Dha Yurt Bülteni -4

Süt tankeri demiryoluna devrildi: 2 ölüSakarya'nın Pamukova ilçesinde, süt tankerinin demiryoluna devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

Süt tankeri demiryoluna devrildi: 2 ölü



Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, süt tankerinin demiryoluna devrilmesi sonucu 2 kişi öldü. Demiryolu yük trenlerinin ulaşımına kapandı.



Kaza saat 05.45 sıralarında, Pamukova Mekece Mahallesi, İznik-Adapazarı yolunda meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Mehmet Şamil Bircan (45) idaresindeki 34 UM 3683 plakalı süt yüklü tanker virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak demiryoluna devrildi. Demiryolu yük trenlerinin ulaşımına kapandı.



Kazada tanker sürücü Mehmet Şamil Bircan araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu Mehmet Şamil Bircan araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibi Mehmet Şamil Bircan'ın öldüğünü belirledi. Sabah saatlerinde tankerin kaldırıldığı sırada kimliği belirlenemeyen bir ceset daha çıktı. Ölen kişinin kaza sırasında araçtan düşerek altında kaldığı belirlendi. Ölen 2 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı. Mehmet Şamil Bircan'ın bir gün önce işe başladığı öğrenildi.



Demiryolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay yerinden görüntüler



Demiryolundan görüntü



Kurtarma çalışmaları



Ekiplerden görüntü



Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya),



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Yasa dışı bahis çetesine 18 tutuklama



Adana merkezli 11 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 111'e çıktı. Günlük cirosu 400 bin lira olan çete üyelerinin ise 76'sı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerder 18'i tutuklandı, 58'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı internet siteleri üzerinde bahis oynattıkları saptanan şüphelilerin, kazandıkları yüklü miktardaki paraları yurt dışına aktararak devleti zarara uğrattıkları tespit edildi. Adana merkezli İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya illerinde bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'ü kadın 111 kişiye ulaştı. Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu.Yapılan incelemede bahis çetesinin, kullandığı bin 500 hesap üzerinden bugüne kadar 30 milyon 240 bin liralık para hareketi olduğu tespit edildi. Polis, şüphelendiği bin 242 hesabı mercek altına aldı. Ayrıca gözaltına alınanların bahisten elde ettikleri değerlendirilen 753 bin 500 lira, 2 milyon 155 bin lira değerinde 21 lüks otomobil ve 34 milyon 911 liralık gayrimenkule el kondu. Ekipler bu malların yasa dışı bahisten elde edildiğini saptadı. Bahis çetesinin liderliğini yapan R.O.'nun (44), KKTC'de ofis kiraladığı ve şebekeyi buradan yönettiği anlaşıldı. Yasa dışı bahis oynatarak günde ortalama 400 bin lira gelir elde eden R.O.'nun hesaplarını kullandığı kişilerede aylık 5 bin lira ödeme yaptığı, 1 kişinin farklı bankalarda 7-8 hesabı olduğunu öğrenildi. Ekipler çetenin 400 hesabı aktif olarak kullandığını saptadı. Bu hesaplara ise bloke kondu. Emniyetteki işlemleri tamamamlanan 111 kişiden 76'sı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i tutuklandı, 58'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 35 şüphelinin sorgusu sürüyor.



Görüntü Dökümü



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Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



Adli Tıp Birimi tabelası



SÜRE: 01'05" BOYUT: 120 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



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Eşini almaya gittiği evde kayınvalidesini vurdu



Kahramanmaraş'ta geçimsizlik nedeniyle baba evine giden eşini dönmesi için ikna etmek isteyen Y.Y., çıkan tartışmada kayınvalidesi Halime A.'yı av tüfeğiyle bacağından vurarak yaraladı.



Olay, dün akşam saatlerinde Şehit Evliya Mahallesi'nde meydan geldi. İddiaya göre, Y.Y., geçimsizlik nedeniyle bir süre önce baba evine dönen eşini almaya gitti. Burada çıkan tartışmada sinirlenen Y.Y., av tüfeğiyle kayınvalidesi Halime A.'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Halime A., ambulansla Necip fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Y.Y. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü



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Acil servis önü



Hastane önündeki ambulans



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72 MB



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



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Bingöllü atlet, Balkan Şampiyonası'nda derece yaptı (ÖZEL) -



ULUSLARARASI Atletizm Federasyonları Birliği'nce (IAAF) 17 Şubat'ta İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda Balkan Atletizm Salon Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada Bingöl'ü temsil eden Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Milli Atlet Bedirhan Alpagu, yüksek atlama branşında 2.0 metrelik derecesiyle 3'üncü oldu. Alpagu yeni hedefinin dünya şampiyonasına katılmak olduğunu söyledi.



Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 3'üncü olan milli Atlet Bedirhan Alpagu, Bingöl'e döndü. Alpagu, Mart ayında yapılacak olan grup yarışmaları ve 17 Nisan'da yapılacak olan Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda okulunu temsil edecek. Bingöl'de özel bir lisenin 11'inci sınıfında eğitim gören Alpagu, şimdi hedefinin dünya şampiyonasına katılmak olduğunu ifade ederek, "Yüksek atlama milli takım sporcusu olarak Fenerbahçe Kulübü'ndeyim. Geçen sezon atladığım 2.05 dereceyle bu yıl milli takım kamplarına katılmayı başardım. Bu kamp sezonunda iyi hazırlandım ve 17 Şubat'ta İstanbul'da yapılan U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada Türkiye birincisi oldum. Şimdiki hedefim Mart ayında yapılacak olan grup yarışmaları ve 17 Nisan'da yapılacak olan okullar arası Türkiye şampiyonasında okulumu en iyi şekilde temsil ederek Okullararası Dünya Şampiyonası katılmak olacak. Bingöl'e iyi derecelerle dönmeyi hedefliyorum" dedi.



Bedirhan Alpagu'yı çalıştıran Ahmet Demir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da atletizmin teknik branşlarının pek yapılmadığı halde bütün şartları zorlayarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi. Demir, "Artık hedefimiz dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında Bingölü en iyi şekilde temsil etmek olacak. Bu yılki hedefimiz, dünya yıldızlar oyunlarında dereceye girebilmek" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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- Bedirhan Alpagu'ya hediye verilmesi



Röporotajlar



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 247 MB



Haber ve Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,



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Bodrum'da Romantik Dönem'den Latin Dünyası'na konseri



Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan Karsanat Trio Likya Grubu tarafından 'Romantik dönemden Latin dünyasına' adı altında konser verdi.



Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki konserde Felix Mendelssohn Bartholdy'nun '1 No'lu Piyonolu Trio', Sargey Rachmaninov' 'Sol Minör Elegiaque' ve Astor Piazzola'nın 'Dört Mevsimler' adlı eserlerini seslendirildi. Kemanda Nilgün Yüksel, viyolonselde Poyraz Baltacıgil ve piyanoda Barış Büyükyıldırım'dan oluşan Karsanat Trio Likya Grubu'nun konseri 1.5 saat sürdü. Grup, izleyiciler tarafından konserin sonunda ayakta alkışlandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Konserden görüntü



Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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