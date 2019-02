Dha Yurt Bülteni -4

Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı (Geniş haber)Gaziantep'te devriye görevi yapan polislerin içerisinde bulunduğu ekip otosu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ağaca çarptı.

Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı (Geniş haber)



Gaziantep'te devriye görevi yapan polislerin içerisinde bulunduğu ekip otosu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ağaca çarptı. Kazada polis memuru Yusuf Çelik (27) şehit oldu, Komiser Yardımcısı Burak Ziyan (26) ise ağır yaralandı.



Kaza, saat 04.00 sıralarında 60'ıncı Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yürüten polislerin içerisinde bulunduğu Yusuf Çelik yönetimindeki ekip otosu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Gürültüye uyanan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, polis memuru Yusuf Çelik'in şehit olduğu belirlendi. Yaralanan Komiser Yardımcısı Burak Ziyan ise ambulans ile Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtti.



Şehit Çelik'in Ankara'da yaşayan ailesinin, şehadet haberini alarak Gaziantep'e gelmek üzere yola çıktığı bildirildi. Şehit Yusuf Çelik için bugün öğleden sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenleneceği ifade edildi.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Kaza ile ilgili Gaziantep Valiliği de açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Gaziantep ili 60. Yıl Mahallesinde 04.00 sularında devriye görevi yapan polis aracının tek taraflı trafik kazası geçirmesi sonucu ailesi Ankara'da ikamet eden Yozgat nüfusuna kayıtlı Polis Memuru Yusuf Çelik (27) olay yerinde şehit olmuş, ağır yaralanan Komiser Yardımcısı Burak Z. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Şehit Polis Memuru Yusuf Çelik için bugün 14.30'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde tören düzenlenecek, ardından akşam saatlerinde Ankara iline havayolu ile yolcu edilecektir" denildi.



Camideki teneşir masası üzerinde ölü bebek bulundu



Antalya'da 5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek, cami bahçesindeki teneşir masası (ölü yıkanan masa) üzerinde ölü bulundu.



Konyaaltı ilçesindeki Arapsuyu Merkez Camii müezzini, sabah namazı sonrası teneşir masası üzerinde bir örtü olduğunu fark edip kontrol etti. Örtünün altında bir bebek olduğunu gören cami görevlisi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağzından kan geldiği görülen bebeğin, yaklaşık 6 saat önce öldüğü belirlendi.



Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için caminin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Bebeğin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



İran'a geçecek TIR'lara kota engeli



Van'dan İran'a yük taşıyan TIR'lar, bu ülkenin ithalat kotası dolduğu için Kapıköy Sınır Kapısı'nda bekliyor. TIR şoförleri, soğuk havada zor günler geçirdiklerini belirterek, yetkililerden yardım istedi.



Van ile İran'ın Hoy şehirlerini birbirine bağlayan Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda çok sayıda TIR, günlerdir İran'a geçmek için bekliyor. İran tarafının ithalat kotasının dolması nedeniyle, TIR'ların giriş yapamadığı belirtildi. TIR şoförleri, hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü ilçede, kalacak yer ve yiyecek sıkıntısı çektiklerini söyledi. TIR'ların içinde yatıp kalkan şoförler, araçlarını terk edemediklerini ifade etti. İran tarafının araç geçişlerine izin vermediğini belirten şoförler, yetkililerden bu duruma bir çare bulmasını istedi.



TIR şoförlerinden Abdullah Polatcan, yaklaşık 15 gündür sınır kapısında beklediğini ifade ederek, "İran tarafında kota sıkıntısı var diye biz günlerdir bu soğukta, karda burada bekliyoruz ve çok mağduruz. Yetkililerin devreye girmesini ve bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.



'GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'



Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner ise son günlerde bu konuyla ilgili ciddi sıkıntıların yaşandığını söyledi. Sınır kapısında bekleyen TIR'ların geçişleri ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Biner, "Tabi muhataplarımızla bu konuyu sayın valimizin bilgisi dahilinde görüştük. Sayın valimiz de kendi mevkidaşlarıyla bu konuyu istişare etti. Sorun bizim tarafımızla ilgili değil. İran'ın kendi ithalat kotaları dolduğundan şimdi bizden giden ihracat kalemlerini durdurmuşlar. İran tarafı yasal düzenlemeyle ek bir kota açar ya da ona ihtiyaç duymadan bir karar alır, der ki; 'Bu tarihe kadar gelen mallar içeri alınacaktır.' Tabi bu karar İran'a aittir. İşlemleri bitmiş, hazır TIR'lar için bir defaya mahsus geçiş verilebilir" diye konuştu.



