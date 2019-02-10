Dha Yurt Bülteni-4

1)KIZILAY'IN SURİYE SINIRINDA KURDUĞU SERADA ÜRÜN HASADINA BAŞLANDIMARDİN Kızılay Toplum Merkezi tarafından Suriye sınırında kurulan serada, ürün hasadına başlandı.

1)KIZILAY'IN SURİYE SINIRINDA KURDUĞU SERADA ÜRÜN HASADINA BAŞLANDI



MARDİN Kızılay Toplum Merkezi tarafından Suriye sınırında kurulan serada, ürün hasadına başlandı. Ekipman ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanan serada elde edilecek gelir, aralarında Suriyeliler'in de bulunduğu 21 kişiye dağıtılacak.



Mardin Kızılay Toplum Merkezleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Türk Kızılay Geçim Kaynağını Geliştirme Programı Tarımda İstihdam Projesi' kapsamında, sınır köylerinde yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik verilen tarım eğitiminin ilk hasadı yapıldı. Suriye sınırındaki Artuklu ilçesine bağlı Küçükköy'de hayata geçirilen projede, verilen teorik ve uygulamalı mesleki eğitimleri sonunda kurulan serada ekilen sebzeler toplandı. Malzeme ve ekipman ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanan sera ve tarlalarda sebzenin yanında ayrıca lavanta ve çilek fide ekimleri de yapıldı.



'BU, PİLOT BİR UYGULAMA'



Aralarında Suriyeliler'in de bulunduğu 21 kişinin istihdam edildiği projenin Mardin'de pilot uygulama olduğunu anlatan Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi Yöneticisi Semra Karaboğa Taşkıran, serada marul, çilek, lavanta gibi bir çok ürünün yetiştirildiğini söyledi. Projenin ilk etabında Tarım ve İl Müdürlüğü ile yapılan protokolle gerçekleştiğini anlatan Taşkıran, "Çeşitli araştırmalar yaptık. Bu araştırmalar kapsamında bölgemizde şu ana kadar yetiştirilmeyen çeşidi az ürünler üzerine odaklanmaya ve bu konuda hem Suriyelilerin hem de vatandaşlarımızı eğitmeyi amaçladık. Bu kapsamda 5 dönüm arazide çilek, 5 dönüm arazide lavanta ve 250 metrekarelik 2 alanda da seracılık faaliyetlerini yürütmeye başladık. Pratik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirdik. Bu ürünlerin nasıl ekilip biçileceği ve hasadı öğretildi. Şimdi marulun hasadı başladı. İlerleyen durumlarda da diğer ürünlerin hasadı yapılmaya başlanacak. Proje kapsamında şimdi 21 kişi çalışıyor. 15'i Suriyeli faydalanıcılar 6'sı Türk vatandaşı oluşturuyor. Nitelikli tarım işçisi yetiştirmeyi düşünüyoruz. Hasadı yapılan 4 bine yakın marul satışı gerçekleştirilecek. Bahar aylarında da çilek ve lavantaların hasadı ve satışları yapılacak. Bu satılardan elde edilen gelirler devam eden 21 kursiyerlere bölüştürülecek. Bu, pilot bir uygulama. Bu tarz ürünlerin yetirilmesi ve nitelikli tarım işçilerin yetiştirilmesine amaçlıyoruz. Aynı zamanda buradaki çiftçilerimizin de bu topraklarda farklı ürünlerin yetirileceğini göstermek. Küçük fakat etkisi büyük olacak diye düşünüyoruz. Bulunduğumuz köy Suriye sınırına çok yakın. Dolayısıyla benzer kültürleri barındırıyoruz. Bizim ülkemizde de kendi ülkelerin de gibi hissediyorlar. Bu yüzden çalışırken de daha azimliler. Bir şeyler üretirken de çok mutlu oluyorlar. Bu şekilde hem ülkemize hem de kendilerine bir gelir kapısı elde etmiş olacaklar. İnşallah ilerleyen zamanlar da daha büyük projelerle insanları topluma entegre etmeye birlikte yaşamaya devam etmelerini sağlayacağız" dedi.



