Dha Yurt Bülteni-4

1)TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİ ZORUNLU İNİŞ YAPTITUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, havadayken, arıza uyarısı veren polis helikopterinin pilotu, Sap köyüne zorunlu iniş yaptı.

1)TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİ ZORUNLU İNİŞ YAPTI



TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, havadayken, arıza uyarısı veren polis helikopterinin pilotu, Sap köyüne zorunlu iniş yaptı.



Nazımiye'de, sabah saatlerinde, görev nedeniyle havalanan polis helikopterinden bir süre sonra arıza uyarısı verildi. Pilot, uyarıyla birlikte en yakın inebileceği yer olarak Sap köyüne yöneldi. Helikopteri köydeki boş alana indiren pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ile inceleme için teknik ekip sevk edildi.



TUNCELİ, -



================================================



2)KARABÜK'TE 2 KATLI AHŞAP EV KÜLE DÖNDÜ



KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.



Dün gece saatlerinde Eskipazar'a bağlı Çandırlar köyünde Bekir Karlıçayır'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Alev topuna dönen evi görenler itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesiyle gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



------------------



-Evin alev alev yanması(Cep telefonu görüntüsü)



Süre: (00.43) Boyutu: (8 MB.)



Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK



===================================================



3)ZİHİNSEL ENGELLİ MUSTAFA İÇİN SEFERBER OLUYORLAR



RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde küçük yaşta ateşli hastalık geçiren zihinsel engelli Mustafa Habiboğlu (10) için Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ İlk ve Ortaokulu idareci ve öğretmenleri seferber oluyor. Okul idaresince görevlendirilen öğretmen Halil İbrahim Önen, küçük Mustafa'ya evinde davranış geliştirme eğitimleri veriyor. İlçeye bağlı Topluca köyünde yaşayan Osman Zeki-Sinem Habiboğlu çiftinin 3 çocuğundan Mustafa Habipoğlu, 2 yaşında geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle konuşma ve davranış yetisinde bozukluklar yaşadı. Tedavisi süren küçük çocuk, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle okula başlayamadı. Küçük yaşta geçirdiği hastalık nedeniyle okula gidemeyen zihinsel engelli Mustafa için ilçede yer alan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ İlk ve Ortaokulu idaresi seferber oldu. Okul Müdürü Nizamettin Yılmaz'ın görevlendirdiği öğretmen Halil İbrahim Önen, evine gittiği Mustafa'ya hafta sonları davranış geliştirme eğitimi veriyor. Küçük çocuğa, hafta sonları verilen 10 saatlik eğitimle, farklı dallarda beceriler kazanıdırlamaya çalışılıyor.



'GÜLÜYOR, ONUNLA OYNUYORUZ'



Eğitimlerle Mustafa'da gelişmeler yaşandığını anlatan öğretmen Halil İbrahim Önen,"Mustafa'ya 3 dalda beceriler kazandırmaya çalışıyoruz. Bunlar beslenme eğitimi, toplumsal uyum becerileri ve dil gelişimidir. Ona konuşma becerisi kazandırmaya çalışıyoruz. 'Bir kelime daha fazla nasıl söyletiriz' Bunun mücadelesini veriyoruz. Elini yıkamayı, ağzını silmeyi ve kaşığı ağzına getirmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Mustafa ilk geldiğimizde değil bizimle oynama, bize gülücük atma, küçük bir temasa bile izin vermiyordu. Hemen yanımızdan uzaklaşıyordu. Ama şimdi gülüyor, onunla uzun bir süre oynayabiliyoruz. Konuşmalarımıza tepkiler verebiliyor" dedi.



'ZORLADIĞIMIZ DA OLUYOR'



Mustafa'yı hayatın içine sokma gayretleri içinde olduklarını kaydeden Önen, "Yardımla da olsa bile, kaşığı ağızına getirebiliyor. İleride inşallah kaşığını kendi tabağına götürüp yemeğini alıp yiyebilecek seviyeye getirmeyi ümit ediyoruz. Zorlandığımız zamanlar oluyor. Ama Mustafa bir gülüyor, 5 dakika bizimle oynuyor. O zamanda 'iyi ki gelmişiz' diyoruz. Kaşığı kendi başına getirdiğini gördüğümüz zaman 'iyi ki buradayız' diyoruz. Mustafa'yı hayatın içine soktuğumuzdan dolayı çok mutlu oluyoruzö diye konuştu.



