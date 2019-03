Dha Yurt Bülteni -4

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'da bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Antalya'da düzenlenen Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı için bir araya geldi. Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'deki toplantı öncesinde Mevlüt Çavuşoğlu ile Sergey Lavrov, iki ülke bayrakları önünde basına poz verdi. Mevlüt Çavuşoğlu, görüntü alan ve fotoğraf çeken gazetecilere, "Arkadaşlar pahalı makineleriniz var biliyoruz ama flaşlarınız çok keskin" diye espri yaptı.



İki bakan daha sonra ikili görüşmeye geçti. Bakanların görüşmelerinin ardından heyetler arasında görüşmeler yapılacak.



Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



GÖRÜŞMEDEN GÖRÜNÜT GEÇİLDİ



Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, -



=============================================



2)SEYİR HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ, ALEV ALEV YANDI



ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmı, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, araç, kullanılamaz hale geldi. Osmancık- Kamil yolunda, Hasan Kartal (62) yönetimindeki hafif ticari aracın motor bölümü, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kartal ve yanındakiler, araçtan inerek, alevlerden son anda kurtuldu. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Hafif ticari araç, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Yanan araca müdahale edilmesi



(Haber-Kamera: ÇORUM-DHA



==============================================



3)MANTAR TOPLARKEN 70 METRE YÜKSEKLİKTEKİ YAMAÇTAN YUVARLANDI



Denizli'nin Kale ilçesinde, mantar toplamaya çıkan 74 yaşındaki Selahattin Omay, 70 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı. Yaralanan ve telefonla yardım isteyen Omay, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın için ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Kale ilçesi Ortatepe Mahallesi'nde oturan Selahattin Omay, dün kuzugöbeği mantarı toplamak için ormanlık alana gitti. Sarp ve dağlık alanda mantar toplayan Omay, dengesini kaybederek 70 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Omay, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dağ Arama Kurtarma (DAK) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Omay'ı kurtarmak için çalışma başlattı.



Yoğun çalışmanın ardından yaralının yerini tespit edip yanına inen ekipler, Omay'ı sedyeye bağlayarak halatlar yardımıyla yukarı çekti. Yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu kurtarılan Omay, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Omay'ın boynunda zedelenme ve vucudunda kırıklar olduğu olduğu belirlendi.



Görüntü Dökümü



----------



Selahattin Omay'ın sedyeye koyması



Halatlatla sedyenin çekilmesi



Omay'ın ambulansa bindirilmesi



Haber: Deniz TOKAT- Kamera: DENİZLİ,



========================================================



4)KUŞADASI'NDA 37 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında tespit edilen bir lastik bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri geçen çarşamba günü saat 10.00 sıralarında, Kuşadası açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulup kontrol edilen lastik botta 14'ü Afganistan, 11'i Senegal, 6'sı Togo, 3'ü Nijerya, 1'i Mali, 1'i Kongo ve 1'i İran uyruklu toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, kıyıya getirildi. 21'i erkek, 4'ü kadın ve 12'si çocuk olan kaçak grubu, kimlik tespit işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Görüntü Dökümü



---------------------



Lastik bottaki kaçaklardan görüntü



Kaçakların sahil güvenlik botuna alınması



Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: KUŞADASI (Aydın),



===============================================



5)LİSİNİA'DAKİ ZEYTİN ÜRETİMİ BURDUR GÖLÜ'NÜN KURTARILMASINA KATKI SAĞLAYACAK



BURDUR'daki Lisinia Doğa Proje alanına 10 dekara 7 yıl dikilen zeytin ağaçları meyve vermeye başladı. Proje sorumlusu Öztürk Sarıca, zeytin ağaçlarının tamamen susuz yetiştiğini belirterek, "Su isteyen meyveler yerine zeytin yetiştirmek Burdur Gölü'ne çok büyük katkı verecektir" dedi. Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje alanında yaklaşık 7 yıl önce dikilen zeytin ağaçlarından verim alınmaya başladı. 10 dekarlık alana dikilen 350 zeytin ağacından ilk defa geçen yıl ürün alınırken, ağaçlar bu yıl daha fazla meyve vermeye başladı. Tamamı susuz yetişen zeytin ağaçları sayesinde bölgedeki zeytin üretiminin artırılması ve Burdur Gölü'ne de böylece katkı sağlaması hedefleniyor.



