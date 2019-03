Dha Yurt Bülteni-4

1)ÇATIDAN DÜŞEN ÇIĞ GİBİ KAR KORKU DOLU ANLAR YAŞATTIAĞRI'nın Eleşkirt İlçesi'nde çatıdan düşen tonlarca kar korkuttu. Bir araca hasar veren karı vatandaşlar temizledi. Olay Eleşkirt'in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi 'nde meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın çatısında biriken tonlarca kar kütlesi havanın ısırnması ile birlikte adeta çığ gibi aktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde çatıdan düşen kar kütlesi izleyenleri korkuttu. Binanın altında kimsenin olmaması sebebiyle her hangi bir yaralanmanın olmadığı olayda sadece bir araç hasar gördü. Binanın giriş katında kasap dükkanı işleten Necdet Yazar, kar düşmesi anında içeride çalıştıklarını söyledi. Kar düşmesi anında binanın titrediğini belirten Yazar, deprem olduğunu zannettiklerini anlattı.Görüntü Dökümü-----------------------Binadan akan karın yandan görüntüsü-Çatıdan akan karın binanın ön tarafından çekilen görüntüsü-İlçedeki çatılarda biriken karlar-Çatılardan genel, detay-Kasap Necdet Yazar ile röpAyhan İSEN/ELEŞKİRT ( Ağrı ), -======================================================2)ASELSAN, KONYA'DA 65 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA SİLAH FABRİKASI KURACAKKONYA'da savunma sanayi sektöründe hizmet veren iş adamaları ile Aselsan 'ın, ortaklaşa kurdukları şirket aracılığıyla, silah fabrikası kurulacak. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, kurulacak silah fabrikasında Aselsan'ın, uzaktan komutalı silah sistemlerini üreteceğini belirterek, "65 milyon dolarlık bir yatırım büyüklüğü olacak. Bu yatırımda yaklaşık 650 kişinin çalışması öngörülüyor." dedi.Ova olma özelliğiyle tarım kenti olarak bilinen 2 milyon 205 bin nüfusa sahip Konya'da, 610 fabrikada, 38 bin kişi istihdam edilirken, geçen yıl 1.8 milyon dolar ihracat yapıldı. Metal ve otomotiv sektöründe önemli ivme yakalayan Konya, Ferrari Volkswagen , Toyota ve Renault gibi otomobil devlerine yedek parça üretir hale geldi.Son yıllarda da savunma sanayide ön plana çıkması üzerine Konyalı iş adamları, Aselsan ile bir araya gelerek silah fabrikası kuracak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon 870 bin metrekare arsa tahsis edilecek. Mart ayı içinde de fabrikanın temelinin atılması planlanıyor. Konya Sanayi Odası Başkanı Memeş Kütükcü, silah fabrikası için Konya'da 24 ortaklı bir şirket kurduklarını belirterek, şunları söyledi: "Yakın zaman önce başlattığımız bir çalışmayla Konya'da 24 ortaklı bir şirket kurduk ve Konya Savunma Sanayi A.Ş., adını verdiğimiz bu şirketle Aselsan ortak bir şirket kurarak, önümüzdeki günlerde yatırıma geçeceğiz inşallah. Şu anda Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş., adı altına kurulan yatırımcı şirketimizin yüzde 49'u Konyalı firmalarımıza, yüzde 51'i Aselsan'a ait. Bu şirketin kuruluşu tamamlandı, ön sermayesi toplandı ve şu an yatırım yeri ile ilgili bir süreç sürdürülüyor. Bu yatırımla da birlikte Konya, savunma sanayi alanında da ciddi bir yeni sürece giriyor. Şu an itibariyle savunma sanayi ihracatında 5'inci il durumundayız. Hali hazır potansiyelimiz bu iken, yeni yatırımlarla bu kabiliyetimizi daha da yukarıya taşımış olacağız. "Yatırımın 65 milyon dolara mal olacağını ifade eden Kütükcü, "Fabrikada, Aselsan'ın uzaktan komuta silah sistemlerinin Konya'da üretimi yapılacak. Konya'nın geçmişten beri gelen bir spor amaçlı silah üretim kapasitesi ve kabiliyeti var. Bu, Aselsan'ın, yeni yatırımıyla, üreteceği sisteme entegre etmeye çalışacağız. Kendi üretimini hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarlar ve satar hale gelecek. 65 milyon dolarlık bir yatırım büyüklüğü olacak. Ancak yatırım büyüklüğünün bununla sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz. Bu şu an da yapılan yatırımın bütçesi, 300 bin metrekare bir alanda özel bölgede bu yatırım planlanıyor. Çevresinde tedarikçilerinin de yatırım yapabileceği, ya da benzer başka savunma sanayi şirketlerinin, ileri teknoloji şirketlerinin yatırım yapabileceği bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yeni bir cazibe merkezi olacak. Bu yatırımda yaklaşık 650 kişinin çalışması öngörülüyor." diye konuştu.Görüntü Dökümü------------------Fabrikada üretilecek silahın, daha önce savunma sanayide tanıtılmasıOrganize Sanayı bölgesinden detayMemiş Kütükcü röp.