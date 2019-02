Dha Yurt Bülteni-4

4 1)SİVAS'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUSivas'ta kent merkezinde gece saatlerinde kar yağışı etkili olurken, il genelinde 120 köy yolu ulaşıma kapandı.

DHA YURT BÜLTENİ-4



1)SİVAS'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU



Sivas'ta kent merkezinde gece saatlerinde kar yağışı etkili olurken, il genelinde 120 köy yolu ulaşıma kapandı.



Sivas'ta gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla süren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Tarihi kent meydanında kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü. Sivas Belediyesi ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



120 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI



İl genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde 5, ilçelerden Gürün'de 29, Hafik'te 12, İmranlı'da 15, Kangal'da 25, Suşehri'nde 4, Şarkışla'da 11, Ulaş'ta 2, ve Zara'da 17 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



-Kent merkezinden görüntüler



-Kar temizleme çalışmaları



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



===================================================



2)FIRTINA, GÖKÇEADA'YA DENİZ ULAŞIMINI AKSATIYOR



ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.



Kuzey Ege Denizi'nde zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'teki Gökçeada- Kabatepe ve saat 15.00'te yapılması planlanan Kabatepe- Gökçeada feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yine Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Bozcaada ilçesine gerçekleştirilen feribot seferlerinde ise şu an için bir aksama yaşanmıyor.



Boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri de normal olarak devam ediyor.



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, -



==================================================



3)YUMUŞAK KAR, KAYAKÇILARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI



TÜRKİYE'nin en çok kar alan bölgelerinden biri olan Bitlis'te kayakçılar, yumuşak kar nedeniyle kayak yapamamaktan şikayet etti. Bitlis Kayak İl Temsilcisi Behzat Dayan, bunun nedeninin de havaların fazla soğuk geçmemesi nedeniyle karın sertleşmemesinden kaynaklandığını ifade etti. Dayan, bu nedenle çok fazla yarış organizasyonu alamadıklarını, bu sorunu da suni kar makinesi ile çözüleceğini belirtti.



Türkiye'nin en çok kar alan bölgelerinden biri olan Bitlis'te kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulmasına rağmen, kar kalitesinin kayak yapmaya müsait olmadığı için kayak organizasyonları da yapılamıyor. Bölgedeki kayakçılar bu durumdan şıkayetçi olurken, Kayak İl Temsilcisi Behzat Dayan, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aşmasına rağmen, kar kalitesinin kayak yapmaya müsait olmadığını belirtti.



'SUNİ KAR MAKİNESİYLE BU SORUNU ÇÖZECEĞİZ'



Suni kar makinesi ile bu sorununun ordadan kaldırılacağını söyleyen Dayan, profesyonel kayakçıların yumuşak kar değil, buz üzerinde kayak yapmayı tercih ettiklerini belirterek şunları kaydetti:



"Bitlis merkezde bulunan kayak merkezi Türkiye'de il merkezine en yakın kayak merkezlerinden biridir. İklim şartlarından dolayı burada kar kalitesinden dolayı sorunlar yaşamaktayız. Kayak Federasyonu ve Valiliğimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda alt taraftan geçen dereden alacağımız su ile suni kar yapma projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu da Aralık ayı başından itibaren burada kayak sporu yapmaya olanak sağlayacaktır.Bitlis'te bazen metrelerce kar yağıyor,Buraya alternatif kayak tesisleri yapılması zaruret haline gelmiştir.Kayak sporunun önemli olduğu bu bölgede, özellikle hafta sonları tesislerin dolup taştığını görmekteyiz. Bölgenin değişik illerinden buraya gelip kayak yapan vatandaşlar var.Karın sert olabilmesi için hava sıcaklığınnı eksilerin altına düşmesi gerekiyor. Islak karda yapılan kayak, bazen ciddi sakatlanmalara neden olmaktadır. Bu nedenle burada yarışmalar yapamıyoruz. Bu ıslak karda yarışlar düzenlersek, oluşacak çukurlarda sporcuların ayak kırıkları gibi ciddi sakatlanmalarına neden olacaktır. Kaliteli karın olduğu günlerde başta milli sporcularımız olmak üzere bütün sporcular burayı tercih eder. Kar kötü olduğunda ise burayı tercih etmiyorlar."



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Kayak merkezinde sıra bekleyen kayakseverler



-Teleski ile kayak merkezine çıkanlardan detaylar



-Kayak kayanlardan detaylar



-Kayak merkezindeki vatandaşlardan detaylar



-Türkiye Kayak Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Behzat Dayan ile röportaj



-Kayak merkezinden detay görüntüler



Görüntü Süresi: 04: 22 Dk.