İmzalanan protokollerle birlikte bölge halkının, yerlerinden edilmiş Suriyeliler dahil herkes için eğitim fırsatlarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Taşkıran, kursiyerlerin tarım ve gıda eğitimlerine erişimi konusunda istihdamlarının kolaylaştırılması, eğitimlerin verileceği bölgelerdeki yerel kalkınmanın sağlanması, gençliğin mesleki eğitim ve beceri geliştirme eğitimleri hizmetleriyle tarıma kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi.



TERAPİ VE MESLEK EDİNME BİR ARADA



Bu çalışmayla Türkiye'de kamp dışında geçici koruma altında yaşayan Suriyelilere yönelik psikolojik ve sosyal alanlarda da destek olduklarını ifade eden Taşkıran, yeniden toparlanma ve yerel toplum ile uyum içerisinde birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesini sağlayarak kriz sonrası iyileştirme yardım faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti.



'SURİYELİLERİN TOPLUMA ENTEGRASYONUNU AMAÇLIYORUZ'



Mardin Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Önen ise projeyle Suriyeli mültecilerin topluma entegrasyonu sağlanması amaçlandığı belirterek, "Suriye sınırındaki köyde Türk Kızılay Toplum Merkezi tarafından finanse edilen projemizde bölgemize katma değeri yüksek yeni ürünlerin girişini amaçlıyoruz. Aynı zamanda da Suriyelilerin topluma entegrasyonu ve ülkemizin ekonomik direncini artırmayı amaçlıyoruz. Şimdi marulun hasat zamanı, oldukça güzel verim elde edildi. İnşallah Türk Kızılay'ı ve diğer kurumlarımızla bu tarz projeler devam etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.



'YILLAR SONRA KIZILAY SAYESİNDE YÜZÜM GÜLDÜ'



Proje kapsamında tarım eğitimi alan kursiyerlerden Müslime Derbesi, yıllar sonra ilk defa Kızılay sayesinde yüzünün güldüğünü belirterek kızı ile birlikte çilek yetiştiriciliğini öğrenmek için kurslara katıldığını söyledi. Savaşın etkisi ile yerini ve yurdunu terk ederek Mardin'e geldiğini anlatan 56 yaşındaki Derbesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önce evlerini açtıkları için şimdi de meslek sahibi olma imkanı verdikleri için teşekkür etti.



'ALLAH, TÜRK DEVLETİNDEN DE VATANDAŞLARINDAN RAZI OLSUN'



Aldığı eğitimle marul yetiştirmeye başlayan 67 yaşındaki Suriyeli Fethiye Mehmet Ali, "Biz Suriye'de iyi bir hayat yaşıyorduk. Savaş olmadan güzel bir yaşantımız vardı. Savaş olduktan sonra Türkiye'ye geldik. Burada bu işe başladık. Türk Kızılay'ından Allah razı olsun. Bize öyle bir imkan sağladı. Tarımla çalışıyorum. Allah Türk devletinden de vatandaşlarından razı olsun. Başkan Erdoğan, bizim elimizden tuttu. Bütün mazlumların elinden tuttu. O olmasaydı gidecek bir yerimiz olmazdı. Türkiye olmasa gidecek bir yerimiz olmazdı. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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Sera ve tarladan görüntü



Çalışanlardan görüntü



Ekilen marullardan görüntü



Hasadın yapılması



Röportajlar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 820 MB



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2)BOZDAĞ KAYAK MERKEZİ, ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR



KARAMAN'ın Ermenek ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, kayak severlerin ilgisini bekliyor. Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, "Bozdağ Kayak Merkezi'nde yoğun karla birlikte kayak sezonunu açtık. T-bar sistemimizle birlikte 1 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak yapmanın keyfini yaşamaktayız" dedi. Taşeli Platosunda yer Ermenek'teki 1750 rakımlı Bozdağ Kayak Merkezi, geçen yıl pist iyileştirme ve 'T-bar' sistemiyle kayak severlere daha iyi hizmet sunmaya başladı. Ermenek Baraj Gölü'ne 25 dakika uzaklıkta bulunan kayak merkezi başta Karaman olmak üzere Konya, Antalya ve Mersin'e yakın olması nedeniyle de cazibesini artırıyor.Kayak severleri Ermenek'e beklediklerini belirten Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, "Bozdağ Kayak Merkezi'nde yoğun karla birlikte kayak sezonunu açtık. T-bar sistemimizle birlikte 1 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak yapmanın keyfini yaşamaktayız." diye konuştu. Kayak yapmaya gelen Esra Didar Bademci, 8 yıldır kayak yaptığını belirterek, "Bozdağ Kayak Merkezi'nde öğrenip, profesyonelleştik. Isparta'daki yarışlara katılıyoruz. Kar olduğu zamanlar her hafta sonu buraya gelmeye çalışıyoruz." dedi.



Semra Bademci, "7 yıldır kayak yapıyorum. Bu pisti ve kayak merkezi çok güzel." dedi.



Doğuş Aydın, "13-14 yıldır kayak yapıyorum ve 7 yıldır da Bozdağ Kayak Merkezi'ne gelip kayak yapıyorum. Pist uzunluğu hem acemiler, hem de profesyoneller için çok iyi ve şehir merkezine de çok yakın.ö diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Kayak Merkezi'nden drone ile görüntü



Kayak yapanlardan detay



Röportajlar



(Haber- kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA)



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3)HORTUM, ÇİÇEK SERALARINI OLDUĞU GİBİ '14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ DE ETKİLEYECEK



AKSARAY'da '14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kalması üzerine gözler çiçekçilere çevrildi. Hortumun çiçek seralarını etkilemesi nedeniyle, sebze ve meyvede olduğu gibi 'Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatların yüksek olması bekleniyor.



'14 Şubat Sevgililer Günü' nedeniyle çiçekçilerde hareketlilik başladı. Bu yıl Akdeniz bölgesinde meydana gelen hortum, sebze ve meyve seralarında olduğu gibi çiçek seralarını da etkiledi. Bu da yine sebze ve meyve fiyatlarında olduğu gibi çiçek fiyatlarını da etkilemeye başladı. Yaklaşık 15 ile çiçek dağıtan İsmail Baltacı, çiçek fiyatlarının da, sebze fiyatları gibi artış gösterdiğini belirtti. Daha önce tanesini 2 liraya toptan fiyata satılan kırmızı gülü bu yıl 5 yıla satıldığına dikkat çeken Baltacı, "Sevgililer Günü, yaklaşması nedeniyle şu anda siparişlerimiz yoğun; ama çiçek fiyatları çok yükseldi. Bu yıl seralarda domates, biber fiyatları nasıl yükseldiyse, gülün fiyatı da o derece yükseldi. Geçen yıl toptan 2 liraya verdiğimiz gül bu yıl toptan 5 lira oldu. Bunun nedeni ise seraları hortum ve sel sularının vurması.ö diye konuştu.



'Sevgililer Günü' nedeniyle taleplere yetişemediklerini ifade eden Baltacı, "Koli ile gelen gülleri burada kovalara dibine su doldurup servis araçlarımızla sevkiyata başladık. Şu an da çiçekçilerden yoğun talep var. Talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.



Yaklaşık 4 aydır çiçek satışlarında düşüş olduğunu da belirten Baltacı, satışların yükselmesi için umutlarını 'Sevgililer Günü'ne bağladıklarını kaydetti.



Görüntü Dökümü



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Çiçeklerden detay



Çalışanların çiçek hazırlaması



İsmail Baltacı röp.



(Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)



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