(Haber-Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA ===============================================3)YASADIŞI YOLLARDAN TÜRKİYE'YE GETİRİLEN 1 MİLYON IRAK DİNARI ELE GEÇİRİLDİDİYARBAKIR'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyon ile yasadışı yollardan getirilen 1 milyon Irak dinarı ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı 'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin 'de yaşayan bir şüphelinin yasadışı yollardan getirdiği Irak dinarlarını piyasaya sürmek için Diyarbakır'a geleceğini belirledi. Takibe alınan şüphelinin bulunduğu araç, 4 Mart Pazartesi günü Bağlar ilçesi hayvan pazarı mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 3 farklı çanta içerisinde, 25'lik banknotlar halinde 1 milyon Irak dinarı bulundu. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin, sorguları sürüyor.Görüntü Dökümü:-----------Ele geçirilen paralarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: DİYARBAKIR,-GÖRÜNTÜ BOYUTU: 14,2 MB=================================================4)SAPANCA'DA KAZA 1 ÖLÜ, 1 YARALISAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza gece saatlerinde, Sapanca Kırkpınar Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Kocaeli yönüne giden Nebahat Çetin idaresindeki 54 AAK 401 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Erol Adıyaman (54) yönetimindeki 34 YK 1518 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Erol Adıyaman ile aynı araçta bulunan İsmail Muh ağır yaralandı. Erol Adıyaman ile İsmail Muh, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Erol Adıyaman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İsmail Muh ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü---------------------Kaza yapan otomobilden görüntüHaber-Kamera: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),=================================================5)AVCILAR KORUMA ALTINDAKİ 'MAHMUZLU KIZ KUŞU'NU VURDUTÜRKİYE'de nadir görülen ve nesli koruma altında bulunan mahmuzlu kız kuşu, avcılar tarafından vurularak, yaralanmış bulundu. Kuş, tedaviye alındı.Selahattin Eyyubi Havalimanı çalışanları yaralı halde mahmuzlu kız kuşu buldu. Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan'a teslim edilen kuşun tüfekle vurulduğu belirlendi. Kanadındaki saçma çıkarılan kuş, tedavisinin geri kalanı için Van 'a gönderilecek. Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, Türkiye 'de nadir görülen kuşun avcılar tarafından vurulduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Mahmuzlu kız kuşu olarak bilinen bu kuşu havaalanı çalışanları yaralı halde getirdi. Avcılar tarafından vurulmuş. Geldiğinde kuşun kanadı kopmak üzereydi, ilk tedavisini yaptık. Yarasını temizledik. Gerekli antibiyotik uygulamasını yaptık. Dostumuzu Van Koruma Milli Parkı'na göndermeyi düşünüyoruz. Orada, en iyi müdahale yapılacaktır. Kırılmış kanadı tedavi edilip, doğal yaşam alanına bırakılacaktır. Koruma altında olan bir kuş. Bu ismi kanat uçlarındaki mahmuzlardan alıyor. İki kanat uçlarında da çok sivri ve keskin bir mahmuz var. Türkiye'de nadir görülür. Yüksekova'da ilk defa gördüm. Muhtemelen göç yolu nedeniyle buradan geçiyordu."Görüntü Dökümü------------------------Mahmuzlu kız kuşu'dan detaylar-Kuşun yaralı kanadı-Kuşun tedavi edilmesinden detaylar-Veteriner hekimin açıklamalarıYaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA ( Hakkari ), -============================================TAVUKLARINA SOBALI KÜMES KURDURİZE'nin Ardeşen ilçesinde Fatih Kapıcı, 40'a yakın Hint tavuğu bulunan kümese, soğuk kış aylarında hayvanların üşümemesi için soba kurdurdu. Odunla yakılan soba ile tavuklar soğuktan korunuyor.Ardeşen ilçesi Cami Mahallesinde Hint tavukları besleyen Fatih Kapıcı, vatani görevi için askere gidince, aklı geride bıraktığı tavuklarında kaldı. Kış aylarında hayvanların üşüdüğünü düşünen Kapıcı, kuzeni Faik Kapıcı'dan kümese soba kurmasını istedi. Faik Kapıcı da kurduğu sobayı odunla yakarak 40'a yakın tavuğun bulunduğu kümesi ısıtmaya başladı. Faik Kapıcı, tavuklara gözü gibi bakıyor.'ÜŞÜME SORUNUNU ÇÖZDÜK'Tavukların üşüme sorununu çözdüğünü anlatan Faik Kapıcı, "Kuzenim Fatih Kapıcı askerdeyken beni arayarak tavukların üşüyeceğini belirterek kümese sona kurmamı istedi. Bende kümse soba kurarak soğuk sorununu çözdüm. Yeni çıkan civcivler üşümesin diye daha çok böyle bir şey yaptık. Burada oturma alanımızda var, arkadaşlarla çay demleyerek sohbet ediyoruz. Yoğun iş stresinden kaçarak burada oturuyoruz. Hayvanlar artık üşümüyor. Kuzenim de askerden her gün bizi arayarak 'sobaya odun attınız mı?',diye soruyor. Bazen cep telefonundan görüntülü arayarak tavukları seyrediyor. Bizde onun emanetlerine sahip çıkıyoruzö dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Kümesten görüntüler-Tavuklardan ve sobadan detaylarRöportajGenel detaylarHABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: MEHMET CAN PEÇE/ DHA-RİZE