'VELİ DE ÖĞRENCİ DE RAHATLIYOR'



İTO Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ İlk ve Ortaokulu Müdürü Nizamettin Yılmaz ise, "Bir öğrenciye bir öğretmen, ortaokul ve lise olduğu zaman, bir öğrenciye branş derslerine sahip olan tüm öğrencilerin evine öğretmen gönderiyoruz. Evde eğitimlerle, veliler de, öğrenci de rahatlıyor. Bu öğrencileri okulda uygulanan dersleri uygulamıyoruz. Çocuğun alabileceği bireysel eğitim biçimi 'BEP' dediğimiz projeyi uyguluyoruz. Çocuk hangi yönlerden topluma kazandırılırsa o dersleri veriyoruzö ifadesinde bulundu.



Görüntü Dökümü



------------------



-Okuldan öğretmenin çıkması



-Öğretmenin sokaktan gelip eve girmesi



-Öğretmenin Mustafa'yı sırtında taşıması



-Öğretmenin Mustafa'ya yemek yedirmesi ve oynaması



-Röportajlar



-Genel detaylar



Haber Selçuk BAŞAR-Kamera: Mehmet CAN PEÇE/DHA-RİZE



==================================================



4)TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL'DAN KARİYER DERSİ



TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Erzurumm Atatürk Üniversitesi öğrencilerine kariyer dersi verdi. 500 kişilik salonun merdivenlerini bile dolduran öğrencilere hayat hikayesini anlatarak kariyerin önemine dikkat çeken Mandal, "Gördüğüz gibi ben de sizden biriyim. Benim olduğum yerde siz de olabilirsiniz" dedi.



Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Bilim, Teknoloji, Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirilmesi ve Yeni TÜBİTAK Yaklaşımı' başlıklı konferansa katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilere kariyer dersi verdi. Kültür Merkezi'ndeki 500 kişi kapasiteli salonu merdiven boşluklarına kadar dolduran öğrencilere kariyer planlamasında yardımcı olmak isediğini söyleyen Prof. Dr. Hasan Mandal, 2020'li yıllarda bilginin işbirliği içinde üretilmesinin önemine dikkat çekti. Konuşmasına kendi hayat hikayesiyle devam eden Mandal, 23 Nisan 1965'de Eskişehir'de dünyaya geldiğini ve bugüne kadar olan kariyerindeki önemli basamakları anlattı. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne adaylığında adanan rektörden 3 kat fazla oy olmasına rağmen atanmadığını ancak Cumhurbaşkanı tarafından 2015'te rektörleri atayan YÖK'e üye olarak atandığını vurguladı. Kendisinin kariyeri boyunca hep araştırmayı yönetmek istediğini ifade eden Mandal, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nda Başkan Vekili olarak görev yaptığını söyledi.



Hayat hikayesini anlattığı öğrencilere "Ben sizden birisiyimi söylemeye çalıştım" diyen Mandal, "Özel bir yeteneğim, eğitim alma noktam yok. Onun için siz ben olabilirsiniz" dedi. Konuşmasında 90'lı yıllarda esnafın sıkça kullandığı 'Peşin satan, veresiye satan' esnafın durumunun resmediliği fotoğrafı ekrana yansıtan Mandal, yeni dönemde geleneksel gençlerin veresiye satan, yenilikli ve girişimci gençlerin ise peşin satan esnaf gibi olacağını bildirdi.



Mandal, konuşmasının sonunda öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Prof.Dr. Mandal, bir öğrencinin 'beyin göçünü önlemek için TÜBİTAK ne yapıyor?' sorusuna beyin göçünün tüm ülkelerin meselesi olduğunu belirtti. Dünyada artık rekabetin nitelikli insan gücüyle olacağına dikkat çeken Mandal, "Türkiye'de nitelikli insanları almaya çalışıyor. Geleceğin savaşları demek biraz uygun değil ama rekabeti nitelikli insanlarla gerçekleştirilebilecek. Nitelikli insana ulaşma noktasında her ülke kendi sürecini yürütmeye çalışıyor. TÜBİTAK hem tersine beyin göçü hem de nitelikli insan kaynağının gelişmesi için çalışıyor. Nitelikli insan kaynağının göçünü engelleyici, Türkiye'de kalmasını teşvik edici önlemler geliştirmeye çalışıyor" diye konuştu.



TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, konuşmasının sonunda geçtiğimiz yıl İstanbul'da yapılan Teknofest'te 3'üncü olmayı başaran Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi takımıyla



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Salonu dolduran öğrenciler



-Merdiven boşluklarına oturdulan öğrenciler



-Salondan genel ve detay görüntüler



-Hasan Mandal'ın konuşması



-Hasan Mandal'ın konuşmasından detaylar



-Hasan Mandal'ın öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesi



Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,



==============================================



5)İZMİR'DE TELEFERİK YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI



İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce yenilenerek hizmete alınan Balçova Teleferik Tesisleri'nde, sezon öncesi yıllık periyodik bakım tamamladı. Bugün yeniden hizmete açılan tesisin peyzajı yenilendi, otomasyon ve elektrik sistemlerinde iyileştirme ve bakımlar yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AB standartlarında yenilenerek 4 yıl önce hizmete aldığı ve o tarihten bu yana yaklaşık 1.6 milyon kişinin ziyaret ettiği Balçova Teleferik Tesisleri'nde bakım çalışmaları tamamlandı. Yılda bir kez yapılması zorunlu olan periyodik bakım çalışması kapsamında sistemdeki tüm hareketli parçalar elden geçirildi, talimatlar kapsamında değiştirilmesi gereken parçalar yenilendi. Otomasyon ve elektrik sistemlerinde iyileştirme ve bakımlar yapıldı. Teleferik, 12 Mart Salı gününden itibaren yeniden ziyaretçileriyle buluştu.



Bakım çalışmaları sırasında kabinlerde yolcu konforunun artırılması adına ses ve sarsıntıyı azaltacak iyileştirmeler de gerçekleştirildi. Yolcuların temas ettiği tüm aksamlar ise hijyen kuralları çerçevesinde özel malzemeler kullanılarak temizlendi. Çalışmalar kapsamında tesisin peyzajı da yenilendi.



PANORAMİK İZMİR MANZARASI



İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketi tarafından işletilen Teleferik Tesisi'nde bulunan 8 kişilik teleferik gondolları, yaklaşık 4 dakikada Balçova Dede Dağı'na çıkarak İzmir'i farklı bir açıdan seyretme olanağı sunuyor. Yolculuk sırasında İzmir'i panoramik ve heyecan verici bir manzaradan seyretme şansına sahip olan ziyaretçiler, zirvede eşsiz bir doğa içinde, çam ağaçlarının yeşilliğinde, tertemiz bir havada yürüyüş yapabiliyor; tesislerden ve mesire alanlarından faydalanabiliyor.



Haftanın 6 günü hizmet veren Balçova Teleferik Tesisi, pazartesi günleri bakım nedeni ile kapalı. 0–5 yaş arası çocuklara ücretsiz hizmet veren tesisin bilet fiyatları 9 TL.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



Teleferik gondollarının haret etmesinden çeşitli açılardan görüntüler



Haber-Kamera: İZMİR,



=========================================================



6)BAŞKAN BOZBEY'E GÜNEŞTEPE'DE YOĞUN İLGİ



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Güneştepe'de yaptığı konuşmada 20 yıldır Nilüfer'de kimseyi ötekileştirmediklerini söyleyerek, "Biz kimseyi ayırmadık, ayıranlara karşı dik durduk. Birliğe, barışa ihtiyacımız varö dedi. ursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesinin Güneştepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve Millet İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın'ın da katıldığı Güneştepe Düğün Salonu'ndaki buluşmaya mahalle halkı büyük ilgi gösterdi. Mustafa Bozbey yaptığı konuşmada bütün Bursa'yı mutlu edecek projeleri olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Biz yıllarca Nilüfer'i birlikte yönetim anlayışıyla yönettik. Bu anlayışı bütün Bursa'ya taşıyacağız. 20 yıldır Nilüfer'de hiç kimseyi rengi, dili, ırkı, partisi yönünden ayırmadık. Biz kimseyi ötekileştirmedik. Biz insanı seviyoruz. Biz kimseyi ayırmadık, ayıranlara karşı dik durduk. Birliğe, barışa ihtiyacımız var. Projelerimizle ve yaptıklarımızla 31 Mart'ta Bursa gülümseyecek. İstediğiniz kadar güneşi balçıkla sıvamaya çalışın, başaramayacaksınızö dedi.