'LEZZETLERİ ÇOK İYİ'



Lisinia Doğa sorumlusu Öztürk Sarıca, proje alanında 350 zeytin ağacı bulunduğunu belirterek, "7 yıl önce diktiğimiz zeytin ağaçlarından geçen yıl verim almaya başladık. Lezzetleri çok iyi. Diğer meyvelerin altında damlama sulama sistemi olmasına rağmen bunlarda yok. Bunlar susuz yetişiyor. Şu an göl seviyesinde zeytin susuz yetişebiliyor. Burdur'un kuzey yamaçlarında zeytin oluyordu ama bu tarafta verim olmuyordu. 7 yaşında verime geçtiler" dedi.



'EN ÖNEMLİ KATKISI SUSUZ YETİŞMESİ'



Önümüzdeki yıllarda susuz zeytin yetiştiriciliği konusunda çalışmalarının olacağını kaydeden Sarıca, "Çünkü zeytin hem katma değeri çok yüksek hem de yağı çıkartılabiliyor. Nihai ürüne çevrilip bölgesel anlamda satışları yapılabilir. En önemli katkısı da susuz yetişmesi. 10 dekarlık alanda 'zeytin acaba olur mu?' düşüncesiyle diktik. Hem deli zeytin ağaçlarını hem de çelikten (küçük fidan) yetiştirilmiş zeytinlerimizi diktik. Şu anda iki zeytin türü de verime geçti" diye konuştu.



'BURDUR GÖLÜ'NE ÇOK BÜYÜK KATKI VERECEK'



Özellikle küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliklerinin göller yöresini önümüzdeki yıllarda ciddi bir zeytin üretim havzası haline getirebileceğine işaret eden Öztürk Sarıca, şöyle dedi:



"Susuz yetişeceği için göle katkısı çok büyük olacaktır. Su isteyen meyveler yerine zeytin yetiştirmek Burdur Gölü'ne çok büyük katkı verecektir. Zeytinin önemi her geçen gün artıyor. Türkiye ve dünya piyasalarında zeytin çok çok önemli. Yöresel olarak pek çok yerde zeytinlerin verimleri düştü. Bazı yerlerde çok ciddi anlamda zeytin dikimleri var. Bu noktada Türkiye'nin de treni kaçırmaması lazım. Önümüzdeki yılların biraz daha ısınacağını düşünürsek daha ciddi anlamda bu bölgede zeytin alınabilecek demektir."



Görüntü Dökümü



-------------------------



Zeytin ağaçlarından detay



Öztürk Sarıca'nın anlatımı



Detay



Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,



================================================



6)BUZ HOKEYİ KADIN MİLLİ TAKIMI, DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA HAZIR



Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Romanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Milliler, zorlu müsabakalardan madalya ile dönmeyi hedefliyor. Romanya'da 1-7 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası 2'nci Grup müsabakalarına hazırlanan Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı çalışmalarını tamamladı. 3 haftalık kamp sürecince Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Kestel Olimpik Buz Pateni-Hokey Salonu'nda çalışan milliler, bugün Romanya'ya giderek şampiyonada boy gösterecek. Hazırlıklarının son sürecini DHA'ya anlatan milliler, kendilerinden emin bir görüntü çizerken zorlu müsabakalardan madalya ile dönmeyi hedefliyor.



