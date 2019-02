Dha Yurt Bülteni -4

Dikili'de helikopterden tespit edilen 48 kaçak göçmen yakalandıİzmir'in Dikili ilçesinden bindiklere ilastik botla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Sahil Güvenlik helikopterinin tespit ettiği 48 kaçak göçmen, yakalandı.

Dikili'de helikopterden tespit edilen 48 kaçak göçmen yakalandı



İzmir'in Dikili ilçesinden bindiklere ilastik botla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Sahil Güvenlik helikopterinin tespit ettiği 48 kaçak göçmen, yakalandı.



Sahil Güvenlik helikopteri geçen cumartesi günü saat 07.30 sıralarında, Dikili açıklarında çoğunluğu çocuk bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını tespit etti. Bilgilendirilen Sahil Güvenlik Botu ekibi, bölgeye yönlendi. Ekipler, durdurulan lastik botta 12'si erkek, 9'u kadın ve 27'si çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmeni yakaladı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenler kıyıya getirildi. Kaçaklar kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------



Kaçakların tespit edilmesi



Kaçakların yakalanması



Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR,



==================



Adana'da 3 kişinin öldüğü kaza, başka bir yolcu tarafından görüntülenmiş



Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu asker Haydar Ateş ile Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın'ın hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı kaza anı, otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Kaza, 31 Ocak'ta saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. Karataş ilçesinde askere gidecek Haydar Ateş'i yolcu etmek için Karataş Belediyesi'nden midibüs ayarlayan yakınları, il merkezine gitmek için yola çıktı. Yüreğir ilçesine geldiklerinde midibüs, iddiaya göre ters yönden gelen İbrahim Ç.'nin kullandığı iş makinesiyle çarpışıp, devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, vatani görevini yapmak için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü'ndeki öğrenimini donduran asker Haydar Ateş ile Elzem Ateş ve Murat Kazım hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Haydar Ateş'in cenazesi, Karataş'ta yapılan askeri törenin ardından toprağa verildi.



BAŞKA BİR YOLCU GÖRÜNTÜLEDİ



Kaza yaşanmadan midibüste yapılan asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı. Midibüste bulunan bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği olayda gençlerin şarkı söyleyip eğlendiği görülüyor. Elazığ'daki askeri birliğine teslim olamadan hayatını kaybeden Haydar Ateş'in de midibüsün ön konsoluna oturarak şarkı söyleyip, arkadaşlarına alkışlarla eşlik etmesi dikkat çekiyor. Görüntüler, midibüsün iş makinesine çarpması sonucu şiddetli sarsılmanın ardından son buluyor.



Görüntü Dökümü



---------



Midibüsün içindeki yolculardan görüntü



Eğlenmeleri



Kaza anı



SÜRE: 27" BOYUT: 1,59 MB



Haber: Nuri PİR-Kamera: ADANA,



==============



Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından turizmde 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle gözlerin çevrildiği Şanlıurfa'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi ören yeri Göbeklitepe yerli ve yabancıların ilgi odağı oldu. Ocak ayında çok sayıda turist, Göbeklitepe'de Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatını buldu.



Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye yerli ve yabancı ziyaretçi akını sürüyor. Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi yakınlarında Neolitik Çağ'a ait Göbeklitepe'de, 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü iş birliğinde kazı çalışmalarına başlandı. Kazı çalışmalarında şimdiye kadar Neolitik Çağ'a ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'de kazılar 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan edildiğini açıklamasının ardından geçen Ocak ayında çok sayıda yerli ve yabancı Göbeklitepe'deki ören yerlerini ziyaret etti.



Şanlıurfa'nın bu yıl turizminde altın yılını yaşanacaklarını kaydeden Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, "Göbeklitepe'nin Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesiyle turizm yoğunluğu yaşadık. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından turizmde 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle birlikte önümüzdeki aylarda nerdeyse oteller tam doluluğa ulaştı. Bunun için bir an önce gerek konaklama, gerekse diğer alanlarda yetkililerin hummalı bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Ayrıca Göbeklitepe'yi görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin en büyük sıkıntısının uçak seferlerinin azlığından şikayetçi oldukları biliyoruz. Bu sorunların acilen giderilmesi gerekiyor" diye konuştu.



Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçiler ise ilk defa gördükleri Göbeklitepe'deki ören yerlerine hayran kaldıklarını söyledi.



Görüntü Dökümü



-------



-Göbeklitepe'den görüntü



-Ziyaret edenler



Haber-Kamer: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, -



=================



Otomobile çarpan servis minibüsü, lokantaya girdi: 1 ölü, 11 yaralı (EK)



OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ



Düzce'de, servis minibüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşaktan dönerek kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan hızla gelen minibüsün çarptığı görüldü. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ömür Öztürk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ömür Öztürk'ün çocuğunu okula bırakmak için yola çıktığı öğrenilirken, yaralanan 11 kişinin tedavisi devam ediyor.



GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ



DÜZCE-DHA



==============



Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama



Çorum'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evin havalandırma boşluğu ile tuğa arasına saklanmış 211 ecstasy hap, 310 gram skunk, 291 gram esrar ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu madde ticareti ve temini yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucu maddelerin saklandığı adresleri tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, kent merkezi ve Osmancık ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler Ş.Ö., O.H.A., Ş.H., H.B., V.E., Ö.Y., O.G., M.I., Ş.A., G.Z. ve U.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 211 ecstasy hap, 310 gram skunk, 291 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucuları evde havalandırma boşluğu ve tuğa arasına saklandığı belirlendi.



Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Ö., Ş.H., Ö.Y., V.E. ve G.Z., tutuklanırken, diğer şüpheliler de adli kontrolle serbest kaldı.



Görüntü Dökümü



---------



Polisin evlerde arama yapması



-Zanlıların adliyeye çıkartılması



-Detaylar



(SÜRE: 3.50 Dk ) (BOYUT: 46 MB)



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,



================



Öğrencilerin saçları kanser hastalarına umut olacak



Türkiye'nin farklı kentlerinde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencileri, kestikleri saçlarını kanser hastalarına umut olması için Mersin'deki bir peruk merkezine gönderiyor. Merkezde işlenip peruk haline getirilen bu saçlar, kemoterapi nedeni ile saçlarına veda etmek zorunda kalan kız çocuklarına hediye ediliyor.



Kemoterapi mağduru yaklaşık 400 kadına ücretsiz peruk hediye eden Mersin'deki bir peruk merkezi, şimdilerde farklı bir projeye ev sahipliği yapıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrılar ile birlikte merkeze her gün kargo paketi geliyor. Bu paketlerde ise özellikle ilk ve ortaokul öğrencilerinin saçları yer alıyor. Merkezde işlenerek peruk haline getirilen bu saçlar, kemoterapi nedeni ile saçlarına veda etmek zorunda kalan kız çocuklarına hediye ediliyor. Saçların sahiplerinin yazdığı mektuplar da saç bağışının hangi duygularla yapıldığını gözler önüne seriyor.



'ÇOCUKLARA GÖNDERECEĞİZ'



Saç bağış kampanyasına ilişkin bilgi veren merkezin sahibi Mustafa İçpınar, "Saçlarınız saçlarımız olsun. Saçlarınız başkalarının mutluluğu olsun. Saçlarınız çok uzunsa ve kestirmeyi düşünüyorsanız bağış yapabilirsiniz. Yaklaşık 100 farklı kişiden kesilmiş saçlar geldi. Bu saçların bazıları peruk yapmak için yetersiz olduğu için birden fazla saçı kombin ettik ve bu perukları hazırladık. İçerisinde o kadar duygusal kareler var ki, yazılan mektuplar ömre bedel. Bu mektupları ihtiyaç sahiplerine peruklarla beraber gönderiyorum. Bu aralar ilkokul öğrencilerimiz çok hevesli. Bu yüzden saçların tamamını ilkokul ve ortaokul yaşlarındaki çocuklara göndereceğiz" dedi.



'SAÇIMA ÇOK İYİ BAK'



Saçlarını Uşak'tan bağışlayan ilkokul öğrencisi Huriyenur Akça da mektubunda, "Merhaba... Ben, sana saçını bağışlayan küçük kızım. Kendimi bildim bileli hiç saçımı kestirmedim ve kestiremem sanıyordum. Birgün öğretmenim, 'Senin saçın çok uzun. Saçlarını bağışlamak ister misin?' diye sordu. Senden istediğim, saçıma çok iyi bakman. Çünkü ben bu zamana kadar saçlarıma çok iyi baktım" ifadelerine yer verdi.



Görüntü Dökümü



----------



Bağışlanan saçların genel ve detay görüntüleri



Saç sahiplerinin mektuplarının okunması



Perukların genel ve detay görüntüleri



Mektupların görüntüleri



Merkez sahibi Mustafa İçpınar ile röportaj



SÜRE: 02'59" BOYUT: 322 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



=================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Çipras'tan Erdoğan Açıklaması: Kıbrıs'ın Kaynaklarının Bütün Kıbrıslılara Ait Olduğunu Söyledim

Tanzim Satış Fiyatları Yarı Yarıya Düşürdü

Devlet Bahçeli'ye Atatürk'ün Silahı Hediye Edildi

Midibüs TIR'a Çarptı, Olay Yerinde Can Pazarı Yaşandı