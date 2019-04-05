Dha Yurt Bülteni -4

Tekirdağ'da bir gecede 700 kaçak göçmen yakalandıTekirdağ'ın Ergene ilçesi TEM otoyolunda yapılan uygulamada araçlarla yurt dışına gitmek isteyen 700 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da bir gecede 700 kaçak göçmen yakalandı



Tekirdağ'ın Ergene ilçesi TEM otoyolunda yapılan uygulamada araçlarla yurt dışına gitmek isteyen 700 kaçak göçmen yakalandı.



Türkiye'de yaşayan özellikle Afganistan ve İranlı göçmenler, internet üzerinden Yunanistan'a geçmek için Edirne'de buluşma çağrısında bulundu. İhbar üzerine Edirne'de il genelinde önlemler üst seviyeye çıkarılırken, Tekirdağ'da da jandarma ve polis ekipleri başta TEM otoyolu olmak üzere Edirne yönüne giden tüm yollarda önlem aldı, kontrol noktaları oluşturdu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde gece boyunca yaptığı kontrollerde 350'si TEM otoyolu olmak üzere 700 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, ekiplerin göçmenlere yönelik uygulamaları sürüyor.



Görüntü Dökümü



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-Jandarmanın aldığı önlemler



-Jandarma araçları



-Taksilerin durdurulması



-Minibüs içinden kaçakların çıkartılması



-Ticari taksilerden indirilen kacaklar



-Göçmenlerden detaylar



-Genel ve detay görüntüler



Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),



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Acıpayam'daki depremin öğrencilerde yarattığı korku kamerada



Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem anı, bir lisedeki güvenlik kameralarınca görüntülendi. Öğrencilerin büyük korku yaşadığı, panikle okulun bahçesine gittikleri görüldü.



Geçen 20 Mart'ta merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremde çok sayıda ev hasar gördü. Deprem, Acıpayam'a 23 kilometre uzaklıkta bulunan Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'ndeki bir lisede de hissedildi. Lisedeki öğrenci ve öğretmenler, depreme derste yakalandı. Büyük panik yaşayan öğrenciler, hızla kendilerini okul bahçesine atarken, okulun güvenlik kamerası o anları görüntüledi. Kamera görüntülerinde, öğrencilerin şiddetli sarsıntının ardından öğretmenleri nezaretinde koridora çıkmaları, ardından hızla okul bahçesine gitmeleri yer alıyor. Bir diğer görüntüde ise bir öğretmenin okulun kapısını hemen açarak, tahliyeye yardımcı olduğu, öğrencilerin panik halinde okul bahçesinde koştukları görülüyor. Bir diğer kamera görüntüsünde ise, koridorda bulunan iş kıyafeti giydirilmiş cansız manken ile tavana asılı tabelanın sallanması, öğrenci ve öğretmenlerin panik içinde kaçışmaları yer alıyor.



Depremin ardından okul duvarlarında çatlaklar oluşurken, okulun durumu ile ilgili yapılacak incelemenin ardından bir raporun hazırlanacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Güvenlik kameralarından görüntüler



Okuldan detaylar



Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



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Çoban Barış, ilk kez oy kullandığı seçimde muhtar oldu - (ÖZEL)



Mardin'in Derik ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'nde çobanlık yapan ortaokul mezunu 18 yaşındaki Barış Yaşar, ilk kez oy kullandığı seçimde rakibini geride bırakıp muhtar seçildi.



Derik'e 36 kilometre mesafede bulunan Göktaş Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Vezir ile Faika Yaşar çiftinin beş çocuğundan en büyüğü olan ortaokul mezunu Barış Yaşar, 150 haneli mahallesine muhtar adayı oldu. Çobanlık yapan Yaşar, ilk kez oy kullandığı seçimde 500 seçmenden 348'inin oyunu alıp, muhtar seçildi.



Türkiye'nin en genç muhtarlarından olan Barış Yaşar, çevresinin ve büyüklerinin ısrarıyla aday olduğunu belirterek, "Köyümüzün 150 hanesi benim muhtar olmamı istedi. Ben büyüklerimi kırmadım aday oldum. Rakibim de köylüm. 500 seçmenden 348'inin oyunu alarak muhtar seçildim. Ben köyüme hizmet yapacağım. Köyümde yarım kalan parke taşı döşemesini tamamlamak, yol ve su sıkıntılarını gidermek için gayret edeceğim. Sağlık evi yapmak için girişimlerde bulunacağım. Biz gençlerin önünü açmak için elimden geleni yapacağım. Bana oy veren, vermeyen herkesin muhtarı olacağım. Kimseye ayırım yapmadan kapım 24 saat hizmet yapmak için açık olacak" dedi.



Genç muhtarın babası Vezir Yaşar ise muhtar seçilme yaşının 18'e düşürülmesinin gençler için önemli olduğunu ifade etti.



Görüntü Dökümü



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Göktaş mahallesi



Barış Yaşar'ın çobanlık yapması



Barış'ın ailesi



Barış ile röp.



Barış'ın babası Vezir Yaşar ile röp.



Mahalleden detay



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 544 MB



Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (MArdin),



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Almanya'dan karnaval için geldikleri Adana'ya hayran kaldılar



Adana'da bu yıl 7'nci kez düzenlenen 'Nisan'da Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'na' Almanya'dan katılan 27 kişilik bir grup, Adana merkez ile ilçelerinin tarihi ve turistik yerlerini de gezdi.



Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Nebahat Güçlü, Almanya eski Milletvekili Prof. Dr. Hakkı Keskin, İstasyon Tiyatro İletişim Hamburg üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü'nün (PRODOSS), organize ettiği tarih, kültür ve doğa gezisine katıldı. Grup üyeleri ilk gün Kazancılar Çarşısı, Ulu Cami, Yağ Cami, Ramazanoğlu Külliyesi, Tepebağ'ı ve müzeyi dolaştı. 2'nci gün ise Osmaniye'de ünlü yazar Yaşar Kemal'in memleketi Hemite köyünü (Gökçedam) ziyaret ederek müzeyi gezdi. Heyet, ayrıca Osmaniye'de bulunan Kastabala Antik Kenti, Kadirli'de bulunan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi ve Kozan'da bulunan Anavarza Antik Kenti'ni dolaştı, binlerce kare fotoğraf çekerek Adana ziyaretlerini ölümsüzleştirdi.



ADANA TARİHİ ZENGİN



PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, Almanya'dan gelen konuklara iyi bir ev sahipliği yapmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Nebahat Güçlü ise şunları söyledi:



"Adana'ya çok büyük bir heyetle geldik. Almanya'dan, Hamburg kentinden, Berlin kentinden. Hem özellikle festivale ve korteje katılmak için, hem de aynı zamanda tarih ve turizm turu yapmak için. Şu an iki günden beri burada bulunmaktayız. Gördüğümüz Adana'nın zenginlikleri gerçekten bizi son derece mutlu etti. İnsanları çok misafirperver, sıcacık ve burada görülecek gezilecek yerler çok. Tarihi açıdan çok zengin bir bölgemiz var. Bizler burada olmaktan çok mutluyuz ve önümüzdeki günlerde de neler yaşayacağız merakla bekliyoruz."



Görüntü Dökümü



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-Tarihi ve turistik yerleri gezen Alman heyetten görüntüler



-Yaşar Kemal kültür evinden görüntüler



-Kastabala Antik Kentinden görüntüler



-Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Nebahat Güçlü'nün konuşması



SÜRE: 03'20" BOYUT: 370



Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA,



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Sualtı Cenneti Antalya' filmine Çekya'da birincilik ödülü



Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da dalışlarına katıldığı 'Sualtı Cenneti Antalya' filmi, Çekya'da 41 yıldır düzenlenen Paf Tachov Festivali'nde profesyonel kategoride birincilik ödülü kazandı.