Görüntü Boyutu: 490,84 MB



Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,-



===================================================



4)ESKİ EVLERİN ÜSTÜNDEKİ BEYLİK SİMGESİ 'GEYİK BOYNUZLARI' İLGİ ÇEKİYOR



TOKAT'ın Zile ilçesinde bulunan tarihi evlerin tepesindeki 'beylik simgesi' olarak nitelendirilen geyik boynuzları ilgi çekiyor.



Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Zile'de bulunan, sivil mimari örneği binlerce tarihi evin pek çoğunun tepesinde geyik boynuzu bulunuyor. Geçmişte bey evi olduğunun bilinmesi, nazardan korunma ve dikkat çekme amacıyla özenle ve simetrik bir şekilde yerleştirilen geyik boynuzları günümüzde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Türkiye'de en fazla tarihi eve sahip olan yerleşim yerlerinden birinin Zile olduğunu söyleyen İlçe Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, "Bu tarihi konakların, bey konağı olan, üzerinde bey odası olan cihannümalı evlerin en üst katlarında geyik trofesi, geyik boynuzu koyarlarmış. Baktığımız zaman çoğu evlerin, ağa evlerinin üzerinde geyik boynuzu var. Kötü gözler için, kem gözler için, dikkat çekmesi açısından, nazarı savmak için bu geyik trofelerini koyarlarmış. Ama artık maalesef orman kalmadığı için dağlarda geyik de kalmadı. Bu gelenek de ölmüş oldu. Ama şu anda hala 2-3 asırlık Osmanlı evleri var. Bu evlerin bey odası dediğimiz konağın üst tarafında çift taraflı, bazı evlerde de tek kanatlı geyik boynuzları olur. Bu bizim geleneksel sivil mimaride Zile evlerinin özelliklerinden bir tanesidir. Sanat tarihi açısından da önemli. Bazen de geyik boynuzlarının altına nazar boncuğu sallanır. Bu da ilgi çekici bir özelliktir" dedi.



'KIYMETİNİ BİLMEYENLER SÖKÜP SATTI'



Yerli ve yabancı turistlerin evlere ilgi gösterdiğini ve şaşırtıcı bulduklarını belirten Eryılmaz, "Yabancı ve yerli turistler şaşırıyorlar, 'neden boynuz takılmış' diyorlar. Kötüye yoran var. Bir evin üstünde geyik boynuzunun işi ne diye. Ama anlatınca hikayesi ilginç geliyor. İlgi çekiyor, fotoğraflarını çekiyorlar ama ikinci katın en üst katında oluyor. Küçük evlerde pek fazla bulunmuyor. Biraz daha böyle bey konaklarında, görkemli evlerde yer alıyor. Zile'nin dağlarında, ormanlarında vurulan geyiklerin kafalarından trofe ediyor, boynuzları asıyorlar. Ne sağda olur ne solda olur simetrik bir şekilde tam ortada olur. Ama maalesef köyden gelen vatandaşlar bunların bir çoğunu kıymetini bilmedikleri için onları söküp sattılar. Koleksiyoncular da bu trofeleri topladılar" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



----------------------



-Evlerden görüntüler



-Evlerin tepesindeki geyik boynuzları



-Necmettin Eryılmaz'ın konuşmaları



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,



(492 mb)



===================================================



5)HER YIL OKUL 1'İNCİSİ OLAN ABDULLAH, BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde her yıl okul 1'incisi olan 12'nci sınıf öğrencisi kas hastası, yürüme engelli Abdullah Akyıldız'ın (18) gelecek hedefi bilgisayar mühendisi olmak. İnsanların kendisine yardım ettiğini söyleyen Abdullah, "Ben de onlara yardım etmek, yaşamlarına kolaylık katarak borcumu ödemek istiyorum" dedi.



Sandıklı ilçesinde manav işleten Yılmaz (50) ve butik işleten Birdane Akdıldız (42) çiftinin iki oğlundan küçüğü Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisei 12'nci sınıf öğrencisi Abdullah, kas hastalığı nedeniyle engelli olarak dünyaya geldi. Yürüyemeyen ve ayağa kalkamayan Abdullah'ın tüm ihtiyaçlarını ailesinin yardımıyla görüyor. Okula başladığı yıldan bu yana derslerinde başarı gösteren Abdullah, her yıl okul 1'incisi oldu. Dede Ali, anne Birdane ve baba Yılmaz Akyıldız'ın yardımlarıyla akülü aracıyla yaklaşık 1 kilometre mesafedeki okula gidip gelen Abdullah'ın gelecek hedefi ise bilgisayar mühendisi olmak, yeni yazılımlar üreterek insan hayatını kolaylaştırmak.



