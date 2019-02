Dha Yurt Bülteni -4

Savaş gemileri hedefleri tam isabetle vurduCumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan tatbikatının 2'nci gününde savaş gemileriyle top atışı yapıldı.

Savaş gemileri hedefleri tam isabetle vurdu



Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan tatbikatının 2'nci gününde savaş gemileriyle top atışı yapıldı.



Saros Körfezi'nde icra edilen firkateyn, korvet ve hücumbotların katıldığı özel senaryolu seri atımlı toplarla su üstünde bulunan hareketli hedeflere atışlar yapıldı. Saat 08.30 sıralarında Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun bulunduğu TCG Kemalreis Firkateyni'nden ilk top atışı başladı. TCG Kemalreis'in atışlarının tamamlamasının ardından TCG Oruçreis Firkateyni'nden de su üstünde bulunan hareketli hedefe 10 top atışı yapıldı. Atışlar sonucu su üstünde bulunan hedefler imha edildi. İlerleyen saatlerde gözlem ve aydınlatma atışları yapılacak.



İstinaf mahkemesi kararı bozdu, eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocanın cezası arttırıldı



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz Özgür'ün (40) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren Sezai Özgür'e (41) verilen 9 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesince bozuldu. Mahkeme, olayın 'silahla tehdit' suçunu değil 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğuna kanaat getirerek Sezai Özgür'ü 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Ereğli ilçesinde, 18 Temmuz 2017'de meydana gelen olayda bir fabrikada çalışan Sezai Özgür, boşanma davası açan 1 çocuk annesi eşi Yeliz Özgür'ün otomobilinin altına çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı bomba düzeneği yerleştirdi. Aynı fabrikada çalışan Yeliz Özgür iş çıkışı evine gitmek için otomobiline bindi. Yeliz Özgür'ün aracının altından sarkan kabloları fark eden görevliler, otomobili durdurdu. Yeliz Özgür ve görevliler, aracın altındaki bomba düzeneğini görünce panikle kaçarak polise haber verdi. Bomba düzeneği, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi. Yakalanan Sezai Özgür ise tutuklandı.



EMNİYET RAPOR HAZIRLADI



İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekipleri incelemede, bombanın gerçek dinamitle hazırlandığı, ateşleme düzeneğinin bulunmadığı ancak herhangi bir statik elektrik halinde bombanın patlayabileceği yönünde rapor tuttu.



YEREL MAHKEMEDE İFADE VERMİŞTİ



Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıkan Sezai Özgür ifadesinde, "Doğrudur ben koydum, koymadım demiyorum. Eşimle boşanma aşamamız vardı. Ben çocuğumuz olduğu için boşanmak istemiyordum ama o istiyordu. Boşanmamak için böyle bir yola başvurdum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu, korkutmak amacıyla çocuğun oyuncak arabalarından yaptığım düzeneği aracına yerleştirdim" dedi. Yeliz Özgür ise eşinin kendisini öldürmeye çalıştığını ve şikayetçi olduğunu söyledi.



BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI BOZDU



Mahkeme heyeti 8 Haziran 2018'deki karar duruşmasında, Sezai Özgür'ü 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatine karar verirken 'silahla tehdit' suçundan 4 yıl, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu sürede eşinden boşanan Yeliz Özgür'ün avukatı, sanığın müvekkiline karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediğine kanaat getirerek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı. Geçen pazartesi günü Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu Sezai Özgür, Zonguldak'tan video konferans sitemiyle katıldı. Avukatların hazır bulunduğu duruşmada Sezai Özgür, "Ben öldürme kastı ile hareket etmedim. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda Sezai Özgür'ün 'silahla tehdit' suçunu değil 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediğine karar vererek yerel mahkemenin kararını bozdu. Sezai Özgür, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Bolu Dağı, Düzce tarafından TIR'lara kapatıldı



Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolları geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. D-100 yolunun Düzce Kaynaşlı mevkiinden TIR'ların Ankara yönüne geçişine izin verilmiyor.



Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bu sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Bölgede kar yağışı en fazla Bolu Dağı geçişinde bulunan Karanlıkdere, Bakacak, Kaynaşlı, Seymenler mevkiilerinde etkili oldu. Polis ekipleri, Bolu Dağı'nın Düzce Kaynaşlı kesiminden Ankara yönüne doğru TIR'ların yolu kayarak kapatmaması için geçişlerine izin vermiyor. Bölgede görevli polis ekipleri sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyarıyor. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşansa da Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla yolun beyaza bürünmesi önleniyor.



