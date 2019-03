Dha Yurt Bülteni -4

Kayseri merkezli 7 ilde uyuşturucu içerikli ilaç operasyonu: 30 gözaltıKayseri merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30...

Kayseri merkezli 7 ilde uyuşturucu içerikli ilaç operasyonu: 30 gözaltı



Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Kayseri merkezli 7 ilde sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu içerikli ilaç ele geçirildi. Operasyonda, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------



-Gözaltına alınan şüphelilerin hastaneye getirilişi



-Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarma araçlarına bindirilmesi



-Diğer görüntüler



Süre: 2.36 Boyut: 181 MB



Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,



==================



Türkiye'de buğday ekim alanı azalmasına rağmen, 21 milyon ton rekolte bekleniyor



Konya Ziraat Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Türkiye genelinde bu yıl buğday ekim alanlarında yüzde 10'a yakın bir azalma beklediklerini; ancak yağış dağılımın düzenli olması nedeniyle alınacak yüksek verimle bu açığın kapatılacağını söyledi. Soylu, "Bu yıl ülkemizde yağışlar çok iyi geçti. Türkiye genelinde geçen yıla göre yüzde 40, İç Anadolu Bölgesi'nde ise yüzde 33'lük bir artış oldu. Yağışları güzel aldıkları için bitki gelişimleri çok güzel gidiyor. Bu yıl buğday ekim alanlarında yüzde 10'a yakın bir azalma bekliyoruz; ancak yağışlar nedeniyle alınacak yüksek verimle bu açığı kapatacağımızı düşünüyoruz. Geçen yıl 20 milyon civarında bir rekolte oldu. Bu yılda 20 ila 21 milyon ton rekolte bekliyoruz."dedi.



Ziraat Odası Başkanı Süleyman Soylu, bu yıl yağışlarda artış olması nedeniyle bitki çıkışlarının güzel olduğunu, rekolte konusunda geçen yılı yakalayacaklarını söyledi. Soylu, "Tarım sezonu olarak iyi bir yıl geçirdğimizi söyleyebilirim. Özellikle hububat açısından 2018'deki ekimlerin çıkışları gayet güzel. Şu an da bitki gelişimleri de çok güzel. Gerek Konya Ovası'nda gerekse Türkiye genelinde en belirleyici husus yağışlar ve yağışların düzenli dağılımı. Bu yılda uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 26'lık bir artış geçen yıla göre Türkiye geneline göre ise yüzde 40'lık bir artış var. İç Anadolu bölgesinde yine geçen yıla göre yüzde 33 oranında bir artış var. Uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 16'lık bir artış söz konusu. Özellikle buğday, arpa ekim alanlarında şu an da sağlıklı bir bitki gelişiminin olduğunu verim potansiyeli yüksek bir ortamın hazırlandığının göstergesi. Eğer önümüzdeki mart, nisan ve mayıs da da dengeli bir yağış alıdğımız zaman çok ciddi şekilde rokelteye pozitif etki yapacaktır."diye konuştu.



YÜZDE 10'LUK BİR AZALMA BEKLİYORUZ



Buğday ekim alanlarında yüzde 10'luk bir azalma beklediklerini; ancak rekoltenin yüksek olacağını belirten Soylu, şunları söyledi:



"Son yıllarda özellikle buğdayda üretim ve ekim alanında bir azalış söz konusu. Bu azalmayıda nispeten olsun bu rekolte artışıyla kapatma potansiyelimiz şu an da mevcut. Her yıl Türkiye'de iklim değişiyor. Kurak geçen yıllarda buğdayda çok ciddi bir azalma olacaktır. Türkiye genelinde bu sene ekim alanlarında yüzde 10 gibi bir azalma tahmin ediyoruz. Bu çok ciddi bir rakam demek. Türkiye'de her yıl 7-7.5 milyon hektar civarında bir buğday ekim alanının düşündüğümüz zaman bu ciddi bir rakam. 500-700 bin hektarlara tekabul ediyor. Bunu ancak böyle düzenli bir yağış ve verimli bir yılda telafi edebiliriz. 2018 yılında 20 milyonlar civarnda bir rekolte oluştu. 2019 da böyle giderse yine 20 ila 21 milyon ton aralığında bir buğday rekoltesi tahmin edebiliriz. Ekim alanlarındaki azalmayı yüksek verimle kapatacağımızı düşünüyorum. 2019 da oluşacak buğday fiyatları, karlılık durumu, 2019-2020 sezonunda çiftçinin buğdaya bakış açısını belirleyecektir. Çünkü bizim çiftçimizin özelliği; bir ürüne küstüğü zaman geri dönüşü biraz yavaş oluyor. Bu yıl verimli gider ve fiyatlarda iyi giderse çiftçimizi buğdayla yeniden barıştırırız. Bu hem çiftçimiz açısından hemde ülkemizin güvenliği açısından son derece önemli."



Görüntü Dökümü:



---------



Buğdayın tarladaki görüntüsü



Buğday tarlalarından drone görüntüsü



Süleyman Soylu röportaj



Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))



================



Görme engelliler, yemek yapmayı öğreniyor



ALTI Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi'nin görme engelli üyeleri için düzenlediği yemek kursu, ilgi gördü. Kursa katılan 10 engelli, usta öğreticinin yardımıyla yemek yapmayı öğreniyor. Bıçak kullanımı, sebze ve meyvelerin dokusu, pişirilme şekli anlatılan engelliler, kısa sürede yemek yapmayı öğrendi.



Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi'nin görme engelli üyeleri için düzenlediği yemek kursu ilgi gördü. Kursa katılan 10 engelli, Halk Eğitim Merkezi'nden gelen usta öğreticinin yardımıyla yemek yapmayı öğreniyor. Bıçak kullanımı, sebze ve meyvelerin dokusu, pişirilme şekli anlatılan engelliler, kısa sürede yemek yapmayı öğrendi. İlkadım İlçesi Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen kurs, mart ayı sonuna kadar sürecek.



Amaçlarının görme engellilerin evlerinde kimseye ihtiyaç duymadan kendi işlerini yapabilmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Aynur Yiğit, "Kursumuz çok verimli geçiyor. Burada çok değişik damak lezzetlerinin yer aldığı yemek çalışmaları yapıyoruz. Türk mutfağının değişik çeşitlerini öğretmeye çalışıyoruz. Görme engelli arkadaşlarımızın en azından evlerinde kendilerine eşlerine, çocuklarına, misafirlerine bile rahatlıkla yapabileceği kolayla öğrenilebilen özellikle uygun malzemelerden seçilerek düzenlenmiş bir yemek kursu. Yedi bölgemizden farklı türleri de öğrenmiş oluyorlar. Hiç bilmedikleri ya da televizyonda başkasından duydukları yemekleri şuanda kendileri yapıyor olmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyorlar" dedi.



Kursiyelerin ilk olarak çatal, bıçak gibi mutfak aletlerini kullanmayı öğrendiğini anlatan Aynur Yiğit, "Daha önce hiç bilmeyenler kesme, doğrama gibi işlemleri öğreniyorlar. Hangi sebze nasıl doğranır, sebzelerin ne kadar yıkanılması gerektiği, hangi sebzenin ne kadar pişirilmesi gerektiği gibi konuları öğreniyorlar. Hocamız her şeyi çok ayrıntılı bir şekilde öğretiyor. Tabi normal bir insan için yemek yapmak kolay olabilir ama biz görme engelliler için bunu başarmak oldukça zor" diye konuştu.



'YEMEK YAPMAK ARTIK KOLAY'



Kursta eğitim alan Songül Korkmaz, daha önceden her şeyin hazır bir şekilde önüne geldiğini dile getirerek, "Bu yüzden de çok önceden de böyle bir kursa gitmeyi talep etmiştim. Bu zaman nasip oldu. Daha önce hiç yemek yapmadım ama mutfağa ilgim her zaman vardı. Bu kursta buna vesile oldu. Burası benim için bir deneyim oldu. Bence sevince hiçbir şey zor değil. Öğrenmek gerçekten çok güzel bir şey. Benim için öğrenmeden önce her şey önyargıydı. Soğan doğrarken elimde doğrardım ellerimi kesmekten korktuğum için tahtada doğrayamazdım. Ama burada öğrendikten sonra çokta kolay olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.



