Dha Yurt Bülteni-4

1)KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL, MİNİBÜSE ÇARPTI: 4'Ü AĞIR 7 YARALIKONYA'da iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen otomobil, yolcu minibüsüyle çarpıştı.

1)KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL, MİNİBÜSE ÇARPTI: 4'Ü AĞIR 7 YARALI



KONYA'da iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen otomobil, yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs takla atarak bir evin bahçesinde düştü. 4'ü ağır 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kaza, saat 23.50 sıralarında Antalya Çevre Yolu Hasanköy Caddesi Kavşağında meydana geldi. . Zafer Çetin (45) idaresindeki 06 EA 8518 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta ışık ihlali sonucu İsmail Şahin (40) yönetimindeki 42 M 8202 plakalı şehir içi yolcu taşıyan minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak takla atan minibüs, bir evin bahçesine düştü. Kazada sürücüler Çetin ve Şahin ile minibüsteki yolcular İbrahim Çetin, Fevzi Altın, Muharrem Demirel, Ramazan Eken, İlker Benli yaralandı. Yaralılar çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Zafer Çetin, İlker Benli ve Ramazan Eken'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.



Görüntü Dökümü



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Kaza anı güvenlik kamerası



Haber: Mehmet IŞIK KONYA DHA)



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2)ANNEDEN İKİNCİ HAYAT



İZMİR'de geçen yıl kasım ayında lösemi hastalığının nadir görülen türlerinden olan Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için aranan uygun ilik bulunamadı. Öykü'nün annesi Eylem Şen Yazıcı, kızına ikinci kez hayat verecek. Uygun donör bulunamadığı için yarı uyumlu olan anne Eylem Şen Yazıcı'dan nakil yapılacak. Yazıcı Ailesi, hastalığın tekrar etmesi ihtimaline karşı, Öykü için yüzde 100 uyumlu donör arayışını sürdürüyor. İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin Yazıcı'ya geçen yılın kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra Yazıcı Ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde hem de yurt dışında kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde, binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Antalya'daki özel bir hastanede tedavi gören Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verildi. Tedavi nedeniyle Öykü Arin'in saçları kısacık kesildi. Eylem ve Çağdaş çifti de saçlarını kestirdi. Anneden yarı uyumlu nakil, 10 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Öykü Arin nakil olduktan sonra, naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu takdirde, ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol, donör ol' kampanyası devam ediyor.



Umut KARAKOYUN/ İZMİR,



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3)ANTALYA'NIN 28 YILLIK KADIN MUHTARI







ANTALYA'nın merkez Muratpaşa ilçesinde yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı Meltem Mahallesi'nin muhtarı Muazzez Kaval (56), 7'nci kez seçildi. Muazzez Kaval, 1991 yılında mevcut muhtarın görevi bırakmasının ardından girdiği ara seçimde 176 oy alarak, mahallenin ilk kadın muhtarı oldu. Hem sosyal faaliyetler hem de mahalleye kazandırdığı park ve bahçeler sayesinde mahalle sakinlerinin gönlünü kazanan Muazzez Kaval, 7 seçimdir muhtarlık mührünü elinden bırakmıyor. Muhtarlıktan emekli de olan Kaval, muhtarlık binasında ziyarete gelenlere çay ve kahve de ikram ediyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 2 kadın 1 erkek muhtar adayına karşı yarışan Muazzez Kaval, en yakın rakibi Ömer Engin Sarı'ya 1200 oy fark atarak yeniden muhtar seçildi.



Muhtar seçilmesinin ardından muhtarlık binası girişinde kendisini tebrik etmek için çoğunluğu kadınlardan oluşan çok sayıda vatandaşın sıra olduğu görüldü. Muazzez Kaval, yeniden muhtar seçilmesinin çok onur verici olduğunu belirterek, bu döneme kadar kendisine güvenen mahalle sakinlerine teşekkür etti. Meltem Mahallesi'nde bu dönem Muratpaşa Belediyesi ile ortaklaşa çok sayıda projeye imza atacağını kaydeden Kaval, "Mahallemize bir yetişkin ve çocuk tiyatrosu kuracağım. Yeri hazır. Şenlikler düzenleyeceğim. Vatandaşımıza hizmetin en iyisini en hızlı sürede götürmeye gayret edeceğim. 'Bırak' dediler ama ben zevkle görevimi yaptım. Bu dönemde de sevgi kazandı" dedi. 28 yıllık muhtarlık serüveninde yaşadığı ilginç bir anısını da paylaşan Muazzez Kaval, seçildiği ilk yıllarda yaşının küçük olması nedeniyle kendisini gören bazı mahalle sakinlerinin muhtarın babası olabileceğini düşünerek, 'Kızım baban nerede' ya da 'Muhtar bey nerede' diye sorduğunu anlattı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -



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4)19 YAŞINDA MUHTAR OLDU



KARS'ın Arpaçay ilçesinin Carcı köyü muhtarı üniversite sınavlarına hazırlanan 19 yaşındaki Kayhan İnce seçildi. Seçimlere tek aday alarak giren ve 180 seçmenden 126'sının oyunu alarak muhtarlığını ilan eden İnce, "Köy halkının isteği üzerine aday oldum. Seçimlere bir hafta kala iki aday da çekilince tek olarak girdim. Çok heyecanlıyım. Büyük bir sorumluluk yüklendiğimi biliyorum. İnşallah yakında köyümün en büyük sıkıntısı olan alt yapı ve yolunu yaptıracağım" dedi. İlçe 5 kilometre uzaklıktaki 50 hane, 250 nüfuslu Carcı köyünde yaşayan Yeter- Metin İnce çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Kayhan İnce mazbatasını aldıktan sonra Kars'taki okuluna döndü. Özel bir okulda üniversite sınavlarına hazırlanan İnce'nin hayali muhtarlık görevini en iyi şekilde yapıp Hukuk Fakültesi'ni kazanmak. Muhtar seçildikten sonra okul arkadaşları başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından tebrik ve telefonlar aldığını söyleyen İnce, hem devraldığı görevini hem de eğitimini birlikte başarıyla sürdüreceğini ifade etti. Dürüst ve çalışkan olduğu için köy halkının kendisini muhtar gösterdiğini, ailesinin de desteği ile bu görevi kabul ettiğini vurgulayan İnce şunları söyledi: "Köyümün sorunlarını biliyorum. Bunları tek tek çözeceğim. Daha şimdiden girişimlerde bulundum. İlk etapta köyün alt yapısını ve yolun yapmak istiyorum. Hayalimdeki köy, doğal bir köy hayalidir. Burada imkanlar kısıtlı. Televizyonlarda izlediğimiz hayalimdeki o doğal köyü yaşatmak istiyorum. Köyümüzde yaşayan gençlerin sosyal alanları yok. Onlara bol bol spor yapabilecekleri, kitap okuyabilecekleri alanlar oluşturacağım. Atalarımızın da dediği gibi akıl yaşta değil, baştadır. Gençler hayatın her alanında olduğu gibi, siyasete de atılmalı. Çok heyecanlığım. Aldığım bu büyük sorumluluğun üstesinden geleceğim. Köyüm için çalmadık kapı bırakmayacağım. Türkiye'nin dört bir tarafındaki özellikle metropol kentin belediye başkanlarının yardımlarını bekliyorum" Kendisinden önceki seçimlerde genelde küslükler ve kavgalar yaşandığını sözlerine ekleyen Carcı, "Bu seçimde hiç böyle bir şey olmadı. Herke beni seviyor ve yardımcı olmak istiyor. Aslında bütün muhtarlıklar el değiştiğinde böyle olmalı. Umarım bu Türkiye'nin dört bir tarafına yayılır" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Kayhan İnce mazbatasını alırken



-Kayhan İnce ile röp



-Kayhan İnce'nin anneve babasının konuşması



-Kayhan İnce köyde ot taşırken ve ahırda temizlik yaparken



-Köyde meşdanında gezmesi



-Vatandaşlarla konuşması



(Haber-Kamera: Suat İNCEDERE/ ERZURUM,



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5)ÇOCUK PARKININ ÖNÜNDE KIYIYA CESET VURDU



İZMİR'de, Kordon Boyu'ndaki sahilde, bir çocuk parkının hemen önünde, kıyıya erkek cesedi vurdu. Vatandaşların görüp, polise ihbar ettiği ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi için adli tıpa gönderildi. Bugün saat 09.45 sıralarında, Kordon Boyu sahilindeki bir çocuk parkının hemen önünde, kıyıya erkek cesedi vurduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisleri, cesedi karaya çıkardı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Çürüyen ve bozulan ceset nedeniyle bölgeye kötü koku yayıldı. Savcının incelemesinin ardından ceset kime ait olduğunun belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Görüntü Dökümü



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Cesedin karaya çıkartılma anından görüntü



Ekiplerin çalışmasından görüntü



Çocuk parkından görüntü



Genel ve detay görüntü



Davut CAN-İZMİR/DHA



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