Karlıova'da kar esareti: İş yerleri açılamadı, okullar tatil edildi



BİNGÖL'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Sadece fırınların açık olduğu Karlıova'da 47 köy yolu ulaşıma kapandı.



Karlıova ve Yedisu ilçelerinde dünden beri etkili olan kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden olunca eğitime bugün ara verildi. Kar yağışı ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği Karlıova ilçe merkezinde esnaf dükkanlarını açamadı. Sadece fırınların çalıştığı ilçede 47 köyün yolu ulaşıma kapandı.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk Adana'da



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretler için geldiği Adana'da Valiliği ziyaret etti.



Sabah saatlerinde kente gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Mahmut Demirtaş ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Adana'nın eğitimle ilgili her türlü konusunda görüşmek ve istişarelerde bulunmak üzere geldik. Bu çerçevede yapılabilecek olan temel işlemler konusunda mesafe almayı hedefliyoruz" diye konuştu.



İzmir'de 35 bin dar gelirli aileye 700 ton soğan ve patates



İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 35 bin aile için üretici kooperatiflerinden satın aldığı 700 ton patates ve soğanın dağıtımına başladı. 10'ar kilogramlık paketler halinde dağıtılacak ürünler için 30 ilçede 90 araç ve 220 personel görev yapacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 35 bin aileye 10'ar kilogramlık paketler halinde patates ve soğan dağıtımına başladı. Aracısız, doğrudan üreticiden alınan toplam 700 ton ürünün 30 ilçede, 90 araç ve 220 personelle dağıtılacağı bildirildi.



350 ton patatesi Ödemiş'teki Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden satın alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 350 ton soğan alımını ise Ankara Polatlı ilçesindeki Soğan Üreticileri Birliği'nden temin etti. Böylece dar gelirlilerin mutfak bütçesine katkı sağlanırken üreticiye de destek verildi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, bir süre önce sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "İzmir'de dar gelirli 35 bin aileye, kooperatifler aracılığıyla 10'ar kilogram patates ve soğan dağıtacağız. Vatandaş tanzim satışa gitmeyecek. Ürünler evine gelecek. Üstelik para ödemeyecek. Aramızda o kadar fark olsun artık" mesajını paylaşmıştı.



Van'da 168 kilo erin, 1 kilo 130 gram metamfetamin ele geçirildi



Van'ın merkez ipekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada 168 kilo eroin ile 1 kilo 130 gram metamfetamin ele geçirildi.



Van'da haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bugün Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada, aracın bagaj kısmında çuvallar içerisine zulalanmış 283 paket halinde 168 kilo eroin ve 1 paket halinde 1 kilo 130 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, tahkikat sürüyor.



Bu arada, Van Emniyet Müdürlüğü'nden aypılan açıklamada bu yıl 1 Ocak ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği 27 operasyonda 1 ton 25 Kilo 34 gram eroinin ele geçirildiği, geçen yıl aynı tarihler arasında gerçekleştirilen 28 operasyonda ise ele geçirilen eroin miktarının 815 kilo 554 gram olduğu belirtildi.



İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı, yok satıyor



Giresun'un Dereli ilçesi, Eğriambar köyünde, Yasin ve Seçkin Çamcı, İsviçre'den getirdiği Saanen süt keçisinden elde ettikleri sütlerle kadayıf tatlısı üretti. Kısa sürede ünü ilçeye aşan ve ülkeye yayılan kadayıf tatlısı, yoğun sipariş alıyor. Çamcı kardeşler, 15 olan keçi sayısını 300'e çıkararak elde edecekleri sütlerle kadayıf tatlısı üretimini artırmayı hedefliyor.



İstanbul'da kadayıf tatlısı üretimi Sinan Çamlı, 19 yıl önce döndüğü Giresun'un Dereli ilçesi, Eğrianbar köyünde üretim atölyesi kurdu. Yasin ve Seçkin Çamlı da babaları ile birlikte çalışmaya başladı. Ürettikleri tatlıların pazar payını artırmak için çalışma yürüten iki kardeş, keçi sütüne yöneldi. Türkiye'den seçkin keçi ırklarından süt alan kardeşler, İsviçre'den getirdiği Saanen süt keçisinden elde ettikleri sütlerle kadayıf tatlısı üretti. Kısa sürede ünü ilçeye aşan ve ülkeye yayılan kadayıf tatlısı, yoğun sipariş alıyor. Çamcı kardeşler, 15 olan keçi sayısını 300'e çıkararak elde edecekleri sütlerle kadayıf tatlısı üretimini artırmayı hedefliyor.