Eğitim çalışmalarının çok güzel gittiğini söyleyen usta eğitimci Lütfiye Işıtan da "Burada yemek yapmamın bütün özellikleri öğretiyoruz. Ayrıca burada en çok hijyen konusuna önem veriyoruz. Biz burada onlara sadece yol gösteriyoruz. Onlarda bu kursu alabilmek için çok istekliler. Hiç bilmeyen bile burada hemen yemek yapmayı öğrendiö şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü



--------



-Kursiyerlerin yemek yapma detayları



-Röportajlar



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,



================



Yoğurt kabından gözlük yapan öğrencisini ödüllendirdi



Erzurum'da, natürel kızağa başlayan, ilk antrenmana yoğurt kabından yaptığı gözlükle katılınca öğretmeni tarafından gözlük hediye edilen Furkan Öztürk'e (12), azmi dolayısıyla okul müdürü Selami Topaloğlu da çeşitli hediyeler verdi.



Merkez Yakutiye ilçesindeki 50'nci Yıl Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencisi Furkan Öztürk, beden eğitimi öğretmeni olan Türkiye Kızak Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Tuğrul Aksu'nun tavsiyesi üzerine natürel kızağa başladı. Öztürk, kızağa başlamadan önce bu sporla ilgili bilgiler topladı. Sporcular için gözlük ve kaskın çok önemli olduğunu öğrenen Öztürk, akşam evde annesinin sobada yakmak istediği yoğurt kabını alıp, kendisine gözlük yaptı. İlk antrenmanına yoğurt kabından yaptığı gözlükle giden Öztürk, hocalarını ve takım arkadaşlarını duygulandırdı.



DHA'nın, Furkan Öztürk'ün azmini haberleştirmesi üzerine 50'nci Yıl Ortaokulu'nun müdürü Selami Topaloğlu, küçük çocuğu çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi. Topaloğlu, "Furkan'ın yaptığı akılcı fikrinden dolayı dedik ki bu tür zeki insanların ödüllendirilmesi gerekiyor. Kendine has bir üslup ve tarz geliştirmiş. Biz de okul olarak her zaman Furkan'ın yanında olacağız. Öğretmenlerimizle birlikte aldığımız hediyeleri Furkan'a vererek ödüllendirdik" diye konuştu.



Babası çobanlık yapan Furkan Öztürk de okul müdürüne teşekkür ederek, "Beden eğitimi öğretmenimin isteği üzerine natürel kızağa başladım. Bu sporda gözlük kullanıldığını duydum. Akşam evde otururken, annem yoğurt kabını sobaya atacakken elinden aldım. Geri dönüşüm olarak kendime gözlük yaptım. Ağabeyimin de getirdiği paket lastiği taktım. Makasla burnuma göre de bir delik açınca çok güzel oldu. O gözlükle kızağa gittiğimde beden eğitimi öğretmenim benim gözlüğümü hatıra olarak alıp, bana yeni bir gözlük hediye etti" dedi



Görüntü Dökümü



-----------



-Okulun tabelasından detay



-Öğrencilerin okuldan çıkması



-Selami Toplaoğlunun öğrencileri ile konuşması



-Öğrencilerin Furkanı alkışlaması



-Selami Topaloğlunun Furkan Öztürk'e hediye vermesi



-Furkan Öztürk yoğurt kabından yaptığı gözlük ile kızak kayması (arşiv)



-Kızak yarışından detay (arşiv)



SÜRE: 05.06 BOYUT: 570 MB



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi

Sosyal Medyadan Müşteri Bulup, Fuhuş Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural Mahkeme Salonuna Girerken Göz Göze Geldi

Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti