Dha Yurt Bülteni -4

TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandıSakarya'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.

TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı



Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. TIR alev alarak yanarken, TEM Otoyolu'nun her iki istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Kaza saat 10.30 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca Yanık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Berker Uğur idaresinde 34 GIF 55 plakalı sunta yüklü TIR lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra orta refüje devrildi. TIR'dan atlayan sürücü Berker Uğur hafif yaralandı. TIR'ın dorsesinde bulunan suntalar yola döküldü. Ankara ve İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alev alan TIR itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ankara istikametinde yolda bulunan suntaların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açılırken, bir süre İstanbul



istikameti de ulaşıma açıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



SAPANCA(Sakarya),



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Balıkesir'de 2 bin yıllık heykel ele geçirildi; 4 gözaltı,



Balıkesir'in Edremit ilçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık mermer heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.



Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine Akçay Mahallesi girişinde bir aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada, 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen eski Roma dilinde 'Kommagenne Krallığı'nın lideri Antiacho'nun ebedi istirahatgahı' yazılı Roma dönemine ait mermer heykel ele geçirildi. Heykelin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu belirtilirken, şüpheliler Ö.M., N.K., İ.T. ve R.D. gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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Ele geçirilen heykelden görüntü.



Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),



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Yerleşim yerine inen kurt korkuttu



Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yerleşim yerlerinin bulunduğu noktaya kurt indi. Vatandaşlar arasında korkuya neden olan kurt, uzun uğraşlar sonucu bölgeden uzaklaştırıldı.



Sandıklı TOKİ mevkisinde dün öğle saatlerinde dağlık alandan geldiği tahmin edilen kurt görüldü. Panikleyen çevredeki vatandaşlar durumu zabıta ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bitkin görünen ve aç olduğu tahmin edilen kurdun doğal ortamına tekrar dönmesi için ekipler çaba sarf etti. Kurdun üzerlerine gelmesinden panikleyen bölgedeki vatandaşlar ve ekipler taş atarak hayvanı uzaklaştırmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kurt bölgeden uzaklaşarak doğal ortamına döndü.



Bölgedeki vatandaşlar kurdu uzaklaştırma çabalarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. Görüntülerde ekipler ve vatandaşların üzerine doğru gelen kurdu bir kişinin taşla uzaklaştırmaya çalıştığı yer aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cep telefonu)



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Kurda taş atan vatandaş görüntüsü



3.25 MB/// 00.15"



Haber: Ahmet DAĞLI- KAMERA: SANDIKLI (Afyonkarahisar),



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Otizmli Ayşe, koruyucu aile ile hayata bağlandı



Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait Sevgi Evi'nde bakımı yapılan yüzde 82 oranında zihinsel engelli otizmli Ayşe Sarıoğlu'na (10), 5 yıl önce Hatice Urut (35) koruyucu anne oldu. 3 çocuk annesi Urut, bütün zorluklara rağmen Ayşe Sarıoğlu'nun da annesi oldu. Küçük Ayşe, aile ortamında sevgiyle büyüyerek hayata bağlandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait Sevgi Evi'nde bakımı yapılan yüzde 82 oranında zihinsel engelli ve otizmli Ayşe Sarıoğlu'na 5 yıl önce Hatice Urut, koruyucu anne oldu. Küçük Ayşe, aile ortamında sevgiyle büyüyerek hayata bağlandı. Ayşe'yi çok sevdiklerini belirten anne Urut, "Ayşe zihinsel engelli ve otizm hastasıydı. Otizmi ile ilgili herhangi bir destek almadık. Tamamen sevgi ve aile ortamıyla otizmi yendi. Zihinsel olan engeli de hafifledi. Ayşe'nin sağlığıyla ilgili zor süreçlerden geçtik; ancak hiç bir zaman kendisinden vazgeçmedik. Ayşe ile ben sabrı öğrendim. Sabrımızın mükafatını da inşallah Allah'ım Ayşe'yi iyileştirerek verir. Çok şükür bu şekilde mutlu, mesut yaşıyoruz" diye konuştu.



'KORUYUCU AİLELERDEN ÇOK ETKİLENDİM'



Ayşe'nin nasıl koruyucu annesi olduğunu anlatan Urut, "Kendi işlerimden dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gitmiştim. Orada çocukları gördük. Kurum personelleri ile sohbet ettik. Bize koruyucu aileler anlatıldı. Bu durumdan çok etkilendim. Bu şekilde böyle bir yola girdim. Kurumdaki arkadaşlar da hep bana bu konuda destek oldular" dedi.



