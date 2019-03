Dha Yurt Bülteni -4

Aydın'da çiftçiye ucuz yem desteğiAydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ege Et çatısı altında kurulan Ege Yem tarafından yem fiyatlarına gelen zamlarla zor durumda kalan besicilere ve süt üreticilerine destek olunması için piyasanın altında fiyatlara yem satışına başlandı.

Aydın'da çiftçiye ucuz yem desteği



Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ege Et çatısı altında kurulan Ege Yem tarafından yem fiyatlarına gelen zamlarla zor durumda kalan besicilere ve süt üreticilerine destek olunması için piyasanın altında fiyatlara yem satışına başlandı. Süt ve besi yemi ile arpa ezmesinin çuvalını piyasaya göre, 6- 7 lira olarak daha ucuza alan üreticiler, uygulamadan memnun kaldı.



Aydın'da besiciler ve süt üreticileri, artan yem fiyatları nedeniyle zor durumda kaldı. 50 kiloluk çuvalı, 52 ile 56 lira arasında olan süt yeminin fiyatı 82- 85 liraya, 48 lira olan besi yeminin fiyatı ise 72 liraya yükseldi. Arpa ezmesinin çuvalı da 40 liradan 64 liraya çıktı. Girdi maliyetlerindeki artışa rağmen düşük et ve süt fiyatları nedeniyle mağdur olduklarını belirten üreticilere, Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ege Et tarafından 23 Şubat'tan bu yana ucuz yem dağıtılmaya başlandı. Ege Et, üreticilere süt yeminin çuvalını 75, besi yeminin çuvalını 67, arpa ezmesinin çuvalını ise 58 liradan satıyor.



'ETTE ARACIYI ORTADAN KALDIRDIK'



Çiftçiler için üzerlerine ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazır olduklarına belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, "Aydın tarım şehri. Nüfusunun yüzde 50'si tarıma dayalı üretimden geçimini sağlıyor. 4 yıl önce çiftçinin girdi maliyetinin çok yüksek olduğunu gördük. Bu nedenle köylümüze ve çiftçimize destek olmak için proje başlattık. Önce belediyemize ait mezbahayı modernleştirip Ege Et Mezbahası'nı kurduk ardından da bölgemizdeki büyükbaş hayvanların burada kesimine başladık. Kesime gelen hayvanları kilo başına piyasaya göre 1,5- 2 TL daha yüksek fiyata aldık. Aydın genelinde 15 Ege Et şubesi kurduk. Mezbahada kesilen hayvanların etlerini buralara gönderip, satışa sunduk. Eti üreticiden tüketiciye ulaştırarak, aracıları ortadan kaldık. Böylece Aydınlılara daha ucuz, hijyenik et sunduk. Halkımızın ithal yerine milli et yemesini sağladık" dedi.



'YEMİN PAHALI OLDUĞUNU GÖRDÜK'



İşin içine girdiklerinde yem fiyatlarının çok pahalı olduğunu, üreticilerin de bu nedenle dertli olduğunu gördüklerini kaydeden Başkan Çerçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ege Et, daha sonra çiğ süt alımına da başladı; ancak sütten yeterli kazancı sağlayamayan üreticiler, hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalıyor ya da satıyor. Bu da piyasada bir tıkanıklık yaratıyor. Büyük kırsal mahallelere süt tankları koyduk. Üreticinin bu tanklara getirdiği sütleri kooperatif aracılığıyla satın alıp yine Ege Et şubelerinde satıyoruz. Şimdi birçok ilde açılan bu tanzim satış çadırı işinin bir benzerine aslında biz 4 yıl başlamıştık, diyebiliriz. Ancak bu desteklere şimdi de yemi ekledik. Üreticilerimize süt, besi yemi ve arpa ezmesini piyasanın altında fiyatlarla Ege Yem aracılığı ile Çine ilçesi Yolboyu Mahallesi'ndeki depomuzdan dağıtmaya başladık. Amacımız, üreticimizi, köylümüzü daha fazla zenginleştirmek."



