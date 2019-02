Dha Yurt Bülteni -4

Bursa'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu 52 kişi gözaltında Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştiriken şafak operasyonunda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu 52 kişi gözaltında







Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştiriken şafak operasyonunda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensubu olabileceği düşünülen kişilerin adreslerini tespit etti. Sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Kuruçeşme ve Altıparmak mahallelerinde 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araçların destek verdiği operasyonda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



===============



Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede



Adıyaman'da, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.



Ankara merkezli 76 ilde başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman'da 14'ü komiser yardımcısı, 2'si sivil olmak üzere 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 2 sivil ile 1'i aktif görevde olan 14 komiser yardımcısı gözaltına alındı.



Emniyette sorgulaması tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi, 6 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Görüntü Dökümü



--------------



Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Otobüsün acil servise yanaşması



Güvenlik önlemi alınması



Şüpheliler indirilmesi



Şüpheliler acil servise götürülmesi



Şüpheliler otobüse bindirilmesi



Şüpheliler adliyeye götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



==================



Demiryolunda kış mesaisi



Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde TCDD görevlileri, demiryolu ulaşımının açık kalması için yoğun çaba sarfediyor.



Erzurum-Kars Demiryolu'nda, 217 kilometrelik mesafede hattın açık kalması için demiryolu işçileri, kış boyunca raylarda kar ve buz temizliği yapıyor. Sabahın erken saatlerinde sırtladıkları küreklerle istasyonda bulunan demiryolu hattına inen işçiler, yolda rotatifle, tünellerde ise kazmalarla buz temizliği yapıyor. İşçiler, tünellerde hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düşmesi nedeniyle ulaşan buz kütlelerini kırarak trenin tünelden sorunsuz geçmesini sağlıyor. İşçiler, tünellerde kırdıkları büyük buz kütlelerini vagonlara yükleyerek tünel dışına taşıyor.



Kar yağışının ardından yolların kapanmaması için çalışma yaptıklarını ifade eden TCDD yetkilileri, "Yolların gün boyu açık kalması, trenlerin güvenli bir şekilde gidip gelmesi ve yolcularımızın rahat seyahat edebilmeleri için gerekleri önlemlerin alınması gerekiyor. İşçiler, iş makinelerin de yardımı ile bu görevi sürüdürüyor" dediler.



Görüntü Dökümü



----------



-Rotatif'in tren raylarındaki karları temizlemesi



-Tünellerdeki buzları hilti kazma ve küreklerle temzilemesi



-Tünelden çıkarılan buzların dışarı çıkarılması



SÜRE: 02.56 BOYUT: 544 MB



Haber-Kamera: ERZURUM/DHA



=================



Engelli Sevda Çakan, hurda toplayarak 5 çocuğuna bakıyor



BURSA'nın İnegöl ilçesinde yıllardan bu yana hurda toplayıp satarak biri engelli 5 çocuğuna ekmek getiren yaralı kadın Sevda Çakan(49) azmi görenleri şaşırtıyor. 4 yıl önce eşinden boşanan geçtiğimiz aylarda sağ kolunu kıran, yağmur-çamur demeden sabah evinden çıkıp İnegöl'ün sokaklarını tek tek gezerek hurda toplayan fedakar ve cefakar anne, sattığı hurdalardan elde ettiği parayla 5 çocuğuna bakıyor. Devletin engelli çocuğu için verdiği paranın yetmediği için sokaklarda rızkını kazanan kadının, ekmek teknesi hurda arabası.



4 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra 5 çocuğuyla birlikte Süleymaniye Mahallesi Güney Kanal sokakta derme çatma bir evde kalan 49 yaşındaki Sevda Çakan, hurdacılık yaparak evini geçindirmeye çalışıyor. Bahçede düşerek kolu kırılan Çakan, doktorların 'Çalışmamam gerekiyor' demesine rağmen çocukları için sokak sokak gezip hurda toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor.



ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM



Biri engelle olmak üzene 5 çocuğuyla birlikte yaşam savaşı veren Sevda Çakan, "4 yıl önce eşimden ayrıldım. Çocuklarıma bakmak için İnegöl'de sokak sokak gezip hurda eşya topluyorum. El arabasıyla topladığım hurdaları satarak evimi geçindirmeye ve çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Çocuğumun biri engelli olduğu için devlet az da olsa yardım ediyor ama 6 kişilik bir aileye bu yetmez. Bahçede hurdalarla uğraşırken düşerek kolumu kırdım. En son muayeneye gittiğim de doktor çalışmamam gerektiğini söyledi ama çalışmazsam nasıl geçineceğim? Zorda olsa tek elimde hurda eşya topluyorum. 11 yıldır İnegöl'de hurda eşya topluyorum. Bu yaptığım işten de utanmıyorum. Alnımın teriyle ekmeğimi kazanmaya çalışıyorumö dedi.



BANA YARDIM EDİN



Çakan, "Benim tek derdim çocuklarımın iyi bir eğitim almalarıdır. Bunun için her zorluğa göğüs germeye çalışıyorum. Ama elimden bu kadar geliyor. Bunun için hem devlet büyüklerimizden hem de hayırseverlerden yardım bekliyorumö diye konuştu.



Görüntü dökümü



------------



-genel görüntü



-hurda toplaması



-açıklama



-detaylar



Görüntü süresi: 3.24 DK boyut 381 MB



HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



====================



Öğretmeni 'büyüyünce yazar olacaksın' dedi, 9 yaşında kitap yazdı



Bursa'da öğretmeninin ödev vermesi üzerine hikaye yazan ilkokul 4'ncü sınıfta eğitim gören Nergis Odunkıran(9), hikayesi öğretmeni ve arkadaşları tarafından beğenilince yazmaya devam etti. Öğretmeninin, 'sen büyüyünce çok büyük yazar olacaksın' dediği Nergiz, 9 yaşına geldiğinde yazdığı tüm hikayeleri birleştirerek kitap haline getirdi.



İlkokulda eğitim görmeye 4 yıl önce başlayan Nergis Odunkıran, okuma-yazma öğrendikten sonra öğretmeninin verdiği hikaye yazma ödevlerini çok sevdi. İlkokul 3. sınıftayken yazmaya başlayan Nergis, yazmaya devam etti. Öğretmenine, 'Ben yazar olabilir miyim?' diye soran Nergis, öğretmeninden 'Çok kitap okursan sen de yazar olabilirsin' cevabını aldı. Bu cevapla motive olan Nergis, İlkokul 4'ncü sınıfa geldiğinde 50 sayfalık hikaye kitabını tamamladı. Ailesinin maddi yetersizliğinden dolayı yazdığı kitaptan sadece 1 adet bulunan Nergis'in en büyük isteği kitabının çoğaltılarak herkesin okumasını sağlamak. Hikayelerinde hayvan sevgisi, arkadaşlık ve çevre duyarlılığı gibi konuları işleyen Nergis, "Yazarken odada oturuyordum sonra önümde duran koltuğu konuşturdum. Süpürgeyi koltukla küstürdüm. Sonra perde onları barıştırsın dedim. Yazarken bu tarz şeyler düşündüm. Hikayelerimde bir kız var. O kız yere çöp atıyor. Başka bir kız da o çöpü alıp çöpe attıktan sonra o kızı yere çöp atmaması konusunda uyarıyor. Hikayenin devamında yere çöp atan kızı uyaran diğer kız gelerek 'sen artık çevreyi çok kirlettin' diyor ve çöp atan kız rüyasında kendini bir orman olarak görüyor. Çöplerin kendisine atıldığını düşünerek yere çöp atmaktan vazgeçiyor. İnsanların hayvanlara eziyet etmemelerini istiyorum. Haberlerde bir köpeğin bacaklarını kestiklerini gördüm, insanların bunu yapmamalarını, çevreyi kirletmemelerini ve ağaç dikmelerini istiyorum" dedi.



'HERKESİN TANIDIĞI YAZAR OLMAK İSTİYORUM"



Büyük bir yazar olmak istediğini belirten Nergiz, "Mesela okuduğumuz kitapların yazarlarıyla ilgili derslerimizde konuşuyoruz. Benim de kitaplarımı okuyup benim hakkımda konuşmalarını istiyorum. Birinin gelip kitabımı alıp, bastırıp, dağıtmasını, herkesin kitabımı okumasını çok istiyorum" dedi.



