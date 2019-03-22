Dha Yurt Bülteni -4

Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 4 sığınak ve 1 mevzi tespit edildiDiyarbakır'ın Silvan, Hazro ve Kulp ilçelerinde PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 kış sığınağı ve 1 mevzide 2 Kalaşnikof tüfek, roketatar mühimmatı, çok sayıda giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 4 sığınak ve 1 mevzi tespit edildi



Diyarbakır'ın Silvan, Hazro ve Kulp ilçelerinde PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 kış sığınağı ve 1 mevzide 2 Kalaşnikof tüfek, roketatar mühimmatı, çok sayıda giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla 'Bayrak-119 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen-02O' adlı operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 kış sığınağı ve 1 mevzi tespit edildi. Mevzi ve sığınaklarda yapılan aramada ise 2 Kalaşnikof tüfek, 3 tüfek şarjörü, 220 fişek, 4 boş kovan, roketatar mühimmatı, çok sayıda giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Operasyon kapsamında 174 kişinin kimliğinin kontrol edildiği 36 araçta da arama yapıldığı belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Operasyon görüntüleri



Arama yapılması



Bulunan sığınaklar ve mevzi



Ele geçirilen malzemeler



- Genel ve detay görüntüler



Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: DİYARBAKIR,



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Denizli'deki depremde iki besi çiftliğinde yaşananlar güvenlik kamerasında



Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen önceki gün meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tonlarca ağırlıktaki bir süt tankerinin sarsıntıyla birlikte sallanması ve besi çiftliğinde sağım yapan çalışanların yaşadığı korku ile ineklerin sağa sola kaçışmaları yer aldı.



Acıpayam'da geçen 20 Mart'ta meydana gelen, Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntüler depremin en çok hasar verdiği mahallelerden biri olan Ucarı'daki iki ayrı besi çiftliğinde yaşananları gözler önüne serdi. İlk görüntülerde besi çiftliğinde park halindeki tonlarca ağırlıktaki süt tankerinin sarsıntıyla birlikte sallanması ve çiftlik çalışanlarından birinin panikle kaçması yer aldı. Diğer görüntüde ise süt sağımı yapan iki kadının panikle birbirine sarılıp, yere çömeldiği görüldü. Deprem anında ineklerinde panikle sağa sola kaçışmaları görüntülerde yer aldı.



Görüntü Dökümü



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-Deprem anındaki iki ayrı besi çiftliğinde yaşanaların güvenlik kamerası görüntüleri



Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



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15 kişilik minibüsten 40 kaçak göçmen çıktı



Van'ın Gürpınar ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesi yakınındaki Van-Hakkari karayolunda uygulama yaptı. Yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. 15 kişilik minibüste 40 kişinin bulunduğu belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde, minibüstekilerin yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Pakistan, Afganistan ve Irak uyruklular olduğu belirlendi. Kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan bir kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Görüntü Dökümü



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-Durdurulan minibüste indirilen kaçak göçmenler



-Detaylar



Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, -



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Aralarında ünlülerinde bulunduğu senkronize Kayak Milli Takımı Palandöken'de



Türkiye Kayak Federasyonu bünyesinde tam 17 yıl sonra oluşturulan Senkronize Kayak Milli Takımı, Nisan 2019'da Amerika'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını Palandöken'de sürdürüyor. Yoğun bir antrenman programına başlayan takım üyeleri çalışmalarını deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de sürdürüyor.



Aralarında işadamı, sanatçı, öğretim üyesi ve kayak öğretmeninden oluşan Türkiye'nin 11 kişilik senkronize takımı bir koreografiye bağlı kalarak gerçekleştirdikleri Alp disiplini olan Senkronize Kayak branşında uzun yıllar sonra yeniden aktif rol almaya başlıyor. 17 yıl sonra oluşturulan Milli Takım, 11-13 Nisan 2019 tarihinde Amerika'nın Colorado eyaletindeki Aspen şehrinde düzenlenecek ve 3 farklı disiplinde gerçekleşecek Dünya Senkronize Kayak Şampiyonası'na katılmaya hazırlanıyor. Uludağ ve Kartalkaya'dan sonra 19 Mart'ta Palandöken Sway Otel'de kampa giren Türkiye Senkronize Kayak Milli Takım kadrosu, Ender Alkoçlar, Cem Hakko, Üstün Özbey, Mustafa Sandal, Doruk Kaya, Atakan Alaftargil, Arif Alaftargil, Fatih Kıyıcı, Metin Polat, Tunç Taşdemir ve Çetin Şirvani'den oluşuyor.