'HAK SAHİPLERİNİ YOK SAYAMAZSINIZ'



Güneştepe'nin sorunlarını bildiklerini ve birlikte çözeceklerini ifade eden Bozbey, kentsel dönüşüm sorununa değindi. Bozbey, "Bursa'da kentsel dönüşüm doğru yapılmadı. Halkla, ilgili odalar ve teknik adamlarla görüşülmedi. Biz insan için şehir planlaması yaparak çözüm bulma arzusundayız. Kentsel dönüşüm yaparken, ilk olarak insanların hakkı korunmalı. Hak sahiplerini yok sayamazsınızö diye konuştu. Başkan Bozbey, Güneştepe Mahallesi ziyaretinin ardından Bursa Balkan Kadınları Derneği ve Türk Metal Sendikası tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Kadınların anlamlı gününü kutlayan Bozbey, 31 Mart sonrası kadın dostu kent oluşturmak için gereken adımları atacaklarını ifade etti. Bozbey gecede kadınlarla birlikte halay çekerek eğlencelerine ortak oldu.



Görüntü Dökümü



--------------------------



-Bozbey'in vatandaşla buluşması



-Bozbeyin konuşması



-Detaylar



Süre: 4 dk 25 sn-Boyut: 494 mb



Haber-Kamera: Tahsin AYDIN/BURSA,



=================================================



7)BURDUR GÖLÜ GURUP MANZARASIYLA BÜYÜLEDİ



SU hacminin önemli bir bölümünü kaybetmesine rağmen Burdur'un en önemli cazibe merkezi olan Burdur Gölü, gurup manzarasıyla yine büyüledi. Üniversite öğrencileri göl manzarası eşliğinde güneşin ufukta kaybolduğu anları izlerken, gölün kurtarılması ve kurumaması temennisinde bulundu.



Türkiye'nin en büyük yedinci gölü olan Burdur Gölü, son yıllarda suyundaki çekilmenin artması nedeniyle su hacminin üçte birini kaybetti. Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan ve kurtarılabilmesi için çeşitli çalışmaların yapıldığı Burdur Gölü, bölgenin en büyük cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Başta üniversite öğrencileri olmak üzere bölge halkının kıyısında dolaştığı göl, özellikle gün doğumu ve gün batımında ortaya çıkan manzarayla büyülüyor. Burdur Gölü'nü çevreleyen dağların ardında güneşin kaybolduğu anlarda ortaya çıkan gurup manzarası yine hayran bıraktı.



'BURADA GÜN BATIMINI İZLEMEK HARİKA'



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İngilizce Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Burak Özdamar, Burdur'da sosyal aktivite yapacakları çok fazla yer olmadığını, arkadaşlarıyla hafta sonlarında fırsat buldukça göl kenarında vakit geçirdiklerini belirterek, "Ama Burdur Gölü'nün durumu içler acısı. İnşallah kurumaz. Burada gün batımını izlemek harika" dedi.



'BU DOĞAL GÜZELLİK KAYBOLUYOR'



MAKÜ İngilizce Bölümü birinci sınıf öğrencisi Cem Parlas da "Göl çok güzel ama maalesef bayağı çekilmiş. Besleyen kaynak olmadığı için her geçen gün bu doğal güzellik kayboluyor. Burada gün batımını izlemek müthiş. İnşallah buna bir çare bulunur ve Burdur Gölü kurumaz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



--------------



Gölün çekilen alanları



Burak Özdamar'la röportaj



Cem Parlas'la röportaj



Detay görüntüler



(Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Emekli Polis, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti

Slovenya'da Bir Kadın Sigorta Dolandırıcılığı İçin 'Elini Bilekten Kesti'

Firariden Polise: Uykuda Bile Rahat Bırakmadınız

İzmirli Kasap Sosyal Medya Sayesinde İşlerini 3 Kat Artırdı