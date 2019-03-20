Dha Yurt Bülteni -4

Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 asker yaralıŞırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 asker yaralı



Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.



Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bu sabah saat 05.30 sıralarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı personel, helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -



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Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (2)



BALKONDAN ATLAYAN BİR KİŞİ YARALANDI



Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem korku yarattı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 09.34'de, merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan ancak korkuya yaratan depremin hasara yol açıp açmadığının araştırıldığı belirtildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.



BİR KİŞİ YARALANDI



Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'nci kattan sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi. Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü öğrenildi.



Öte yandan ilk depremin ardından saat 09.36'da 4.8, 09.41'de 4.5 büyüklüğünde olmak üzere, yine merkez üssü Acıpayam olan iki sarsıntı daha meydana geldi.



Görüntü Dökümü



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Denizli'den deprem sonrası çekilen görüntü



Yaralı kadının hastaneye getirilmesi



Hastaneden görüntü



-Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN, Deniz TUTUM / DENİZLİ,



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Evde ölü bulundu



Burdur'da felçli eşiyle oturan Mustafa Güleç (77) evde ölü bulundu.



Burdur merkez Hızırilyas Mahallesi'ndeki evde felçli eşi Mükerrem Güleç ile oturan Mustafa Güleç'i arayan komşuları, dün saat 21.00 sıralarında yaşlı adamı tuvalette yüzüstü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Güleç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Güleç'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Güleç'in komşusu Şeref Kara, "Akşam saatlerinde evin kapısını açık gördüm. İçeri girip eşine 'Mustafa dayı nerede' dedim. Telefonunu aradım, telefonu evdeydi. Markete mi gitti acaba diye oralara baktım, geldim yoktu. Eşine 'Mustafa dayı gelirse beni arasın, merak ettim' dedim. Misafirliğe giderken tekrar evlerine uğradım. Telefonunu aradım yine cevap vermedi. Evin içinde tuvalet tarafına bakınca yerde yüzüstü yatar vaziyette gördüm. Ambulansı aradık" dedi.



Görüntü Dökümü



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Evin dış görünüşü



Cenazenin çıkarılışı



Polis aracı



Şeref Kara'nın anlatımı



Cenaze arabasının gidişi



Detay



Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,



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Muhtar seçilirse, maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışlayacak



Karaman'ın Ermenek ilçesinde Seyran Mahallesi'nde muhtar adayı Halis Kalaycı (51), muhtar seçildiği takdirde maaşını ihtiyaç sahibi öğrencilere ve dar gelirli ailelere bağışlayacağını açıkladı. Kalaycı, bu vaadini de noter aracılığıyla onaylattı.



Seyran Mahallesi'nde oturan Halis Kalaycı, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde mahallesinden muhtar adayı oldu. Evli ve 3 çocuk babası Kalaycı, seçildiği takdirde ise muhtarlık maaşını, maaşını ihtiyaç sahibi öğrencilere ve dar gelirli ailelere bağışlayacağını açıkladı. Bu vaadini de noter aracılığıyla onaylatan Kalaycı, "Seyran Mahallesi muhtar adayıyım.31 Mart 2019 mahalli idareler seçim sonucunda muhtar olduğum takdirde maaşımı, mahallede dar gelirli öğrencilere ve ihtiyacı olan vatandaşlara yardım olarak vereceğim." dedi.



(Görüntü Dökümü



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Muhtardan detay



Muhtar röp.



Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA))



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Turfanda çağlaya hamile kadınlar ilgi gösteriyor



Akdeniz ve Ege Bölgelerinin turfanda meyvesi çağla, tezgahlarda 40 liradan alıcı buluyor. Seyyar satıcı Rıdvan Demir, hamile kadınların eşlerini gönderip çağla aldırdığını söyledi.



Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Akdeniz bölgesinde ilk çağla hasadı yapılan çağla, tezgahtaki yerini aldı. Tamamen organik olarak özellikle sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen çağlasının kilosu tezgahlarda 40 TL'den alıcı buluyor. Önceki yıllara göre satışı 25 gün erken başlayan çağla, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Atatürk Caddesi üzerinde açtığı tezgahta Mersin'in Silifke ilçesinden getirdiği çağlaları satışa sunan Rıdvan Demir, tezgahına yoğun ilgi olduğunu söyledi. Ürünün yeni mahsul olduğu için taleplerin fazla olduğunu söyleyen Demir, "Çağlaları hamile kadınlar seviyor. AŞ eren kadınlar, kocalarını gönderip bunlardan aldırıyor. Tuza bandırıp bunları yiyorlar. Ürün yeni çıktığı için 40 liradan satılıyor. Havalar ısındıkça fiyatlar düşer. İlerleyen günlerde çağla yerini eriğe bırakacak" dedi.



Görüntü Dökümü



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Çağla tezgahından genel ve detay



Seyyar satıcı Rıdvan Demir ile röp.



Vatandaşın çağla alırken görüntüsü



SÜRE: 01'56" BOYUT: 215 MB



Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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