Senkronize Kayak Milli Takımı Kartalkaya ve Uludağ'dan sonra 18 Mart'ta da Palandöken'de kampa girdi. Kış turizmin gözde mekanlarından biri olan Palandöken'in aydınlatılmış pistleri sayesinde gece -gündüz demeden çalışmalarını Fransız Antrenör Marc Garcıa eşliğinde günde 5 saat çalışarak sürdüren Milli Takım büyük ilgi görüyor. Çalışmaların çok iyi geçtiğini söyleyen Garcıa, ""Yapacak çok işi var. Karşımızda bir ya da iki yıl çalışan takımlar olacak. Biz daha çok yeniyiz. Yalan söylemeye gerek yok. Ekip çok motive. Her sporda olduğu gibi Türkiye'yi temsil etmek çok önemli tabi ki. En iyi işi yapmamız lazım sonuç almak için. Bu Türkiye için başlanan bir programın bir öncülüğü. Uzun bir yolculuğun başı. Takımın hepsi değişik yerlerden geliyor. Önemli olan spordaki düşünce tarzı, içine koyacakları motivasyon" diye konuştu



Amerika'ya ümitle gitmek istediklerini belirten Cem Hakko, "Güzel bir takımız. Epeyde çalıştık. Bir de tabi ki en önemli sebebimiz bizim misyonumuz, önümüzdeki senelerde artık dünya şampiyonasına yollayacak takımların çıkması. Türkiye'de bütün herkesi, liseleri, üniversiteleri amatörleri, profesyonelleri yarışmalar yapıp bu işi çok daha ileri götürmek. Bunun fikir babası ise Çetin ve Tunç'un başkanlığında oluştu" dedi.



Türkiye'nin 17 sene sonra Aspen'e gittiğini hatırlatan pop şarkıcı Mustafa Sandal, "Çok güzel takım olduk. Türkiye 17 sene sonra Aspen'de dünya senkronize şampiyonasına katılıyor. Gece, gündüz demeden emeğimizi, eforumuzu ortaya koymaya çalışıyoruz. Ülkemizi, bayrağımızı inşallah en güzel şekilde Aspen'de Kolarado'da temsil edeceğiz. Bizim burada birlikte olmamızın amacı hem Türkiye'de kayak sporunu hem gençlerimize bizden sonra senkronize şampiyonasına katılacak olan arkadaşlarımıza bir motivasyon sağlamak. Onları bu işe yönlendirmek heveslendirmek. Kayak sporunu yaygınlaştırmak. Bunun için de burada gördüğünüz herkes takım olarak elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor" diye konuştu.



Senkronize Kayak Milli takımının bir parçası olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu söyleyen Doruk Kaya ise şunları söyledi:



"Arkadaşlarımızın da söylediği gibi biz kayak sporunun farkındalığını artırmak üzere milli takımlar seviyesinde Türkiye'nin yurt dışında her dalda katılımını sürekli olarak sağlamak üzere bir misyonla toplandık. Kayak Federasyonumuzun da destekleriyle inşallah bu sene Aspende iyi bir yarışma çıkartacağız. Ama asıl hedefimiz gördüğünüz gibi iki kamp Kartalkaya da iki kamp Uludağ'da yaptık. Şimdi Erzurum Palandöken'deyiz. Ülkemiz cennet gibi. Pistlerimiz elverişli neden bunu daha organize bir şekilde bütün dağlarımızda Kayseri, Sarıkamış'ta, Kastamonu'da Ilgaz'da herkes kendi takımlarını kurup antrenmanlarını sezon içinde yapıp bir final eşliğinde önümüzdeki yıl milli takımı seçip onu her sene Aspene yollasak. Biz bu misyonla yola çıktık, öncü olmak zor her zaman ki gibi. Tabi biz sporcu değiliz aslında kayağa gönül vermiş kişileriz. Ciddi sıkı bir kamp süreçlerinden geçiyoruz. Hepimizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz hayırlısıyla gideceğiz başlatacağız ve bizden sonra bu işin yayılıp kitlelere erişmesini milli takımlar nezdinde her disiplinde yurt dışında yarışmalara katılıp ülkemizi bayrağımız başarıyla dalgalandıracağız amacımız bu."



Görüntü Dökümü



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-Antrenman öncesi ısınma hareketleri



-Mustafa Sandaldan detay görüntüler



-Senkronize kayak takımın kayak odasında hazırlanması



-Drone ile çekilen senkronize kayak antrenmanı



-Antrenmandan detaylar



-Cem Hakko ile röp



-Mustafa Sandal ile röp



-Doruk Kaya ile röp



SÜRE: 08.13 BOYUT: 923 MB



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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