'AYLIK 4 BİN 200 TL DAHA AZ ÖDEYECEĞİM'



Çine'de 18 yıldır veterinerlik ve aynı zamanda 15 yıldır da besicilik yapan Mehmet Kaya ise "Yıllardan beri hayvanlarımızı sürekli olarak farklı yemlerle besleyip, bugünlere kadar getirdik. Ancak ne yazık ki son 2 yıldan beri besiciler zor şartlar altında bu işi sürdürüyor. Bunun en büyük nedeni de maliyeti yüksek olan yem fiyatlarıydı. 2018 yılı başlarında 52- 56 TL olan yemler bugünlerde 80- 90 TL'ye kadar çıktı. Biz bu sıkıntılarımızı Aydın Büyükşehir ve Çine Belediyesi'ne ilettiğimizde bize yardımcı olacaklarını söylediler. Son olarak Ege Yem piyasaya çıkıp, piyasanın altında fiyatla bizlere yem vermeye başladı. 120 besi danam var. Aylık yaklaşık yem tüketimim 30 ton civarında. Yani bu 600 çuval yem demek. Kullandığım yemi Ege Yem'den aldığımda çuval başına ortama 7 lira kazancım oluyor. Bunu da aya vurduğumuzda 4 bin 200 lira cebimde kalıyor. Bu da bir işletme için bulunmaz bir avantaj" dedi.



Görüntü Dökümü



---------------



-Besi çiftliğinden görüntü



-Ege Yem deposundan görüntü



-Ege Yem Ofisi'ndeki yem satışından görüntü



-CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem çerçioğlu ile röp.



-Besici ve veteriner Mehmet Kaya ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,



=====================



Erdoğan'ın Atabey'e hediye ettiği tespihe inanılmaz rakamlar teklif ediyorlar - (ÖZEL)



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitingi sonrası kendisine Oltu taşından tespih armağan eden 8 yaşındaki ilköğretim 2'inci sınıf öğrencisi Muhammed Atabey Dölekli'ye kendi tespihini hediye etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Dölekli ailesine arayan Erdoğan hayranları tespih için aileye inanılmaz rakamlar teklif ettiği öğrenildi.



Dün saat 14.00'da İstasyon Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan alandan ayrılırken karşısına çıkan Bahçeşehir İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Muhammet Atabey Dölek ile bir süre sohbet etti. Dölekli kendisine ait Oltu Taşı tespihini Erdoğan'a hediye etti. Bunun üzerine Erdoğan, "Senin elin boş kalmasın. Ben de sana kendi tesbihimi hediye edeyim" dedi. Erdoğan cebinden çıkardığı çıkardığı kuka yapımı tespihi Dölekli'ye vererek, "Ölene kadar kaybetme" dedikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal medyada yayımlanan bu görüntülerin ardından Muhammed Atabey Dölekli'nin babası Atilla Dölekli'yi çok sayıda Erdoğan hayranı telefonla arayarak tespih için inanılmaz rakamlar teklif etti. Baba Dölekli, "Cumhurbaşkanımız Erzurum mitingini bitirdikten sonra meydandan ayrılırken yoğun kar yağışı ve soğuğa rağmen kendisini bekleyen oğlumla görüştü. Oğlum kendisini çok sevdiği için kendine ait olan tespihi Reis'e hediye etti. Cumhurbaşkanımız da oğlumun ömür boyu unutamayacağı bir hediye bıraktı ve kendi tespihini verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çok kişi bizi telefonla arayıp inanılmaz tekliflerlerde bulundular. Ama bunun bir bedeli olmadığı gibi oğlum Atabey Cumhurbaşkanına söz verdiği gibi ölene kadar saklayacak" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-------



-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atabey Dölekli'ye tespih hediye etmesi(cep telefonu görüntüsü)



-MuhammetAtabey Döleklinin elindeki tesbihten detay



-Muhammet Atabey Dölekli ve babasının sohbet etmesi



-Muhammet Atabey Dölekli ile röp



-Atilla Dölekli ile röp



SÜRE: 03.33 BOYUT : 398 MB



Haber-Kamera: Turgay İPEK - ERZURUM,



===========================



Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor



Rus Donanması'na ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.