3 HAFTALIK YOĞUN KAMP SÜRECİ SONLANDI



Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı Başantrenörü Çağrı Karabulut, ilk maçlarında 1 Nisan Pazartesi günü Hırvatistan ile karşılaşacaklarını belirterek, hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti. Kamp sürecinin oldukça verimli geçtiğine işaret eden deneyimli antrenör, "Güzel ve bir o kadar da zorlu bir kamp süreci geçirdik. Bu süreçte sporcularımızı teknik, taktik ve kondisyon olarak oldukça zorladık. Onları zorlu geçecek Dünya Şampiyonası için hazırladık. Biraz yoruldular, yıprandılar ancak inşallah başarılı sonuçlar alacağız ve güzel olacakö dedi. "4 sezon önce Hong Kong'da düzenlenen Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Division B Grubu'nda birinci olmuştuk ve bu başarının ardından bir üst gruba yükselerek pek çok başarı elde ettik" diyen Başantrenör Karabulut, amaçlarının artık madalya kazanmak olduğunu ve Romanya'da da bunu gerçekleştirmeyi istediklerini söyledi.



'BURADA AİLE OLMAYI ÖĞRENİYORUZ'



2011'den beri ay yıldızlı formayı terleten kaptan asistanı Başak Demirkol, buz hokeyine olan ilgisini "Birkaç kez geldikten sonra bu spora aşık olmamak elde değilö şeklinde tanımladı. Buz hokeyine 10 yaşında başladığını ve tutku ile bağlandığının altını çizen 25 yaşındaki oyuncu, "Kişinin kendi disiplinini elde edebilmesi açısından spor çok önemli. Buz hokeyi bana hayatımı planlama, özdisiplin gibi çok önemli değerleri kattı. Takım ruhu çok önemli. Aile olmayı öğreniyorsunuz burada, hepimizin bir sürü kız kardeşi var. 10-15 tane kız kardeşiniz var gibi düşünün" diye konuştu.



'KADINLARA ÇOK UYGUN BİR SPOR'



Geçmişte 'Türkiye'de hokey var mı?' sorularından bugünlere gelindiğinde Türkiye'deki insanların hokeyi öğrendiğini belirten Demirkol, erkek egemen olarak gösterilen branş için "Kadın-erkek açısından çok fazla farkın olacağı bir spor değil. Yalnızca kasa dayalı bir branştan bahsedemeyiz. Koordinasyon, denge, takım oyunları, teknik ve taktik bunlar da en az kas gücü kadar önemli. O yüzden kadınlara çok uygun bir spor. Önce herkes 'Erkek sporu değil mi?' diye başlıyordu, ancak insanlar bu konuda bilinçlenmeye başladı. Zorlukları da yavaş yavaş aşıyoruz, tesisler açıldı, antrenör ve hakem eğitimleri fazlalaştı" ifadelerini kullandı.



BUZ DAĞININ GÖRÜNMEYEN KISMI DA VAR



25 yaşındaki Seda Demir ise, buz hokeyini 'Benim yaşam tarzım' şeklinde ifade etti. Sadece buzun üzerinde çalışmadıklarını belirten genç oyuncu, "Buz dışında da çok çalışıyoruz, aynı zamanda denge gerektiren bir spor. Çevik, kuvvet ve çabukluk gibi özelliklerin birleşimiyle oluşuyor. O yüzden buz dağının görünmeyen kısmında koşu, kuvvet ve ağırlık antrenmanlarıyla kendimizi hazırlıyoruz. Burada da günde 4-5 saat antrenman yapıyoruz. Elbette yorucu geçiyor ancak güzel de zaman geçiriyoruz. Her zaman unutmadığımız bir şey var ki o da milli takım için buradayız, bu bizi fazlasıyla motive ediyor. Romanya'da da güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Takımımız şu anda çok iyi, hepimiz çok mutluyuz ve bu da bize mutlaka başarı getirecektir" dedi.