'KEÇİ SÜTÜ ÇOK SAĞLIKLI'



Keçilerin bakımını ve süt sağımını yapan Yasin Çamcı, bölgenin şartlarının keçi bakmaya uygun olduğunu belirterek sağlıklı bir ürün sunabilmek için anne sütüne en yakın olan keçi sütünü tercih ettiklerini söyledi. Çamcı, "Günlük 20 kilo süt alıyoruz. 6 tanesini İsviçre'den diğerlerini ülkedeki ırklardan getirdik. Ancak şu anda İsviçre keçilerini damızlık olarak kullanmak istiyoruz. Elde ettiğimiz sütleri kadayıf, güllaç, salamura peynir ve yoğurt olarak değerlendiriyoruz. Keçi sütünün kullanılmasını sağlık sektörü onayladığı için taleplerimiz artıyor. Giresun'a her hafta dağıtım yapıyoruz, Birçok ile gönderiyoruz" dedi.



'AŞIRI TALEP GÖRÜYOR'



Keçi sütlü kadayıfın daha sağlıklı olduğunu anlatan Çamcı, "Aşırı talep görüyor, biz de bu imkanı halkımıza sunuyoruz. Türkiye'de keçi sütlü kadayıfı ve güllacı ilk yapan biz olduk. Bunu tadanlar enerjilerine enerji kattığını söyleyip talepte bulunuyorlar. Herkesin keçi sütlü kadayıf ve güllacı tatmalarını isterim.ö diye konuştu.



Seçkin Çamcı da, taleplere yetişmek için makine geliştirdiklerini belirterek "Bu makine için de patent girişimimiz oldu. Onun sonucu bekliyoruz. Bu süt çok sağlıklı ve anne sütüne en yakın süt durumunda. Bunu da değerlendirip kendi ürünlerimizde kullanıyoruz. Müşterilerimiz olumlu tepki alıyor ve talepleri yerine getiriyoruz.ö ifadelerini kullandı.



Engelliler bir günlüğüne hayal ettikleri mesleği yaptı



Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrenim gören engelli öğrenciler özel bir proje kapsamında bir günlüğüne hayal ettikleri mesleği yaptı. Öğrenciler bir günlüğüne asker, polis, öğretmen ve doktor oldu.



Silopi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 'Sevgi her engeli aşar' isimli bir proje başlatıldı. Proje kapsamında imam hatip lisesi öğrencileri, özel bir rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören özel öğrencilerle bir araya geldi. Proje kapsamında öğrencilerin hayal ettikleri meslek gruplarını gerçekleştirmek için ilk olarak Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edildi. İlçe Jandarma Komutanı Cem Yalçın tarafından makamında ağırlanan engelli öğrenciler, askeri kamuflaj giyerek makam koltuğuna oturdu. Daha sonra askeri kışla içerisinde içtima aldı. Zırhlı araca binen engelli öğrenciler, tur atmanın keyfini yaşadı. Ardından Silopi Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürülen engelli öğrencilere doktor önlüğü giydirildi. Okulun öğrencileri hasta rolüne girerken engelli öğrenciler de doktor önlüğü ile tedavi gerçekleştirdi. Buradaki ziyaretin ardından da sıra öğretmenlik mesleğini deneyimledi. Engelli öğrenciler öğretmenleri gibi sınıflarda tahtaya yazı yazarak ders anlatmaları temsili olarak gerçekleştirildi. Son olarak engelliler, Silopi Polisevi önünde ağırlandı. Polis üniforması giyen öğrenciler TOMA'ya binip su sıktı, zırhlı araçlardan anonslar yaparak siren çaldı.



Silopi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen olan proje koordinatörü İlknur Küçük, 'Sevgi her engeli aşar' adlı projeye başladık ve projemiz kapsamında engelli öğrencilerimizi sevindirmeye onları sosyal hayata kazandırmaya karar verdik. Öğretmen, doktor, hemşire, asker veya polis olmak isteyenler vardı. İleride olmasalar da dahi kısa bir süreliğine de hayallerini gerçekleştirmek için çabaladık" dedi.



Silopi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nihat Eren ise şunları söyledi: "Bu proje kapsamında rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli kardeşlerimizi sahiplendik. Onların bakımını üstlendik. Onlara örencilerimiz okuma yazma öğretti. Engelli kardeşlerimiz gerçekten kısa bir süreliğine de olsa çok büyük mutluluk yaşadılar."



7 yaşındaki Hiranur hikaye kitabı yazdı



Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Hiranur Gök (7), hikaye kitabı yazarak okuyucularıyla buluşturdu.