Marmara Denizi'nden bu sabah saat 07.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 09.00'da, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisi, saat 09.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.



Akdeniz'e inen Rus savaş gemisi 'Azov'un boğaz geçişi sırasında, güvertesinde askerlerin nöbet tutması dikkat çekti.



Görüntü Dökümü



-------



-Çanakkale Boğazı'ndan geçen rus savaş gemisinden genel ve detay görüntüler.



Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



=======================



Kayıp kahveciden haber alınamıyor



Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kahve işleten Mevlüt Özcan'dan (42), 11 gündür haber alınamıyor.



İmamoğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan kahve işletmecisi Mevlüt Özcan, 18 Şubat günü iş yerini açmadı. Endişelenen yakınları, gittikleri evde Mevlüt Özcan'ı bulamadı. Son olarak, komşuları tarafından evinin damında beslediği kuşları yemlerken görülen Mevlüt Özcan için yakınları, Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Ağabeyi İsmail Özcan ve ablası Emine Karakuş, kardeşlerinin hayatlarından endişe ettiklerini söyledi. İsmail Özcan, "Evinin kapısı açık, arabasının anahtarı üzerinde. Kaçırılmış olabilir, gerekli yerlere kayıp ilanında bulunduk ama bir haber çıkmadı. Kardeşimizin hayatından endişe etmeye başladık. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Yerini bilen varsa lütfen bizimle iletişime geçsin" dedi.



Mevlüt Özcan'ı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Görüntü Dökümü



----------------------



Kayıp Mevlüt Özcan'ın ağabeyi İsmail Özcan'ın konuşması



Yengesi İclal Özcan'ın konuşması



Ablası Emine Karakuş'un konuşması



SÜRE: 01'04" BOYUT: 37.4 MB



Haber-Kamera: Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU,(Adana),



====================



Sanayiye gelen araçlar Döndü ve Funda ustalara emanet



Antalya'da 12 bin kişinin çalıştığı Akdeniz Sanayi Sitesi'nde iki kadın oto tamirciliği yapıyor. Bir aracın şanzımanından motoruna tüm aksamını değiştirebilen Döndü Aslan (32) ve Funda Bozkurt (21), titiz çalışmalarıyla dikkati çekiyor.



Asıl mesleği denizcilik olan Döndü Aslan, 11 yıl yat kaptanı olarak çalıştı. Denizdeki düzensiz hayattan sıkılan Aslan, karada çalışmaya karar verdi. Bir firmada oto tamircisi olarak çalışan eşi Serdar Aslan'a (39) işlerinde yardımcı olan Döndü Aslan, iki yıl önce Akdeniz Sanayi Sitesi'nde oto tamir dükkanı açtı. Serdar Aslan'ın işinden ayrılmasıyla eşini işe alan Döndü Aslan, eşiyle hem hayat hem de iş arkadaşı oldu. Döndü Aslan, 5 ay önce Akdeniz Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü mezunu Funda Bozkurt'u ekibe dahil etti.



'AZMİMDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİM'



Daha önceden eşinin tamir işlerinde ona yardımcı olduğunu anlatan Döndü Aslan, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde oto tamirhane açmasıyla eşini işe aldığını söyledi. Eşiyle uyum içerisinde çalışmaya başladıklarını anlatan Döndü Aslan, "Çalışmaya başladığımda 'Sen kadınsın yapamazsın' diye indirgeyenler oldu ama ben hiç vazgeçmedim. Eşimle birlikte yaptığımız işlerde başarılı olduktan sonra daha azimli oldum. Şanzıman indirip motor dağıtıp toplayabiliyorum eşimle birlikte. Zamanında yapamazsın diyenler daha kapsamlı düşündüğümüz için beni tercih etmeye başladı. Hatta bir gün eşim test sürüşüne çıkmıştı. Bir müşterimiz geldi. Aracın arızası varmış, cihaz takılıp arızası tespit edilecekti. Eşim yokken müşteri beklemesin diyerek ben arızayı tespit edip eşim geldikten sonra arızayı söyledim. Eşim de bana arızayı doğdu bulduğumu söyledi ve çok mutlu oldum" diye konuştu.



