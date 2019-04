Dha Yurt Bülteni -4

Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekiplerinin 6 aydır takibe aldığı Rus bayraklı 'Varyag' isimli tekne, bu sabaha karşı Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Dalyan köyü sahiline yanaştığı sırada karaya oturdu. Bunun üzerine sahilde tekneye binmek için bekleyen kaçaklar araziye dağıldı. Jandarma araziye dağılan toplam 51 kaçağı yakaladı. Teknenin 2 Ukrayna, 3 Rus uyruklu mürettebatı gözaltına alındı.



Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekiplerin 6 aydır takibe aldığı Rus bayraklı 'Varyag' isimli tekne sabaha karşı Ezine ilçesi Geyikli beldesi Dalyan köyü sahiline bir grup kaçak göçmeni almak üzere yanaştı. Kaçakların binmek üzere beklediği tekne dalgalar nedeniyle karaya oturdu. Sahilde bekleyen kaçaklar araziye dağıldı. Sahil Güvenlik ekipleri jandarmaya bilgi verdi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Geyikli beldesi Dalyan köyü sahilinde kaçaklar olduğu bölgeye operasyon düzenledi. Araziye dağılan Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kaçak, tek tek yakalandı. Kaçakların, yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen teknenin 2 Ukrayna, 3 Rus uyrurklu mürettebatı gözaltına alındı.



Organizatörler tarafından 2 minibüs ile gece sahile getirilen kaçakların, gün doğmadan 'Varyag' isimli Rus bayraklı tekneyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru yola çıkacakları öğrenildi.



Deprem şehidi babaları gibi polis oldular



Sakarya'da, 1999 Marmara depreminde yıkılan karakol binasının enkazının altında kalarak şehit olan polis memuru Dursun Akpınar'ın kızı Dilek Yüksel ve oğlu Emre Akpınar da polisliği seçti. Tokat'ta emniyet amiri olarak görev yapan Dilek Yüksel (38), "Evimizden polis üniformasının eksilmesini istemedim. O yüzden polisliği seçtim" dedi.



Marmara'da 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki deprem sırasında Sakarya'da görev yaptığı İstiklal Karakolu'nda nöbet tutan polis memuru Dursun Akpınar, karakol binasının yıkılması sonucu enkaz altında kalarak şehit oldu. O dönem 18 yaşında olan Dilek Yüksel, babasının mesleğini sürdürmek için polis olmaya karar verdi. 2000 yılında Polis Akademisi sınavını kazanan Dilek Yüksel, 2004 yılında göreve başladı.



Hem babasının, hem de ablasının izinden giden Emre Akpınar da 2014 yılında polis memuru oldu.



'BU ÜNİFORMAYI GURURLA TAŞIYORUM'



Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nde 6 yıldır Özel Güvenlik Şube ve Silah Ruhsat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan evli ve 2 çocuk annesi, Emniyet Amiri Dilek Yüksel, "Polislik baba mesleği, 38 yıldır polis ekmeği yiyorum ve bu üniformayı gururla taşıyorum. Babam 17 Ağustos depreminde Sakarya'da karakol binasının üstüne çökmesi sonucu şehit oldu. Evden polis üniformasının eksilmesini istemedim. O yüzden polis olmak kendi tercihimdi. Benden 5 yaş küçük olan erkek kardeşim Emre Akpınar da polis oldu, Ankara'da görev yapıyor. Bu işi severek yapıyoruz" dedi.



Mesleğini yıllardır severek yaptığını ifade eden Yüksel, "Polislik mesleği benim için çok özel bir meslek. Hem babamdan dolayı, hem de çok sevdiğim bir meslek. Anne olduktan sonra şartlar değişiyor. 2 tane küçük çocuğum var. Birisi 9 yaşında, diğeri 2,5 yaşında. Onların ihtiyaçlarını karşılamak açısından zorlandığım dönemler olabiliyor. Ama polislik mesleğini yapmaya engel bir durum yok. Çocuklarımın da ileride polis olmalarını isterim. Bu gururlu mesleği, bu şerefli üniformayı giymelerini isterim" diye konuştu.



Polislik mesleğinin kadın- erkek için eşit şartlara sahip olduğunu ifade eden Dilek Yüksel, "Fiziki olarak zorlandığımız durumlar olabiliyor. Ama bunların dışında kadın da erkek de aynı görevi yapıyoruz. Bununla ilgili herhangi bir ayrım yok. Bu mesleğe maaş olarak bakmamak gerekiyor. Bence polislik mesleğini gönül vererek yapmak gerekiyor. Şartları gerçekten zor bir meslek olduğu için insanların severek yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Üniversiteli öğrenciler, kamyon kullanma dersi alıyor



Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'nde öğrenim gören öğrencilere, sürücüsünün olası rahatsızlanması halinde acil müdahale kamyonlarının olay yerine ulaştırılabilmesi için özel bir sürücü kursunda sürüş eğitimi veriliyor. Kız öğrencilerin de ilgi gösterdiği eğitimler sonrası sınavlara girecek adaylar, 'b' sınıfı olan ehliyetlerini 'c' sınıfına çıkaracak.



Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, olası afet ve acil durumlarda nasıl davranacaklarına ilişkin pratik ve teorik eğitimler alıyor. 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıllık eğitim veren fakültenin öğrencilerine, afet anında sürücüsünün olası rahatsızlanması halinde acil müdahale kamyonlarının olay yerine ulaştırılabilmesi için özel bir sürücü kursunda sürüş eğitimi de veriliyor. Kız öğrencilerinde ilgi gösterdiği eğitimler sonrası sınavlara girecek adaylar, 'b' sınıfı olan ehliyetlerini 'c' sınıfına çıkaracak. Yazılı sınavların ardından direksiyon sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, yeni sürücü belgelerini alacak.



Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi son sınıf öğrencisi Öznur Çınar, acil durum ve afetlere müdahaleyi sağlayabilmek amacıyla eğitimler aldıklarını belirterek "Sahada çalışması gereken personeller, her tür aracı kullanabilmesi amacıyla ehliyet sahibi olmaları gerekiyor. Bizde özel bir sürücü kursunda aldığımız eğitimlerle 'b' sınıfını sürücü belgemizi 'c' sınıfına yükseltmek için sürüş tekniği eğitimi alıyoruz. Bütün kadın personellere sürücü belgelerini almalarını tavsiye ediyoruz. Müdahalenin kesilmemesi için bu eğitimler çok önemli" dedi.



Nurdan Boran adlı öğrencide "Herhangi bir afet veya acil durumda itfaiye şoförü rahatsızlanabilir. Bu durumda kontrolü biz ele alacağız" diye konuştu.



Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı



Eskişehir'in İnönü ilçesinde kayalıklarda 4 gün boyunca mahsur kalan keçi, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.



Eskişehir'e yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki İnönü İlçesi kırsalında araziye yayılan küçükbaş sürüsünden ayrılan bir keçi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Yaklaşık 50 metre yükseğe kadar tırmanan keçi, sahibi Hasan Balık tarafından kurtarılamayınca AKUT Eskişehir ekibine haber verildi. Sarp arazide, 2 saatlik yürüyüş sonunda bölgeye ulaşan 5 gönüllüden oluşan AKUT ekibi gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra keçinin çıktığı noktaya yukarıdan ip tekniklerini kullanarak ulaştı. Küçük ve büyükbaş hayvan kurtarma konusunda özel eğitimli olan AKUT personeli keçiyi kendisine bağlayarak emniyetli bir sekilde güvenli alana kadar indirdi. Ekipler tarafından yaklaşık 4 saat süren operasyonla mahsur kaldığı yerden kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.



Gaziantep'te Polis Haftası kutlamaları



Gaziantep'te, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncu yılı kutlamaları başladı.



15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan kutlama programına İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve polisler katıldı. Karaduman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının kentte görevli zırhlı ekiplerinde aralarında bulunduğu polis araçları kent merkezinde sirenleri açarak tur attı.



Polis Haftası kutlamalarının hafta boyu çeşitli etkinliklerle süreceği bildirildi.