'O TOPUN ADI NE GİBİ SORULAR GELİYORDU'



Son dönemlerde buz hokeyine yönelik ilginin de arttığını dile getiren Seda Demir, "Buradaki antrenmanlarımızda ortaokul, lise çağındaki çocuklar otobüslerle geliyorlar, bizi izliyorlar ve bizden sonra çıkıp buzda kayıyorlar. Böyle küçük çocukları görünce mutlu oluyoruz çünkü eskiden buz hokeyi dediğimizde çok şaşırıyorlardı. 'Nasıl, ne yapıyorsunuz, bıçak üzerinde mi kayıyorsunuz, o sopalar ne işe yarıyor, o topun adı ne?' gibi sorular geliyordu ama şimdi çocuklar küçük yaştan itibaren bu sporu tanıyor. Bizler de milli takım olarak daha fazla duyulmasını istiyoruz ki daha çok gelişsin, buna ihtiyacımız var. Takım olarak birçok başarılarımız var ancak başarısızlıklarımız kadar konuşulmadı. Bu bizi çok üzen bir nokta, buradan halkımıza da sesleniyorum bizi takip etsinler, maçlarımız internetten canlı yayınlanıyor, onların desteklerine ihtiyacımız var" açıklamalarında bulundu.



'SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIMIZDAN HERKES EMİN OLSUN'



5 yıldır ay yıldızlı formayı terleten Alara Lökbaş ise Türk halkına mesaj vererek "Ay yıldızlı bayrak uğruna Romanya'da sonuna kadar savaşacağımızdan herkes emin olsun" dedi. Defansta görev aldığını ve buz hokeyinin erkek egemen bir branş olmadığını yineleyen 20 yaşındaki oyuncu, "Kale önündeki boğuşmalar, mücadeleler daha sert oluyor. Bu biraz güç ve kuvvet gerektiriyor. Takım sporu olması çok büyük bir avantaj, bu noktada yanımızdaki arkadaşımıza destek oluyor, hataları kapatıp bütünlük sağlayabiliyoruz. Defans oyuncuları için mücadele gücü oldukça yüksek. Takım arkadaşlarımızın birbirine olan destekleri çok önemli, bu şekilde başarı elde edebiliyoruz" ifadelerini kullandı. Takımın son çalışmasını takip eden minik sporseverler de milli oyuncular ile tanışma şansı bularak fotoğraf çektirdi.



Görüntü Dökümü;



---------------------------



-Sporcuların antrenmanından detaylar



-'Türkiye' diye bağırmaları



-Çocuklarla bütünleşmeleri



-Başantrenör ve sporcuların açıklamaları



-Salondan ve buz pistinden detaylar



Süre: 6.37 dakika, Boyut: 872 MB



Haber: Gürkan DURAL/BURSA, - Kamera: İsmail SEYMEN/BURSA,



========================================================



7)ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU



ADANA'da polis, ihbar üzerine yaptığı uyuşturucu operasyonunda, aralarında karı- kocanın da bulunduğu 7 kişi yakaladı.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 7 kişinin Hatay'a esrar götürdüğü ihbarını aldı. Hatay polisiyle yapılan ortak operasyonda, Yasemin T., eşi Bilal T. ile Sürmeli U., İsmail T., Mazlum S., Ömer K. ve Hakan E. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 33 kilo 787 gram esrar, iki ruhsatsız silah ve 9 uyuşturucu hap bulundu. Bilal T.'nin ise eşi Yasemin T.'ye uyuşturucu taşıttığı öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan Yasemin T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Bilal T. Sürmeli U., İsmail T., Mazlum S., Ömer K. ve Hakan E. tutuklandı.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



Adli Tıp Birimi tabelası



Zanlıların çıkarılması



Polis aracına bindirilmesi



Ele geçirilen narkotik maddelerden genel ve detay görüntüler



SÜRE: 02'25" BOYUT: 267 MB



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



=========================================================



8)BİTLİSLİ ÖĞRENCİLER 21 DAKİKA KİTAP OKUDU



BİTLİS'te Kütüphane Haftası nedeniyle '21'de 21 Kitap Okuma Projesi' kapsamında üniversite öğrencileri kitap okudu. Öğrencilerin, saat 21.00'de başlayan kitap okuma etkinliği 21 dakika sürdü.



Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve hayata geçirilen proje, kız ve erkek yurtlarında uygulandı. Saat 21.00'de başlayan kitap okuma etkinliği, 21 dakika sürdü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan, bu projeyi daha da yaygınlaştırmayı düşündüklerini belirterek, yurtlardan evlere de taşımak istediklerini söyledi.



Beşminare Kız Yurdu'nda Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç'ın da katıldığı kitap okuma projesine, burada kalan tüm kız öğrenciler katıldı. Proje sayesinde Bitlis'te okuma farkındalığının devam etmesi gerektiğini belirten Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, kitap insanın en iyi dostudur kavramı insanların tam olarak idrak etmediklerini belirtti.



Projenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan da ilkokul çağındaki öğrenciler ve gençlerin kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Gelişim çağındaki öğrencilerin gelişimine katkı sunması, beceri ve kendilerini ifade etmek üzere bilinçlendirmeyi hedefleyerek, bu kitap okuma halkasını daha da genişleterek evlerimizde, yurtlarımızda ve gençlik merkezlerimiz de her gün saat 21.00'de başlamak üzere 21 dakika kitap okumayı, bu alışkanlığı devam ettirmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğü'nün katkılarıyla pansiyonlarda kalan öğrencilerimiz, gençlik merkezlerimizde faaliyetlere katılan gençlerimiz, ayrıca evlerimizde ailelerimizle ebeveynlerimizin de katılımıyla bu geniş halkayı büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Programın açış konuşmasının Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan tarafından yapılması



-Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç'ın konuşması



-Kitap okumak için gelen öğrencilerden detay



-Kitap okuyan öğrencilerden detaylar



-Detay görüntüler



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -



=========================================================



9)'KÜÇÜK SAHNE TİYATROSU' ERZURUM'DA YAŞAYACAK



İstanbul'un en eski devlet tiyatrolarından olan 'Küçük Sahne Tiyatrosu'nun koltukları ve levhası Erzurum'un Oltu ilçesindeki Atatürk ilkokulunda tiyatro salonuna can verdi.



Müze olacağı iddia edilen 'Küçük Sahne Tiyatrosu'nun oturma koltukları ve levhası Oltu Atatürk İlkokulu'na gönderildi. Yeni açılan tiyatro salonuna yerleştirilen dekorla Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri 'Geçmişten Geleceğe Oltu' isimli oyunu sahnelediler. Öğrenciler ve öğretmenler üniversitelilerin oyununu beğeni ile izledi.



Küçük sahne tiyatrosunun isminin Atatürk İlkokulunda yaşamaya devam edeceğini söyleyen Okul Müdürü İhsan Koçak, "Okulumuza yakışır bir tiyatro salonuna kavuşmanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Tiyatro salonunun yapımında destek olan İstanbul Oltulular Derneği'ne teşekkür ederiz. Derneğin girişimleriyle İstanbul Küçük Sahne Tiyatro salonundaki koltukları Oltu'ya gönderildi" dedi.



Tiyatrı salonunun açılışına katılan İstanbul Oltulular Derneği Başkanı Musa Dündar ise "Öğrencilerimiz çok güzel oyun oynadılar. İnşallah bundan sonra da öğrenci kardeşlerimize hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------



-Okul görüntüsü



-Tiyatronun lehvası



-Okul müdürü lehvaların önünde röp



-Tiyatrodan görüntü



-Salondan detaylar



-Röportajlar



(Süre: 5,43 dk/629MB)



Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU (Erzurum),