Kerç Boğazında kaybolan Ahmet Gürdağ'ın ailesi haber bekliyor



Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Tanzanya bandıralı iki kargo gemisinde çıkan yangında kaybolan 4 Türk denizciden biri olan 'Maestro' adlı geminin ikinci kaptanı Ahmet Gürdağ'ın (31), gözü yaşlı annesi Işıl Gürdağ, "Oğlum arayacak diye telefonla yatıp, telefonla kalkıyorum" dedi.



Kerç Boğazı'nda 21 Ocak günü yaşanan faciada, Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler yanarak küle döndü. Yangında 2 gemide bulunan 16 Türk müttebattan 8'i kurtulurken 4'ü yaşamını yitirdi, 4'ü ise kayboldu. Aradan geçen 20 güne rağmen haber alınamayan kayıp denizcilerden biri de Maestro adlı gemide görev yapan 2'nci kaptan Ahmet Gürdağ.



20 GÜNDÜR CEP TELEFONUNU ELİNDE DÜŞÜRMÜYOR



Ahmet Gürdağ'ın Gelibolu'da yaşayan annesi Işıl Gürdağ (52) ile babası Günay Gürdağ (54) tek evlatlarından haber alabilmek için telefon başından ayrılmıyor. Gözü yaşlı çift, oğullarının hayatta olması için dua ediyor. Anne Işıl Gürdağ, cep telefonunu elinden düşürmüyor, telefonları kendisinden başka kimsenin yanıtlamasına izin vermiyor. Yangını televizyondan öğrenen anne, acı bir haber ile karşılaşmamak için 20 gündür televizyon dahi izlemiyor.



'PERİŞAN OLDUK'



10 yıllık kaptan olan ve 2 yıldır yanan gemide çalışan oğlu Ahmet Gürdağ ile en son olaydan 3 saat önce telefonla görüştüğünü anlatan anne Gürdağ, "Kötü haber gelecek diye evde kimseye telefon açtırmıyorum. Telefonları sadece ben açıyorum. Oğlum arayacak diye telefonla yatıp, telefonla kalkıyorum. Açık denizde olmadığı sürece beni her gün arardı. Perişan olduk. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Bize bir cevap versinler. Oğlumla olay günü konuştuk. Üç saat sonra bu olay olmuş. Biz olayı sabaha karşı televizyondan öğrendik. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Çocuklarımız kayıp, akıbetleri belli değil. Hiçbir yerden bilgi alamıyoruz. Aranıyor diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Kurtulanlar konuşmak istemiyor. Cumhurbaşkanımızın yardımına ihtiyacımız var" dedi.



Kızından 3 gündür haber alamayan anne yardım bekliyor



Adana'da yaşayan Serpil Doruk(47), Ankara'da yaşayan ve eşinden ayrıldıktan sonra yanına geleceğini söyleyen kızı Selgin Yılmaz'dan (23) 3 gündür haber alamıyor. Gözü yaşlı anne, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi.



Adana'da Seyhan ilçesindeki Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Serpil Doruk'un ilk eşinden olan kızı Selgin Yılmaz, 5 yıl önce Ankaralı kuyumcu S.Y. ile evlendi. 2 çocukları dünyaya gelen çift, boşandı. Çocukların velayeti babaya verildiği.



BEN ONU NE YOKSULLUKLARLA BÜYÜTTÜM



Ailelerin arasındaki husumet nedeniyle kızıyla 5 yıllık süreç içerisinde telefonla çok nadir görüştüklerini vurgulayan anne Serpil Doruk, şunları söyledi:



"Kızımla çok nadir görüştüğümüz zamanlarda bana bir video gönderdi. Gönderdiği videoda, eşinin ve ailesinin kendisine yapmak istemediği şeyler yaptırmaya çalıştıklarını, dayak yediğini, işkence gördüğünü ve kendisini aç bıraktıklarını söyledi. Kızım eşinden boşandıktan sonra otobüsle Adana'ya, benim yanıma gelecekti ama daha sonra kendisinden haber alamadım. 3 gündür kendisine telefonla ulaşamıyorum. Bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum. Kızımın bir an önce evime gelmesini, annesine sığınmasını istiyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Hayatından endişe ediyorum. Allah kimseyi düşürmesin, ben onu ne yoksulluklarla büyüttüm."