'BEN ABDULLAH İLE GURURU DUYUYORUM'



Abdullah'ın okula gidip gelirken baş yardımcısı olan dedesi Ali Akyıldız, torununun kendi başına ihtiyaçlarını gidermediğini, bu nedenle sürekli yanında olduklarını kaydetti. Evden kucakta çıkarıp akülü araca bindirip okula götürdüklerini yine aynı şekilde eve taşıdıklarını kaydeden Ali Akyıldız, "Yemeğini yediriyoruz. Yanında vakit geçiriyoruz. Abdullah ile gurur duyuyorum. Her sene takdir belgesi alıyor ve hep okul birincisi oluyor" dedi.



'KENDİMİN BİR BAŞARI HİKAYESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'



Okumayı çok sevdiğini söyleyen Abdullah Akyıldız ise anne ve babasının yanı sıra dedesinin en büyük yardımcısı olduğunu kaydetti. Hayalli bilgisayar mühendisi veya mimar olmak olduğunu belirten Abdullah Akyıldız, "Kendimi bir başarı hikayesi olarak görüyorum. Etrafımdaki herkes bana yardımcı oluyor. Bilgisayar mühendisliği kolaylıkla yapabileceğim bir iş. Bilgisayar karşısında vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yazılım üretmek çok ilginç geliyor ve seviyorum. İnsanlığa faydalı olmak istiyorum. Halk bize yardımcı oluyorsa bizim de halka bir şeyler vermemiz gerekiyor. Ben de onlara yardım etmek, yaşamlarına kolaylık katarak borcumu ödemek istiyorum" diye konuştu.



'HALKIMIZ BİZE BAKIŞINI DEĞİŞTİRSİN'



Okula başladığından beri okul birincisi olduğunu söyleyen Abdullah Akyıldız, "Derslerime her gün düzenli olarak çalışıyorum. Ders çalışmayı çok seviyorum. Ders çalışmak kendimi güçlü hissettiriyor. Diğer taraftan engellilere gülümsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı insanların garip bakışları altında kalıyoruz. Artık halkımızdan bu bakışları görmek istemediğimi söylemek istiyorum" diye konuştu.



'ABDULLAH BİZİM HERŞEYİMİZ, ONUNLA GURUR DUYUYORUZ'



Baba Yılmaz Akyıldız ise şunları söyledi:



"Abdullah bizim her şeyimiz. Onunla gurur duyuyoruz. Hedeflerine ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizi gururlandırıyor. Her sene okul birincisi oluyor. Öğretmenlerinin ve okulunun katkısı büyük. Bu konuda herkese teşekkür ediyoruz. Bence engel bir öğrencinin okuması için engel değil. Yeter ki azim olsun, çevreden katkı olsun. Herkes Abdullah durumunda onları sevsin ve özürlü gibi bakmasınlar. Bu çocukları topluma kazandıralım, dışlamayalım. Devletimizin, öğretmenlerimizin verdiği emeğin karşılığını okuyarak, bir şeyler başararak ödemek istiyoruz. Abdullah da böyle istiyor."



Görüntü Dökümü



--------------



-Abdullah'ı dedesi Ali Akyıldız merdivenlerden indirirken görüntü



-Abdullahı Dedesi Ali Akyıldız akülü aracına bindirirken görüntü



Ali Akyıldız Abdullahı uğurlarken görüntü



-RÖP1: Ali Akyıldız(Abdullah'ın dedesi)



-Abdullah akülü aracı ile hareket halinde görüntüler.



-RÖP2: Abdullah Akyıldız(Engelli)



-Abdullah Akyıldız elinde karne ve Takdir Belgesi ile akülü aracında otururken görüntü



-RÖP3: Yılmaz Akyıldız(Abdullah'ın babası)



486 MB/// 04.23ö



Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),



===================================================



6)AKSARAY'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA 3 GÖZALTI



AKSARAY'da güvenlik güçlerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Aksaray'da polis ve jandarma tarafından, kaçak silah satışı yaptığı belirtilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Bebek köyünde daha önce belirlenen 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, R.D .(78), N.D (52) ve H.D (64) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise, ruhsatsız 4 av tüfeği, 6 tabanca, 2 telsiz, 1 dürbün, 6 şarjör ile 300 fişek ele geçirildi.



Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.



Görüntü Dökümü



--------------



Operasyondan detay



-Evlerde yapılan arama



-Ele geçirilen mazlemeler



Haber: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))



=====================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde Silahlı Kişi Hareketliliği (1)

Beklenen Kar Yağışı Bulgaristan'dan Trakya'ya Giriş Yaptı

İstanbul Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü! 2 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralı Olarak Kurtarıldı

Baraj Suyunun Altında Kalan Köy Ortaya Çıktı