'EŞLERİN BİRBİRİNİ TAMAMLAMASI ÇOK ÖNEMLİ'



Evlilikteki uyumlarını iş yerinde de bozmadıklarını ifade eden Döndü Aslan, "İş yerinde iş arkadaşı, evde karı- koca olarak devam ediyoruz. Eşlerin birbirini tamamlaması, uyum içinde çalışması çok önemli. Eşimle her konuda birbirimizi tamamladığımıza inanıyorum. Evdeki işim işteki işim çok zor oluyor ama eşimin desteğiyle üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Mesela akü sökerken elimi arada sıkıştırabiliyorum. Tırnağım sıkışabiliyor. Şanzıman indirirken belim ağrıyor ki bel fıtığı olma olasılığımız çok yüksek. Kadın olarak temizliğe daha önem verdiğimiz için işimiz biraz daha ağır" dedi.



'İNANDIKTAN SONRA YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK'



Üniversitede otomotiv bölümünü bitirdikten sonra bu işi yapamayacağını düşündüğünü anlatan Funda Bozkurt ise Döndü Aslan'la karşılaştıktan sonra ayaklarının yere daha sağlam bastığını ve kadının her işi yapabileceğini anladığını söyledi. 5 ay önce Döndü ustanın yanında işe başladığını belirten Funda Bozkurt, "Döndü ablayla tanıştık. Sonra inandım. 'Ben de yapabilirim' dedim. Birlikte çalışmaya başladık. Çoğu şeyi öğrenmeye başladım ve yapabileceğime inandım. Döndü abla bana maddi- manevi her anlamda destek oldu. Döndü ablayla birlikte buranın düzenini sağlıyoruz. Buraya kadın elinin değdiği belli oluyor. Burası bir tamirhane ama müşteriler bile kendilerini evlerindeki gibi hissettiklerini söylüyor. Birlik ve beraberlik içerisinde aile gibi yaşıyoruz. Kendimi evimde gibi hissettiğim için işime daha fazla sarılıyorum. Başta bakım yapma gibi küçük şeylerle başladım, şimdi şanzıman indirebiliyorum. İlerde motoru da indirebileceğimi düşünüyorum. Gücümün yetmediği şeylerde bazen zorlanıyorum ama pes etmiyorum. Bence istedikten, inandıktan sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Kadınlar her şeyi yapabilir" diye konuştu.



'DÜKKANIMIZA KADIN ELİ DEĞDİĞİ BELLİ'



Eşinin evde yıllardır en büyük destekçisi olduğunu anlatan Serdar Aslan, "Evlendiğimiz günden beri saygı, sevgi çerçevesinde birbirimize hep destek olduk. Bu iş yerini açmamızın en büyük sebebi de eşim Döndü hanımdır. İşlerimiz çok şükür iyi. Çalışma prensibi içerisinde Döndü ustaya işleri öğrettim. Ona 'Döndü Usta' diyorum. İşi herkesten daha iyi kavradı. Normalde bir eleman yetiştirmektense eşimi yetiştirmek daha mantıklı geldi. Herşeyi başarılı bir şekilde yapıyor. Müşterilerin tepkisi her zaman olumlu yönde. Dükkanımıza kadın eli değdiği belli. Kadın eli değdi mi her yer tertemiz oluyor. Yıllardır o bana destek oldu şimdi ben ona destek oluyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



----------------------



Döndü Aslan ve Funda Bozkurt atölyeye gelirken



Atölyede çalışmaları



Araç tamiri yapmaları



Araçların altında çalışma yaparken



Motor aksamında çalışma yapılırken



Genel detaylar



Drone görüntüsü



Röp: Döndü Aslan



Funda Bozkurt



rÖP: Serdar Aslan (Döndü Aslan'ın eşi)



Drone görüntüsü



Bilgisayarlı kontrolden görüntü



DHA Muhaberi Aslı Duran'ın anonsu



Detay



Haber: Aslı DURAN- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)



====================



Filmlere özenerek başladığı tekvandoda 'yılın antrenörü' seçildi



TÜRKİYE Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin (52), 11 yaşında televizyonda izlediği dövüş filmlerine özenerek başladığı tekvandoda, sporcularına kazandırdığı başarılarla Dünya Tekvando Federasyonu tarafından geçen yılın en iyi antrenörü seçildi.



Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, 11 yaşında savunma içgüdüsüyle Uzakdoğu sporuna merakından televizyonda izlediği dövüş filmlerine özenerek tekvandoya başladı. Sporcu kariyerinde 1983 yılında ilk defa genç milli takımda yer alan Şahin, 14 yıl boyunca uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etti. Bu yarışmalarda 20'ye yakın birincilik kazanan Şahin, 2 Avrupa şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliğinin yanı sıra 1988 Seul ile 1992 Barselona Olimpiyatı'nda 5'inci oldu.



Aktif spor kariyerine antrenör olarak devam etme karar aldıktan sonra üniversite oyunlarında görev alan Ali Şahin, 2004 yılında ise milli takımlar teknik direktörü oldu. Teknik direktörlük kariyerinde 9 dünya şampiyonluğu bulunan Şahin, takımın başında 3 olimpiyata katıldı. Olimpiyatlarda, çalıştırdığı sporculardan biri altın, ikisi gümüş olmak üzere toplamda 7 madalya alarak çok önemli başarıya imza attı.



EN İYİ ANTRENÖR SEÇİLDİ



Ali Şahin, altyapı seçmelerinden, disiplinli antrenman sürecine kadar şampiyonalarda elde edilen başarılarla dünyanın Türk tekvandocuları ve antrenörleri izlediğini anlattı. Şahin, ilk defa 2014 yılında tekvando açısından dünyada çok öneme sahip bir internet sitesinin oylamasında birinci seçildiğini belirtti. Dünya Tekvando Federasyonu tarafından 2018 yılının en iyi antrenörü seçildiğini vurgulayan Şahin, "Yurtdışında sportif madalyaların yanı sıra yöneticilik, teknik direktörlük alanında güzel bir başarı getirmek, ülkemizi zirvede temsil etme açısından çok sevindirdi. Sportif faaliyetler sadece madalya kazanılan faaliyetler değildir. Ülke tanıtımına katkı, takımın kazandığı başarılarla ülke temsilinde mükemmel başarı ortaya koyduk" dedi.



SPORA BAŞLANGIÇ HİKAYESİ



Türk tekvando milli takımının son 2 yılda kazandığı başarılarla dünyada adından söz ettirdiğine dikkati çeken Ali Şahin, spora başlangıç hikayesi ve hedeflerini şu sözlerle anlattı:



"11 yaşında savunma içgüdüsünden dolayı Uzakdoğu sporuna merakımdan televizyonda izlediğim dövüş filmlerine özenerek tekvandoya başladım. Antrenmanlarla performans sporunda başarılı oldum. Sporcu olarak çok sayıda başarıya imza atarak, bugünkü kariyerimize geldik. Bugün elit sporcularımıza en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları bizim için çok önemli. Sporcularımız çoğu dünya sıralamasında ilk 5'te yer alıyor. 2019 bizim için en önemli yıllardan biri. Hedefimiz sporcularımızı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılımını sağlamak ve madalya hedefini gerçekleştirmek."



Görüntü Dökümü



----------------------



Ali Şahin'den detay



Antrenmandan detay



Röp: Ali Şahin



Detay



Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ATALYA-DHA)



===============

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Basına Kapalı Gerçekleşen Toplantıda Aşiret Liderlerinin, Erdoğan'dan 2 İsteği Oldu

Annesini Kanserden Kaybeden Hande Erçel, Sessizliğini Bozdu: Annemi Çok Özledim

Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır

Türkiye'nin En Zengin İsmi Belli Oldu