NERGİS'İN YETENEĞİNİ ÖĞRETMENİ KEŞFETTİ



Nergis'in yeteneğini ilkokulda öğretmeni Fatma Öztürk'ün keşfettğini söyleyen anne Hülya Odunkıran(28), "Nergis'i sürekli okumaya teşvik etti. Öğretmenimiz bunu bizimle de paylaştı. Nergis okuma yazmayı öğrendikten sonra sürekli farklı farklı hikayeler okuyordu. Daha sonra hikayeler yazmaya başladı. O hikayeleri takip edip fikirler verdik. Giderek hikaye yazmak konusunda kendini geliştirdi ve biriken tüm hikayelerini bir kitap haline getirmek istedik. Öğretmenimiz bize oldukça destek verdi" dedi.



NERGİS'İN DESTEĞE İHTİYACI VAR



Bir anne olarak çocuğunuzun kitap okumasının daha çok güzel olduğunu belirten anne Hülya Odunkıran, "Nergis'in okumanın yanında yazması ve bu yaşta bu noktalara gelmesi bana çok güzel bir duygu yaşatıyor. Kızımızın ailecek hep yanındayız ve bunun devamının gelmesini istiyoruz. Nergis 9 yaşında ve büyük bir hayali var. Yetkililerin Nergis'in elinden tutmalarını istiyorum. İlerde bir yazar olarak topluma kazandırılabilir ancak bu konuda desteğe ihtiyaç duyuyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------



-Nergis'in hikaye yazması



-Nergis'in kitap okuması, ders çalışması



-Mutfakta annesine yardım etmesi



-Aile içinde sohbet, Nergis'in hikaye okuması



-Nergis Odunkıran ile röportaj



-Anne Hülya Odunkıran ile röportaj



Süre: 5.16 Boyut: 591 MB



Haber: Enver Fatih TIKIR/ Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,



========================



Tulum sanatçısı, 5 metrekarelik atölyesinden sesini dünyaya duyurdu



Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan ve kaybolmaya yüz tutan tulum ezgilerini derleyerek arşivine kazandırdığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca UNESCO'nun, 'Yaşayan kültür hazinesi mirası' ödülüne de aday gösterilen tulum ustası ve sanatçısı Bülent Bekar (39), 5 metrekarelik atölyesinde tulum yapıp satıyor. Bekar, atölyesinde ürettiği tulumları Yunanistan başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihraç ederek, gelir de elde ediyor.



Bölge çalgılarından tulumu ilçedeki atölyesinde yaparak satan, aynı zamanda tulum sanatçısı da olan Bülent Bekar, 5 metrekarelik atölyesinde tulum yapıp satmaya başladı. Ayda 2 ya da 3 tulum yapabilen Bekar, ürettiği tulumları Yunanistan başta olmak üzere ABD, İngiltere ve İskoçya'nın da aralarında yer aldığı ülkelere ihraç ederek, gelir elde ediyor. Yörede kaybolmaya yüz tutan tulum ezgilerini derlemek için başlattığı çalışmayı 2009 yılında tamamlayan Bekar, en eskisi 100 yılı aşkın 46 horon, 12 de yol ezgisini Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivine kazandırdı. Aynı yıl bakanlık tarafından UNESCO tarafından verilen "Yaşayan kültür hazinesi mirası" ödülüne aday gösterilen Bekar'ın öyküsünün anlatıldığı 'Tulumcu belgeseli' Bulgaristan'da 21 ülkeden 88 belgeselin katıldığı yarışmada birincilik ödülü kazanmıştı.



2004 yılından itibaren 5 metrekarelik atölyesinde geleneksel çalgı aleti tulum üretimi yaptığını anlatan Bülent Bekar, bir ustanın ayda 2 ya da 3 tulum yapabileceğini anlattı. Ürettiği tulumları dünyaya gönderdiğini belirten Bekar, "Bugüne kadar dünyanın her yerine tulum gönderdim. Neredeyse göndermediğim ülke kalmamıştır. İnternet ortamından bizi bulup sipariş veriyorlar. Bende tulumu yapıp gönderiyorum" dedi.