Vali Münir Karaloğlu'nun, Antalya'nın 640 kilometrelik sahil bandında, Alanya'dan Kaşa'a kadar sualtındaki tarihi batıklar, flora ve faunasının envanterinin çıkarılması talimatı üzerine bir kitap ve ardından tanıtım filmi hazırlandı. Submarine Turkey sponsorluğunda MAC İletişim tarafından yayına hazırlanan filmin çekimlerini, sualtı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan gerçekleştirdi.



640 km'lik Antalya kıyılarındaki sualtı kültürel varlıklarını ve zengin deniz yaşamını içerikleyen 'Sualtı Cenneti Antalya' adlı film, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça hazırlandı. Filmde nesli tehlike altındaki Akdeniz foku, orfoz, lahoz gibi birçok türün yanı sıra su altı yaşamına katkı sağlayan batıklar ve antik eserler de yer aldı. 'Sualtı Cenneti Antalya' filmi, 41 yıldır Çekya'da düzenlenen Paf Tachov Festivali'nde profesyonel kategoride birincilik ödülü kazandı.



Atatürk'ün, 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözünü hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, "Antalya dünyanın en güzel yeri ama kıymeti bilirseniz en güzel yeri, var olan değerleri bulup ortaya çıkarırsanız en güzel yeri. Biz Antalya'nın su üstündeki varlıklarını kullanıyoruz. Denizi, plajı, kısmen tarihi kültürünü kullanıyoruz ama 640 kilometrelik muhteşem sahilimizde suyun altında çok muhteşem güzelliklerimiz, enteresan batıklarımız, su altı mağaralarımız, flora, faunamız var. Bunların tamamının da bilinmesi ve kentin tanıtımı ve turizminde kullanılmasının çok önemli olduğunu 3 yıldır yaptığımız etkinliklerle sürekli dile getiriyoruz" dedi.



Göreve geldiği ilk hafta Alanya Kalesi yarımadasını ziyaretinde Alaaddin Keykubat'ın yaptığı Selçuklu Tersanesi'ni gördükten ve sualtı mağaralarını duyduktan sonra bütün sualtı envanterinin çıkarılması talimatını verdiğini anlatan Vali Karaloğlu, şöyle dedi:



"Önce envanter çıktı. Sualtında var olan canlıları, batıklarıyla. Sonra filmi çıktı. Şimdi artık Antalya'da çok ciddi bir farkındalık oluşturduk. Özellikle dalış turizminde Antalya artık dünyanın çok önemli bir merkezlerinden biri oldu. Belki Kızıldeniz'den sonra en çok bilinen sualtı dalış destinasyonlarından birisi oldu. Kemer, Kaş, Kalkan, Alanya artık Antalya alternatif turizm dediğimiz deniz-kum-güneşin dışındaki alanlarda en önemli alanlarımızdan birisi oldu. İşte yapılan bu çalışmalar, kitap ve Çekya'da ödül alan filmin yapılış amacı buydu. Ama filmin bir uluslararası film festivalinden birincilikle dönmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti."



Filmin çekimleri için iki yıldır sualtında çekimler yapan Tahsin Ceylan, "Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 640 kilometrelik sahilde sualtı fauna, flora, canlılar, nesli tehlike altında ve korunması gereken türler, batıklarımız, antik batıklar ve yeni batıklar hepsini bu kitapta birleştirdik ve Antalya'nın tarihinde ilk kitabı oldu. Sayın Valim Antalya'nın sualtı zenginliklerinin tanıtım filmi için talimat verdi. Yine Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bütün görüntüleri çektik ve bir film hazırladık. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca dört dilde hazırlandı. Filme çok özendik ve Çekya'da profesyonel kategoride uzun film dalında yine birincilik ödülü geldi" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Su altı filminden detaylar



-Denizaltı Nemo'dan detaylar



-Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan detay



-Vali Münir Karaloğlu röp



-Su altı filminden farklı detaylar



Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -

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