Ayşe'nin hastalığıyla savaştıklarını belirten Urut, "Biz Ayşe'yi bir sorun olduğunda 'geri gönderelim' diye hiç düşünmedik. Savaşmamız gerektiğini öğrendik. Savaştık ve kazandık. Çocuklarım da Ayşe'yi seviyorlar. Onunla özel olarak ilgileniyorlar. Ayşe'nin de çok şükür otizm rahatsızlığı hiç kalmadı. Ayşe'nin önceden çok sabit hareketleri vardı. İşte, saatlerce sallanmak, herhangi bir oyuncağa takılması, konuşmama, çamaşır makinesini seyretmek gibi sıkıntıları vardı. Çok şükür bu sıkıntıları kalmadı. Hiçbir yerden bu konuda destek almadık. Çok şükür aile ortamında kendisiyle ilgilendik ve otizmi ile hiçbir problemi yok" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü



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-Ayşe'den görüntü



-Ayşe'nin koruyu anne ile oyun oynaması



-Hatice Urut ile röportaj



-Genel detay



Süre: 6.16 Boyut: 756 MB



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,



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İzmir'de nostalji rüzgarı esti



Tosun Paşa'dan Hababam Sınıfı'na, Selvi Boylum, Al Yazmalım'dan Çiçek Abbas'a kadar birçok Yeşilçam yapımına müzikleriyle damga vuran Cahit Berkay, İzmirli sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Berkay, Yeşilçam Film Müzikleri Orkestrası ile birlikte nostalji rüzgarları estirdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) uzun yıllar hatırlanacak bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Moğollar grubunun kurucu üyesi ve Yeşilçam filmlerinin unutulmaz bestecisi Cahit Berkay'ın solist olarak katıldığı konserde geçmişe müzikal bir yolculuk yapıldı. Orkestra şefliğini Burak Tüzün'ün, orkestrasyonu ise Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Yusuf Yalçın'ın yaptığı, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı Hande Taban'ın ise anlatımıyla renk kattığı konserde Cahit Berkay'ın eşsiz yorumu izleyenleri hayran bıraktı.



'BÖYLE SALON, BÖYLE SEYİRCİ GÖRMEDİM'



Gecede müzikleri çalınan Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sahneleri de beyaz perdeye yansıtıldı. Büyükten küçüğe herkesin kalbine dokunmuş filmlerin müzikleri AASSM'nin muhteşem akustiğinde tekrar hayat bulurken, bin 130 kişilik Büyük Salon'da tek boş yer bırakmayan seyirciler sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı. Konserin yapıldığı salona hayran kaldığını söyleyen Cahit Berkay, "İzmir'e birçok kez geldim fakat böyle bir salon ve seyirci görmedim, beni çok etkilendiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi.



Şef Burak Tüzün ise çok eğlenceli ve neşeli bir konser gerçekleştirdiklerini ve Yeşilçam'ın güzel müziklerinin İzmir'de, AASSM'de ayrı bir anlam kazandığını söyledi.



Görüntü Dökümü



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Konser hazırlıklarından görüntü



Konserden görüntü



Cahit Berkay ile röp



Şef Burak Tüzün ile röp



Haber-Kamera: İZMİR,



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Balkonda ağa takılan güvercin, kurtarıldı



Çorum'da bir apartman dairesinin balkonuna gerilen ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'ncü katında balkona gerilen ağa güvercin takıldı. Kimsenin olmadığı evde güvercini fark eden çevredeki bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri merdivenle balkon hizasına kadar çıkarak, ağa takılan güvercini kurtardı. Bacağında kırık tespit edilen güvercin, götürüldüğü veterinerde tedavi altına alındı.



Görüntü Dökümü:



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-Güvercinin kurtarılması



-İtfaiye eri röp.



Detaylar



(SÜRE: 3.30 Dk ) (BOYUT100 )



Haber-Kamera: Serkan BARIŞ-/ÇORUM,



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Kars'ta yeniden sayımda HDP'li adayın oyu arttı



Kars'ta MHP'nin itirazı üzerine 170 sandıkta yapılan ikinci sayım sonunda, 12 bin 181 olan HDP'li Ayhan Bilgen'in oyu 12 bin 192'ye çıktı.



Kars'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde HDP adayı Ayhan Bilgen 12 bin 181 oy alarak kentin yeni başkanı olurken, 10 bin 984 oy alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Çetin Nazik sonuçlara itiraz etti. Nazik'in itirazının kabul edilmesi üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda dün akşam 167 sandıktaki oylar sayılmaya başlandı. Parti yetkililerinin de katıldığı sayım sonrası HDP'li Ayhan Bilgen'in 12 bin 181 olan oyu 12 bin 192'ye çıktı. MHP'li Çetin Nazik'in oyu ise 10 bin 954'e düştü.



Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda yapılan sayım sonrası oyları artan HDP'li Bilgen'in bugün ya da yarın mazbatasını alarak göreve başlayacağı öğrenildi.



Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS, -

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AK Parti İzmir'de de Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

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