'BU SANATIN BİR ATÖLYESİ OLMALI'



Tulum yapmaya başladığında ilçe merkezinde hiç tulum atölyesi olmadığını hatırlatan Bekar, "Bu benim çok ilgimi çekiyordu. Tulum yapan ustalar vardı, fakat evlerinde ayırdıkları küçük odalarda gözlerden uzak tulum yapmaya çalışıyordu. İlçe merkezinde bu sanatın icra edildiği, yapıldığı, üretildiği bir atölye olması gerektiğine hem inandım. Tulum yapmaya başladıktan sonra ilçe merkezinde küçük atölyeyi açtım. Tulum tamamen el işçiliği ile yapılıyor. Makine kullanılmıyorum. Küçük atolyede yaptığımız tulumlar dünyanın dört bir tarafına gönderiyorum. Tulum imalatı tamamen el emeğidir. Ürettiğimiz her şey inşan eliyle yapılır ve makine kullanılmaz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------



Bülent Bekar'dan dxetaylar



Tulum yapması



Tulum detayları



Bülent Bekar ile röp.



Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA



=================



Hurdadan sanat eseri yaptılar



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin makine teknikerleri, hurdaya ayrılan motosiklet, otobüs, kamyon ve vinç parçalarını birer sanat eserine dönüştürmeye devam ediyor. Usta ellerden çıkan son eser 'gitar çalan rockçı' oldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nda görevli otomotiv teknikerleri, boş zamanlarını değerlendirdikleri sanat çalışmalarıyla parmak ısırtıyor. Çöpe atılacak malzemelerden herkesin ilgiyle izlediği heykeller yaratan usta eller, hurdaya ayrılan otobüs, kamyon, motosiklet ve iş makinelerinden çıkan metaller dışında hiçbir malzeme kullanmıyor. Makine ve araçlardan çıkan atık malzemelerden heykel yaparak yaratıcılığın sınırlarını zorlayan teknikerler, deve kuşundan yusufçuğa, gitardan baykuşa kadar gerçekleştirdikleri çalışmalara şimdi 'gitar çalan rockçı'yı ekledi.



300 kilo ağırlığındaki gitar çalan rockçı heykelinin yapımında 500 debriyaj baskı yayı, 50 zincir, 10 şanzıman dişlisi, 3 motor krankı, 2 hidrolik piston, 2 iş makinesi kova tırnağı, 4 set triger zinciri, külbütör mekanizması, 2 enjektör, 2 filtre koruyucu ızgara, 4 amortisör, muhtelif lama, kafa için defransiyel kovanı, gitar için metal saç parça ve kaynak telleri kullanan ustalar, son olarak ışıklandırma ve müzik sistemi üzerinde çalışıyor.



Hurda malzemeyi sanata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi çalışanları Bünyamin Şahin, Emrah Tahirler, Serhan Ünal, Murat Akıllı, Serkan Çankırı, Murat Güneş ve İbrahim Tayşir, mesai saatleri dışında kalan zamanlarda yaptıkları bu çalışmaların kendilerini dinlendirdiğini ve mutlu ettiklerini söylüyor.



Görüntü Dökümü



----------------



Gitar çalan rockçı heykelinden görüntüler



Teknikerlerin son çalışmaların yapmaları



Heykele kaynak yapılması



Daha önce yapılan bazı heykellerden görüntüler



Haber-Kamera: İZMİR,



=====================



Öğrencilerin cıvadan etkilendiği okul temizlik için tatil edildi



ADIYAMAN'da, arkadaşlarının sınıfa getirdiği cıva dolu kutuyla oynayan 34 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı okul, dezenfekte edilmek için 1 gün süre ile tatil edildi.



Olay, dün akşam saatlerinde Türkiye Petrolleri Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi okula cıva dolu kutu getirdi. Sınıftaki öğrenciler merak ettikleri kutuyu ellerine alarak inceledikten sonra arkadaşlarına geri verdi. Okul bittikten sonra durumdan haberdar olan okul müdürü velilere mesaj göndererek öğrencilerin tedbir amaçlı hastaneye götürülmesini istedi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 34 öğrenciden 24'ü mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikayetleri olduğunu söylemesi üzerine tedaviye alındı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise yaptığı açıklama ile okulun 1 gün süreliğine dezenfekte edilmek için kapatıldığını belirtti.



Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Dilencilerin Topladıkları Paraları Gizlediği Yer Görenleri Şaşkına Çevirdi

Bağcılar'daki 9 Katlı Binayı Görenler Hayrete Düştü

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı

Pazarlama Sorumlusu Patronun Odasında Kendini Başından Vurdu