir koku oluşma durumu var. Koku neredeyse sıfır noktasına indiği için bu probleme çözüm getirdik." dedi.



BATARYA VE ELEKTRİKLE ÇALIŞABİLİYOR



Tuvaletin batarya ve elektrikle çalışabildiğini, aynı zamanda güneş enerjisiyle şarj olabildiğini belirten Kal, "Bu ürünü ticarileştirmeyi düşündük. Bunun için gerekli başvurularımızı yaptık. Ürünümüzü en yakın zamanda ticari olarak faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Üretim aşamasına geçtik. Ürünümüz diğer kedi tuvaletleri gibi kullanılabilen bir ürün. Hiçbir farkı yok. Normal kumumuzu koyuyoruz kedimiz giriyor ve tuvaletini yapıyor. Kapalı ve açık modelimiz var. Bazı kediler kapalı tuvalet sevmiyor olabiliyor. İstedikleri ürünü alıp kullanabiliyorlar. Ürünümüz hem bataryayla, hem de elektrikle çalışabiliyor. Güneşten enerji depolama sistemine mevcut. 3 ya da 6 ayda birde filtresini değiştirmek gerekiyor." dedi.



KUM İSRAFINI ÖNLÜYORUZ



Bu tuvaletle kum israfının da önüne geçtiklerini belirten Kal, " Bu sistemle kum israfını önlemiş oluyoruz. Çünkü kumun içinden kokuyu çekip depoladığı için kumda oluşabilecek bakteri ve diğer şeylerin çoğalmasını direkt olarak azaltıyor, Kum değişimini daha uzun bir süreye yayıyor. Buda tasarruf sağlıyor." dedi.



Görüntü Dökümü



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Kedi ve tuvaletten detay



İkiz kardeşlerin 'kedi tuvaletin' özelliklerini anlatması



Genel ve detay



(Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))



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7)DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU



İZMİR'in Konak ilçesinde, Alsancak Kordon'da denizde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.



Bugün sabah saatlerinde, Kordon'da seyir halindeki bir geminin mürettebatı deniz yüzeyinde bir erkeğin hareketsiz halde durduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen deniz polisi, denizde öldüğü anlaşılan kişiyi bota alarak Kantar Polis Karakolu'na çıkardı. Yaklaşık bir haftalık olduğu tahmin edilen ceset üzerinde polisin yaptığı araştırmada, kimlik çıkmadı. Çürümeye başladığı belirtilen erkek cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Görüntü Dökümü



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Kantar Polis Karakolundan görüntü



Polisten görüntü



Genel ve detay görüntü



(Haber: Mehmet CANDAN -Kamera: Tekin Gürbulak/ İZMİR,

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