Ordu'nun Ünye ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Atatürk İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Hiranur Gök, "Yatmadan Önce Hikayelerim" adlı hikaye kitabı yazdı. 6 yaşında iken kitap merakına başladığını belirten küçük Gök, "Ben hikayelerimi, önce resimlerini yaptım daha sonra babamın yardımıyla kitabımı yazdım. Kitabımda hikayeler yer alıyor. Sınıfta arkadaşlarım da kitabımı okudu. Bazı arkadaşlarım kitabımı istedi. Kitap imzalarken beni görünce şaşırdılar. Öğretmenime de kitap imzalayarak hediye ettim" dedi.



3 kitap yazan baba Erhan Gök (35) ise, "Hikaye kitabına kızımla birlikte çalıştık, o'nun böyle bir hayali vardı. Kitabımızda yer alan hikayeleri kızım resimledi. Daha sonra bana anlattı. Ben de kaleme aldım. Ortaya güzel hikayeler çıktığı düşüncesindeyim" şeklinde konuştu.



AK Parti Ordu Adayı Güler: Ordu'nun çok büyük bir potansiyeli var



AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, "Artık üretimin ve yüksek teknolojinin hakim olduğu bir süreç olacak. Bu süreçte Türkiye'nin çok büyük avantajları olduğu gibi Ordu'nun da çok büyük avantajları var. Ordu'nun çok büyük bir potansiyeli varö dedi.



AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmalar kapsamında, beraberindeki heyet ile Ordu'nun Gürgentepe ve Çamaş ilçelerine giderek, bölge halkı ve esnafla bir araya geldi. Ziyaret ettiği ilçelerde coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Güler, vatandaşların taleplerini dinledi. Güler, ilçe ziyaretlerinin ardından Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORDUSİAD) tarafından düzenlenen yemekte iş adamlarıyla bir araya geldi.



'BÜTÜN KAYNAKLARIMIZI EŞİT PAYLAŞTIRACAĞIZ'



Çamaş ilçesinde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Adayı Mahmut Ayparçası ile birlikte vatandaşlara seslenen Güler, "Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli fevkalade bir kardeşlik sergiliyorlar. Bizde onların buradaki temsilcisi olarak Ordu'da bu kardeşliği devam ettireceğiz. Hep birlikte çok güzel çalışmalar yapacağız. Bu çalışmaları yaparken turizme ve istihdama ağırlık vereceğiz. İnşallah burayı göç veren değil göç alan bir şehir haline getireceğiz. Buradaki aslan gibi gençlerimiz dışarda çalışmak zorunda kalmayacak. Kendi yerinde kendi toprağına sahip çıkarak buradaki güzellikleri daha da geliştirecekler. Eğer ki seçilirsek bütün kaynaklarımızı eşit şekilde sizlerle paylaştıracağız. Ben sizlere adil bir çalışmayı vaat ediyorum. Bütün kaynakları sizlerin emrine amade kılacağız ve inşallah daha güzel daha parlak bir Çamaş'ı hep birlikte geliştireceğizö dedi.



'USTA KAPTANLAR FIRTINALI DENİZDE BELLİ OLUR'



ORDUSİAD tarafından düzenlen yemekte konuşan Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımız bana Belediye Başkanlığı görevini teklif etti. Bu görev benim için görevlerin en anlamlısı. Çünkü ben bir Orduluyum ve kendi şehrime hizmet edeceğim. Benim için bundan daha anlamlı bir görev yok. Ben bakanlık dönemimde de onun öncesinde de Çevre Yolu'ndan Havaalanı'na kadar Ordu'nun sorunlarıyla yakından ilgilendim. Şimdi burada ekonomik olarak neler yapacağımızı düşünmemiz gerekir. Ekonomik olarak hava eskisine göre rahat değil ama usta kaptanlar fırtınalı denizde belli olurö diye konuştu.



Ordu'nun çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Güler, sözlerine şöyle devam etti:



"Uzmanlar tarafından 2040 yılında dünyanın ekonomisi 4 ülke tarafından yönetileceği söyleniyor. Bunlar sırasıyla Çin, Hindistan, ABD ve Japonya. Yani 4 büyük ekonominin 3'ü Asya ülkelerinden çıkacak. Artık güneşin battığı değil doğduğu yerlere doğru bir gidişat var. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Artık üretimin ve yüksek teknolojinin hakim olduğu bir süreç olacak. Bu süreçte Türkiye'nin çok büyük avantajları olduğu gibi Ordu'nun da çok büyük avantajları var. Ordu'nun çok büyük bir potansiyeli var. Eğer Ordu bu potansiyeli hakkıyla kullanırsa, büyük bir fırsatı yaşayabilir, Türkiye de ve dünyada çok iyi bir konuma gelebilir.ö