Trafikte kavga eden sürücüler, tekerlekli sandalye bağışıyla uzlaştı



Bursa'da, iki sürücü arasındaki şerit ihlali nedeniyle çıkan 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili başlatılan savcılık soruşturması, tarafların uzlaşmasıyla kapandı. Kavgada yaralanan Fatih Turan'ın isteği üzerine İsmail S., Bursa İlker Çelikcan Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Turan, "Trafikte yaşadığımız olayı, uzlaşmamız sonucu hastaneye tekerlekli sandalye bağışıyla tatlıya bağladık" dedi.



Olay, geçen yıl Kasım ayında merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi, İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Fatih Turan (33) ile İsmail S. (45) arasında trafikte şerit ihlali nedeniyle çıkan tartışması, kavgaya dönüştü. Kavgada Fatih S. yaralandı. İki sürücü polis merkezine giderek karşılıklı şikayetçi oldu. Yapılan soruşturmanın ardından İsmail S. hakkında 'kasten yaralama' suçundan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldı.



'MAHKEME KAPISINDAN KURTULDUK, HAYIRLI İŞ YAPTIK'



Cumhuriyet Savcısı Tuncay Demirci, dosyayı, uzlaşma kapsamında olduğundan, uzlaştırmacı memur Hatice Bağın'a verdi. Bağın, iki tarafı bir hastaneye tekerlekli sandalye bağışı karşılığında uzlaştırdı. Bursa'da hayır kurumlarına ve yardıma muhtaç insanlara elinden gelen yardımı yaptığını belirten esnaf Fatih Turan, "Hatice Hanım, telefonla arayıp uzlaşma konusunu anlattı. Ben de bir hayır kurumuna tekerlekli sandalye alınması karşılığında anlaşabileceğimi söyledim. İsmail S., 500 lira değerinde tekerlekli sandalyeyi Bursa İlker Çelikcan Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne bağışta bulunup, makbuzu uzlaştırmacı memura verdi. Şüpheli yaralama suçundan ceza almaktan kurtuldu. İkimiz de mahkeme kapılarından kurtulduk. Boş yere mahkemeleri meşgul etmedim. Güzel bir bağış oldu. Böyle olaylarda insanları uzlaşmaya davet ediyorumö dedi.



Vali Karaloğlu, uygulama noktalarına görüntülü bağlandı



Antalya il genelinde 3 bin 632 personelin katılımıyla Huzur Akdeniz Uygulaması 2019-2 gerçekleştirildi. Vali Münir Karaloğlu, ilçelerde ve denizde görev yapan ekiplerle görüntülü bağlantı kurdu.



İlki ocak ayında gerçekleştirilen Huzur Akdeniz Uygulaması'nın ikincisi, dün gece gerçekleştirildi. Antalya il merkezi 19 ilçede, 20.00 ile 01.00 saatleri arasında eş zamanlı uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri birlikte hareket etti. 5 saat süren uygulamaya 818 ekip, 3 bin 632 personel, 6 arama köpeği, 9 yüzen unsur katıldı.



Vali Karaloğlu, uygulama öncesinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt ve personelin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.



'AMACIMIZ HUZUR KAÇMADAN TEDBİR ALMAK'



Esas görevlerinin olayların çıkmasına engel olmak olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, "Antalya'da vatandaşın huzurunu temin etmek maksadıyla Akdeniz Huzur Operasyonu adı altında yaptığımız operasyonun ikincisini bugün yapıyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada, önce şok yol uygulaması yapıyor, ardından umuma açık 502 yerde denetleme yapacaklar. Amacımız önleyici ve caydırıcı emniyet hizmeti sunmak. Toplumun huzuru kaçmadan tedbir alabilmek amacımız. Bu akşam yaptığımız Huzur Akdeniz Uygulaması 2019-2'nin anlamı bu" dedi.



'HUZUR ANTALYA İÇİN DAHA ÖNEMLİ'



Türkiye için huzurun önemine dikkat çeken Karaloğlu, "Şehrimize her sene yerli ve yabancı 20 milyon insan seyahat ediyor onun için bir kat daha huzura ve esenliğe dikkat ediyoruz. Uyuşturucu ile ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Artık evlatlarımızın birilerinin para hırsıyla zehirlenmesine izin vermeyeceğiz. Bu akşamki uygulamaların bir ayağı da narkotik. Huzur yoksa, güvenlik yok bunlar dışında diğer işleriniz iyi olsa da bir şey ifade etmiyor" diye konuştu.



UYGULAMA NOKTALARINA GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI



Operasyona katılan tüm personele teşekkür eden Karaloğlu, konuşmasının ardından Akseki, Alanya, Döşemealtı, Korkuteli, Kaş ve Kaleiçi açıklarında uygulama yapan sahil güvenlik botundaki görevli personelle görüntülü bağlantı kurarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.



