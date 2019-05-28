DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ADANA'DA FETÖ OPERASYONU

1'İ ÖĞRENCİ 17 ASKER GÖZALTINA ALINDI

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

1'İ ÖĞRENCİ 17 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda Somali uyruklu 1 üniversite öğrenci ile 17 muvazzaf askerin gözaltına alındığı açıklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı; "Terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri ve öğrenci yapılanmasına yönelik Adana merkezli 17 ilde 20'si muvazzaf toplam 27 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Hava, deniz ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 teğmen, 16 astsubay ve 5 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasındaki kendilerinden sorumlu mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendirilmektedir. Operasyon kapsamında şu ana kadar 7'si Adana'da olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 17 şüpheli gözaltına alınmıştır. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

AFRİKALI ÖĞRENCİLER SORUMLUSU DA YAKALANDI

Başsavcılık ayrıca FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da örgütün Afrikalı Öğrenciler Sorumlusu olduğu değerlendirilen Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Somali vatandaşı A.M.A.'nın da gözaltına alındığını bildirdi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

================================================

2)KÜTAHYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 17 GÖZALTI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ekiplerince uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2'si memur 17 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı ilçesinde bazı şüphelilerin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 23 ayrı adrese eş zamanlı bakınlar yapılarak 2'si devlet memuru 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri Jandarma ekiplerinin geldiğini görünce birinci kattaki dairenin camından atlayıp kaçmak isterken kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, tabanca, pompalı tüfek, dinamit lokumu, uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.Baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler A.O. (38), T.D. (47), E.K. (20), A.Z. (29), F.T.İ. (22), M.K. (38), C.K. (37), A.D. (40), Ö.Y. (25), A.K. (42), M.B. (41), N.Y. (42), A.Y. (33), M.Y. (36), M.P. (20), R.G. (42) ve M.S. (36) sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Jandarma ve polis araç konvoyu

-Ekiplerin adrese girmesi

-Evlerde yapılan aramama

-Yalın ayak kaçan şüphelinin görüntüsü

-Aramalarda bulunan malzemeler

-Şüphelilerin jandarmaya götürülmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI(Kütahya),-

================================================

3)YARALIYA MÜDAHALE EDEN HEMŞİRE VE EŞİNE SOPALI SALDIRI

ADANA'da sağlık görevlisi Sinan Üçer (40) ve hemşire Özlem Üçer (35) otomobilleriyle hareket halinde iken iddiaya göre aniden yola çıkan D.Ç.'ye (15) çarptı. Hafif şekilde yaralanan yayaya müdahale eden çift, sopayla darp etti.

Olay,Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık görevlisi Sinan Üçer ve hemşire eşi Özlem Üçer otomobille hasta ziyaretinden dönerken, otobüsten inen D.Ç., aniden yola fırladı. Sinan Üçer'in fren yapmasıyla genç kızın kolu aracın dikiz aynasına çarptı. Bu sırada Sinan Üçer ve eşi Özlem Üzer, otomobilden inerek hafif yaralanan kıza müdahale etmek istedi. Toplanan kalabalığa hemşire olduğunu söyleyen Üçer, ambulansı arayarak D.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada D.Ç., 'Kazayı kimseye söylemeyin, babam çık kızar, ambulans çağırmayın" dedi. Daha sonra olay yerinde bulunan 2 kişinin çifte sopalarla vurmaya başladı. Yüzüne aldığı darbeyle gözü moraran Özlem Üçer ve eşi diğer vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

KIZLARI DARP ANINI GÖRÜNTÜLEDİ

Bu sırada otomobilde bulunan Üçer çiftinin 10 yaşındaki kızları tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Anne ve babasının eli sopalı kişiler tarafından darp edildiğini gören P.Ü. çığlık atarak yardım istediği anları kaydetti. Polis ve sağlık görevlilerin olay yerine gelmesiyle saldırganlar kaçarken, D.Ç. ise yapılan müdahalenin ardından evine gitti. Saldırıya uğrayan Sinan Üçer ile Özlem Üçer, şikayetçi oldu.

Adli Tıp Birimi'ne gelerek sağlık raporu alan Özlem Üçer, kendilerini darp eden kişilerin kimliklerinin belli olduğunu belirterek, "Biz 20 veya 30 ile gidiyorduk. Kız aniden önümüze fırladı. Fren yaptık, kolu dikiz aynasına çarptı. Otomobilden inerek, hemşire olduğumu söyledim, müdahale ettim. Yaralı kız, ambulans istemedi. 2 kişi eşime ve bana sopalarla saldırdı. Biz vurup kaçmadık, her şey çocuğumuzun gözü önünde oldu. Saldırganlardan şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

Kadının gözündeki morluktan detay

Kadın ile röp.

Olay yerindeki kalabalık

Arabanın çarptığı kızın bağırması

Elinde sopa ile gelen şahıslar

Olayı cep telefonu ile çeken kızın çığlıkları

SÜRE: 02'52" BOYUT: 218 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

================================================

4)KAHTA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sanayi Sitesi kavşağında Yakup Işık (42) yönetimindeki 02 AAP 033 plakalı otomobil ile Rıfat Çabas'ın (41) kullandığı 02 AAP 106 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Mahmut Mert Aladağ, yaralandı.Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Yakup Işık, ilk müdahale sonrası Adıyaman'a sevk edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Olay yeri

Kazaya karışan araçlar

Yaralılara sağlık görevlileri müdehale etmesi

Yaralılar ambulanslara taşınması

Toplanan kalabalık

Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT- ADIYAMAN-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 25 MB

===================================================



